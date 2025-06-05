РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент

Разделы

РуПост RuPost RuPost Desktop X почтовый клиент

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


05.06.2025 «Дочка» Росреестра приобретает Astra Linux для десятка тысяч ПК с поддержкой процессоров «Байкал-М», «Эльбрус» и Intel

Масштабная закупка Линуксов и почтовых систем Как выяснил CNews, «Роскадастр» закупает лицензии российской операционной системы Astra Linux Special Edition и почтовой системы RuPost Enterprise CA на сумму 497,6 млн руб. Тендер на был опубликован на сайте госзакупок 30 мая 2025 г. Заявки на участие в конкурсе принимают до 16 июня 2025 г. Итоги подведут 18 июня. В тен
22.05.2025 Выручка разработчика RuPost в 2024 г. увеличилась более чем в пять раз

это более чем пятикратный рост по сравнению с 2023 г. Увеличился объем продаж как почтового сервера RuPost, так и программного комплекса для создания безопасных мобильных рабочих мест WorksPad.
15.05.2025 Почтовый сервер RuPost обновился до версии 3.3

Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») сообщает о выходе релиза корпоративной почты RuPost 3.3. Он включает ряд улучшений для повышения удобства, надежности и производительности. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». В новой версии системы мониторинга инфраструк
20.03.2025 Холдинг «ТАГРАС» объединил почтовые системы своих компаний в единое решение на базе RuPost

импортозамещения в области программного обеспечения. На этом этапе вся почтовая инфраструктура восьми дивизионов и 54 компаний, входящих в холдинг, объединена на базе отечественного почтового сервера RuPost. Это российское решение для управления корпоративной почтой, разработанное компанией «РуПост» (входит в «Группу Астра»). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». До старта пр
26.02.2025 Почтовый сервер RuPost обогатился новыми функциями для пользователей и администраторов

Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») объявляет об обновлении корпоративного почтового сервера RuPost, в котором реализован новые функции для повышения эффективности работы как пользователей, так и администраторов. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Одной из наиболее во
24.12.2024 Концерн «НПО «Аврора» перешел на RuPost

АО «Концерн «НПО «Аврора» выбрало в качестве почтового сервера RuPost - современное российское решение для управления корпоративной почтой компании «РуПост» (входит в «Группу Астра»). Подготовка к переходу на отечественное ПО стартовала в середине 2022 г.

20.12.2024 PT Sandbox обеспечивает безопасность почтовой системы RuPost

а» и Positive Technologies презентовали технологический бандл, в основе которого — почтовая система RuPost и песочница PT Sandbox, проверяющая все письма, поступающие пользователям, а подозрите
03.12.2024 В России создан мощный почтовый клиент на замену Outlook. Есть поддержка Windows и Linux

сервером по собственному клиентскому протоколу. Этот сервер может подключаться к почтовым серверам Rupost по IMAP/SMTP/CalDav/CardDav, Exchange по EWS, CGP по XIMMS и IMAP/SMTP/CalDav/CardDav,
18.11.2024 RuPost стал обладателем награды CNews Awards

7 ноября 2024 года в рамках CNews Forum продуктовая команда «Группы Астра» была удостоена награды. Почтовый сервис RuPost стал победителем в категории «Лучшее корпоративное почтовое решение», что стало значимым признанием высоких стандартов качества и инноваций, предлагаемых компанией. Награда была вручена

10.10.2024 Microsoft погнали с крупного российского авиационного завода. Идет отказ от MS Exchange, в планах переход на отечественный Linux

Microsoft здесь больше не нужна «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) перевел 1400 почтовых ящиков сотрудников на российский почтовый сервер RuPost компании «РуПост». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра», в состав которой входит «РуПост». Сейчас завод использует сервис Exchange американской корпорации Microsoft. За по
29.08.2024 В России заработала суверенная замена облаков Microsoft, Google и Amazon

Российское облако вместо иностранных «Группа Астра», разработчик ОС Astra Linux, почтового сервиса RuPost, платформы для разработки ПО GitFlic и других сервисов, сообщила CNews о запуске в Рос
18.07.2024 Вышла корпоративная почта нового поколения RuPost 3.0

Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») объявляет о выпуске новой версии корпоративного почтового сервера RuPost 3.0. В этом релизе вендор задействовал ряд уникальных архитектурных решений, усовершенствовал механизмы администрирования и внес другие улучшения, за счет чего система стала более стабил
05.07.2024 Интеграция платформы Docsvision с сервером RuPost

csvision отвечает за массовую доставку приказов на ознакомление и поддерживает сценарий работы, когда сотрудники завершают процессы, запущенные в СЭД, из почтового клиента. В состав почтового сервера RuPost входит графический инструмент миграции пользовательских данных с Microsoft Exchange, который упрощает переход на новое решение. Десктопное приложение включает все привычные инструменты д
14.06.2024 Подтверждена совместимость системы Termit с почтовым клиентом RuPost Desktop

инального доступа Termit и продукта компании «РуПост» (входит в «Группу Астра») — почтового клиента RuPost Desktop. Эксперты «РуПост» подтвердили итоги тестирования, выдав сертификат, подтвержд
16.05.2024 Состоялся релиз новой версии корпоративного почтового сервера RuPost

Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») объявила о выходе новой версии корпоративного почтового сервера RuPost 2.7.1. В данный релиз включены наработки версии 2.7, касающиеся улучшений в плане надежности, отказоустойчивости, ускорения развертывания и удобства управления, а также несколько операти
12.03.2024 Вышел новый релиз RuPost 2.6 с расширенным функционалом и повышенной производительностью

Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе новой версии корпоративного почтового сервера RuPost 2.6. Разработчики реализовали множество новых функций, благодаря которым продукт стал более производительным и удобным в администрировании. Об этом CNews сообщили представители «Группы А
01.03.2024 ICL Services помогает бизнесу мигрировать на российскую почтовую систему RuPost

орпоративной почтой. В рамках действующего партнерского соглашения с «Группой Астра» эксперты ICL Services предоставляют своим заказчикам бесшовный переход с зарубежных на российскую почтовую систему RuPost без простоев и рисков для бизнеса вне зависимости от количества пользователей и объема данных. Об этом CNews сообщили представители ICL Services. Входящая в реестр отечественного ПО почт
24.01.2024 ФГБУ «Центр Агроаналитики» успешно использует почтовую систему RuPost

Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») осуществила поставку почтового сервера RuPost в подведомственном учреждении Министерства сельского хозяйства России — Федеральном го
15.12.2023 RuPost Desktop теперь работает в сторонних Linux-системах

Астра») объявляет о выходе новой версии универсального клиента электронной почты для настольных ПК RuPost Desktop. С момента выхода первой публичной версии RuPost Desktop, которая увиде
15.12.2023 RuPost Desktop теперь работает в сторонних Linux-системах

Астра») объявляет о выходе новой версии универсального клиента электронной почты для настольных ПК RuPost Desktop. С момента выхода первой публичной версии RuPost Desktop, которая увиде
08.12.2023 «Артек» перешел с MS Exchange на RuPost

Компания «Рупост» (входит в «Группу Астра») сообщает о переводе Международного детского центра «Артек» на почтовый сервер RuPost. Благодаря миграции заказчику удалось обеспечить безотказную работу электронной почты сотрудников в офисах и за их пределами, а также решить еще две важные задачи: соблюсти ключевые треб
05.12.2023 «Мосводосток» переходит на российский почтовый сервер RuPost

Компания «Рупост» (входит в «Группу Астра») сообщает о начале миграции ГУП «Мосводосток» на корпоративный почтовый сервер RuPost, который организация выбрала и закупила 1000 лицензий. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». RuPost – это почтовый сервер корпоративного класса, позволяющий быстро

28.11.2023 Новая версия почтового сервера RuPost наделила администраторов ролями

абильности работы, удобства использования и других аспектов работы корпоративного почтового сервера RuPost 2.5. Компания «Рупост» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе RuPost 2.5

26.10.2023 «Группа Астра» перешла на собственный почтовый сервер RuPost

го ПО, реализовала миграцию корпоративной почты на продукт собственной разработки – почтовый сервер RuPost компании «Рупост». RuPost – программное решение для управления электронной почт
12.10.2023 Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства перевел свою почтовую службу на RuPost

Компания «Рупост» (входит в «Группу астра») сообщает о переводе Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства (ВМДПНИ) на отечественный почтовый сервер RuPost. Об этом CNews сообщили представители «Группы астра». Для управления корпоративной почтой ранее в музее использовался зарубежный продукт Kerio Connect, однако разработчик отозвал свою ли
20.07.2023 Корпоративная почта RuPost 2.2: новый уровень самодиагностики, эффективное масштабирование и актуальный функционал

ния «Рупост» (входит в ГК «Астра») сообщает о выпуске новой версии корпоративного почтового сервера RuPost 2.2. Продукт включен в реестр Минцифры. Команда его разработчиков более 10 лет развива
10.07.2023 В России создан «убийца» Outlook с поддержкой Microsoft Exchange. Он бесплатный и не следит за пользователями

мпания «Рупост» (входит в ГК «Астра») сообщила CNews о создании почтового клиента для настольных ПК RuPost Desktop. По словам разработчиков, это полноценная замена американскому Microsoft Outlo
27.02.2023 Корпоративная почта RuPost 2.0: масштабирование без ограничений и другая актуальная функциональность для крупных и малых компаний

ания «Рупост» (ГК «Астра») сообщает о выпуске нового релиза системы управления корпоративной почтой RuPost 2.0, адаптированного под большие нагрузки. Разработчики значительно нарастили возможно
24.08.2022 Система корпоративной почты RuPost внесена в реестр отечественного ПО

Система управления корпоративной почтой RuPost от ГК «Астра» внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Министе

