IBM SPSS Statistics

BI-решения Cognos интегрируют с технологиями прогнозирования SPSS тивность работы за счет функции прогнозирования для лиц, принимающих решения на предприятии, а именно – быстрее рассматривать и оценивать новые рыночные перспективы. В рамках соглашения о партнерстве SPSS и Cognos заявили о совместных планах выхода на рынок с упором на продвижение технологий прогнозирования в таких секторах рынка, как риск-менеджмент для финансовых и страховых компаний, оце