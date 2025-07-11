Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Ассоциация онкопациентов «Здравствуй!» перешла на корпоративную почту от VK Tech

Всероссийская ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!» действует с 2015 г. — и с первых дней использует почтовые системы VK. Для помощи в осуществлении социальной миссии в 2025 г. VK Tech предоставил организации бесплатный доступ к корпоративной почте на коммуникационной платформе VK WorkSpace. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Здравствуй!» основали сами онкопациенты, чтобы объединить силы в борьбе с болезнью. Проект дает возможность людям с онкологическими заболеваниями по всей стране найти врача и медицинское учреждение, получить диагностику, лечение, бесплатную консультационную, юридическую и психологическую поддержку. Организация помогает распространить информацию о возможности участия пациентов в разного рода клинических исследованиях, проводит ежегодную премию «Будем жить» и награждает медицинские учреждения по профилю «онкология» за вклад в борьбу с раком.

За 10 лет работы ассоциации количество региональных подразделений выросло до 83, а число пользователей почтовой системы — до 120 человек. В 2025 г. в почте от VK WorkSpace ведется и сохраняется вся переписка ассоциации.

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС со сертификатом ФСТЭК — тенденция, которая будет развиваться и дальше
Маркет

«Благодаря знакомому интерфейсу, который люди привыкли видеть в личной почте, сотрудники легко освоили новый сервис. Корпоративная почта от VK WorkSpace — это быстро, легко и удобно. Ежедневно мы обрабатываем около 150 обращений от людей, которые столкнулись с онкологическим диагнозом, — и половина этих заявок приходит на нашу рабочую почту. В зависимости от содержания письмо автоматически отправляется к психологу, юристу, врачу или другому специалисту — и в итоге мы добиваемся необходимой помощи для человека», — сказала президент Ассоциации Ирина Боровова.

«Поддержка социально значимых проектов — важная часть миссии VK Tech как одного из разработчиков корпоративного ПО в России. Платформа VK WorkSpace не только повышает эффективность бизнеса или государственных компаний, но и помогает людям. Мы гордимся возможностью предоставить свое техническое решение ассоциации помощи онкопациентам "Здравствуй"», — сказал коммерческий директор VK WorkSpace Антон Тен.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Информационная безопасность платформ Kubernetes 2025

В 2026 году в московском метро пассажиров начнут перевозить беспилотные поезда

Михаил Некрасов, Securitm: Системы управления информационной безопасностью полезны даже для небольших банков

Власти требуют сделать банкоматы более российскими. Должно быть больше отечественных компонентов внутри

Александр Чеснавский, MWS: Мы активно движемся в сторону создания экосистемного бигтеха

Российские разработчики ПО требуют запретить Windows на ЕГЭ

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального моющего пылесоса Dreame H15 Pro Heat: ультрасовременный домашний помощник

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка
Показать еще