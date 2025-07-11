Ассоциация онкопациентов «Здравствуй!» перешла на корпоративную почту от VK Tech

Всероссийская ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!» действует с 2015 г. — и с первых дней использует почтовые системы VK. Для помощи в осуществлении социальной миссии в 2025 г. VK Tech предоставил организации бесплатный доступ к корпоративной почте на коммуникационной платформе VK WorkSpace. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Здравствуй!» основали сами онкопациенты, чтобы объединить силы в борьбе с болезнью. Проект дает возможность людям с онкологическими заболеваниями по всей стране найти врача и медицинское учреждение, получить диагностику, лечение, бесплатную консультационную, юридическую и психологическую поддержку. Организация помогает распространить информацию о возможности участия пациентов в разного рода клинических исследованиях, проводит ежегодную премию «Будем жить» и награждает медицинские учреждения по профилю «онкология» за вклад в борьбу с раком.

За 10 лет работы ассоциации количество региональных подразделений выросло до 83, а число пользователей почтовой системы — до 120 человек. В 2025 г. в почте от VK WorkSpace ведется и сохраняется вся переписка ассоциации.

«Благодаря знакомому интерфейсу, который люди привыкли видеть в личной почте, сотрудники легко освоили новый сервис. Корпоративная почта от VK WorkSpace — это быстро, легко и удобно. Ежедневно мы обрабатываем около 150 обращений от людей, которые столкнулись с онкологическим диагнозом, — и половина этих заявок приходит на нашу рабочую почту. В зависимости от содержания письмо автоматически отправляется к психологу, юристу, врачу или другому специалисту — и в итоге мы добиваемся необходимой помощи для человека», — сказала президент Ассоциации Ирина Боровова.

«Поддержка социально значимых проектов — важная часть миссии VK Tech как одного из разработчиков корпоративного ПО в России. Платформа VK WorkSpace не только повышает эффективность бизнеса или государственных компаний, но и помогает людям. Мы гордимся возможностью предоставить свое техническое решение ассоциации помощи онкопациентам "Здравствуй"», — сказал коммерческий директор VK WorkSpace Антон Тен.