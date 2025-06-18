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Gupta Sanjay Гупта Санджай


УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 Санкции ударили в цель. Крупнейшие в мире производители машин для майнинга бегут из Китая в США 1
08.10.2010 Облачные вычисления перевернут аутсорсинг "с ног на голову" 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Gupta Sanjay и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11977 1
Wipro - Western India Palm Refined Oils Limited 78 1
SAP SE 5340 1
Amazon Inc - Amazon.com 3053 1
Microsoft Corporation 24884 1
Softline - Софтлайн 3012 1
Oracle Corporation 6763 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 818 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
ФОРС - Центр разработки 653 1
АйТи 1388 1
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 114 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1168 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3740 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 377 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10624 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2005 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2000 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68619 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16453 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16291 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7106 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6899 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21942 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3360 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1625 1
Oracle Exalogic 73 1
Softline - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 123 1
Анисимов Константин 37 1
Боровиков Сергей 31 1
Гребнев Егор 41 1
Зезюлинский Николай 23 1
Ермолов Вячеслав 3 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 722 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1363 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17534 1
Россия - РФ - Российская федерация 149805 1
Индия - Bharat 5556 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1787 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14272 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5613 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 987 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52851 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49412 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8009 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11295 1
Gartner - Гартнер 3575 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366219, в очереди разбора - 750669.
Создано именных указателей - 177050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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