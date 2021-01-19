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Zecurion DLP


19.01.2021 Zecurion начала сотрудничество с BD Software в Индии 1
16.12.2020 Zecurion и Infosecurity запускают новый сервис по защите информации от утечки 4
18.11.2020 Zecurion заключила договор о сотрудничестве с МЭИ 3
16.09.2020 Вышла новая версия DLP-агента Zecurion для Linux 1
15.07.2020 Zecurion расширяет свое присутствие на рынке Латинской Америки 1
29.06.2020 Zecurion DLP получил сертификат совместимости с OC Astra Linux 1
21.05.2020 Zecurion и «Информзащита» заключили соглашение о партнерстве 2
17.04.2020 «Лазерсервис» защитил данные с помощью Zecurion DLP 2
04.03.2020 Zecurion DLP сертифицирован ФСТЭК России 4
30.01.2020 Zecurion выпустил новую версию своей DLP-системы 3
29.10.2019 Россияне изобрели «гарантированное возмездие» за кражу документов 2
20.09.2019 Zecurion представит модуль защиты от фотографирования экрана 1
03.07.2019 Россияне создали «первое в мире» средство защиты от фотографирования экранов ПК 8
02.07.2019 Zecurion разработал защиту от фотографирования экранов компьютеров 4
01.04.2019 «Нетком» будет поставлять систему для защиты от утечек Zecurion DLP 3
11.02.2019 В Zecurion DLP добавлена поддержка РЕД ОС 3
29.01.2019 Zecurion представила обновленную DLP версии 9.0 4
04.12.2018 Zecurion выпустил систему защиты от утечек для Linux 1
05.07.2018 Avira и Zecurion выпустили совместное решение для защиты от вредоносного ПО и утечек данных 1
21.06.2018 Treolan объявила о начале поставок DLP-решений Zecurion 1
23.05.2018 Zecurion покажет новые продукты для защиты от внутренних угроз на ITSF 2018 1
13.02.2018 Zecurion представила DLP 8.0 с новым интерфейсом 8
30.10.2017 «Лаборатория Касперского» и Zecurion стали технологическими партнерами 1
28.08.2017 Dataguard Middle East будет поставлять продукты российской Zecurion для защиты данных 1
31.05.2017 Zecurion и Abbyy начали новый этап сотрудничества 3
29.12.2016 Система Zecurion DLP включена в Реестр российского ПО 1
13.12.2016 «МРСК Центра» внедрило систему защиты от утечек информации Zecurion DLP 2
19.08.2015 Вышел Zecurion Zlock для платформы Mac OS 1
13.04.2015 Zecurion и Positive Technologies интегрировали DLP и WAF 1
24.02.2015 Zecurion Zlock заменит Lumension Device Control в «Росгосстрах Банке» 1
04.02.2015 Zecurion запустила бета-тестирование Zlock Mac 1
18.12.2014 Zecurion проведёт бета-тестирование новой версии Zlock для Mac OS 1
16.09.2014 «Мортон» следит за сотрудниками с помощью Zecurion Zlock 2
31.01.2014 Zecurion впервые вошел в «магический квадрант» в сегменте DLP 3
12.12.2013 Zecurion и R-Style внедрят DLP-системы на 50 млн руб. 1
01.10.2013 10 технологий Zecurion оптимизировали интернет-шлюз «Интернет Контроль Сервер» 1
08.05.2013 Zecurion стал одним из основателей технологической ассоциации Innovation Exchange 1
22.11.2012 «Башнефть» закупила более 10 тыс. лицензий Zecurion DLP 4

Публикаций - 38, упоминаний - 84

Zecurion DLP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Zecurion - Зекурион 148 30
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
Apple Inc - Эппл Рус 7761 1
ЛазерСервис 1 1
Нетком - Netkom 4 1
Infosecurity - Инфосекьюрити 40 1
ALT Linux - Альт Линукс 138 1
Avira 43 1
Ланит Treolan - Треолан 95 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 40 1
Samsung Electronics 5759 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 1
Abbyy 801 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2780 1
Docsvision - ДоксВижн 786 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 124 1
Telegram Group 702 1
Ред Софт - Red Soft 246 1
Softline - Софтлайн 1482 1
Microsoft Corporation 11253 1
Информзащита 426 1
Сухой - Авиационный холдинг 65 1
Росгосстрах 183 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания 26 1
Росгосстрах Банк - РГС Банк 71 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1707 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1442 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Рособоронэкспорт 34 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 548 24
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 615 9
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 8
SWG - Security Web Gateway - Шлюз информационной безопасности 24 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 5
PAM - Privileged Access Manager - Решения для контроля и управления привилегированным доступом пользователей 20 5
UBA - User Behavior Analytics - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности 17 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1013 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
Clickjacking - Кликджекинг - механизм обмана пользователей интернета 4 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Shellshock - серия уязвимостей 23 1
XXE - XML External Entity - уязвимость 16 1
TSV - tab separated values - Значения, разделённые табуляцией - Текстовый формат для представления таблиц баз данных 14 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 437 1
CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков 19 1
Workflow - Поток работ 58 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 141 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3761 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 1
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 103 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 590 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 155 1
LTS - Long-term support - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 49 1
NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения 73 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 64 21
Zecurion Zgate DLP Traffic Control 39 13
Linux OS 4296 7
Microsoft Windows 10 6707 5
Zecurion Camera Detector 5 5
Ред ОС 239 4
Zecurion DLP Linux Agent 5 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 3
Apple macOS X 910 3
Zecurion PAM - Zecurion Privileged Access Management 4 3
Zecurion SWG - Zecurion Secure Web Gateway 4 3
Zecurion Zdiscovery Discovery 7 3
Zecurion Reports 6 2
Microsoft Office 1959 2
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 2
Apple macOS 936 2
Apple Mac 1472 2
Zecurion Avira Endpoint Security 1 1
Microsoft exFAT - Extended FAT - Проприетарная файловая система 37 1
Google Maps - Карты Google 403 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall 76 1
Abbyy FineReader 99 1
ЭОС Дело СЭД 629 1
НИИ СОКБ SafeCopy 6 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
Microsoft Windows 866 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 795 1
Microsoft PowerPoint 402 1
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
Microsoft Skype 1480 1
Microsoft SQL Server 799 1
WhatsApp Messenger 654 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 548 1
Apache Tomcat - Веб-сервер и контейнер сервлетов 64 1
Apple iPad 3263 1
Ковалев Александр 156 13
Раевский Алексей 53 5
Васильев Роман 10 3
Белявский Александр 9 3
Рустамов Рустам 169 1
Мылицын Роман 79 1
Яковлев Александр 21 1
Кувыкин Алексей 1 1
Агафонов Сергей 2 1
Елашко Наталья 2 1
Попова Анна 10 1
Фисенко Лев 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 463 2
Азия - Азиатский регион 1534 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 764 2
Ближний Восток 1487 2
США - Нью-Йорк 1106 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 1
Россия - Смоленск 240 1
Латинская Америка 729 1
Индия - Республика 2188 1
Россия - Орёл 219 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2888 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Федеральное законодательство 254 1
IDC - International Data Corporation 2743 3
Gartner 2201 2
Forrester Research 388 2
OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
GITEX Technology Week - Выставка 16 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772408, в очереди разбора - 676090.
Создано именных указателей - 46354.
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