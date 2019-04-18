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IBM SPSS Statistics
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|18.04.2019
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Merlioncloud объявила о старте официальных продаж облачных решений IBM
AD-дистрибьютор, в рамках развития платформы Merlioncloud, сообщил о старте продаж двух продуктов – IBM SPSS Statistics Subscription и IBM Watson Studio Desktop Subscription. Протестировать и п
|29.06.2011
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«ВымпелКом» СНГ выбрал IBM SPSS для оптимизации маркетинговых кампаний
мпаний «ВымпелКом» и корпорация IBM объявили о завершении проекта по внедрению программного решения IBM SPSS для проведения маркетинговых кампаний. Использование программного решения позволило
|29.07.2009
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IBM укрепилась на рынке BI за $1,2 млрд
Корпорация IBM объявила о достижении финальной стадии переговоров по приобретению компании SPSS, занимающейся разработкой программного обеспечения для бизнес-аналитики. SPSS является публичной компанией. За каждую ее акцию IBM предложила $50. Сумма сделки — $1,2 млрд. Поглощен
|24.04.2008
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BI-решения Cognos интегрируют с технологиями прогнозирования SPSS
тивность работы за счет функции прогнозирования для лиц, принимающих решения на предприятии, а именно – быстрее рассматривать и оценивать новые рыночные перспективы. В рамках соглашения о партнерстве SPSS и Cognos заявили о совместных планах выхода на рынок с упором на продвижение технологий прогнозирования в таких секторах рынка, как риск-менеджмент для финансовых и страховых компаний, оце
|12.12.2007
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«АйТи» будет продвигать ПО SPSS для статистического анализа в России
Компания «АйТи» заключила соглашение о сотрудничестве с SPSS, поставщиком программного обеспечения для статистического анализа данных и прогностической аналитики на основе Data Mining. «АйТи» стала единственным в России партнером SPSS и плани
|06.11.2007
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IBM оснащает DB2 Warehouse 9.5 средствами прогностического анализа SPSS
Корпорация IBM сообщила о своей совместной работе с компанией SPSS по расширению программного пакета IBM DB2 Warehouse 9.5 средствами прогностического анализа. Новые функции позволят клиентам оперативно получать актуальную аналитическую информацию, необхо
|07.05.1999
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Прибыль SPSS в первом квартале составила $3.3 млн, или 35 центов на акцию
Компания SPSS, производитель аналитического ПО, подвела итоги первого финансового квартала. Прибыль составила $3.3 млн, или 35 центов на акцию, как и ожидали аналитики. Это на 2% больше чем за аналогичн
|15.01.1999
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SPSS сообщила о выпуске программы SPSS for Express для создания единого интерфейса с базами данных Oracle Express
Компания SPSS Inc. сообщила о выходе своей программы SPSS for Express для создания единого интерфейса с базами данных Oracle Express. Этим обеспечивается еще один канал связи между SPSS и
|15.01.1999
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SPSS приобрела Integral Solutions
Компания SPSS Inc. приобрела Integral Solutions Ltd. (ISL), одну из ведущих компаний в области консалтинга и обучения, известную своим программным продуктом Clementine, за $7.1 миллиона долларов наличны
|24.12.1998
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SPSS анонсировала систему Business Forecaster
В рамках реализации нового плана в области разработки клиент-серверных средств компания SPSS, производитель автономных программных средств анализа данных для квалифицированных пользователей, намерена пополнить ассортимент своей продукции системой Business Forecaster. Этот инструме
IBM SPSS Statistics и организации, системы, технологии, персоны:
|Apache Software Foundation - ASF 231 2
|OpenPOWER Foundation - Consortium 48 2
|BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
|Прозоровский Василий 40 2
|Корнильев Кирилл 65 2
|Казарцев Алексей 27 1
|Трубинов Алексей 3 1
|Байбутов Андрей 12 1
|Нугманов Андрей 8 1
|Висящев Андрей 64 1
|Гегамов Николай 18 1
|Радовский Николай 5 1
|Андреева Екатерина 54 1
|Кураш Антон 32 1
|Голубев Антон 1 1
|Андрюхин Олег 1 1
|Евсеенков Олег 5 1
|Кочепасов Сергей 13 1
|Шеленцов Сергей 18 1
|Мирин Станислав 16 1
|Лукутина Елена 13 1
|Пономарева Ксения 7 1
|Степанова Надежда 5 1
|Абрамов Алексей 54 1
|Кузьмин Василий 11 1
|Чазов Андрей 22 1
|Носенко Артем 30 1
|Бородин Геннадий 4 1
|Буленков Дмитрий 44 1
|Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 53 1
|Штернлиб Теймур 27 1
|Сытин Дмитрий 60 1
|Печникова Юлия 19 1
|Пальников Павел 2 1
|Шестаков Сергей 18 1
|Гольдберг Юлий 27 1
|Притула Павел 33 1
|Чучелов Андрей 44 1
|Дьяков Петр 12 1
|Забелин Вячеслав 13 1
|Мальцев Виктор 2 1
|Гаттаров Руслан 144 1
|Рудычева Наталья 95 1
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