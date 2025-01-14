Геллерман Михаил
Геллерман Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1008 15
|Желтухин Вадим 31 15
|Пирогова Ирина 28 14
|Галкин Николай 104 14
|Суровец Дмитрий 76 14
|Глазков Александр 137 14
|Нестеров Алексей 143 14
|Панченко Иван 138 14
|Ермаков Валерий 124 14
|Мельникова Алиса 90 14
|Козырев Алексей 321 14
|Шарак Андрей 62 14
|Кирьянова Александра 135 14
|Закоржевский Вячеслав 30 14
|Урусов Виктор 127 14
|Ермаков Иван 27 14
|Кубарев Алексей 52 14
|Трандин Сергей 91 14
|Ларин Андрей 22 14
|Богдашов Валерий 20 14
|Аникин Дмитрий 44 14
|Семенов Михаил 22 14
|Масляный Константин 18 14
|Самойленко Дмитрий 16 14
|Лазуков Станислав 29 14
|Давиденко Алексей 15 14
|Анпилов Антон 17 14
|Шустрова Наталья 14 14
|Глухов Иван 27 14
|Орлик Сергей 83 4
|Султангалиев Тимурбулат 10 2
|Мартиросов Давид 56 2
|Иванов Дмитрий 88 2
|Цыганков Дмитрий 24 2
|Грознов Илья 5 2
|Сивцев Илья 140 1
|Терехов Андрей 39 1
|Иванников Александр 22 1
|Солдатов Андрей 26 1
|Новоселов Никита 1 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
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