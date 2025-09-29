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Роскосмос РКС НПО ИТ Научно-производственное объединение измерительной техники
СОБЫТИЯ
Роскосмос и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
|Винокуров Леонид 10 2
|Самоделкин Андрей 2 1
|Черныш Aлексей 1 1
|Хaрмaц Илья 1 1
|Арсентьев Андрей 79 1
|Урличич Юрий 52 1
|Зорин Сергей 8 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11521 1
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