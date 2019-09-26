Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IBM SPSS Statistics
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 37, упоминаний - 52
IBM SPSS Statistics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Прозоровский Василий 40 2
|Кочепасов Сергей 4 1
|Степанов Антон 56 1
|Бартенева Мария 23 1
|Зубков Александр 6 1
|Мальцев Виктор 2 1
|Забелин Вячеслав 11 1
|Притула Павел 31 1
|Пальников Павел 2 1
|Печникова Юлия 12 1
|Бородин Геннадий 4 1
|Носенко Артем 3 1
|Абрамов Алексей 27 1
|Мирин Станислав 3 1
|Зинкевич Сергей 18 1
|Андрюхин Олег 1 1
|Голубев Антон 1 1
|Кураш Антон 32 1
|Андреева Екатерина 40 1
|Радовский Николай 4 1
|Трубинов Алексей 3 1
|Сорокоумов Александр 19 1
|Виноградов Дмитрий 21 1
|Корнеев Сергей 75 1
|Рензяев Константин 26 1
|Кушнир Леонид 16 1
|Вайнер Всеволод 24 1
|IDC - International Data Corporation 2743 1
|CNews Analytics 1996 1
|Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 30 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771877, в очереди разбора - 675559.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771877, в очереди разбора - 675559.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru