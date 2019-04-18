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IBM SPSS Statistics

IBM SPSS Statistics

СОБЫТИЯ

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18.04.2019 Merlioncloud объявила о старте официальных продаж облачных решений IBM

AD-дистрибьютор, в рамках развития платформы Merlioncloud, сообщил о старте продаж двух продуктов – IBM SPSS Statistics Subscription и IBM Watson Studio Desktop Subscription. Протестировать и п
29.06.2011 «ВымпелКом» СНГ выбрал IBM SPSS для оптимизации маркетинговых кампаний

мпаний «ВымпелКом» и корпорация IBM объявили о завершении проекта по внедрению программного решения IBM SPSS для проведения маркетинговых кампаний. Использование программного решения позволило

29.07.2009 IBM укрепилась на рынке BI за $1,2 млрд

Корпорация IBM объявила о достижении финальной стадии переговоров по приобретению компании SPSS, занимающейся разработкой программного обеспечения для бизнес-аналитики. SPSS является публичной компанией. За каждую ее акцию IBM предложила $50. Сумма сделки — $1,2 млрд. Поглощен
24.04.2008 BI-решения Cognos интегрируют с технологиями прогнозирования SPSS

тивность работы за счет функции прогнозирования для лиц, принимающих решения на предприятии, а именно – быстрее рассматривать и оценивать новые рыночные перспективы. В рамках соглашения о партнерстве SPSS и Cognos заявили о совместных планах выхода на рынок с упором на продвижение технологий прогнозирования в таких секторах рынка, как риск-менеджмент для финансовых и страховых компаний, оце
12.12.2007 «АйТи» будет продвигать ПО SPSS для статистического анализа в России

Компания «АйТи» заключила соглашение о сотрудничестве с SPSS, поставщиком программного обеспечения для статистического анализа данных и прогностической аналитики на основе Data Mining. «АйТи» стала единственным в России партнером SPSS и плани
06.11.2007 IBM оснащает DB2 Warehouse 9.5 средствами прогностического анализа SPSS

Корпорация IBM сообщила о своей совместной работе с компанией SPSS по расширению программного пакета IBM DB2 Warehouse 9.5 средствами прогностического анализа. Новые функции позволят клиентам оперативно получать актуальную аналитическую информацию, необхо
07.05.1999 Прибыль SPSS в первом квартале составила $3.3 млн, или 35 центов на акцию

Компания SPSS, производитель аналитического ПО, подвела итоги первого финансового квартала. Прибыль составила $3.3 млн, или 35 центов на акцию, как и ожидали аналитики. Это на 2% больше чем за аналогичн
15.01.1999 SPSS сообщила о выпуске программы SPSS for Express для создания единого интерфейса с базами данных Oracle Express

Компания SPSS Inc. сообщила о выходе своей программы SPSS for Express для создания единого интерфейса с базами данных Oracle Express. Этим обеспечивается еще один канал связи между SPSS и

15.01.1999 SPSS приобрела Integral Solutions

Компания SPSS Inc. приобрела Integral Solutions Ltd. (ISL), одну из ведущих компаний в области консалтинга и обучения, известную своим программным продуктом Clementine, за $7.1 миллиона долларов наличны
24.12.1998 SPSS анонсировала систему Business Forecaster

В рамках реализации нового плана в области разработки клиент-серверных средств компания SPSS, производитель автономных программных средств анализа данных для квалифицированных пользователей, намерена пополнить ассортимент своей продукции системой Business Forecaster. Этот инструме

Публикаций - 55, упоминаний - 63

IBM SPSS Statistics и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 34
Microsoft Corporation 25775 13
Oracle Corporation 7074 9
SAS Institute 1082 8
Google LLC 12690 4
SAP SE 5601 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
9594 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Red Hat 1378 3
Salesforce - Tableau Software 123 3
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 186 3
Teradata - Терадата 225 3
Открытые технологии 732 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
IBA Group - ИБА Групп 57 2
IBM Global Financing 30 2
SAP KXEN 14 2
Ростелеком 10948 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Apple Inc 13156 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
Крок - Croc 1964 2
SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 2
Diasoft - Диасофт 1144 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 2
Adobe Systems 1597 2
Yahoo! 3726 2
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 2
Virgin Group 144 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 2
IBM GBSC - IBM Global Business Solution Center - IBM Global Business Services 61 1
MapR 10 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 160 1
Терн ГК - Tern Group 82 1
Schneider Electric IT Division - Schneider Electric IT Business 43 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 1
Luxms 120 1
Datadvance - Датадванс 22 1
PARMA Technologies Group - Парма ТГ - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 30 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 58 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 1
Hertz Corporation 17 1
Rendez-Vous - Рандеву 25 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
БМЗ - Белорусский Металлургический Завод 8 1
Энергосетьпроект Институт 4 1
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 1
EDC Group - Eurasia Drilling Company Ltd - Евразия Менеджмент - Буровая компания Евразия, БКЕ - Лукойл-бурение 14 1
НРБанк АКБ - Национальный резервный банк 19 1
ВЕФК Банк - Восточно-европейская финансовая корпорация 5 1
ODP Corporation - Office Depot, OfficeMax, Grand&Toy, ODP Business Solutions, Ativa, TUL, Foray, Realspace, DiVOGA 35 1
Совкомбанк - Современный Коммерческий Банк - GE Money Bank - ДжиИ Мани Банк 20 1
ОмниГрейд - OmniGrade - Агентство рейтингового мониторинга 4 1
Москапстрой - Москапстрой-Недвижимость 10 1
КредитИнфо БКИ - Кредитное бюро Русский стандарт 4 1
eBay Inc 1640 1
Neiman Marcus 11 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
BMW Group 482 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 54 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Альфа-Банк 1979 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Apache Software Foundation - ASF 231 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 19
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Microsoft Windows 16882 2
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SAS Enterprise Miner - SAS Data Miner 17 1
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Прозоровский Василий 40 2
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Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 53 1
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Печникова Юлия 19 1
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Шестаков Сергей 18 1
Гольдберг Юлий 27 1
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Чучелов Андрей 44 1
Дьяков Петр 12 1
Забелин Вячеслав 13 1
Мальцев Виктор 2 1
Гаттаров Руслан 144 1
Рудычева Наталья 95 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 8
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Япония 13807 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Европа Восточная 3138 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Европа 24964 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Канада 5082 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Испания - Королевство 3840 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 2
США - Иллинойс - Чикаго 440 2
США - Джорджия - Атланта 265 1
Россия - ЮФО - Крымский федеральный округ (КФО) 42 1
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Ирландия - Республика 1051 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Россия - ЮФО - Севастополь 613 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Испания - Мадрид 178 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 15
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 4
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 3
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 3
Английский язык 7030 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 3
Экономический эффект 1342 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
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