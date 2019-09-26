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IBM SPSS Statistics


26.09.2019 Облачный рынок растет за счет расширения спектра облачных услуг 1
23.09.2019 ИТ-дистрибьюторы создают новые услуги в традиционных областях 1
18.04.2019 Merlioncloud объявила о старте официальных продаж облачных решений IBM 4
06.02.2018 «Аэрофлот» внедрил «первую и единственную» систему на больших данных 1
08.04.2016 ТЭК на пути к «цифровой энергетике» 3
30.03.2016 «Аэрофлот» будет использовать технологии Big Data от IBM для сбора и анализа клиентских данных 1
01.03.2016 Superjob исследовал зарплаты аналитиков Big Data в 15 городах России 1
13.05.2015 Банк «Уралсиб» развивает маркетинговую платформу с помощью IBM Contact Optimization 1
29.04.2015 Интервью с замруководителя Росстата Вячеславом Забелиным 5
21.04.2015 Предсказательная аналитика увеличивает лояльность клиентов «Дом.ru» 1
29.10.2014 Как банк вычисляет неплатежеспособных клиентов? 1
11.08.2014 IBM представила новые облачные решения и практику для оптимизации работы с персоналом 1
29.04.2014 IBM анонсировала серверы для работы с большими данными 1
28.04.2014 IBM анонсировала новые серверы PowerSystems на базе Power8 1
24.03.2014 «Билайн» наращивает ARPU благодаря Big Data 1
18.03.2014 IBM найдет дефекты в автомобилях BMW до начала производства 1
21.11.2012 CNews Forum 2012: государство изучает, банки меняют, ритейл мигрирует 1
06.09.2012 Дмитрий Журавлев: "Агентство ИТ" — новый бренд для команды ИТ-экспертов 1
03.08.2012 Бум вокруг Hadoop: новая рыночная ниша для аутсорсеров 1
16.07.2012 Neoflex Reporting – единый "центр правды" для банка 1
20.04.2012 IBM расширяет портфолио аналитических продуктов через приобретение Varicent Software 1
09.02.2012 В РЭУ им. Плеханова открылся академический центр компетенции IBM «Разумная коммерция» 1
14.09.2011 IBM завлекает СМБ дешевыми кредитами на свое ПО 1
19.07.2011 Современный BI должен быть "реактивным" 1
29.06.2011 «ВымпелКом» СНГ выбрал IBM SPSS для оптимизации маркетинговых кампаний 3
06.06.2011 IBM анонсировала новые сервисы облачных вычислений для решения проблем образования 2
22.02.2011 ПО для СМБ: внедряем ИТ без лишних затрат 1
21.09.2010 IBM покупает поставщика BI-систем за $1,7 млрд 1
20.01.2010 IBM в 2009 г. сократила выручку, но увеличила прибыль 1
04.12.2009 IBM открыла Центр аналитических решений в Лондоне 1
31.08.2009 Новая ОС Apple: опубликован список несовместимых приложений 1
30.07.2009 IBM хочет быть ближе к власти 1
29.07.2009 IBM укрепилась на рынке BI за $1,2 млрд 3
04.03.2009 Студенты УрАГС будут изучать DocsVision 1
03.07.2008 МГПУ обновит программное обеспечение 1
24.04.2008 BI-решения Cognos интегрируют с технологиями прогнозирования SPSS 2
10.07.2007 Аналитический CRM: с чего начинать? 1

Публикаций - 37, упоминаний - 52

IBM SPSS Statistics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 3586 12
Microsoft Corporation 11253 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 3
Merlion - Мерлион 275 2
SAP SE 3230 2
3806 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 2
Datadvance - Датадванс 17 1
InterProCom - Интерпроком 14 1
Columbus - Колумбус 128 1
Телеком-защита 48 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 15 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
SAP CIS - САП СНГ 758 1
Совзонд - Sovzond 66 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 13 1
Технезис 3 1
Biocad - Биокад 38 1
Hikvision - Хиквижн 30 1
AnalyticsHub - Аналитикс Хаб 8 1
Acronis - Акронис 367 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 1
VMware 1832 1
Dr.Web - Доктор Веб 982 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Amazon Inc - Amazon.com 1480 1
Восход ФГБУ НИИ 367 1
Abbyy 801 1
AMD - Advanced Micro Devices 1692 1
Adobe Systems 823 1
Крок 1223 1
Hitachi Vantara 100 1
Hitachi 480 1
Red Hat 670 1
G-Core Labs 64 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 155 1
Merlion iRU - Деловой офис 68 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Аэрофлот 493 1
РесурсТранс 16 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 56 1
International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 25 1
Открытие ФК 539 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Правительство РФ 2210 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1378 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 515 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
World Bank Group - Всемирный банк 133 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 349 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2236 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 103 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 242 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
PMQ - Predictive Maintenance and Quality - Проактивная стратегия технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) 1 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 204 1
Legacy-системы - унаследованная система 16 1
EDC - Electronic Data Capture - Системы электронного сбора данных 7 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов 12 1
Искусственный интеллект из облака - Облачный искусственный интеллект 2 1
Kubernetes 307 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure 24 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 1
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 58 1
OpenStack 347 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 78 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1271 1
Big Data - Большие данные 1136 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
IBM Cognos BI 146 16
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
IBM Watson Studio 3 2
Merlion MerliOnCloud 29 2
Microsoft SharePoint Server 103 1
IBM Maximo 31 1
IBM Big Insights 1 1
IBM InfoSphere Data Stage 2 1
Google Kubernetes Engine - GKE 9 1
IBM Informix 3 1
SQL - Язык программирования 436 1
SberCloud Монитор мэра 3 1
Росстат ИВС - АС ВПН - Автоматизированная система подготовки и проведения переписи, обработки материалов и подведения итогов переписи населения 4 1
Microsoft S2D - Microsoft Storage Spaces Direct 9 1
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 14 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 36 1
Cisco Quad 4 1
Apple macOS Snow Leopard 54 1
Google Analytics 70 1
Microsoft Azure 1171 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 44 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
Apache Hadoop 339 1
IBM Cloud 84 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 1
Red Hat Ceph Storage 70 1
IBM MaaS 360 with Watson 5 1
IBM Watson 105 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Google Android 10752 1
Microsoft Windows 10 6707 1
Прозоровский Василий 40 2
Кочепасов Сергей 4 1
Степанов Антон 56 1
Бартенева Мария 23 1
Зубков Александр 6 1
Мальцев Виктор 2 1
Забелин Вячеслав 11 1
Притула Павел 31 1
Пальников Павел 2 1
Печникова Юлия 12 1
Бородин Геннадий 4 1
Носенко Артем 3 1
Абрамов Алексей 27 1
Мирин Станислав 3 1
Зинкевич Сергей 18 1
Андрюхин Олег 1 1
Голубев Антон 1 1
Кураш Антон 32 1
Андреева Екатерина 40 1
Радовский Николай 4 1
Трубинов Алексей 3 1
Сорокоумов Александр 19 1
Виноградов Дмитрий 21 1
Корнеев Сергей 75 1
Рензяев Константин 26 1
Кушнир Леонид 16 1
Вайнер Всеволод 24 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 4
Восточная Европа 1701 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1479 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1161 1
Европа 3804 1
Россия - СФО - Новосибирск 1992 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2083 1
Россия - ПФО - Казань 1529 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 1
Беларусь - Белоруссия 2107 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 671 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1121 1
Саудовская Аравия - Королевство 281 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Севастополь 420 1
Австралия - Австралийский Союз 1136 1
Германия - Федеративная Республика 3702 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2888 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
ESD - Electronic Software Distribution 10 1
Болезнь Альцгеймера 26 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 7 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 303 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 275 1
InformationWeek 107 1
IDC - International Data Corporation 2743 1
CNews Analytics 1996 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 30 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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