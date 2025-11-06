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Zecurion DLP

СОБЫТИЯ

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06.11.2025 Zecurion и «Ред Софт» подтверждают совместимость своих продуктов

д Софт», российский разработчик программного обеспечения, подтвердили технологическую совместимость Zecurion DLP NG с операционной системой «Ред ОC 8». Результаты сертификационных испытаний был
09.07.2021 Zecurion DLP защищает Absa Instant Life от внутренних угроз

ляет всесторонний взгляд на сотрудников благодаря эмоциональному профилированию», - говорит Юджин Верстер (Eugene Verster), руководитель отдела продаж Zecurion в Африке, Tech Wise Solution. Внедрение Zecurion DLP в инфраструктуру предприятия заняло всего 2 дня и прошло без нарушения бизнес-процессов. За работу DLP в Absa Instant Life отвечает всего 1 офицер безопасности, в его обязанности в
04.03.2021 Вышла новая версия Zecurion DLP 11

интерфейс, был добавлен собственный модуль для учёта рабочего времени и эффективности сотрудников (Staff Control), появилась современная рисковая модель, обновлена диаграмма связей, добавлены

29.06.2020 Zecurion DLP получил сертификат совместимости с OC Astra Linux

Zecurion и ГК Astra Linux подписали сертификат совместимости. Для проведения комплекса испытаний Zecurion DLP Linux Agent версии 1.2 был установлен на оборудование под управлением операционн
17.04.2020 «Лазерсервис» защитил данные с помощью Zecurion DLP

Zecurion, разработчик решений по кибербезопасности, объявил о завершении проекта внедрения системы для защиты информации от утечек Zecurion DLP в компании «Лазерсервис», российском сервисном предприятии, осуществляющем ремонт авиационной техники. Компания поставляет запасные части и агрегаты авиационной техники, а также ос
04.03.2020 Zecurion DLP сертифицирован ФСТЭК России

ботчик решений по кибербезопасности, получил новый сертификат ФСТЭК для своего флагманского решения Zecurion DLP. DLP-система Zecurion Enterprise RV успешно прошла испытания и получила подтверж
01.04.2019 «Нетком» будет поставлять систему для защиты от утечек Zecurion DLP

канал на территории России и СНГ, который насчитывает более 100 компаний-реселлеров и интеграторов. Zecurion DLP в составе Traffic Control, Device Control и Discovery обладает встроенной функци
11.02.2019 В Zecurion DLP добавлена поддержка РЕД ОС

Zecurion и «Ред Софт» подписали сертификат совместимости своих продуктов. Cписок поддерживаемых дистрибутивов Linux в Zecurion DLP пополнился операционной системой РЕД ОС. Компании провели тестирование, в результате которого была выявлена полная и корректная работоспособность системы защиты от утечек информаци
13.02.2018 Zecurion представила DLP 8.0 с новым интерфейсом

Zecurion выпустил Zecurion DLP версии 8.0 с кардинально переработанным и улучшенным веб-интерфейсом, со встроен
29.12.2016 Система Zecurion DLP включена в Реестр российского ПО

рации ФС РФ, институтов развития и отраслевых ассоциаций. Включение в Реестр российского ПО системы Zecurion DLP является официальным подтверждением российского происхождения продукта. Zecur
13.12.2016 «МРСК Центра» внедрило систему защиты от утечек информации Zecurion DLP

ностям ее администрирования, с учетом минимизации необходимых вычислительных ресурсов и простоте внедрения продукта. По результатам открытого конкурса были закуплены лицензии программного обеспечения Zecurion DLP. Внедрение Zecurion DLP в «МРСК Центра» началось в июне 2015 г. и проводилось силами сотрудников «МРСК Центра» при поддержке специалистов Zecurion в несколько этапов. Был пр
22.11.2012 «Башнефть» закупила более 10 тыс. лицензий Zecurion DLP

исов, негативно влиял на непрерывность существующих бизнес-процессов компании». Проект по внедрению Zecurion DLP в АНК «Башнефть» стартовал в январе 2012 г. и проходил в несколько этапов. Снача
23.09.2011 20 октября состоится онлайн-конференция по защите от утечек Zecurion DLP Web Conference 2011

HD-качестве посредством веб-сервиса разработки компании COMDI — технического партнера конференции. Zecurion DLP Web Conference 2011 — первая веб-конференция, полностью посвященная теме защиты

17.08.2011 29 сентября в Москве состоится Zecurion DLP Forum 2011

29 сентября в Москве в рамках выставки по информационной безопасности InfoSecurity Russia пройдет Zecurion DLP Forum 2011 — однодневный специализированный форум, полностью посвященный теме за

Публикаций - 68, упоминаний - 98

Zecurion DLP и организации, системы, технологии, персоны:

Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 58
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
Telegram Group 2940 5
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 3
Apple Inc 13156 3
Информзащита 941 3
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 151 3
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 58 2
Код Безопасности 812 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
Microsoft Corporation 25775 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
InfoWatch - Инфовотч 1185 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Ред Софт - Red Soft 1236 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 2
Trend Micro 651 1
РТИ 155 1
АйТи 1519 1
Zscaler 23 1
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 45 1
Т1 Сервионика - Servionica 278 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 228 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Palo Alto Networks 209 1
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 61 1
Эшелон НПО 150 1
Qualys 73 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 1
МФИ Софт 145 1
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 147 1
Микротест 284 1
Нетком - Netkom 5 1
Block - Square 203 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 43 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 1
Пробизнесбанк АКБ 135 1
Мортон 26 1
Резонанс НПП 407 1
Сбер - Сбербанк Северо-Кавказский банк 12 1
Huntington Bancshares - Huntington National Bank 2 1
Обибанк - Объединённый инвестиционный банк 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
Canada Revenue Agency - Канадское налоговое агентство 1 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 67
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 27
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 12
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 9
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 8
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 8
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
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LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 3
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 3
Zecurion Zlock DLP Device Control - Zecurion Screen Photo Detector - Zecurion Camera Detector 92 32
Zecurion Zgate DLP Traffic Control 43 25
Microsoft Windows 16882 11
Zecurion Zdiscovery Discovery 14 10
Linux OS 11533 8
Zecurion SWG - Zecurion Secure Web Gateway 7 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 6
Zecurion PAM - Zecurion Privileged Access Management 5 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 4
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 3
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 53 3
Zecurion Reports 6 3
Zecurion Storage Security 7 3
Apple macOS 2419 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 354 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
Zecurion DCAP - Zecurion Data-Centric Audit and Protection 2 2
Microsoft Office 4170 2
Kaspersky Internet Security 497 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Apple iPhone 6 4861 2
НИИ СОКБ - SafeCopy 6 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 1
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 133 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 1
Bash - Bourne Again SHell - Unix shell 108 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 168 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 1
Microsoft exFAT - Extended FAT - Проприетарная файловая система 45 1
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation - TING 73 1
Kaspersky Total Security 44 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 98 1
Ковалев Александр 165 32
Раевский Алексей 77 9
Васильев Роман 18 5
Белявский Александр 11 4
Рустамов Рустам 548 2
Яковлев Александр 24 1
Игнатова Людмила 40 1
Кувыкин Алексей 1 1
Гуськов Алексей 3 1
Романов Михаил 34 1
Гусев Игорь 19 1
Агафонов Сергей 2 1
Елашко Наталья 2 1
Попова Анна 20 1
Фисенко Лев 62 1
Трифаленков Илья 17 1
Жернов Денис 3 1
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Трандин Сергей 128 1
Нагибин Дмитрий 8 1
Медова Татьяна 5 1
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Никулин Максим 3 1
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Подкопаев Роман 7 1
Lipscomb Marcie - Липскомб Марси 1 1
Ходякин Роман 1 1
Kokoska Sandra - Кокоска Сандра 1 1
Поздняков Антон 1 1
Жирнов Игорь 1 1
Гонта Артём 1 1
Swaniger Carrie - Свонигер Кэрри 1 1
Мосягин Александр 5 1
Куролесов Василий 1 1
McCaw Stewart - МакКау Стюарт 1 1
Verster Eugene - Верстер Юджин 1 1
Ahmed Rishan - Ахмед Ришан 1 1
Врублевский Павел 105 1
Мылицын Роман 111 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Канада 5082 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Европа 24964 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Япония 13807 2
Индия - Bharat 5870 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 1
США - Огайо 291 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 506 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 152 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 173 1
США - Огайо - Цинциннати 29 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Казахстан - Республика 6048 1
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ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Африка - Африканский регион 3641 1
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Италия - Итальянская Республика 4508 1
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Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 1
Испания - Королевство 3840 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Нидерланды 3746 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 22
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 7
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
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ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 270 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Английский язык 7030 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 1
KrebsOnSecurity 18 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Canadian Press 9 1
IDC - International Data Corporation 4975 3
Gartner - Гартнер 3658 3
Forrester Research 834 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Verizon DBIR 3 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
Infosecurity - выставка 63 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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