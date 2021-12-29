Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

IBM ILOG


УПОМИНАНИЯ


Екатерина Воропаева, GMCS: Инициативы, в которых участвуем, должны дать значимые результаты в течение 1 – 3 лет 1
29.12.2021 «Магнитогорский металлургический комбинат» повышает эффективность производственно-экономического планирования 1
29.05.2017 Navicon представил аналитическое решение для оптимизации техподдержки и ремонтов в агроотрасли 1
20.03.2017 Navicon запустила стек ИТ-решений для аграрной отрасли 1
09.02.2012 В РЭУ им. Плеханова открылся академический центр компетенции IBM «Разумная коммерция» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

IBM ILOG и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9508 4
Navicon - Навикон 309 2
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 364 2
PIX Robotics - Пикс Роботикс 123 1
GreenData - Гриндата 38 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 30 1
Oracle Corporation 6803 1
8728 1
Microsoft Corporation 25046 1
SAP SE 5383 1
Ростелеком 10106 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 183 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 258 2
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 16 1
Царицыно ФТД - Царицыно Фирменный торговый дом - Царицынский мясоперерабатывающий завод 13 1
Линзмастер 7 1
Ростех - ОАК - КнААЗ - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина - Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина, КнААПО 26 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Почта России ПАО 2211 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 69 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 86 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 168 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 911 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3423 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21552 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 865 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1924 1
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 137 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3194 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1115 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10872 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 957 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3465 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1249 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2018 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11071 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12700 1
IBM Maximo Asset Management 53 2
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 209 1
Gurobi Optimization - Gurobi Optimizer 8 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5080 1
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 61 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 252 1
IBM PMQ - IBM Predictive Maintenance and Quality 2 1
IBM Smarter Commerce 12 1
IBM SPSS Statistics 54 1
Почта России - ЕАС ОПС - Единая автоматизированная система отделений почтовой связи - АИС УЗ - система управления заказом 21 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2840 1
Устян Григорий 1 1
Гришина Ольга 3 1
Корнилов Илья 1 1
Талаев Алексей 1 1
Белоусов Сергей 245 1
Еремин Андрей 16 1
Воропаева Екатерина 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 3
Европа Восточная 3115 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 1
Ближний Восток 3010 1
Африка - Африканский регион 3542 1
Бельгия - Королевство 1162 1
Армения - Республика 2352 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1659 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1868 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1164 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 672 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11280 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3140 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4586 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 1
Образование в России 2475 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5149 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1309 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 223 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще