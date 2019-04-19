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Ред Софт GosLinux ГосЛинукс

Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс


19.04.2019 Dr.Web сертифицирован на совместимость с отечественной ОС «Гослинукс»

«Доктор Веб» сообщила о получении сертификата для совместной работы Dr.Web с еще одной операционной системой компании «Ред Софт» - «Гослинукс». Полное название ОС «Гослинукс» - «Операционная система типового дистрибутива АИС ФССП России». Будучи многопользовательской и многозадачной ОС для 32- и 64-битных аппаратных

28.11.2018 «Гослинукс» после многолетних попыток признан отечественным ПО

«Гослинукс» признан «российским прикладным ПО» Экспертный совет по программному обеспечению (П
23.05.2018 СУБД Postgres Pro подтвердила совместимость с ОС «РЕД ОС» и «Гослинукс»

рстве, направленное на сотрудничество в сфере обеспечения совместимости продуктов. В результате испытаний подтверждена совместимость российской СУБД Postgres Pro с операционными системами «РЕД ОС» и «Гослинукс». Проведена оценка быстродействия и отказоустойчивости с использованием методов нагрузочного тестирования для версий СУБД Postgres Pro Standard 9.5, 9.6, 10.0, Postgres Pro Enterprise
20.02.2017 Инвестор госмессенджера купил разработчика GosLinux и российской СУБД

Покупка «Ред софта» Основанный в 2016 г. Дмитрием Завалишиным фонд «Нейронные сети» купил российскую компанию «Рэд софт», широко известную на рынке как разработчик отечественного дистрибутива GosLinux, созданного по заказу Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Сумма сделки составила 50 млн. О том, что в обмен на эти деньги фонд стал полным собственником компании, CNews расск
10.01.2017 В 2017 г. на GosLinux мигрируют почти все ПК судебных приставов

GosLinux наращивает присутствие в материнской структуреВ 2017 г. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) планирует распространить использование разработанной ею ОС GosLinux на большую часть своей компьютерной техники. «В общей сложности за счет централизованного внедрения ОС GosLinux в 2016 году внедрено порядка 7,5 тыс. средств техники, из них 448
29.11.2016 Решается судьба GosLinux: Его не хотят брать в Реестр российского ПО

а утром, 30 ноября 2016 г. в Минкомсвязи с участием главы ведомства Николая Никифорова состоится очное заседание Экспертного совета по Российскому ПО, на котором в том числе будет определен статус ОС GosLinux, созданной Федеральной службой судебных приставов (ФССП). Эксперты в ходе дискуссии и голосования решат, можно ли ее считать отечественным софтом и, соответственно, включать ли ее в Ре
25.08.2016 «Глобус-Телеком» и «Ред Софт» завершили испытания ОС «Гослинукс»

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») завершила испытания программных продуктов собственной разработки на совместимость с операционной системой «Гослинукс», разработанной компанией «Ред Софт» по заказу Федеральной службы судебных приставов (ФССП). «Глобус-Телеком» протестировал свои программные продукты на совместимость с операционной с
28.07.2016 Российских чиновников на местах пересаживают на GosLinux

 2006 г. многие информационные системы в регионе - система электронного документооборота, региональный сегмент ГАС «Управление» и т.д. - устанавливались на базе Linux-дистрибутива CentOS. С CentOS на GosLinux Когда встал вопрос об импортозамещении, в качестве базы был выбран другой дистрибутив Linux - GosLinux компании «Ред Софт», который был создан для Федеральной службы судебных пр
29.04.2016 Сколько стоит российская ОС: Рассекречена цена GosLinux. Опрос

GosLinux в ФССП: цифры Разработка, внедрение и сопровождение ОС с открытым исходным кодом GosLinux в подразделениях Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в 2013-2015 гг. совокупно обошлось ведомству в p19,155 млн. Еще p2 млн было потрачено на обучение администраторов (по два

15.04.2015 У Службы судебных приставов не хватает денег на GosLinux

язанных с политическими и экономическими аспектами», — уверена Звягина. Наталья Звягина: «В связи с сокращением специалистов по информатизации в территориальных органах планы ведомства по миграции на GosLinux собственными силами находятся под большим вопросом» Представительница ФССП напоминает, что в рамках госконтракта на доработку, внедрение и сопровождение подсистем АИС в 2013 г. была ра
15.09.2014 ФССП России внедрила дистрибутив GosLinux в управлениях по Пензенской и Костромской областям

Федеральная служба судебных приставов завершила внедрение сертифицированного дистрибутива операционной системы GosLinux в двух пилотных территориальных органах ФССП России. Об этом CNews сообщили в Управлении информационных технологий ФССП. Отметим, что GosLinux представляет собой типовой дистриб
04.04.2014 Судебные приставы разработали GosLinux. Готовится масштабное внедрение

Федеральная служба судебных приставов (ФССП России) 27 марта 2014 г. получила сертификат ФСТЭК на свою технологическую платформу и собственную операционную систему. После оценки ОС GosLinux по третьему уровню доверия стало возможным ее применение во всех отделах судебных приставов, сообщает ФССП. В ближайшее время элементы информационной системы службы, разработанные как

03.04.2014 ФСТЭК России сертифицировала GosLinux для службы судебных приставов

тификаты соответствия на два основных продукта АИС ФССП России – технологическую платформу и операционную систему. Операционная система, разработанная по требованиям ФССП России и получившая название GosLinux, оценена экспертами по безопасности по третьему уровню доверия, что подтверждает возможность ее применения во всех отделах судебных приставов. Программные продукты реализованы на базе


Публикаций - 51, упоминаний - 56

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Ростелеком 9709 7
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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