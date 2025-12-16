Разделы

Боровиков Сергей


СОБЫТИЯ


16.12.2025 «Софтлайн» объявила о результатах внеочередного общего собрания акционеров 1
22.05.2025 Совет директоров ПАО «Софтлайн» рекомендовал Собранию акционеров направить 1 млрд руб. на выплату дивидендов по итогам 2024 года 1
20.11.2024 Сын основателя «Софтлайна» вошел в совет директоров компании 2
20.11.2024 ПАО «Софтлайн» объявляет о результатах внеочередного общего собрания акционеров 1
30.08.2022 Softline списала $2,8 млн из-за ухода с Украины и $51 млн из-за сделок со своим основателем 1
Облачные сервисы 2021 2
19.11.2021 Сергей Боровиков -

Уровень внедрения облачных технологий значительно вырос, но Россия пока в числе догоняющих

 1
18.03.2021 «Мы не предполагаем будущее облачного рынка, мы отчетливо его видим в проектах с нашими зарубежными клиентами» — Сергей Боровиков, Softline 1
23.11.2020 Softline подтвердила лидерство на российском рынке облачных технологий в сегментах IaaS и SaaS 1
31.07.2020 Сергей Боровиков, Softline -

Кризис только увеличивает востребованность облачных моделей

 1
26.09.2019 Softline представила результаты собственного исследования облачного направления 1
18.06.2019 Сергей Боровиков -

Нужно сотрудничать с мировыми ИТ-гигантами, а не считать их своими конкурентами

 1
30.01.2017 «Мегафон» разместил «якорного» резидента в южном ЦОДе 1
14.04.2014 Softline создала для МГТУ ГА почтовую систему на базе Office 365 1
07.04.2014 Softline начала продажи Microsoft StorSimple — гибридного решения для хранения данных 1
22.10.2012 Softline внедрила облачный сервис Office 365 в «Биогарде» 1
06.07.2012 Softline разработала систему внутреннего бронирования для «Гранд Отель Европа» на основе Google Apps 1
14.05.2012 «Комсомольская правда» перешла на облачные сервисы Google Apps 1
25.11.2011 Imagebook мигрировал в «облака» Softline 1
22.11.2011 Softline выводит на рынок облачную услугу по решениям SAP 1
02.09.2011 Softline перевела Squesito в России на облачный сервис Microsoft Hosted Exchange 2010 1
26.08.2011 Softline запустила продажи облачного сервиса Google Message Continuity 1
22.07.2011 Softline перевела Formatta на сервисы Google 1
05.07.2011 Softline запускает новый сервис «Рабочее место как услуга» по модели DaaS 1
22.06.2011 IDC: рынок публичных облаков за пять лет вырастет в три раза 1
02.06.2011 Softline запускает облачные версии Lync и SharePoint 1
23.05.2011 Softline Cloud Services запустил услугу «облачного» enterprise-хостинга 1
20.01.2011 Softline внедрил «облачную» CRM-систему в фонде Runa Capital 1
12.01.2011 Корпоративный портал DeskWork: теперь – и в странах СНГ 1
08.10.2010 Облачные вычисления перевернут аутсорсинг "с ног на голову" 1
07.10.2010 Gartner: Затраты на облачные вычисления достигли около 10% ИТ-бюджета в 2010 г. 1
19.07.2010 Softline предлагает SaaS-решения в рамках нового направления Softline Cloud Services 1

Softline - Софтлайн 3272 31
Microsoft Corporation 25245 15
Google LLC 12268 12
Cisco Systems 5224 6
Broadcom - VMware 2495 5
Amazon Inc - Amazon.com 3136 5
9005 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 876 3
SAP SE 5434 3
Dell EMC 5096 3
HP Inc. 5763 3
Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс 106 2
Системы документооборота 512 2
АйТи 1440 2
Oracle Corporation 6873 2
NetApp - Network Appliance 648 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 2
ФОРС - Центр разработки 680 2
Ростелеком 10316 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5281 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 2
Intel Corporation 12545 2
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 128 2
Softline Group - Softline AG - Softline International 54 1
One Identity 11 1
Softline Украина 7 1
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 110 1
Wipro - Western India Palm Refined Oils Limited 78 1
Softline Management 1 1
Softline Holding - Noventiq Holding - Noventiq Merger 70 1
Softline - ЦИТМ Экспонента - Центр Инженерных Технологий и Моделирования Экспонента - ЦИТС Экспонента 2 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 197 1
Squesito 1 1
МегаФон 9922 1
Red Hat 1345 1
SAP CIS - САП СНГ 864 1
Huawei 4224 1
ESET - ESET Software 1147 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 1
Europ Assistance - Европ Ассистанс СНГ 8 3
LATAM Airlines Group 12 2
Skysoft Victory - Скайсофт Виктори 4 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 2
Тетис Кэпитал - Tethys 26 1
Myanmar Brewery 1 1
Биогард УК 2 1
Аталайя 23 1
MC-Bauchemie - MC-Bauchemie Russia Эм-Си Баухеми 13 1
Runa Capital 158 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8189 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 197 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 482 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2081 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 26
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73375 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12009 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 9
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3061 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17129 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 6
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1705 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6701 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 6
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4047 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1181 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 5
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2882 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 5
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 186 4
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7296 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2108 4
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 779 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3408 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8744 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31801 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4273 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 3
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 664 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1255 2
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 496 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4490 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 128 13
Microsoft Office 365 982 5
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1530 5
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 277 5
Microsoft Office 3956 4
Microsoft Hosted Exchange - FrontBridge 19 3
Google Cloud - Apigee 7 3
Microsoft Azure 1461 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1780 3
Apple iPhone 6 4862 3
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 82 3
Google Cloud Services 233 2
Microsoft Power Automate - Microsoft Flow - Microsoft BPM 27 2
Microsoft Power Platform - Microsoft Power Apps - Softomotive 45 2
Softline - ActiveCloud - CloudServer 24 2
Microsoft Azure Stack 74 2
Аскон Pilot-ICE - Industrial Civil Engineering 18 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1216 2
Google APIs - Google Application Programming Interfaces 19 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 153 1
Microsoft Exchange Online 112 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 1
Google Firebase Cloud Messaging (FCM) - Google Cloud Messaging (GCM) - Google Message Discovery - Google Message Continuity - служба обмена сообщениями 25 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 418 1
Softline Digital - Софтлайн платформа 105 1
Linux - Debian GNU 532 1
Cisco GRE - Generic Routing Encapsulation - Протокол туннелирования сетевых пакетов - общая инкапсуляция маршрутов 21 1
Microsoft Azure StorSimple 9 1
SAP BAiO - SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 64 1
Oracle Exalogic 73 1
Softline - DeskWork 117 1
Microsoft Identity Management - MIM - Microsoft Identity Manager 4 1
Softline Direct - Софтлайн Директ 47 1
НКК - ГКС - Облако.ру ВКС 18 1
Google Sites - Google Сайты 53 1
Softline Softcloud 14 1
Microsoft UC - Microsoft Unified Communications 13 1
Google Postini 22 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 662 1
Тараканов Артем 28 3
Волотовская Елена 42 3
Ананьин Алексей 88 3
Лавров Владимир 96 3
Боровиков Игорь 135 2
Тарасов Алексей 9 2
Ильичева Светлана 4 2
Грунин Андрей 6 2
Исмаилов Рашид 62 2
Курочкин Сергей 5 1
Розанов Всеволод 47 1
Щербаков Борис 47 1
Gens Frank - Генс Фрэнк 9 1
Барков Алексей 37 1
Коршунова Мария 8 1
Кусакин Алексей 2 1
Гребнев Егор 41 1
Зезюлинский Николай 23 1
Чихачев Дмитрий 29 1
Рубанов Александр 17 1
Кудрявцев Валентин 26 1
Разуваев Владимир 18 1
Карпман Ольга 9 1
Хечумов Александр 2 1
Миногин Андрей 1 1
Богославский Никита 3 1
Ермолов Вячеслав 3 1
Ерошин Алексей 2 1
Щербина-Каплий Анна 1 1
Чичканов Геннадий 1 1
Ярков Алексей 1 1
Лыков Артем 1 1
Пыльцов Виталий 4 1
Gupta Sanjay - Гупта Санджай 2 1
Сухоруков Сергей 24 1
Анисимов Константин 42 1
Зинкевич Сергей 64 1
Колбин Евгений 80 1
Колесов Александр 61 1
Самойлов Юрий 75 1
Россия - РФ - Российская федерация 157085 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14498 10
Америка Латинская 1884 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45763 5
Европа 24645 5
Азия - Азиатский регион 5752 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1816 5
Европа Восточная 3121 4
Казахстан - Республика 5800 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3266 3
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 505 3
Мьянма - Республика Союз - Бирма 130 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18239 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18603 3
Индия - Bharat 5702 3
Малайзия 898 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1669 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1068 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1334 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53475 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4278 2
Россия - СФО - Новосибирск 4661 2
Украина 7796 2
Таиланд - Королевство 868 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3227 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1411 1
Беларусь - Белоруссия 6034 1
Германия - Федеративная Республика 12943 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3186 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 1
Нидерланды 3634 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Колумбия - Республика 538 1
Испания - Королевство 3761 1
Чили - Республика 484 1
Америка - Американский регион 2188 1
Италия - Итальянская Республика 4430 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 719 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51330 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15146 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5865 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3385 5
Аренда 2584 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2549 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 3
Английский язык 6878 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6248 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2287 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2073 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2317 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1045 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1212 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 309 1
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 78 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 415 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 995 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 414 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6114 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 1
GigaOM 71 1
Комсомольская правда ИД 72 1
Gartner - Гартнер 3610 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
CNews Облачные сервисы 23 1
Мировой рынок облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 6 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8377 1
Narxoz University - Нархоз Университет Республики Казахстан - Университет имени Турара Рыскулова 4 1
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 13 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 667 1
Softline Big Cloud Road Show 1 1
