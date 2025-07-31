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Zecurion Zlock DLP Device Control Zecurion Screen Photo Detector Zecurion Camera Detector

СОБЫТИЯ

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31.07.2025 Avanpost Device Control – решение для безопасного доступа к корпоративным ресурсам с любых устройств

Компания Avanpost, российский вендор в области безопасности идентификационных данных, объявляет о запуске продукта Avanpost Device Control, ключевого элемента концепции Zero Trust. Решение предназначено для обеспечения безопасного доступа сотрудников к корпоративным данным и приложениям с любых устройств — корпорати
28.01.2025 ГК InfoWatch выпустила новое решение для контроля внешних устройств

ГК InfoWatch выпустила новое решение в системе защиты данных — InfoWatch Device Control. Решение автоматически контролирует подключение внешних устройств и попытки их неправомерного использования. Один из наиболее опасных видов утечки информации — использование внеш
03.07.2019 Россияне создали «первое в мире» средство защиты от фотографирования экранов ПК

зопасности, анонсировала выпуск модуля защиты от фотографирования экранов компьютеров и ноутбуков — Zecurion Camera Detector. По заявлению разработчиков, на сегодняшний день не существует иных

19.08.2015 Вышел Zecurion Zlock для платформы Mac OS

ия Zecurion, российский разработчик DLP-решений для защиты информации от утечек, выпустила Zecurion Zlock Mac — новую версию системы для контроля конечных точек сети, разработанную специально д
24.02.2015 Zecurion Zlock заменит Lumension Device Control в «Росгосстрах Банке»

DLP-решений для защиты информации от утечек, объявила о начале проекта по замене системы Lumension Device Control на решение для защиты от утечек Zecurion Zlock (Device Control) в «Росг
04.02.2015 Zecurion запустила бета-тестирование Zlock Mac

, российский разработчик решений для защиты информации от утечек, начала бета-тестирование Zecurion Zlock Mac — версии продукта Zecurion Zlock, разработанной специально для платформы Mac
18.12.2014 Zecurion проведёт бета-тестирование новой версии Zlock для Mac OS

со стороны пользователей Macintosh, Zecurion разработала специальную версию решения Zecurion Zlock (Device Control). С выходом Zlock Mac появится возможность контроля использования различных US
16.09.2014 «Мортон» следит за сотрудниками с помощью Zecurion Zlock

иту корпоративных данных ГК «Мортон», российском застройщике, с помощью DLP-системы Zecurion Zlock (Device Control). Об этом CNews сообщили в Zecurion. В информационной сети ГК «Мортон» хранятс
05.08.2014 Zecurion Zlock контролирует сотрудников с помощью цифровых отпечатков и OCR

стем для защиты от утечек информации, выпустила DLP-систему для конечных точек сети Zecurion Zlock (Device Control) 6.0 с поддержкой цифровых отпечатков, метода опорных векторов и других технол
28.11.2012 Zecurion Zlock сертифицирован ФСТЭК

Компания Zecurion сообщила о получении сертификата ФСТЭК России для DLP-системы Zecurion Zlock. Как рассказали CNews в компании, полученный сертификат ФСТЭК №2753 указывает, что Z
30.10.2012 Новая версия DLP-системы Zecurion Zlock шифрует файлы при записи на USB-устройства

Компания Zecurion, российский DLP-разработчик, объявила о выпуске новой версии Zlock — системы для защиты от утечек информации через внешние устройства и принтеры. Согласно
08.06.2012 Zecurion Zlock получил сертификат Минобороны

ном прохождении DLP-системой для защиты от утечек информации через периферийные устройства Zecurion Zlock испытаний в системе сертификации Министерства обороны России. Сертификационные испытани
30.11.2011 «Аэрофлот» защитился от утечек с помощью Zlock

Компания SecurIT, российский разработчик решений для защиты информации от внутренних угроз (DLP), объявила о завершении работ по внедрению системы защиты от утечек Zlock на территории российской авиакомпании «Аэрофлот». В рамках сделки «Аэрофлот» приобрел 1,5 тыс. лицензий на установку системы Zlock. Как отмечают представители компании, в ходе выбо
14.07.2011 DLP-система Securit внедрена в медиахолдинге «Видео Интернешнл»

Компания Securit, разработчик DLP-систем для защиты от утечек информации, сообщила о внедрении решения Zlock в группе компаний «Видео Интернешнл». Защита интеллектуальной собственности от утечек в медиахолдинге является особенной и приоритетной задачей информационной безопасности. Причем угроза

29.06.2011 Северо-Кавказский банк Сбербанка России защитился от утечек с помощью SecurIT

Компания SecurIT, разработчик DLP-решений для защиты от утечек информации, объявила о завершении проекта внедрения продуктов Zgate, Zserver и Zlock в сети офисов Северо-Кавказского банка Сбербанка России. Перед руководством службы информационной безопасности Северо-Кавказского банка Сбербанка России стояла задача создать комплексную

15.06.2011 Zlock защитил от утечек офисы Tez Tour в Тайланде

Таиландское отделение туроператора Tez Tour внедрило агентское DLP-решение Zlock от компании SecurIT, разработчика систем для защиты от утечек информации. Внедрение решения для защиты от утечек призвано укрепить систему информационной безопасности Tez Tour Thailand, г
08.06.2011 Екатеринбургский филиал «Росбанка» защитился от утечек данных с помощью Zlock

Компания SecurIT, разработчик систем защиты информации от внутренних угроз, сообщила об успешном внедрении DLP-решения для защиты от утечек информации Zlock в Екатеринбургском филиале АКБ «Росбанк». Обеспечение высокого уровня информационной безопасности является важным приоритетом корпоративной стратегии «Росбанка», в соответствии с которой

02.06.2011 Вышел Zlock 4.0 со встроенными инструментами контентного анализа

Компания SecurIT, разработчик DLP-решений, объявила о выпуске новой версии Zlock — системы защиты от утечек информации на конечных точках сети. По сравнению с предыдущими версиями продукта Zlock 4.0 вышел на новый уровень защиты от утечек: теперь DLP-система об
27.05.2011 «Сибур-Химпром» внедрил DLP-решение от SecurIT

Компания SecurIT, российский разработчик ПО для защиты информации, объявила о внедрении системы управления доступом к внешним устройствам Zlock на территории нефтехимического комплекса «Сибур-Химпром». По словам представителей компании, установка Zlock на предприятии является очередным шагом в рамках комплекса мер по усиле
11.05.2011 «Обибанк» отказался от DeviceLock в пользу Zlock

Компания Securit, разработчик DLP-решений для защиты информации от внутренних угроз, объявила об успешной замене системы DeviceLock на решение для защиты от утечек Zlock в КБ «Обибанк». Как отмечается, защита от утечек конфиденциальной информации всегда являлась приоритетной задачей для дирекции информационных технологий «Обибанка». С декабря 2007 г. для

29.03.2011 «Банк ЦентрКредит» внедрил систему Zlock для защиты от утечек

Компания SecurIT, российский разработчик DLP-решений для защиты от утечек информации, объявила об успешном внедрении системы Zlock в «Банке ЦентрКредит». В рамках проекта по защите от утечек информации через съемные носители, департаментом безопасности «Банка ЦентрКредит» была проделана работа по анализу существующих
07.12.2010 Zgate и Zlock защитят «Уралэнерго» от утечек

Компания SecurIT, разработчик DLP-решений для защиты от утечек информации, объявила о завершении работ по внедрению 1000 лицензий Zlock и Zgate на территории «Уралэнерго». Система Zgate анализирует всю информацию, передаваемую сотрудниками за пределы внутренней сети организации, и с помощью современных технологий автомати
06.10.2010 «Росгосстрах» внедрил систему защиты от утечек Zlock

Компания SecurIT объявила об успешной реализации проекта по внедрению системы защиты от утечек информации Zlock в крупнейшей страховой компании России – «Росгосстрах». Перед лидером российского рынка страхования стояла задача предотвратить потенциальные утечки конфиденциальной информации через пери
21.09.2010 Securit выпустил новую версию системы для предотвращения утечек данных Zlock 3.0

Компания Securit объявила о выпуске новой версии системы Zlock 3.0 для предотвращения утечек данных. Система Zlock относится к комплексу IPC-ре
13.07.2010 SearchInform выпустила DeviceSniffer с поддержкой Lumension Device Control

овой версии SearchInform DeviceSniffer, решения для контроля над информацией, записываемой пользователями на внешние устройства. Ключевым новшеством в предлагаемой версии стала интеграция с Lumension Device Control – решением, предназначенным для контроля съемных устройств и информации, перемещаемой с их помощью, говорится в сообщении SearchInform. SearchInform DeviceSniffer, являясь компон
13.07.2010 «Северо-Западный Телеком» внедрил систему управления доступом к внешним устройствам Zlock

юне 2010 г. на территории всех региональных филиалов оператора фиксированной связи «Северо-Западный Телеком» (СЗТ) были завершены работы по внедрению системы управления доступом к внешним устройствам Zlock российского разработчика — компании SecurIT, которая обеспечивает защиту персональных данных от утечек через периферийные устройства компьютеров пользователей информационных систем, обраб
29.06.2010 ИФК «Метрополь» защитила корпоративные данные от утечек с помощью Zlock

Protection and Control) для защиты информации от внутренних угроз, объявила о том, что инвестиционная финансовая компания «Метрополь» приняла решение о замене используемой ранее системы DeviceLock на Zlock от SecurIT. В последние годы для защиты от утечек через USB-устройства в ИФК «Метрополь» использовался программный продукт DeviceLock, который, по отзыву заказчика, перестал отвечать треб
25.12.2009 Zlock защитил «Техносилу» от утечек

Компания SecurIT, российский разработчик решений класса IPC (Information Protection and Control), сообщила об успешном внедрении системы защиты от утечек информации Zlock в компании «Техносила». Перед специалистами «Техносилы» была поставлена задача исследования рынка средств контроля доступа к USB-устройствам и выбора наиболее подходящего решения. Необход
22.10.2009 «Туполев» выбрал Zlock для защиты от утечек

Разработчик IPC-решений для защиты информации от внутренних угроз SecurIT сообщил о том, что система Zlock была выбрана авиаконструкторским бюро «Туполев» для предотвращения утечек данных. Сейчас в «Туполеве» действует система комплексного управления рисками информационной безопасности, в том

14.01.2009 «Мосэнергосбыт» защитился от утечек данных с помощью Zlock

кт документации, поставили, установили и настроили оборудование и ПО, а также провели приемочные испытания. Система защиты от внутренних утечек на рабочих станциях базируется на программном комплексе Zlock компании SecurIT. Архитектура системы включает в себя консоль управления, сервер журналирования и клиентские модули, установленные на каждую защищаемую рабочую станцию и являющиеся осново
03.12.2008 Zlock 2.5: эффективная защита от инсайдеров

Компания SecurIT, российский разработчик систем информационной безопасности, выпустила новую версию системы контроля доступа к внешним устройствам в масштабах предприятия Zlock 2.5. В Zlock 2.5 реализованы новые функции, которые позволят гибко контролировать возможные каналы утечки. Основное нововведение — контроль и теневое копирование любых принтеров, в
14.11.2008 Zlock защищает «Сибирский банк развития бизнеса» от утечек данных

Компания SecurIT, российский разработчик систем информационной безопасности, сообщила о поставке программного комплекса управления доступом к внешним устройствам Zlock в «Сибирский банк развития бизнеса» («Сиббизнесбанк»). Одним из основных приоритетов банка, помимо финансовой надежности и качества предоставляемых услуг, является сохранение конфиденциал
10.09.2008 Zlock сертифицирован ФСТЭК

Компания SecurIT, российский разработчик систем защиты информации от внутренних угроз, сообщила о завершении сертификационных испытаний системы контроля доступа к внешним устройствам Zlock и получении сертификата ФСТЭК. Zlock обеспечивает разграничение доступа ко всем периферийным устройствам персональных компьютеров и представляет собой средство для предотвращения у
17.07.2008 Zlock 2.5 beta: эффективная защита от внутренних угроз

Компания SecurIT объявила о начале бета-тестирования новой версии системы контроля доступа к внешним устройствам в масштабах предприятия Zlock 2.5. Бета-тестирование начнется 1 августа и продлится до начала сентября. В новой версии Zlock реализованы новые функции, которые позволят более эффективно и гибко контролировать в
18.06.2008 Zlock защитит Министерство финансов Московской области

Компания SecurIT объявила о заключении контракта на поставку системы управления доступом к внешним устройствам Zlock для Министерства финансов Московской области. Система Zlock позволяет разграничить доступ к любым внешним устройствам и портам компьютеров в масштабах предприятия. Возможность удал
21.05.2008 Zlock защитит подразделение НК «Роснефть»

Компания SecurIT, разработчик и поставщик систем информационной безопасности, сообщила о внедрении системы управления доступом к внешним устройствам Zlock в компании «РН-Ставропольнефтегаз», подразделении НК «Роснефть». «РН-Ставропольнефтегаз» является важной и неотъемлемой частью добывающей и ресурсной базы «НК «Роснефть» в южных регионах

06.03.2008 Zlock защитил ЮТУ ФТС России от ИБ-угроз

Компания SecurIT, российский разработчик систем информационной безопасности, сообщила о внедрении системы защиты от внутренних угроз Zlock в Южном таможенном управлении Федеральной таможенной службы РФ. По результатам открытого конкурса, проведенного в декабре прошлого года, для нужд Южного таможенного управления было приобр
18.12.2007 Zlock 2.0: защита от инсайдеров

Компания SecurIT, российский разработчик систем защиты данных, объявляет о выпуске новой версии системы защиты корпоративной информации от инсайдеров Zlock 2.0. Система Zlock предназначена для защиты данных компании от нелояльных сотрудников путем гибкого разграничения доступа пользователей к внешним устройствам и портам рабочих станц
27.11.2007 Новая версия Zlock поддерживает Windows Vista

Компания SecurIT, российский производитель систем информационной безопасности, объявляет о выпуске новой версии системы защиты конфиденциальной информации от инсайдеров Zlock 1.3. Система Zlock предназначена для контроля доступа пользователей к внешним устройствам, контроллерам и портам рабочих станций. Ее использование снижает возможности инсайдеров и

07.11.2007 Zlock защитил российское отделение TNT Express

Компания SecurIT, российский разработчик систем информационной безопасности (ИБ), сообщает о внедрении системы защиты информации от внутренних угроз Zlock в российском отделении компании TNT Express – европейского лидера в области экспресс-доставки документов, посылок и грузов. Данный проект был осуществленным партнером компании SecurIT — р

Публикаций - 92, упоминаний - 128

Zecurion Zlock DLP Device Control и организации, системы, технологии, персоны:

Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 75
InfoWatch - Инфовотч 1180 8
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 151 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5644 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3055 5
Ivanti - Lumension - PatchLink - Lumension Security - High Tech Software - SecureWave - Securityworks - CoreTrace 18 4
Microsoft Corporation 25762 4
Информзащита 938 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 3
Forcepoint - Websense 140 3
Apple Inc 13131 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1439 3
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 339 3
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 192 3
Leta IT-company - Leta IT-Group 156 2
headtechnology - хедтекнолоджи 12 2
ЕВРААС - ЕВРААС.ИТ - ЕВРААС НТЦ 17 2
Yandex - Яндекс 9193 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
VK - Mail.ru Group 3599 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 519 2
Citrix Systems 868 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 2
Sophos - SophosLabs 436 2
Trend Micro 651 2
Нетком - Netkom 5 1
ДиалогНаука 271 1
Trustwave - Trustwave SpiderLabs 23 1
CA Technologies - Computer Associates 392 1
Perimetrix - Периметрикс 274 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
OpenText - Digital Guardian 11 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
InnoSTage - Инностейдж 218 1
Омега 89 1
МАСКОМ - Маском-техлайн - Маском Восток - Маском ЦБИ - Маском Центр безопасности информации - ДСЦБИ - Mascom 14 1
Associates Distribution 11 1
ЛазерСервис 1 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8823 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2418 2
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 1
Химпром 22 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 1
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 25 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Мортон 26 1
ЦентрКредит Банк - Банк БЦК-Москва 15 1
Сбер - Сбербанк Северо-Кавказский банк 12 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 1
Роснефть - РН-Ставропольнефтегаз 4 1
Армада - РБК софт - PCHome 36 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 61 1
Росатом - Балтийская АЭС - Калининградская АЭС - атомная электростанция 8 1
Метрополь ИФК - инвестиционная компания 10 1
Tez Tour - Тез Тур 8 1
АТФБанк 22 1
FedEx - TNT Express 3 1
Гостиный Двор КВЦ - Культурно-выставочный центре 15 1
Дельта Банк 17 1
Обибанк - Объединённый инвестиционный банк 1 1
Уралэнерго 3 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 912 1
Microsoft - LinkedIn 698 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Альфа-Банк 1973 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 691 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Роснефть НК - нефтяная компания 560 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5660 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13767 4
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3194 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3645 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3582 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5642 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3067 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 580 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5421 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2336 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1188 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Федеральное казначейство России 1948 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8250 73
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10581 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34864 24
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6212 20
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1900 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64977 20
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5625 18
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7922 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33429 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13463 16
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 14
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1083 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10655 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28223 13
IEEE 1284 - LPT - Line Print Terminal - стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера 108 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13241 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26733 9
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5105 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9413 9
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4893 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12181 8
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1110 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13102 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25587 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15418 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16965 7
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9323 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7917 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13690 6
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ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 639 6
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Кибербезопасность - UBA - User Behavior Analytics - User Behavior Analysis - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности - Аудит действий пользователей - UAM - User Activity Monitor - Мониторинг действий пользователей 109 6
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Кибербезопасность - SWG - Security Web Gateway - Шлюз информационной безопасности 91 6
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Microsoft Windows 16868 12
Zecurion Zdiscovery Discovery 14 11
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1591 7
Linux OS 11515 6
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Google Android 15226 3
Apple macOS 2413 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3110 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2508 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1707 3
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Access - Avanpost IDM - Avanpost IGA - Avanpost Identity Governance & Administration - Avanpost FAM/MFA - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator 106 3
Microsoft Windows 2000 8678 2
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 200 2
IBM Proventia Network IPS - Network Intrusion Detection, Prevention System - IBM Proventia ESC - IBM Proventia Endpoint Secure Control - Proventia Web Filter 27 2
Киберпротект - Кибер Протего - Cyber Protego DLP-комплекс 20 2
Zecurion DCAP - Zecurion Data-Centric Audit and Protection 2 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost DC - Avanpost Device Control 6 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1040 2
Microsoft Office 4163 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 2
Apple iPhone 6 4861 2
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 233 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1315 2
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 184 2
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 353 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 2
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 136 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1031 1
IBM Storage - IBM System Storage 46 1
Ковалев Александр 165 22
Раевский Алексей 77 13
Белявский Александр 11 8
Васильев Роман 18 3
Романов Михаил 34 2
Вахонин Сергей 24 2
Трифаленков Илья 17 2
Грудинин Дмитрий 27 2
Подкопаев Роман 7 2
Голованов Сергей 77 1
Игнатова Людмила 40 1
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Кувыкин Алексей 1 1
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Акимов Евгений 39 1
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Елашко Наталья 2 1
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Скулова Ольга 26 1
Лесных Алексей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 165838 69
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54702 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47540 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14804 5
Европа 24954 4
Япония 13797 4
Франция - Французская Республика 8173 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19101 3
Казахстан - Республика 6041 3
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Европа Восточная 3138 3
Германия - Федеративная Республика 13211 3
Украина 7923 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13810 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1257 2
Беларусь - Белоруссия 6281 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8556 2
Израиль 2853 2
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Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1831 1
Канада 5078 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2604 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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