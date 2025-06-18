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Gupta Sanjay Гупта Санджай
УПОМИНАНИЯ
|18.06.2025
|Санкции ударили в цель. Крупнейшие в мире производители машин для майнинга бегут из Китая в США 1
|08.10.2010
|Облачные вычисления перевернут аутсорсинг "с ног на голову" 1
Gupta Sanjay и организации, системы, технологии, персоны:
|Oracle Exalogic 73 1
|Softline - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 123 1
|Анисимов Константин 37 1
|Боровиков Сергей 31 1
|Гребнев Егор 41 1
|Зезюлинский Николай 23 1
|Ермолов Вячеслав 3 1
|Gartner - Гартнер 3575 1
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