IBM SPSS Statistics

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Superjob исследовал зарплаты аналитиков Big Data в 15 городах России 1

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IBM представила новые облачные решения и практику для оптимизации работы с персоналом 1

IBM анонсировала серверы для работы с большими данными 1

IBM анонсировала новые серверы PowerSystems на базе Power8 1

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IBM расширяет портфолио аналитических продуктов через приобретение Varicent Software 1

IBM завлекает СМБ дешевыми кредитами на свое ПО 1

IBM анонсировала новые сервисы облачных вычислений для решения проблем образования 2

IBM открыла Центр аналитических решений в Лондоне 1

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