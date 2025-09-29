Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 195631
ИКТ 15062
Организации 11609
Ведомства 1499
Ассоциации 1098
Технологии 3569
Системы 26913
Персоны 85344
География 3081
Статьи 1577
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2799
Мероприятия 895

Роскосмос РКС НПО ИТ Научно-производственное объединение измерительной техники

СОБЫТИЯ


29.09.2025 Леонид Винокуров -

Леонид Винокуров, «Интерпроком» в интервью CNews — почему бизнес медлит с переходом на отечественные EAM-системы

 1
13.11.2024 Леонид Винокуров -

Леонид Винокуров, «Интерпроком»: Управление ТОиР превращается из сервисной функции в стратегическую, и это глобальный тренд

 1
13.08.2014 «Научно-производственное объединение измерительной техники» будет размещать закупки на SETonline 1
27.09.2012 "Гольфстрим" - новая АСУП для дискретного производства 1
26.09.2012 «Аскон» представил систему автоматизированного управления производством «Гольфстрим» 1
12.11.2009 Юрий Урличич возглавил новую космическую корпорацию 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Роскосмос и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5557 2
IBM - International Business Machines Corp 9660 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2878 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 328 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 467 2
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 100 2
InterProCom - Интерпроком 55 2
IFS - Industrial and Financial Systems 75 2
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 50 1
Простоев.НЕТ - Prostoev.NET 1 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 149 1
Oracle Corporation 7032 1
Ctrl2Go - Factory5 28 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - МЗ РИП - Муромский завод радиоизмерительных - Муромский радиозавод 5 2
Росимущество - КТРВ - КБМ НПК ФГУП - КБ машиностроения - Конструкторское бюро машиностроения - Научно-производственная корпорация 18 2
Kearney - A.T. Kerney 46 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13498 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 560 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4913 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12827 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63517 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35427 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24815 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15726 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11985 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10204 2
MRP - Manufacturing Resource Planning - Планирование производственных ресурсов - Material requirements planning - Планирование потребности в материалах 122 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21179 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6387 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11976 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4353 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 552 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1086 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7675 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1533 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2335 2
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 447 2
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 242 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22614 1
Стандартизация - Standardization 2310 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 428 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1239 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1661 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 975 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1109 1
Управляемость - Manageability 2159 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9733 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2009 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 870 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1589 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5003 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1478 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17804 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12597 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7742 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27862 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60454 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 240 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13747 1
Infor EAM - Infor Enterprise Asset Management - Infor Datastream 22 1
InterProCom - Интерпроком Аксиома EAM-платформа 11 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 381 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 975 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1545 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1763 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5527 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 616 1
Космодром Байконур 1072 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2519 1
IBM Tririga 6 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 36 1
Аскон - Лоцман:PLM 97 1
IBM Maximo Asset Management 58 1
Naumen - Сэтонлайн - SETonline ЭТП 42 1
Винокуров Леонид 10 2
Самоделкин Андрей 2 1
Черныш Aлексей 1 1
Хaрмaц Илья 1 1
Арсентьев Андрей 79 1
Урличич Юрий 52 1
Зорин Сергей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 163510 5
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 255 3
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 117 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Муромский район - Муром 54 1
Россия - ЦФО - Московская область - Краснознаменск 13 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47071 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8439 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14727 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 494 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33132 4
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 332 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56744 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52715 2
Энергетика - Energy - Energetically 5743 2
Спорт - Гольф 100 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11218 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3577 2
Кибернетика - Cybernetics 251 2
Список системообразующих предприятий РФ 323 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2717 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3741 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17916 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2136 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2081 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1482 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 715 1
Экзамены 501 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1663 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2671 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8401 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1877 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 800 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 988 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6486 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4539 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21227 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26859 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 431 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9049 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5053 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2076 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6504 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11614 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 269 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11521 1
Российский рынок ERP 24 1
IDC - International Data Corporation 4964 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 2
Роскосмос - РКС - НИИФИ - Научно-исследовательский институт физических измерений 4 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 20 1
Роскосмос - РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 214 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447496, в очереди разбора - 728584.
Создано именных указателей - 195631.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290