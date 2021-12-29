Получите все материалы CNews по ключевому слову
IBM ILOG
УПОМИНАНИЯ
IBM ILOG и организации, системы, технологии, персоны:
|Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 69 1
|Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 86 1
|Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 168 1
|МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
|Устян Григорий 1 1
|Гришина Ольга 3 1
|Корнилов Илья 1 1
|Талаев Алексей 1 1
|Белоусов Сергей 245 1
|Еремин Андрей 16 1
|Воропаева Екатерина 22 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.