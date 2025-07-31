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Zecurion Zlock DLP Device Control Zecurion Screen Photo Detector Zecurion Camera Detector
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|31.07.2025
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Avanpost Device Control – решение для безопасного доступа к корпоративным ресурсам с любых устройств
Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, объявляет о запуске продукта Avanpost Device Control, ключевого элемента концепции Zero Trust. Решение предназначено для обеспечения безопасного доступа сотрудников к корпоративным данным и приложениям с любых устройств — корпорати
|28.01.2025
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ГК InfoWatch выпустила новое решение для контроля внешних устройств
ГК InfoWatch выпустила новое решение в системе защиты данных — InfoWatch Device Control. Решение автоматически контролирует подключение внешних устройств и попытки их неправомерного использования. Один из наиболее опасных видов утечки информации — использование внеш
|03.07.2019
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Россияне создали «первое в мире» средство защиты от фотографирования экранов ПК
зопасности, анонсировала выпуск модуля защиты от фотографирования экранов компьютеров и ноутбуков — Zecurion Camera Detector. По заявлению разработчиков, на сегодняшний день не существует иных
|19.08.2015
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Вышел Zecurion Zlock для платформы Mac OS
ия Zecurion, российский разработчик DLP-решений для защиты информации от утечек, выпустила Zecurion Zlock Mac — новую версию системы для контроля конечных точек сети, разработанную специально д
|24.02.2015
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Zecurion Zlock заменит Lumension Device Control в «Росгосстрах Банке»
DLP-решений для защиты информации от утечек, объявила о начале проекта по замене системы Lumension Device Control на решение для защиты от утечек Zecurion Zlock (Device Control) в «Росг
|04.02.2015
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Zecurion запустила бета-тестирование Zlock Mac
, российский разработчик решений для защиты информации от утечек, начала бета-тестирование Zecurion Zlock Mac — версии продукта Zecurion Zlock, разработанной специально для платформы Mac
|18.12.2014
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Zecurion проведёт бета-тестирование новой версии Zlock для Mac OS
со стороны пользователей Macintosh, Zecurion разработала специальную версию решения Zecurion Zlock (Device Control). С выходом Zlock Mac появится возможность контроля использования различных US
|16.09.2014
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«Мортон» следит за сотрудниками с помощью Zecurion Zlock
иту корпоративных данных ГК «Мортон», российском застройщике, с помощью DLP-системы Zecurion Zlock (Device Control). Об этом CNews сообщили в Zecurion. В информационной сети ГК «Мортон» хранятс
|05.08.2014
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Zecurion Zlock контролирует сотрудников с помощью цифровых отпечатков и OCR
стем для защиты от утечек информации, выпустила DLP-систему для конечных точек сети Zecurion Zlock (Device Control) 6.0 с поддержкой цифровых отпечатков, метода опорных векторов и других технол
|28.11.2012
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Zecurion Zlock сертифицирован ФСТЭК
Компания Zecurion сообщила о получении сертификата ФСТЭК России для DLP-системы Zecurion Zlock. Как рассказали CNews в компании, полученный сертификат ФСТЭК №2753 указывает, что Z
|30.10.2012
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Новая версия DLP-системы Zecurion Zlock шифрует файлы при записи на USB-устройства
Компания Zecurion, российский DLP-разработчик, объявила о выпуске новой версии Zlock — системы для защиты от утечек информации через внешние устройства и принтеры. Согласно
|08.06.2012
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Zecurion Zlock получил сертификат Минобороны
ном прохождении DLP-системой для защиты от утечек информации через периферийные устройства Zecurion Zlock испытаний в системе сертификации Министерства обороны России. Сертификационные испытани
|30.11.2011
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«Аэрофлот» защитился от утечек с помощью Zlock
Компания SecurIT, российский разработчик решений для защиты информации от внутренних угроз (DLP), объявила о завершении работ по внедрению системы защиты от утечек Zlock на территории российской авиакомпании «Аэрофлот». В рамках сделки «Аэрофлот» приобрел 1,5 тыс. лицензий на установку системы Zlock. Как отмечают представители компании, в ходе выбо
|14.07.2011
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DLP-система Securit внедрена в медиахолдинге «Видео Интернешнл»
Компания Securit, разработчик DLP-систем для защиты от утечек информации, сообщила о внедрении решения Zlock в группе компаний «Видео Интернешнл». Защита интеллектуальной собственности от утечек в медиахолдинге является особенной и приоритетной задачей информационной безопасности. Причем угроза
|29.06.2011
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Северо-Кавказский банк Сбербанка России защитился от утечек с помощью SecurIT
Компания SecurIT, разработчик DLP-решений для защиты от утечек информации, объявила о завершении проекта внедрения продуктов Zgate, Zserver и Zlock в сети офисов Северо-Кавказского банка Сбербанка России. Перед руководством службы информационной безопасности Северо-Кавказского банка Сбербанка России стояла задача создать комплексную
|15.06.2011
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Zlock защитил от утечек офисы Tez Tour в Тайланде
Таиландское отделение туроператора Tez Tour внедрило агентское DLP-решение Zlock от компании SecurIT, разработчика систем для защиты от утечек информации. Внедрение решения для защиты от утечек призвано укрепить систему информационной безопасности Tez Tour Thailand, г
|08.06.2011
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Екатеринбургский филиал «Росбанка» защитился от утечек данных с помощью Zlock
Компания SecurIT, разработчик систем защиты информации от внутренних угроз, сообщила об успешном внедрении DLP-решения для защиты от утечек информации Zlock в Екатеринбургском филиале АКБ «Росбанк». Обеспечение высокого уровня информационной безопасности является важным приоритетом корпоративной стратегии «Росбанка», в соответствии с которой
|02.06.2011
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Вышел Zlock 4.0 со встроенными инструментами контентного анализа
Компания SecurIT, разработчик DLP-решений, объявила о выпуске новой версии Zlock — системы защиты от утечек информации на конечных точках сети. По сравнению с предыдущими версиями продукта Zlock 4.0 вышел на новый уровень защиты от утечек: теперь DLP-система об
|27.05.2011
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«Сибур-Химпром» внедрил DLP-решение от SecurIT
Компания SecurIT, российский разработчик ПО для защиты информации, объявила о внедрении системы управления доступом к внешним устройствам Zlock на территории нефтехимического комплекса «Сибур-Химпром». По словам представителей компании, установка Zlock на предприятии является очередным шагом в рамках комплекса мер по усиле
|11.05.2011
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«Обибанк» отказался от DeviceLock в пользу Zlock
Компания Securit, разработчик DLP-решений для защиты информации от внутренних угроз, объявила об успешной замене системы DeviceLock на решение для защиты от утечек Zlock в КБ «Обибанк». Как отмечается, защита от утечек конфиденциальной информации всегда являлась приоритетной задачей для дирекции информационных технологий «Обибанка». С декабря 2007 г. для
|29.03.2011
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«Банк ЦентрКредит» внедрил систему Zlock для защиты от утечек
Компания SecurIT, российский разработчик DLP-решений для защиты от утечек информации, объявила об успешном внедрении системы Zlock в «Банке ЦентрКредит». В рамках проекта по защите от утечек информации через съемные носители, департаментом безопасности «Банка ЦентрКредит» была проделана работа по анализу существующих
|07.12.2010
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Zgate и Zlock защитят «Уралэнерго» от утечек
Компания SecurIT, разработчик DLP-решений для защиты от утечек информации, объявила о завершении работ по внедрению 1000 лицензий Zlock и Zgate на территории «Уралэнерго». Система Zgate анализирует всю информацию, передаваемую сотрудниками за пределы внутренней сети организации, и с помощью современных технологий автомати
|06.10.2010
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«Росгосстрах» внедрил систему защиты от утечек Zlock
Компания SecurIT объявила об успешной реализации проекта по внедрению системы защиты от утечек информации Zlock в крупнейшей страховой компании России – «Росгосстрах». Перед лидером российского рынка страхования стояла задача предотвратить потенциальные утечки конфиденциальной информации через пери
|21.09.2010
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Securit выпустил новую версию системы для предотвращения утечек данных Zlock 3.0
Компания Securit объявила о выпуске новой версии системы Zlock 3.0 для предотвращения утечек данных. Система Zlock относится к комплексу IPC-ре
|13.07.2010
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SearchInform выпустила DeviceSniffer с поддержкой Lumension Device Control
овой версии SearchInform DeviceSniffer, решения для контроля над информацией, записываемой пользователями на внешние устройства. Ключевым новшеством в предлагаемой версии стала интеграция с Lumension Device Control – решением, предназначенным для контроля съемных устройств и информации, перемещаемой с их помощью, говорится в сообщении SearchInform. SearchInform DeviceSniffer, являясь компон
|13.07.2010
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«Северо-Западный Телеком» внедрил систему управления доступом к внешним устройствам Zlock
юне 2010 г. на территории всех региональных филиалов оператора фиксированной связи «Северо-Западный Телеком» (СЗТ) были завершены работы по внедрению системы управления доступом к внешним устройствам Zlock российского разработчика — компании SecurIT, которая обеспечивает защиту персональных данных от утечек через периферийные устройства компьютеров пользователей информационных систем, обраб
|29.06.2010
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ИФК «Метрополь» защитила корпоративные данные от утечек с помощью Zlock
Protection and Control) для защиты информации от внутренних угроз, объявила о том, что инвестиционная финансовая компания «Метрополь» приняла решение о замене используемой ранее системы DeviceLock на Zlock от SecurIT. В последние годы для защиты от утечек через USB-устройства в ИФК «Метрополь» использовался программный продукт DeviceLock, который, по отзыву заказчика, перестал отвечать треб
|25.12.2009
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Zlock защитил «Техносилу» от утечек
Компания SecurIT, российский разработчик решений класса IPC (Information Protection and Control), сообщила об успешном внедрении системы защиты от утечек информации Zlock в компании «Техносила». Перед специалистами «Техносилы» была поставлена задача исследования рынка средств контроля доступа к USB-устройствам и выбора наиболее подходящего решения. Необход
|22.10.2009
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«Туполев» выбрал Zlock для защиты от утечек
Разработчик IPC-решений для защиты информации от внутренних угроз SecurIT сообщил о том, что система Zlock была выбрана авиаконструкторским бюро «Туполев» для предотвращения утечек данных. Сейчас в «Туполеве» действует система комплексного управления рисками информационной безопасности, в том
|14.01.2009
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«Мосэнергосбыт» защитился от утечек данных с помощью Zlock
кт документации, поставили, установили и настроили оборудование и ПО, а также провели приемочные испытания. Система защиты от внутренних утечек на рабочих станциях базируется на программном комплексе Zlock компании SecurIT. Архитектура системы включает в себя консоль управления, сервер журналирования и клиентские модули, установленные на каждую защищаемую рабочую станцию и являющиеся осново
|03.12.2008
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Zlock 2.5: эффективная защита от инсайдеров
Компания SecurIT, российский разработчик систем информационной безопасности, выпустила новую версию системы контроля доступа к внешним устройствам в масштабах предприятия Zlock 2.5. В Zlock 2.5 реализованы новые функции, которые позволят гибко контролировать возможные каналы утечки. Основное нововведение — контроль и теневое копирование любых принтеров, в
|14.11.2008
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Zlock защищает «Сибирский банк развития бизнеса» от утечек данных
Компания SecurIT, российский разработчик систем информационной безопасности, сообщила о поставке программного комплекса управления доступом к внешним устройствам Zlock в «Сибирский банк развития бизнеса» («Сиббизнесбанк»). Одним из основных приоритетов банка, помимо финансовой надежности и качества предоставляемых услуг, является сохранение конфиденциал
|10.09.2008
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Zlock сертифицирован ФСТЭК
Компания SecurIT, российский разработчик систем защиты информации от внутренних угроз, сообщила о завершении сертификационных испытаний системы контроля доступа к внешним устройствам Zlock и получении сертификата ФСТЭК. Zlock обеспечивает разграничение доступа ко всем периферийным устройствам персональных компьютеров и представляет собой средство для предотвращения у
|17.07.2008
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Zlock 2.5 beta: эффективная защита от внутренних угроз
Компания SecurIT объявила о начале бета-тестирования новой версии системы контроля доступа к внешним устройствам в масштабах предприятия Zlock 2.5. Бета-тестирование начнется 1 августа и продлится до начала сентября. В новой версии Zlock реализованы новые функции, которые позволят более эффективно и гибко контролировать в
|18.06.2008
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Zlock защитит Министерство финансов Московской области
Компания SecurIT объявила о заключении контракта на поставку системы управления доступом к внешним устройствам Zlock для Министерства финансов Московской области. Система Zlock позволяет разграничить доступ к любым внешним устройствам и портам компьютеров в масштабах предприятия. Возможность удал
|21.05.2008
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Zlock защитит подразделение НК «Роснефть»
Компания SecurIT, разработчик и поставщик систем информационной безопасности, сообщила о внедрении системы управления доступом к внешним устройствам Zlock в компании «РН-Ставропольнефтегаз», подразделении НК «Роснефть». «РН-Ставропольнефтегаз» является важной и неотъемлемой частью добывающей и ресурсной базы «НК «Роснефть» в южных регионах
|06.03.2008
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Zlock защитил ЮТУ ФТС России от ИБ-угроз
Компания SecurIT, российский разработчик систем информационной безопасности, сообщила о внедрении системы защиты от внутренних угроз Zlock в Южном таможенном управлении Федеральной таможенной службы РФ. По результатам открытого конкурса, проведенного в декабре прошлого года, для нужд Южного таможенного управления было приобр
|18.12.2007
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Zlock 2.0: защита от инсайдеров
Компания SecurIT, российский разработчик систем защиты данных, объявляет о выпуске новой версии системы защиты корпоративной информации от инсайдеров Zlock 2.0. Система Zlock предназначена для защиты данных компании от нелояльных сотрудников путем гибкого разграничения доступа пользователей к внешним устройствам и портам рабочих станц
|27.11.2007
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Новая версия Zlock поддерживает Windows Vista
Компания SecurIT, российский производитель систем информационной безопасности, объявляет о выпуске новой версии системы защиты конфиденциальной информации от инсайдеров Zlock 1.3. Система Zlock предназначена для контроля доступа пользователей к внешним устройствам, контроллерам и портам рабочих станций. Ее использование снижает возможности инсайдеров и
|07.11.2007
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Zlock защитил российское отделение TNT Express
Компания SecurIT, российский разработчик систем информационной безопасности (ИБ), сообщает о внедрении системы защиты информации от внутренних угроз Zlock в российском отделении компании TNT Express – европейского лидера в области экспресс-доставки документов, посылок и грузов. Данный проект был осуществленным партнером компании SecurIT — р
Zecurion Zlock DLP Device Control и организации, системы, технологии, персоны:
|Ковалев Александр 165 22
|Раевский Алексей 77 13
|Белявский Александр 11 8
|Васильев Роман 18 3
|Романов Михаил 34 2
|Вахонин Сергей 24 2
|Трифаленков Илья 17 2
|Грудинин Дмитрий 27 2
|Подкопаев Роман 7 2
|Голованов Сергей 77 1
|Игнатова Людмила 40 1
|Михайлов Александр 55 1
|Кувыкин Алексей 1 1
|Бакшинский Олег 15 1
|Акимов Евгений 39 1
|Агафонов Сергей 2 1
|Груздев Сергей 48 1
|Елашко Наталья 2 1
|Левцов Вениамин 41 1
|Mitnick Kevin - Митник Кевин 53 1
|Хайретдинов Рустэм 95 1
|Фисенко Лев 62 1
|Левченко Александр 16 1
|Степанов Антон 71 1
|Зенкин Денис 263 1
|Доля Алексей 67 1
|Дудченко Владимир 22 1
|Ковалев Андрей 41 1
|Степаненко Андрей 29 1
|Власова Анна 22 1
|Антимонов Дмитрий 19 1
|Прижимов Валерий 2 1
|Антимонов Сергей 11 1
|Волков Андрей 16 1
|Рожной Антон 6 1
|Тюкавкин Леонид 6 1
|Левашов Михаил 9 1
|Медова Татьяна 5 1
|Скулова Ольга 26 1
|Лесных Алексей 7 1
|Информзащита Учебный центр 38 1
|InfoWatch Academy - Академия InfoWatch - АИВ - Академия ИнфоВотч 11 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
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