Реестр российского ПО переехал на отечественный Linux «Ред ОС»

Российская операционная система «Ред ОС» отныне лежит в основе реестра отечественного ПО, курируемого Минцифры. Проект по миграции инфосистемы на новую платформу осуществила компания «Ред софт» (разработчик «Ред ОС») при поддержке НИИ «Восход».

Реестру российского ПО – российская ОС

Реестр отечественного ПО, работающий с 2016 г. и развиваемый силами Минцифры России, мигрировал на операционную систему «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители компании «Ред софт» – разработчика «Ред ОС».

По словам представителей «Ред софт», проект по переводу реестра Минцифры (сейчас это полноценная Федеральная государственная информационная система (ФГИС) «Реестры программ для электронных вычислительных машин и баз данных») осуществлялся при непосредственном участии специалистов НИИ «Восход». На вопрос CNews о сроках, которые потребовались на выполнение задачи, в «Ред софт ответили: «В сентябре 2022 г. «Ред софт» осуществил отгрузку операционной системы «Ред ОС» для перевода реестра. В феврале 2023 г. получили акты по поставке. Перевод реестра на «Ред ОС» – проект НИИ «Восход», и он успешно завершен».

Почему именно «Ред ОС»

Одну из причин по которой реестр отечественного ПО было решено перевести именно на «Ред ОС», озвучили представители «Ред софт». Они сообщили редакции CNews, что компания предоставила «более свежие по версии и составу пакетов решения» в «Ред ОС» на фоне других претендентов.

Фото: Julia Kadel / Unsplash Реестр российского ПО работает на российской ОС, построенной на зарубежном Linux

Какие еще ОС участвовали в конкурсе, а также на какой платформе реестр работал до перехода на «Ред ОС», остается неизвестным. Редакция CNews направила запрос в Минцифры и «Ред софт» и ожидает ответа.

«Ред ОС», по словам разработчиков – это отечественная операционная система «общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций». Они добавили также, что платформа располагает сертификатом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК). Наличие этого документа подтверждает соответствие «Ред ОС» требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до первого класса включительно.

«Это составной программный продукт, построенный на пакетной базе RPM-формата, соответствующий требованиям POSIX и LSB 4.1 (Linux Standard Base), – добавили в «Ред софт». Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре «Ред софт», исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории «Ред ОС», расположенном на территории России».

Немного истории

«Ред софт» занимается разработкой программного обеспечения, по ее собственным заверениям, на протяжении 15 лет. Выпуск первой стабильной сборки «Ред ОС» состоялся сравнительно недавно – в ноябре 2017 г., и спустя шесть лет доступна ее версия 7.3.3. Этот релиз датирован августом 2023 г. и основывается на ядре Linux версии 6.1 с пролонгированной технической поддержкой (LTS).

Система характеризуется наличием встроенного TLS-сертификата Минцифры России и предлагается в двух редакциях – стандартной и сертифицированной (с сертификатом ФСТЭК). У «Ред ОС» есть две отдельных конфигурации – «Сервер» для серверов и «Рабочая станция» для настольных ПК и ноутбуков.

Разработка «Ред ОС» ведется с 2014 г. В ее основе лежат наработки, использованные в дистрибутиве «Гослинукс» – он был создан специалистами «Ред софта» в рамках исполнения государственного контракта с Федеральной службы судебных приставов России (ФССП), над которым они трудились с 2012 г. Базой для «Гослинукса» по требованию ФССП послужил CentOS 6 – дистрибутив Linux, основанный на коммерческом Red Hat Enterprise Linux компании Red Hat и совместимый с ним.

Как появился реестр отечественного ПО

Реестр российского ПО, курируемый Минцифры, функционирует с 1 января 2016 г., то есть почти восемь лет. Его разработка велась в рамках требований ст. 12.1 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и постановления Правительства России № 1236 от 16 ноября 2015 г. «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В это постановления регулярно вносятся поправки – его текст менялся в марте и декабре 2017 г., в ноябре 2018 г., в марте 2019 г., в июле 2021 г., а также в августе и декабре 2022 г.

Как сообщал CNews, в апреле 2019 г. в дополнение к основному реестру российского ПО был введен реестр евразийского ПО – перечень доступных в России софтверных продуктов государств-членов Евразийского экономического союза. Для эффективного управления этими реестрами на единой технологической площадке по инициативе Минцифры была создана ФГИС «Реестры программ для электронных вычислительных машин и баз данных». Основные цели ее создания – это в первую очередь расширение использования ПО и программно-аппаратных комплексов, сведения о которых включены в реестр российского ПО и евразийский реестр ПО, а также оказание правообладателям ПО мер государственной поддержки.

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Работы по проектированию ФГИС велись в 2020 и 2021 гг., в 2022 г. была проведена миграция государственной единой облачной платформы (ГЕОП, «Гособлако»), пройдена аттестация. Минцифры оставило за собой полномочия по разработке регламентов и требований к системе, а роль оператора реестра получил НИИ «Восход».

Реестр отечественного ПО развивается очень быстро. Для примера, на 10 апреля 2019 г. в нем числилось около 5,2 тыс. записей, а на 21 ноября 2023 г., то есть спустя два с половиной года – более 18,8 тыс. Количество включенных в реестр правообладателей вплотную приблизилось к 7 тыс.