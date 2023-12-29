Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189047
ИКТ 14617
Организации 11323
Ведомства 1494
Ассоциации 1077
Технологии 3546
Системы 26543
Персоны 81935
География 3002
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2752
Мероприятия 878

Мировой рынок облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS)


СОБЫТИЯ


29.12.2023 На российском рынке резервного копирования появляются новые имена 1
19.11.2021 Рынок IaaS в 2020 г. вырос на 40% 1
30.09.2020 Человечество впервые в истории потратило на облака больше, чем на «обычное железо» 1
01.11.2019 Облачные сервисы: история появления, виды, динамика рынка. Подробный обзор 1
26.09.2019 Облачный рынок растет за счет расширения спектра облачных услуг 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Мировой рынок облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3148 3
Ростелеком 10369 2
Alibaba Group 453 2
Microsoft Corporation 25290 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 536 2
IBM - International Business Machines Corp 9561 2
Крок - Croc 1815 2
Google LLC 12301 2
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 199 2
Broadcom - VMware 2506 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 671 1
Cisco Systems 5229 1
Huawei 4244 1
Lenovo Group 2369 1
Dell Technologies - Dell Computer 2161 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
Softline - Софтлайн 3304 1
9061 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 882 1
Acronis - Акронис 459 1
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 115 1
Hitachi - Хитачи 1481 1
G-Core Labs 73 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 506 1
Stack Group - Стек Групп 169 1
Adobe Systems 1573 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 246 1
Canalys 235 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 80 1
Biocad - Биокад 85 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 281 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 236 1
TietoEVRY - Tieto 139 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 347 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 166 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 138 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 68 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8257 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 198 1
РесурсТранс 16 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 83 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 109 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1508 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 392 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73563 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3069 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12026 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17141 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18436 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6274 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1173 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13018 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1255 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4687 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31880 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34039 2
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 437 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1275 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2823 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2971 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 817 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1169 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3159 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3799 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3724 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4934 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 334 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1710 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2131 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2372 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6174 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3554 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9870 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1548 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 966 1
Microsoft Azure 1468 2
Google Cloud Platform - GCP 347 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 675 2
Depositphotos - фотобанк 403 2
Microsoft Windows 16391 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 98 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 187 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 153 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 662 1
Red Hat Ceph Storage 113 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 1
Statista 255 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 427 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 1
IBM SPSS Statistics 54 1
Google Kubernetes Engine - GKE 14 1
IBM Watson Studio 3 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 353 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Монитор мэра 3 1
Microsoft S2D - Microsoft Storage Spaces Direct 25 1
Alibaba DingTalk 4 1
IBM MaaS 360 7 1
НКК - ГКС - Облако.ру ВКС 18 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1547 1
Зинкевич Сергей 64 2
Колбин Евгений 81 1
Самойлов Юрий 75 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 282 1
Вайнер Всеволод 26 1
Колесов Александр 61 1
Кушнир Леонид 19 1
Рензяев Константин 75 1
Горохов Евгений 39 1
Кузнецов Андрей 94 1
Буланцев Игорь 12 1
Сорокоумов Александр 19 1
Трубинов Алексей 3 1
Андрюхин Олег 1 1
Лебедев Сергей 56 1
Боровиков Сергей 32 1
Носенко Артем 30 1
Бородин Геннадий 4 1
Пальников Павел 2 1
Бутмалай Дмитрий 14 1
Хечумов Александр 2 1
Жигалова Алина 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 157744 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18308 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53520 2
Европа 24658 1
Европа Восточная 3123 1
Африка - Африканский регион 3574 1
Ближний Восток 3040 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6267 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15199 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51313 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10379 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 258 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5887 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3390 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 1
Аренда 2582 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 685 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3241 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
Философия - Philosophy 501 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 811 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 642 1
IDC - International Data Corporation 4943 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 2
Gartner - Гартнер 3615 2
Markets&Markets Research 113 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 190 1
CNews Облачные сервисы 23 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413430, в очереди разбора - 729690.
Создано именных указателей - 189047.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще