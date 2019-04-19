Ред Софт GosLinux ГосЛинукс
|19.04.2019
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Dr.Web сертифицирован на совместимость с отечественной ОС «Гослинукс»
«Доктор Веб» сообщила о получении сертификата для совместной работы Dr.Web с еще одной операционной системой компании «Ред Софт» - «Гослинукс». Полное название ОС «Гослинукс» - «Операционная система типового дистрибутива АИС ФССП России». Будучи многопользовательской и многозадачной ОС для 32- и 64-битных аппаратных
|28.11.2018
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«Гослинукс» после многолетних попыток признан отечественным ПО
«Гослинукс» признан «российским прикладным ПО» Экспертный совет по программному обеспечению (П
|23.05.2018
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СУБД Postgres Pro подтвердила совместимость с ОС «РЕД ОС» и «Гослинукс»
рстве, направленное на сотрудничество в сфере обеспечения совместимости продуктов. В результате испытаний подтверждена совместимость российской СУБД Postgres Pro с операционными системами «РЕД ОС» и «Гослинукс». Проведена оценка быстродействия и отказоустойчивости с использованием методов нагрузочного тестирования для версий СУБД Postgres Pro Standard 9.5, 9.6, 10.0, Postgres Pro Enterprise
|20.02.2017
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Инвестор госмессенджера купил разработчика GosLinux и российской СУБД
Покупка «Ред софта» Основанный в 2016 г. Дмитрием Завалишиным фонд «Нейронные сети» купил российскую компанию «Рэд софт», широко известную на рынке как разработчик отечественного дистрибутива GosLinux, созданного по заказу Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Сумма сделки составила 50 млн. О том, что в обмен на эти деньги фонд стал полным собственником компании, CNews расск
|10.01.2017
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В 2017 г. на GosLinux мигрируют почти все ПК судебных приставов
GosLinux наращивает присутствие в материнской структуреВ 2017 г. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) планирует распространить использование разработанной ею ОС GosLinux на большую часть своей компьютерной техники. «В общей сложности за счет централизованного внедрения ОС GosLinux в 2016 году внедрено порядка 7,5 тыс. средств техники, из них 448
|29.11.2016
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Решается судьба GosLinux: Его не хотят брать в Реестр российского ПО
а утром, 30 ноября 2016 г. в Минкомсвязи с участием главы ведомства Николая Никифорова состоится очное заседание Экспертного совета по Российскому ПО, на котором в том числе будет определен статус ОС GosLinux, созданной Федеральной службой судебных приставов (ФССП). Эксперты в ходе дискуссии и голосования решат, можно ли ее считать отечественным софтом и, соответственно, включать ли ее в Ре
|25.08.2016
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«Глобус-Телеком» и «Ред Софт» завершили испытания ОС «Гослинукс»
«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») завершила испытания программных продуктов собственной разработки на совместимость с операционной системой «Гослинукс», разработанной компанией «Ред Софт» по заказу Федеральной службы судебных приставов (ФССП). «Глобус-Телеком» протестировал свои программные продукты на совместимость с операционной с
|28.07.2016
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Российских чиновников на местах пересаживают на GosLinux
2006 г. многие информационные системы в регионе - система электронного документооборота, региональный сегмент ГАС «Управление» и т.д. - устанавливались на базе Linux-дистрибутива CentOS. С CentOS на GosLinux Когда встал вопрос об импортозамещении, в качестве базы был выбран другой дистрибутив Linux - GosLinux компании «Ред Софт», который был создан для Федеральной службы судебных пр
|29.04.2016
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Сколько стоит российская ОС: Рассекречена цена GosLinux. Опрос
GosLinux в ФССП: цифры Разработка, внедрение и сопровождение ОС с открытым исходным кодом GosLinux в подразделениях Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в 2013-2015 гг. совокупно обошлось ведомству в p19,155 млн. Еще p2 млн было потрачено на обучение администраторов (по два
|15.04.2015
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У Службы судебных приставов не хватает денег на GosLinux
язанных с политическими и экономическими аспектами», — уверена Звягина. Наталья Звягина: «В связи с сокращением специалистов по информатизации в территориальных органах планы ведомства по миграции на GosLinux собственными силами находятся под большим вопросом» Представительница ФССП напоминает, что в рамках госконтракта на доработку, внедрение и сопровождение подсистем АИС в 2013 г. была ра
|15.09.2014
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ФССП России внедрила дистрибутив GosLinux в управлениях по Пензенской и Костромской областям
Федеральная служба судебных приставов завершила внедрение сертифицированного дистрибутива операционной системы GosLinux в двух пилотных территориальных органах ФССП России. Об этом CNews сообщили в Управлении информационных технологий ФССП. Отметим, что GosLinux представляет собой типовой дистриб
|04.04.2014
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Судебные приставы разработали GosLinux. Готовится масштабное внедрение
Федеральная служба судебных приставов (ФССП России) 27 марта 2014 г. получила сертификат ФСТЭК на свою технологическую платформу и собственную операционную систему. После оценки ОС GosLinux по третьему уровню доверия стало возможным ее применение во всех отделах судебных приставов, сообщает ФССП. В ближайшее время элементы информационной системы службы, разработанные как
|03.04.2014
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ФСТЭК России сертифицировала GosLinux для службы судебных приставов
тификаты соответствия на два основных продукта АИС ФССП России – технологическую платформу и операционную систему. Операционная система, разработанная по требованиям ФССП России и получившая название GosLinux, оценена экспертами по безопасности по третьему уровню доверия, что подтверждает возможность ее применения во всех отделах судебных приставов. Программные продукты реализованы на базе
Ред Софт и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3174 5
|Вольпе Борис 91 5
|Малышев Александр 37 4
|Козырев Алексей 321 4
|Меднов Сергей 124 4
|Рустамов Рустам 414 3
|Парфентьев Алексей 128 3
|Смирнов Алексей 243 3
|Звягина Наталья 64 3
|Гуральников Сергей 164 3
|Никифоров Николай 1136 3
|Васильев Егор 7 3
|Панченко Иван 139 2
|Щеголев Игорь 698 2
|Рябова Галина 25 2
|Лысенко Эдуард 308 2
|Рубанов Владимир 75 2
|Новодворский Алексей 109 2
|Евраев Михаил 262 2
|Массух Илья 232 2
|Кузнецов Дмитрий 67 2
|Петров Сергей 60 2
|Авербах Владимир 126 2
|Василенко Евгения 23 2
|Гаттаров Руслан 144 2
|Василенко Александр 89 2
|Бутенко Владимир 23 2
|Игнатьева Татьяна 5 2
|Штырь Владимир 2 2
|Васильев Роман 17 1
|Севостьянов Василий 4 1
|Володкович Вячеслав 97 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Халин Дмитрий 56 1
|Новиков Алексей 59 1
|Володин Вячеслав 83 1
|Федоров Алексей 116 1
|Голикова Татьяна 55 1
|Калина Роман 62 1
|Козлов Александр 68 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
|MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 997 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
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