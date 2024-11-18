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RuPost стал обладателем награды CNews Awards

7 ноября 2024 года в рамках CNews Forum продуктовая команда «Группы Астра» была удостоена награды.

Почтовый сервис RuPost стал победителем в категории «Лучшее корпоративное почтовое решение», что стало значимым признанием высоких стандартов качества и инноваций, предлагаемых компанией. Награда была вручена Михаилу Геллерману, генеральному директору «РуПост».

«Спасибо за признание и оказанное нам доверие, которое еще раз подчёркивает: мы создаем действительно классный продукт. Эта награда – для наших заказчиков, для тех сотен компаний из разных отраслей, которые уже выбрали RuPost и мигрировали на наше почтовое решение. А еще это награда для тех, кто только делает свой выбор. Мне кажется, что сегодня ответ совершенно очевиден – если вам нужна корпоративная почта, то это RuPost», — отметил Михаил Геллерман, генеральный директор «РуПост» (входит в «Группу Астра»).

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