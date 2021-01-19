Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Zecurion DLP
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 38, упоминаний - 84
Zecurion DLP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сухой - Авиационный холдинг 65 1
|Росгосстрах 183 1
|МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
|МиГ РСК - Российская авиастроительная компания 26 1
|Росгосстрах Банк - РГС Банк 71 1
|Ковалев Александр 156 13
|Раевский Алексей 53 5
|Васильев Роман 10 3
|Белявский Александр 9 3
|Рустамов Рустам 169 1
|Мылицын Роман 79 1
|Яковлев Александр 21 1
|Кувыкин Алексей 1 1
|Агафонов Сергей 2 1
|Елашко Наталья 2 1
|Попова Анна 10 1
|Фисенко Лев 10 1
|IDC - International Data Corporation 2743 3
|Gartner 2201 2
|Forrester Research 388 2
|OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 1
|CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772408, в очереди разбора - 676090.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772408, в очереди разбора - 676090.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru