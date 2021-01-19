Zecurion начала сотрудничество с BD Software в Индии 1

Zecurion и Infosecurity запускают новый сервис по защите информации от утечки 4

Zecurion заключила договор о сотрудничестве с МЭИ 3

Zecurion расширяет свое присутствие на рынке Латинской Америки 1

Zecurion DLP получил сертификат совместимости с OC Astra Linux 1

Zecurion DLP сертифицирован ФСТЭК России 4

Zecurion представит модуль защиты от фотографирования экрана 1

Zecurion разработал защиту от фотографирования экранов компьютеров 4

В Zecurion DLP добавлена поддержка РЕД ОС 3

Zecurion выпустил систему защиты от утечек для Linux 1

Avira и Zecurion выпустили совместное решение для защиты от вредоносного ПО и утечек данных 1

Zecurion покажет новые продукты для защиты от внутренних угроз на ITSF 2018 1

Dataguard Middle East будет поставлять продукты российской Zecurion для защиты данных 1

Zecurion и Abbyy начали новый этап сотрудничества 3

Система Zecurion DLP включена в Реестр российского ПО 1

Вышел Zecurion Zlock для платформы Mac OS 1

Zecurion и Positive Technologies интегрировали DLP и WAF 1