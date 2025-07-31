Avanpost Device Control – решение для безопасного доступа к корпоративным ресурсам с любых устройств Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, объявляет о запуске продукта Avanpost Device Control, ключевого элемента концепции Zero Trust. Решение предназначено для обеспечения безопасного доступа сотрудников к корпоративным данным и приложениям с любых устройств — корпорати

ГК InfoWatch выпустила новое решение для контроля внешних устройств ГК InfoWatch выпустила новое решение в системе защиты данных — InfoWatch Device Control. Решение автоматически контролирует подключение внешних устройств и попытки их неправомерного использования. Один из наиболее опасных видов утечки информации — использование внеш

Россияне создали «первое в мире» средство защиты от фотографирования экранов ПК зопасности, анонсировала выпуск модуля защиты от фотографирования экранов компьютеров и ноутбуков — Zecurion Camera Detector. По заявлению разработчиков, на сегодняшний день не существует иных

Вышел Zecurion Zlock для платформы Mac OS ия Zecurion, российский разработчик DLP-решений для защиты информации от утечек, выпустила Zecurion Zlock Mac — новую версию системы для контроля конечных точек сети, разработанную специально д

Zecurion Zlock заменит Lumension Device Control в «Росгосстрах Банке» DLP-решений для защиты информации от утечек, объявила о начале проекта по замене системы Lumension Device Control на решение для защиты от утечек Zecurion Zlock (Device Control) в «Росг

Zecurion запустила бета-тестирование Zlock Mac , российский разработчик решений для защиты информации от утечек, начала бета-тестирование Zecurion Zlock Mac — версии продукта Zecurion Zlock, разработанной специально для платформы Mac

Zecurion проведёт бета-тестирование новой версии Zlock для Mac OS со стороны пользователей Macintosh, Zecurion разработала специальную версию решения Zecurion Zlock (Device Control). С выходом Zlock Mac появится возможность контроля использования различных US

«Мортон» следит за сотрудниками с помощью Zecurion Zlock иту корпоративных данных ГК «Мортон», российском застройщике, с помощью DLP-системы Zecurion Zlock (Device Control). Об этом CNews сообщили в Zecurion. В информационной сети ГК «Мортон» хранятс

Zecurion Zlock контролирует сотрудников с помощью цифровых отпечатков и OCR стем для защиты от утечек информации, выпустила DLP-систему для конечных точек сети Zecurion Zlock (Device Control) 6.0 с поддержкой цифровых отпечатков, метода опорных векторов и других технол

Zecurion Zlock сертифицирован ФСТЭК Компания Zecurion сообщила о получении сертификата ФСТЭК России для DLP-системы Zecurion Zlock. Как рассказали CNews в компании, полученный сертификат ФСТЭК №2753 указывает, что Z

Новая версия DLP-системы Zecurion Zlock шифрует файлы при записи на USB-устройства Компания Zecurion, российский DLP-разработчик, объявила о выпуске новой версии Zlock — системы для защиты от утечек информации через внешние устройства и принтеры. Согласно

Zecurion Zlock получил сертификат Минобороны ном прохождении DLP-системой для защиты от утечек информации через периферийные устройства Zecurion Zlock испытаний в системе сертификации Министерства обороны России. Сертификационные испытани

«Аэрофлот» защитился от утечек с помощью Zlock Компания SecurIT, российский разработчик решений для защиты информации от внутренних угроз (DLP), объявила о завершении работ по внедрению системы защиты от утечек Zlock на территории российской авиакомпании «Аэрофлот». В рамках сделки «Аэрофлот» приобрел 1,5 тыс. лицензий на установку системы Zlock. Как отмечают представители компании, в ходе выбо

DLP-система Securit внедрена в медиахолдинге «Видео Интернешнл» Компания Securit, разработчик DLP-систем для защиты от утечек информации, сообщила о внедрении решения Zlock в группе компаний «Видео Интернешнл». Защита интеллектуальной собственности от утечек в медиахолдинге является особенной и приоритетной задачей информационной безопасности. Причем угроза

Северо-Кавказский банк Сбербанка России защитился от утечек с помощью SecurIT Компания SecurIT, разработчик DLP-решений для защиты от утечек информации, объявила о завершении проекта внедрения продуктов Zgate, Zserver и Zlock в сети офисов Северо-Кавказского банка Сбербанка России. Перед руководством службы информационной безопасности Северо-Кавказского банка Сбербанка России стояла задача создать комплексную

Zlock защитил от утечек офисы Tez Tour в Тайланде Таиландское отделение туроператора Tez Tour внедрило агентское DLP-решение Zlock от компании SecurIT, разработчика систем для защиты от утечек информации. Внедрение решения для защиты от утечек призвано укрепить систему информационной безопасности Tez Tour Thailand, г

Екатеринбургский филиал «Росбанка» защитился от утечек данных с помощью Zlock Компания SecurIT, разработчик систем защиты информации от внутренних угроз, сообщила об успешном внедрении DLP-решения для защиты от утечек информации Zlock в Екатеринбургском филиале АКБ «Росбанк». Обеспечение высокого уровня информационной безопасности является важным приоритетом корпоративной стратегии «Росбанка», в соответствии с которой

Вышел Zlock 4.0 со встроенными инструментами контентного анализа Компания SecurIT, разработчик DLP-решений, объявила о выпуске новой версии Zlock — системы защиты от утечек информации на конечных точках сети. По сравнению с предыдущими версиями продукта Zlock 4.0 вышел на новый уровень защиты от утечек: теперь DLP-система об

«Сибур-Химпром» внедрил DLP-решение от SecurIT Компания SecurIT, российский разработчик ПО для защиты информации, объявила о внедрении системы управления доступом к внешним устройствам Zlock на территории нефтехимического комплекса «Сибур-Химпром». По словам представителей компании, установка Zlock на предприятии является очередным шагом в рамках комплекса мер по усиле

«Обибанк» отказался от DeviceLock в пользу Zlock Компания Securit, разработчик DLP-решений для защиты информации от внутренних угроз, объявила об успешной замене системы DeviceLock на решение для защиты от утечек Zlock в КБ «Обибанк». Как отмечается, защита от утечек конфиденциальной информации всегда являлась приоритетной задачей для дирекции информационных технологий «Обибанка». С декабря 2007 г. для

«Банк ЦентрКредит» внедрил систему Zlock для защиты от утечек Компания SecurIT, российский разработчик DLP-решений для защиты от утечек информации, объявила об успешном внедрении системы Zlock в «Банке ЦентрКредит». В рамках проекта по защите от утечек информации через съемные носители, департаментом безопасности «Банка ЦентрКредит» была проделана работа по анализу существующих

Zgate и Zlock защитят «Уралэнерго» от утечек Компания SecurIT, разработчик DLP-решений для защиты от утечек информации, объявила о завершении работ по внедрению 1000 лицензий Zlock и Zgate на территории «Уралэнерго». Система Zgate анализирует всю информацию, передаваемую сотрудниками за пределы внутренней сети организации, и с помощью современных технологий автомати

«Росгосстрах» внедрил систему защиты от утечек Zlock Компания SecurIT объявила об успешной реализации проекта по внедрению системы защиты от утечек информации Zlock в крупнейшей страховой компании России – «Росгосстрах». Перед лидером российского рынка страхования стояла задача предотвратить потенциальные утечки конфиденциальной информации через пери

Securit выпустил новую версию системы для предотвращения утечек данных Zlock 3.0 Компания Securit объявила о выпуске новой версии системы Zlock 3.0 для предотвращения утечек данных. Система Zlock относится к комплексу IPC-ре

SearchInform выпустила DeviceSniffer с поддержкой Lumension Device Control овой версии SearchInform DeviceSniffer, решения для контроля над информацией, записываемой пользователями на внешние устройства. Ключевым новшеством в предлагаемой версии стала интеграция с Lumension Device Control – решением, предназначенным для контроля съемных устройств и информации, перемещаемой с их помощью, говорится в сообщении SearchInform. SearchInform DeviceSniffer, являясь компон

«Северо-Западный Телеком» внедрил систему управления доступом к внешним устройствам Zlock юне 2010 г. на территории всех региональных филиалов оператора фиксированной связи «Северо-Западный Телеком» (СЗТ) были завершены работы по внедрению системы управления доступом к внешним устройствам Zlock российского разработчика — компании SecurIT, которая обеспечивает защиту персональных данных от утечек через периферийные устройства компьютеров пользователей информационных систем, обраб

ИФК «Метрополь» защитила корпоративные данные от утечек с помощью Zlock Protection and Control) для защиты информации от внутренних угроз, объявила о том, что инвестиционная финансовая компания «Метрополь» приняла решение о замене используемой ранее системы DeviceLock на Zlock от SecurIT. В последние годы для защиты от утечек через USB-устройства в ИФК «Метрополь» использовался программный продукт DeviceLock, который, по отзыву заказчика, перестал отвечать треб

Zlock защитил «Техносилу» от утечек Компания SecurIT, российский разработчик решений класса IPC (Information Protection and Control), сообщила об успешном внедрении системы защиты от утечек информации Zlock в компании «Техносила». Перед специалистами «Техносилы» была поставлена задача исследования рынка средств контроля доступа к USB-устройствам и выбора наиболее подходящего решения. Необход

«Туполев» выбрал Zlock для защиты от утечек Разработчик IPC-решений для защиты информации от внутренних угроз SecurIT сообщил о том, что система Zlock была выбрана авиаконструкторским бюро «Туполев» для предотвращения утечек данных. Сейчас в «Туполеве» действует система комплексного управления рисками информационной безопасности, в том

«Мосэнергосбыт» защитился от утечек данных с помощью Zlock кт документации, поставили, установили и настроили оборудование и ПО, а также провели приемочные испытания. Система защиты от внутренних утечек на рабочих станциях базируется на программном комплексе Zlock компании SecurIT. Архитектура системы включает в себя консоль управления, сервер журналирования и клиентские модули, установленные на каждую защищаемую рабочую станцию и являющиеся осново

Zlock 2.5: эффективная защита от инсайдеров Компания SecurIT, российский разработчик систем информационной безопасности, выпустила новую версию системы контроля доступа к внешним устройствам в масштабах предприятия Zlock 2.5. В Zlock 2.5 реализованы новые функции, которые позволят гибко контролировать возможные каналы утечки. Основное нововведение — контроль и теневое копирование любых принтеров, в

Zlock защищает «Сибирский банк развития бизнеса» от утечек данных Компания SecurIT, российский разработчик систем информационной безопасности, сообщила о поставке программного комплекса управления доступом к внешним устройствам Zlock в «Сибирский банк развития бизнеса» («Сиббизнесбанк»). Одним из основных приоритетов банка, помимо финансовой надежности и качества предоставляемых услуг, является сохранение конфиденциал

Zlock сертифицирован ФСТЭК Компания SecurIT, российский разработчик систем защиты информации от внутренних угроз, сообщила о завершении сертификационных испытаний системы контроля доступа к внешним устройствам Zlock и получении сертификата ФСТЭК. Zlock обеспечивает разграничение доступа ко всем периферийным устройствам персональных компьютеров и представляет собой средство для предотвращения у

Zlock 2.5 beta: эффективная защита от внутренних угроз Компания SecurIT объявила о начале бета-тестирования новой версии системы контроля доступа к внешним устройствам в масштабах предприятия Zlock 2.5. Бета-тестирование начнется 1 августа и продлится до начала сентября. В новой версии Zlock реализованы новые функции, которые позволят более эффективно и гибко контролировать в

Zlock защитит Министерство финансов Московской области Компания SecurIT объявила о заключении контракта на поставку системы управления доступом к внешним устройствам Zlock для Министерства финансов Московской области. Система Zlock позволяет разграничить доступ к любым внешним устройствам и портам компьютеров в масштабах предприятия. Возможность удал

Zlock защитит подразделение НК «Роснефть» Компания SecurIT, разработчик и поставщик систем информационной безопасности, сообщила о внедрении системы управления доступом к внешним устройствам Zlock в компании «РН-Ставропольнефтегаз», подразделении НК «Роснефть». «РН-Ставропольнефтегаз» является важной и неотъемлемой частью добывающей и ресурсной базы «НК «Роснефть» в южных регионах

Zlock защитил ЮТУ ФТС России от ИБ-угроз Компания SecurIT, российский разработчик систем информационной безопасности, сообщила о внедрении системы защиты от внутренних угроз Zlock в Южном таможенном управлении Федеральной таможенной службы РФ. По результатам открытого конкурса, проведенного в декабре прошлого года, для нужд Южного таможенного управления было приобр

Zlock 2.0: защита от инсайдеров Компания SecurIT, российский разработчик систем защиты данных, объявляет о выпуске новой версии системы защиты корпоративной информации от инсайдеров Zlock 2.0. Система Zlock предназначена для защиты данных компании от нелояльных сотрудников путем гибкого разграничения доступа пользователей к внешним устройствам и портам рабочих станц

Новая версия Zlock поддерживает Windows Vista Компания SecurIT, российский производитель систем информационной безопасности, объявляет о выпуске новой версии системы защиты конфиденциальной информации от инсайдеров Zlock 1.3. Система Zlock предназначена для контроля доступа пользователей к внешним устройствам, контроллерам и портам рабочих станций. Ее использование снижает возможности инсайдеров и