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Индексная книга (каталог) CNews*
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Геллерман Михаил



14.01.2025 «1С» успешно испытала замену SAP на Linux на 15 тыс. одновременно работающих пользователей 1
28.12.2024 Минцифры отметило наградой главного редактора CNews 1
24.12.2024 Концерн «НПО «Аврора» перешел на RuPost 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
02.12.2024 Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта 1
29.11.2024 Как развивается процесс цифровизации промышленности 1
29.11.2024 ИТ-директор «Алроса»: как выжить бизнесу без российских GPU-серверов 1
29.11.2024 Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
28.11.2024 Цифровая трансформация немыслима без искусственного интеллекта 1
28.11.2024 Агропромышленный холдинг «Агроэко» обеспечил сотрудников отечественными мобильными рабочими местами WorksPad 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 2
20.11.2024 Почему ИТ-директор крупной компании разгромила красивые презентации российских поставщиков 1
19.11.2024 CNews FORUM 2024 установил новый рекорд: более 1800 участников. ФОТО 1
18.11.2024 RuPost стал обладателем награды CNews Awards 2
13.11.2024 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения 1
17.09.2024 АЛРОСА переходит на приложение WorksPad 1
12.09.2024 Компания «Европлан» внедрила ПО корпоративной мобильности WorksPad 1
09.08.2024 Продукты Directum совместимы с корпоративным супераппом WorksPad 1
05.07.2024 Интеграция платформы Docsvision с сервером RuPost 1
28.05.2024 Поставил Windows – пополни казну. Власти хотят ввести в России сбор с частного бизнеса за использование иностранного ПО 1
16.05.2024 Состоялся релиз новой версии корпоративного почтового сервера RuPost 1
24.01.2024 ФГБУ «Центр Агроаналитики» успешно использует почтовую систему RuPost 1
15.12.2023 RuPost Desktop теперь работает в сторонних Linux-системах 1
15.12.2023 RuPost Desktop теперь работает в сторонних Linux-системах 1
08.12.2023 «Артек» перешел с MS Exchange на RuPost 1
05.12.2023 «Мосводосток» переходит на российский почтовый сервер RuPost 1
28.11.2023 Новая версия почтового сервера RuPost наделила администраторов ролями 1
07.11.2023 Российский инфраструктурный гигант покупает российскую электронную почту на замену Microsoft Exchange 1
26.10.2023 «Группа Астра» перешла на собственный почтовый сервер RuPost 1
12.10.2023 Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства перевел свою почтовую службу на RuPost 1
20.07.2023 Корпоративная почта RuPost 2.2: новый уровень самодиагностики, эффективное масштабирование и актуальный функционал 1
05.07.2023 Михаил Геллерман присоединился к команде ГК «Астра» 2

Публикаций - 34, упоминаний - 37

Геллерман Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 34
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 34
Diasoft - Диасофт 870 14
Ланит - Lansoft - Лансофт 39 14
8213 14
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 14
R-Vision - Р-Вижн 153 14
Ростелеком 9700 14
Базальт СПО - BaseALT 655 14
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 50 14
МСК Групп - Даком М 61 14
Ростелеком - TData - ТДата 24 14
CoWork - Коворкинг Платформ 17 14
Microsoft Corporation 24624 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 9
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 9
SAP SE 5276 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 21 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 3
Telegram Group 1983 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 2
Softline - Софтлайн 2810 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 2
Dropbox 498 2
Прогноз 1650 2
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 2
Oracle Corporation 6687 2
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 19 2
ИАС Диджитал 7 2
Цифра ГК 2426 1
Ланит - Онланта - Onlanta 108 1
Россети Цифра - Управления ВОЛС-ВЛ 24 1
Kerio Technologies 64 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 15
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 14
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 14
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 14
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 14
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 14
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 14
Кофемания 51 14
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 3
Альфа-Банк 1769 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Русагро Группа Компаний 277 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Альфа-Капитал УК 102 2
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 1
Fleetcor Technologies - FleetCor Eastern Europe - Петрол Плюс Регион 7 1
Артек МДЦ - международный детский образовательный центр 16 1
ВМДПНИ - Всероссийский музей декоративного искусства - Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства 7 1
Главстрой 17 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
ФосАгро 126 1
LEGO 244 1
Агроэко ГК 22 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 14
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
Мосгордума - Московская городская Дума 142 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 45 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 98 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Linux Foundation 185 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 18 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 32
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 30
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 24
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 16
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 15
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Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 14
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 754 14
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 14
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ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 864 14
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 279 17
Новые облачные технологии - МойОфис 777 16
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 15
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 59 14
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 363 14
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 14
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 14
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 307 13
Linux OS 9936 12
Microsoft Exchange 1714 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 342 9
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 298 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 7
Microsoft Windows 15656 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 5
Microsoft Outlook 1390 4
Google Android 13994 4
1С:ERP Управление предприятием 550 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
Apple iOS 7809 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 2
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 199 2
Microsoft Teams - MS Teams 547 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 829 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 2
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 2
СалютДевайсы - GigaChat 190 2
Шадаев Максут 1008 15
Желтухин Вадим 31 15
Пирогова Ирина 28 14
Галкин Николай 104 14
Суровец Дмитрий 76 14
Глазков Александр 137 14
Нестеров Алексей 143 14
Панченко Иван 138 14
Ермаков Валерий 124 14
Мельникова Алиса 90 14
Козырев Алексей 321 14
Шарак Андрей 62 14
Кирьянова Александра 135 14
Закоржевский Вячеслав 30 14
Урусов Виктор 127 14
Ермаков Иван 27 14
Кубарев Алексей 52 14
Трандин Сергей 91 14
Ларин Андрей 22 14
Богдашов Валерий 20 14
Аникин Дмитрий 44 14
Семенов Михаил 22 14
Масляный Константин 18 14
Самойленко Дмитрий 16 14
Лазуков Станислав 29 14
Давиденко Алексей 15 14
Анпилов Антон 17 14
Шустрова Наталья 14 14
Глухов Иван 27 14
Орлик Сергей 83 4
Султангалиев Тимурбулат 10 2
Мартиросов Давид 56 2
Иванов Дмитрий 88 2
Цыганков Дмитрий 24 2
Грознов Илья 5 2
Сивцев Илья 140 1
Терехов Андрей 39 1
Иванников Александр 22 1
Солдатов Андрей 26 1
Новоселов Никита 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Германия - Федеративная Республика 12681 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Европа Восточная 3075 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 674 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 31 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Индия - Bharat 5431 1
Индонезия - Республика 956 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Америка - Американский регион 2160 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Нидерланды 3517 1
Россия - СФО - Кемеровская область 897 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 23
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 18
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 15
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 249 14
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 14
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 9
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 9
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 6
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 4
Оптимизация затрат - Cost optimization 812 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 3
Экономический эффект 1067 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 2
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 46 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 2
TAdviser - Центр выбора технологий 394 2
Gartner - Гартнер 3556 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 20 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
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ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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