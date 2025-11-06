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Zecurion DLP
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|06.11.2025
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Zecurion и «Ред Софт» подтверждают совместимость своих продуктов
д Софт», российский разработчик программного обеспечения, подтвердили технологическую совместимость Zecurion DLP NG с операционной системой «Ред ОC 8». Результаты сертификационных испытаний был
|09.07.2021
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Zecurion DLP защищает Absa Instant Life от внутренних угроз
ляет всесторонний взгляд на сотрудников благодаря эмоциональному профилированию», - говорит Юджин Верстер (Eugene Verster), руководитель отдела продаж Zecurion в Африке, Tech Wise Solution. Внедрение Zecurion DLP в инфраструктуру предприятия заняло всего 2 дня и прошло без нарушения бизнес-процессов. За работу DLP в Absa Instant Life отвечает всего 1 офицер безопасности, в его обязанности в
|04.03.2021
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Вышла новая версия Zecurion DLP 11
интерфейс, был добавлен собственный модуль для учёта рабочего времени и эффективности сотрудников (Staff Control), появилась современная рисковая модель, обновлена диаграмма связей, добавлены
|29.06.2020
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Zecurion DLP получил сертификат совместимости с OC Astra Linux
Zecurion и ГК Astra Linux подписали сертификат совместимости. Для проведения комплекса испытаний Zecurion DLP Linux Agent версии 1.2 был установлен на оборудование под управлением операционн
|17.04.2020
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«Лазерсервис» защитил данные с помощью Zecurion DLP
Zecurion, разработчик решений по кибербезопасности, объявил о завершении проекта внедрения системы для защиты информации от утечек Zecurion DLP в компании «Лазерсервис», российском сервисном предприятии, осуществляющем ремонт авиационной техники. Компания поставляет запасные части и агрегаты авиационной техники, а также ос
|04.03.2020
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Zecurion DLP сертифицирован ФСТЭК России
ботчик решений по кибербезопасности, получил новый сертификат ФСТЭК для своего флагманского решения Zecurion DLP. DLP-система Zecurion Enterprise RV успешно прошла испытания и получила подтверж
|01.04.2019
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«Нетком» будет поставлять систему для защиты от утечек Zecurion DLP
канал на территории России и СНГ, который насчитывает более 100 компаний-реселлеров и интеграторов. Zecurion DLP в составе Traffic Control, Device Control и Discovery обладает встроенной функци
|11.02.2019
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В Zecurion DLP добавлена поддержка РЕД ОС
Zecurion и «Ред Софт» подписали сертификат совместимости своих продуктов. Cписок поддерживаемых дистрибутивов Linux в Zecurion DLP пополнился операционной системой РЕД ОС. Компании провели тестирование, в результате которого была выявлена полная и корректная работоспособность системы защиты от утечек информаци
|13.02.2018
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Zecurion представила DLP 8.0 с новым интерфейсом
Zecurion выпустил Zecurion DLP версии 8.0 с кардинально переработанным и улучшенным веб-интерфейсом, со встроен
|29.12.2016
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Система Zecurion DLP включена в Реестр российского ПО
рации ФС РФ, институтов развития и отраслевых ассоциаций. Включение в Реестр российского ПО системы Zecurion DLP является официальным подтверждением российского происхождения продукта. Zecur
|13.12.2016
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«МРСК Центра» внедрило систему защиты от утечек информации Zecurion DLP
ностям ее администрирования, с учетом минимизации необходимых вычислительных ресурсов и простоте внедрения продукта. По результатам открытого конкурса были закуплены лицензии программного обеспечения Zecurion DLP. Внедрение Zecurion DLP в «МРСК Центра» началось в июне 2015 г. и проводилось силами сотрудников «МРСК Центра» при поддержке специалистов Zecurion в несколько этапов. Был пр
|22.11.2012
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«Башнефть» закупила более 10 тыс. лицензий Zecurion DLP
исов, негативно влиял на непрерывность существующих бизнес-процессов компании». Проект по внедрению Zecurion DLP в АНК «Башнефть» стартовал в январе 2012 г. и проходил в несколько этапов. Снача
|23.09.2011
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20 октября состоится онлайн-конференция по защите от утечек Zecurion DLP Web Conference 2011
HD-качестве посредством веб-сервиса разработки компании COMDI — технического партнера конференции. Zecurion DLP Web Conference 2011 — первая веб-конференция, полностью посвященная теме защиты
|17.08.2011
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29 сентября в Москве состоится Zecurion DLP Forum 2011
29 сентября в Москве в рамках выставки по информационной безопасности InfoSecurity Russia пройдет Zecurion DLP Forum 2011 — однодневный специализированный форум, полностью посвященный теме за
Zecurion DLP и организации, системы, технологии, персоны:
|KrebsOnSecurity 18 1
|АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
|Canadian Press 9 1
|Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
|МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
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