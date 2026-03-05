Emerson - Эмерсон Россия - Метран ПГ - Метран Промышленная группа - Метран-Смарт - Метран Проект

Разделы

  • ООО «Метран Проект» входит в Группу компаний «Метран». ГК «Метран» - российское производственное и инжиниринговое предприятие, расположенное в г. Челябинск. Основные направления деятельности компании: производство измерительного, аналитического, метрологического и регулирующего оборудования, управление и исполнение проектов готовых комплексных и нестандартных решений автоматизации. «Метран» обеспечивает все стадии жизненного цикла продукции: разработку, изготовление, техническую поддержку, продажи, сервисное обслуживание и обучение заказчиков.

 

05.03.2026 «Айсорс» и «Метран Проект» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
05.12.2024 BIA Technologies усовершенствовала систему «1С:ERP+PM Управление проектной организацией» для компании «Метран Проект» 2
05.07.2022 У «Лаборатории Касперского» в России новый директор 1
05.07.2022 Управляющим директором «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ назначена Анна Кулашова 1
13.07.2020 Государство выдало 250 миллионов на выпуск «железа» на «Байкалах» 1
26.11.2019 Что нужно знать о цифровизации промышленности 1
15.08.2018 Появились первые истинно российские материнские платы — на процессорах Intel. Опрос 1
13.10.2015 «Первый БИТ» обновил «1С:Бухгалтерию предприятия» в Emerson Process Management 1
07.12.2009 Orange запустил телефонную сеть в Челябинской области 2
22.09.2009 «Оптима» автоматизировала ГЭС «Капанда» в Анголе 1
29.07.2008 В московском офисе «Эмерсон» построена коммуникационная инфраструктура 1
20.12.2004 1 марта откроется форум "ИТ в стратегии развития российских компаний" 1
11.12.2003 "Фронтстеп" запустил информационную систему управления предприятием в группе "Метран" 4
05.04.2002 Frontstep выпустила новую версию своего CRM-приложения 1
13.03.2002 "Фронтстеп СНГ" завершила первую фазу проекта по переводу клиентов на Frontstep Cannel Center (CRM) 1
Emerson 86 4
Frontstep - Фронтстеп 45 4
Иркутсккабель 7 3
Уралэлектро МЭЗ - Медногорский электротехнический завод 7 3
СОКК - Самарская оптическая кабельная компания 11 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5344 2
Microsoft Corporation 25371 2
Intel Corporation 12603 2
9133 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 304 2
Рикор Холдинг - Rikor 158 2
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 56 2
Emerson Process Management 5 1
МегаФон 10169 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2115 1
Oracle Corporation 6913 1
Новые облачные технологии (НОТ) 468 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 395 1
Philips 2078 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1536 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 459 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 1
McKinsey & Company Int 282 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 923 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 80 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1393 1
Supermicro 128 1
Motorola Solutions - Pelco 68 1
БИАТЕХ - BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 70 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Рикор ИМТ - Рикор Интерактивные Медиа Технологии 7 1
Квазар-Микро - КМ 163 1
Салаватстекло 3 3
Росар 3 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 316 3
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 46 3
ПАЗ - Павловский автобусный завод - Павловский автобус 5 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3035 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 412 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2761 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 125 1
Русагро Группа Компаний 342 1
Северсталь ПАО - Severstal 570 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 219 1
Евросеть 1417 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 264 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
Bosco di Ciliegi 7 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
Челябинвестбанк - Акционерный Челябинский Инвестиционный банк 26 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 55 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 68 1
Mars Wrigley 21 1
УГМК ЧЦЗ - Челябинский цинковый завод 4 1
ЧЭМК - Челябинский электрометаллургический комбинат 4 1
Урал АЗ - Урал Авто - Уральский автомобильный завод - Автозавод Урал 24 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3549 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2980 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 187 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 439 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1488 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74323 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34249 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11560 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7395 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32121 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7737 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11655 3
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1403 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21886 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8492 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2832 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23479 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 724 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12770 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29020 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13161 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2873 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25645 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1907 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3370 1
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1011 1
Оповещение и уведомление - Notification 5437 1
Мобильная связь - голосовые услуги 323 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 807 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 553 1
OPC Foundation - OPC - Open Platform Communications 16 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9438 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19092 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3817 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4992 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1475 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1144 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4863 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17289 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 630 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32310 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1484 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7494 1
Оцифровка - Digitization 4957 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3119 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 996 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 337 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1345 2
Infor CloudSuite - Infor CloudSuite Industrial - Infor ERP SL - Infor SyteLine - Infor SyteCentre - 45 2
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 69 1
Barsum Office - Барсум Офис 6 1
Microsoft Outlook Calendar - Microsoft Outlook Календарь 6 1
1С:ERP+PM Управление проектной организацией 5 1
Frontstep Channel Center 2 1
Frontstep CRM 2 1
Frontstep Frontoffice 1 1
Новые облачные технологии - МойОфис 913 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 570 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1406 1
Microsoft Outlook 1431 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1252 1
1С:ERP Управление предприятием 741 1
Emerson Plantweb 1 1
Intel Xeon E 196 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 990 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3452 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 81 1
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 38 1
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 92 1
Aspen HYSYS - Aspen HYSYS Petroleum Refining - Aspen HYSYS Upstream - Aspen HYSYS Dynamics 18 1
IBM Maximo Asset Management 55 1
OSIsoft PI System 15 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 236 1
МТС Автосекретарь 67 1
Microsoft Office Communications Server - Microsoft Office Communicator 112 1
Прибочий Михаил 44 2
Кулашова Анна 62 2
Анисимова Татьяна 2 1
Ширяев Антон 1 1
Касперский Евгений 331 1
Иванов Борис 61 1
Воловик Александр 16 1
Иванников Дмитрий 44 1
Куликов Вячеслав 5 1
Zornio Peter - Зорнио Питер 1 1
Боборыкина Мария 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159210 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14567 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53662 3
Россия - УФО - Челябинская область 1427 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46262 2
Россия - ПФО - Самарская область 1497 2
Европа 24714 1
Азия - Азиатский регион 5789 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3228 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 1
Германия - Федеративная Республика 12977 1
Африка - Африканский регион 3586 1
Ближний Восток 3066 1
Россия - СФО - Новосибирск 4727 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2163 1
Испания - Королевство 3778 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1715 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1261 1
США - Огайо 291 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 126 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 321 1
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 121 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55335 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1545 2
Visionary - Визионер - Визионерство 125 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4356 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4281 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6722 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6317 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7400 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3276 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3748 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9766 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4439 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5326 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8929 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5929 1
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 206 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6362 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15334 1
Английский язык 6908 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7328 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 302 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2601 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 421 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5761 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51567 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32144 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17512 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8238 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2083 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8574 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 374 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 924 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 697 1
Ведомости 1317 1
Optics 139 1
Adam Smith Institute - ASI - Институт Адама Смита 4 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8442 1
