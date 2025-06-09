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Выпущен планшет на знаменитом российском Linux

В России вышел планшетный компьютер Oko Tab 5 Pro компании «Байтэрг» под управлением Astra Linux Mobile. Это мобильная версия самого известного российского дистрибутива Linux – Astra Linux. Компьютер получил очень большой экран, много оперативной памяти и емкий аккумулятор.

Любителям Linux и патриотам

Российская группа компаний «Группа Астра» сообщила CNews о релизе нового планшетного компьютера Oko Tab 5 Pro на базе операционной системы ее собственной разработки – Astra Linux Mobile. Компьютер разработан совместно с отечественной компанией «Байтэрг».

Astra Linux Mobile представляет собой мобильную версию самого известного российского дистрибутива Linux – Astra Linux. Система предназначена для установки на смартфоны, планшетные компьютеры и прочие мобильные устройства, тогда как классическая Astra Linux работает, в основном, на настольных ПК и ноутбуках.

«Это совместный продукт, ориентированный на организации, которые переходят на импортонезависимые технологии», – сообщили CNews представители «Группы Астра», добавив также, что использовать его можно как для «разнообразных рабочих задач», так и дома. Редакция CNews обратилась к представителям «Группы Астра» с вопросом, какие в итоге каналы распространения будут использоваться – B2B (коммерческий сегмент), B2G (госзакупки), B2C (обычная розница) или все вместе и получила такой ответ: «На текущий момент продукт ориентирован преимущественно на корпоративный и государственный сектор (B2B/B2G) – это основной канал распространения».

Как iPad Pro

Отличительная особенность нового Oko Tab 5 Pro – это его габариты, заданные диагональю экрана. Планшет немаленький, поскольку в него встроили дисплей на 12,6 дюйма. Для сравнения, планшет Apple iPad Pro самого актуального на момент выхода материала седьмого поколения, вышедший в мае 2024 г., имеет максимальную диагональ 13 дюймов. У предыдущих шести поколений она составляет 12,9 дюйма.

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Группа Астра
Oko Tab 5 Pro с запущенной на нем Astra Linux Mobile

К моменту выхода материала детальные подробности о характеристиках планшета не раскрывались – на сайте «Байтэрг» информации о нем не было, как и на сайте «Группы Астра». В компании сообщили лишь о наличии в компьютере 8 ГБ оперативной памяти, батареи емкостью 12000 мАч и неназванного восьмиядерного процессора с тактовой частотой 2,4 ГГц.

В открытых источниках редакция CNews обнаружила более детальные спецификации компьютера, но к моменту выхода материала подтверждение их подлинности от «Группы Астра» или «Байтэрга» не поступало. Согласно этой информации, экран планшета имеет плотность 206 пикселей на дюйм, матрицу IPS и разрешение 2160х1140 пикселей при частоте обновления до 120 Гц. Объем оперативной памяти может достигать 12 ГБ, но пока не установлено, отдельная ли это комплектация, или дополнительные 4 ГБ к основным 8 ГБ можно выделить программно. На Android-смартфонах и планшетах это давно стало стандартной функцией.

Объем встроенной памяти составляет 128 или 256 ГБ, слота microSD в компьютере нет, но зато есть один слот под SIM-карту и поддержка сетей четвертого поколения.

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На сайте «Байтэрг» планшет пока не упоминается

Дополнительно новый Oko Tab 5 Pro укомплектован модулями Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2 и ресиверами GPS и ГЛОНАСС. Фотокамеры снимают в разрешении 13 МП (фронтальная) и 16 МП (основная), а зарядка АКБ осуществляется через порт USB-C.

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В списке планшетов с Astra Linux Mobile на сайте «Группы Астра» новый Oko Tab 5 Pro не фигурирует

Корпус компьютера выполнен из алюминия. Oko Tab 5 Pro весит 840 граммов при толщине 11 мм. Упомянута поддержка российских мобильных платформ «Ред ОС М» компании «Ред-Софт» и «Аврора» («Открытая мобильная платформа»).

С приложениями проблем не будет

Упомянутая «Ред ОС М» основана на Android Open Source Project и нативно поддерживает Android-приложения. «Аврора» в далеком прошлом была тесно связана с финской Sailfish OS, имеет поддержку Android-программ через платный эмулятор, а написанных специально под нее приложений сейчас около 100.

На вопрос редакции, что лежит в основе Astra Linux Mobile, представители «Группы Астра» ответили: «Astra Linux Mobile – это операционная система, созданная на основе семейства Astra Linux. Обеспечивает реализацию сценариев мобильного использования в защищенной корпоративной ИT-инфраструктуре, а также функционирование требуемых мобильных технологий, аппаратных и программных компонентов»

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«В Astra Linux Mobile используются те же приложения, что и в десктопной версии ОС, – это тысячи совместимых программ, – добавили в «Группе Астра». – В отличие от специализированных мобильных ОС, такой подход обеспечивает гораздо более широкий выбор софта».

Разработчики отметили также, что в Astra Linux Mobile есть возможность интеграции в корпоративную инфраструктуру, компании. «Все устройства на ее базе можно централизованно администрировать при помощи службы каталога ALD Pro. В репозитории доступны более 20 тыс. пакетов, а еще платформа совместима с более, чем 300 мобильными версиями популярных программных продуктов, включая офисное и специализированное ПО, сертифицированные СЗИ и СКЗИ», – сказали они.

Опционально под Astra Linux Mobile можно запускать и Android-приложения. Для этого в нее встроен специализированный эмулятор. «Эмулятор значительно доработан в части стабильности поведения и функциональности, сказали CNews представители «Группы Астра». – В частности, реализованы KCM-модуль управления, монтирование папок хоста в контейнер "из коробки", а также проброс push-уведомлений из контейнера на хост. Является бесплатным решением».

В обозримом будущем планшетов «Байтэрг» под управлением Astra Linux Mobile станет больше. «Мы планируем и дальше развивать сотрудничество с коллегами и пополнять линейку устройств с поддержкой Astra Linux Mobile, в том числе выпуск новых планшетов с диагональю 8 и 10 дюймов в защищенном и офисном исполнении», – сказал CNews директор управления операционных систем «Группы Астра» Михаил Геллерман.

Геннадий Ефремов

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