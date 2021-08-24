Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Корпоративная почта
Хостинг почты
Exchange-хостинг
Публикаций - 62, упоминаний - 65
Корпоративная почта упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 34 1
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1733 1
|Дергилёв Никита 42 8
|Яппаров Тагир 80 2
|Verboon Ard - Вербоон Ард 2 1
|Чижиков Михаил 7 1
|Барыкин Сергей 9 1
|Богаутдинов Рушан 1 1
|Миронович Филипп 8 1
|Санадзе Георгий 16 1
|Савченко Виталий 7 1
|Арефьев Дмитрий 5 1
|Ратушный Игорь 1 1
|Потоцкий Игорь 10 1
|Колесников Григорий 4 1
|Диденко Сергей 9 1
|Пухов Евгений 10 1
|Галкин Дмитрий 20 1
|Чиндяскин Дмитрий 9 1
|Бобровников Борис 98 1
|Малявкин Александр 23 1
|Вахрушев Илья 7 1
|Данилин Александр 17 1
|Андреева Екатерина 45 1
|Широкий Денис 19 1
|Cormier Paul - Пол Кормье 20 1
|Whitehurst Jim - Уайтхерст Джим 35 1
|Захаренко Максим 53 1
|Рыстенко Михаил 60 1
|Касперская Наталья 243 1
|Слизень Виталий 237 1
|Галушкин Олег 171 1
|Храмов Олег 4 1
|Панченко Андрей 4 1
|Ермаков Антон 3 1
|Войтик Мария 8 1
|Платонов Михаил 41 1
|Мотовилов Олег 61 1
|Попов Сергей 82 1
|Шумский Александр 2 1
|Коптелов Андрей 82 1
|Рустамов Рустам 183 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10336 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2711 4
|IDC - International Data Corporation 4544 1
|Gartner 3207 1
|Markets&Markets Research 92 1
|Microsoft Research 126 1
|Synergy Research Group 39 1
|NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 287 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 552 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170226, в очереди разбора - 1014977.
Создано именных указателей - 65242.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170226, в очереди разбора - 1014977.
Создано именных указателей - 65242.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru