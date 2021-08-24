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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Корпоративная почта
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24.08.2021 Dataline запустила облачный Active Directory 1
05.07.2021 Президент IBM без объяснений оставил свой пост и обрушил акции компании 1
02.07.2021 Из-за 18-месячной миграции в облако у IBM сломалась корпоративная почта. Сотрудники в ярости, их начали переманивать конкуренты 1
30.03.2021 Mail.ru выпустила суперприложение. Что оно умеет 1
25.01.2021 «Ростелеком-Солар» выпустил новую версию анализатора кода Solar appScreener с режимом экспериментального анализа уязвимостей 1
20.01.2021 На коммуникационной платформе «Mail.ru для бизнеса» появился новый офисный пакет 1
15.12.2020 Mail.ru выпустила суперприложение на основе почтового сервиса 1
01.12.2020 Пришло время менять средства удаленной работы 1
25.11.2020 Выручка топ-10 игроков российского рынка BPM выросла на 20% 1
04.06.2020 «Кортрос» перенес ИТ-системы в облако МТС 1
19.05.2020 «Айтеко» подготовила комплекс ИТ-решений для стабилизации компаний в новых рыночных условиях 1
18.05.2020 Стоит ли сотрудникам возвращаться в офис после завершения карантина 1
17.04.2020 Mail.ru запустила почту для крупного бизнеса 1
26.03.2020 «Айтеко» предлагает комплекс цифровых решений для удаленной работы 1
07.02.2020 Cloud4Y предоставил корпоративную почту в облаке «дочке» «Озона» 1
03.12.2019 Cloud4Y предоставил корпоративную облачную почту компании «Наш карандаш» 1
30.07.2019 Концерн «Гранит» разместил корпоративную почту в облаке Cloud4Y 1
04.02.2019 Как обосновать расходы на унифицированные коммуникации 1
29.01.2019 DataLine и Lenovo предоставят персональные устройства по подписке 1
16.07.2018 Техносерв Cloud стал клиентом нового машинного зала ЦОД IXcellerate 1
05.03.2018 Panasonic Россия выбрал облако Техносерв Cloud 1
08.02.2018 «Красный Куб» мигрировал в облако Техносерв Cloud 1
20.12.2017 «Алроса» внедряет систему архивирования и индексирования почты от Commvault 1
13.12.2017 «Техносерв» вошел в число лидеров рейтинга CNewsServices 2017 1
04.12.2017 Техносерв Cloud предоставил Aldo Coppola услуги виртуального ЦОДа 1
04.10.2017 «Тим Драйв» обеспечивает непрерывность бизнес-процессов в облаке Техносерв Cloud 1
15.08.2017 «Техносерв» начал раздавать из «облака» Oracle, PostgreSQL, MySQL и MS SQL 1
20.07.2017 «КИБ СёрчИнформ» интегрировали с отечественной ОС ROSA Linux 1
11.07.2017 «Техносерв Cloud» подготовился к приему платежных карт 1
05.07.2017 «Техносерв» – лидер рейтинга CNews Infrastructure 2016 1
14.06.2017 В облаках есть все для создания электронного здравоохранения 1
15.12.2016 «Техносерв» выбирал Juniper для сетевой инфраструктуры своей облачной платформы 1
25.11.2016 Cloud4Y усовершенствовал услугу «Корпоративная облачная почта» 1
09.11.2016 «Техносерв» переписал фирменную облачную платформу 1
30.09.2016 Россия: более 60% компаний развивают направление корпоративной мобильности 1
23.09.2016 Cloud4Y предложила облачное решение для медицинских учреждений 1
12.08.2016 Softline модернизировала корпоративную почту Tele2 1
12.07.2016 Softline перенесла почту «Агро-Инвест» в «облако» 1
15.06.2016 «Рэйдикс» представила новую версию отказоустойчивой СХД Raidix 1
13.04.2016 Облачную АТС Tekmi теперь можно интегрировать с любым корпоративным сервисом 1

Публикаций - 62, упоминаний - 65

Корпоративная почта упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 21151 12
Oracle Corporation 5819 11
Softline - Софтлайн 1780 7
5100 7
VK - Mail.ru Group 2862 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1045 5
IBM - International Business Machines Corp 8726 5
Cloud4Y 198 5
АйТи 1082 4
Авантаж 54 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8562 3
VMware 1982 3
Инфосистемы Джет 850 3
Uptime Institute 176 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7850 2
iTeco - Ай-Теко 892 2
Крок - Croc 1578 2
SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 38 2
Yandex - Яндекс 4650 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2251 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1841 2
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 99 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 313 2
DataPro - ДатаПро 60 2
Ай-Теко Инновационный центр - ИЦ АйТеко 16 1
Корус Консалтинг ГК 990 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 114 1
Программный продукт ГК 981 1
SAP SE 4379 1
ММК Информсервис 21 1
Red Hat 1130 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6250 1
Comindware - Колловэар 60 1
Доктор рядом - Doc+ 43 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 450 1
Mind - Майнд Лабс - МайндСофт - ИнтерМайнд 77 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 25 1
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru 121 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7542 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 733 2
X5 Group 652 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4898 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 61 1
Visa International 1648 1
ПСБ - Промсвязьбанк 638 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 453 1
American Express 302 1
Кортрос ГК 8 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ 7 1
Промтех ГК 6 1
Bayer AG - Байер 57 1
Траско - Trasko 29 1
Гранит 13 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 1
Ситимобил - Служба такси 123 1
О2О Delivery club 162 1
Норникель - Норильский никель 261 1
Открытие ФК - Росгосстрах 229 1
Красный куб - сеть магазинов подарков 9 1
Ренессанс Страхование 76 1
PepsiCo - Пепсико 145 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1965 1
Почта России ПАО 1804 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1860 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2053 3
Счётная палата РФ 558 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2373 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1999 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 173 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 2716 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 264 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 63 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 400 1
Федеральное казначейство России 965 1
Президент Российской Федерации 1954 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 34 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1733 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2909 10
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 281 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12408 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 5437 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 2736 6
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 653 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2532 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1150 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 545 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2743 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 1762 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1485 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1822 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3545 4
DBaaS - Database as a Service - Базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными 63 3
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2064 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 734 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 907 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 470 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10161 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 870 3
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 191 3
Virtual office - Виртуальный офис 50 3
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 677 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 493 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 640 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1669 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 644 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1556 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 650 2
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 199 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4584 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 749 1
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 31 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1893 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 830 1
App-in-App 5 1
WaaS - WorkPlace-as-a-Service - Рабочее место как сервис 8 1
LiveUSB - LiveUSB OS 6 1
Call-tracking - колл-трекинг, отслеживание телефонных звонков 2 1
Microsoft Exchange 1010 10
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 682 9
Microsoft SQL Server 1265 9
Microsoft Outlook 1209 6
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 432 6
Microsoft Windows 10 10147 5
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 27 4
Microsoft Office 365 803 4
Google Android 11585 3
Microsoft Skype 1885 3
VK - Mail.ru Teambox 19 3
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 146 3
Apple iOS 6253 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 472 3
Яндекс.Лавка 77 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 914 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 681 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 975 2
Java - Язык программирования 2447 1
Lenovo WorkBOX 1 1
Microsoft Exchange Server 352 1
Яндекс Go 56 1
Ростелеком - DataLine Cloud Desktop 5 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5873 1
Microsoft Office 3019 1
Apple iPad 3549 1
НТР - Новые телеком-решения 7 1
Avaya Analytics 2 1
Intel AMT - Intel Active Management Technology 52 1
Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 31 1
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 56 1
Linux OS 7300 1
Lenovo ThinkCentre - серия мини-ПК (неттоп) - модульный ПК 39 1
НКТ - Р7-Офис 95 1
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 67 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 231 1
Microsoft Skype for Business 123 1
Microsoft Dynamics CRM 519 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 66 1
Microsoft Windows Phone OS 1534 1
Дергилёв Никита 42 8
Яппаров Тагир 80 2
Verboon Ard - Вербоон Ард 2 1
Чижиков Михаил 7 1
Барыкин Сергей 9 1
Богаутдинов Рушан 1 1
Миронович Филипп 8 1
Санадзе Георгий 16 1
Савченко Виталий 7 1
Арефьев Дмитрий 5 1
Ратушный Игорь 1 1
Потоцкий Игорь 10 1
Колесников Григорий 4 1
Диденко Сергей 9 1
Пухов Евгений 10 1
Галкин Дмитрий 20 1
Чиндяскин Дмитрий 9 1
Бобровников Борис 98 1
Малявкин Александр 23 1
Вахрушев Илья 7 1
Данилин Александр 17 1
Андреева Екатерина 45 1
Широкий Денис 19 1
Cormier Paul - Пол Кормье 20 1
Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 1
Захаренко Максим 53 1
Рыстенко Михаил 60 1
Касперская Наталья 243 1
Слизень Виталий 237 1
Галушкин Олег 171 1
Храмов Олег 4 1
Панченко Андрей 4 1
Ермаков Антон 3 1
Войтик Мария 8 1
Платонов Михаил 41 1
Мотовилов Олег 61 1
Попов Сергей 82 1
Шумский Александр 2 1
Коптелов Андрей 82 1
Рустамов Рустам 183 1
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Нидерланды 2025 3
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Грузия 1032 2
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Россия - УФО - Тюменская область 757 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 368 1
Россия - ЦФО - Курская область 423 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2140 1
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Россия - УФО - Свердловская область 1037 1
Армения - Республика 1047 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 759 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5085 7
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TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 404 1
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Product Management - Продакт менеджмент - Управление продуктом 13 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 35 1
Open Space - Офис открытого типа 17 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 39 1
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 36 1
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Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 109 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 10336 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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Создано именных указателей - 65242.
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