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Кибербезопасность UBA User Behavior Analytics User Behavior Analysis Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности Аудит действий пользователей UAM User Activity Monitor Мониторинг действий пользователей
- Кибербезопасность
- UEBA - User and Entity Behavior Analytics
Поведенческая аналитика пользователей и сущностей
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Рябова Галина 27 6
|Оганесян Ашот 148 4
|Лушин Илья 12 4
|Прохоров Иван 8 4
|Ковалев Александр 165 3
|Рустамов Рустам 542 2
|Борисов Илья 27 2
|Лукацкий Алексей 138 2
|Вахонин Сергей 24 2
|Пудов Дмитрий 46 2
|Резников Роман 9 2
|Грабарник Андрей 8 2
|Путин Сергей 72 1
|Демидов Сергей 129 1
|Нуйкин Андрей 50 1
|Рахметов Руслан 66 1
|Белоусов Максим 109 1
|Плешков Алексей 68 1
|Панченко Иван 191 1
|Арсентьев Андрей 79 1
|Степченков Максим 65 1
|Андрияшин Алексей 13 1
|Кузнецов Павел 40 1
|Аршавский Анджей 31 1
|Арефьев Андрей 67 1
|Молодых Владимир 30 1
|Ляпунов Игорь 132 1
|Проскура Дмитрий 31 1
|Васильев Роман 18 1
|Хайрук Сергей 27 1
|Киселёв Алексей 87 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
|Скородумов Анатолий 65 1
|Иванов Михаил 116 1
|Лебедь Сергей 30 1
|Лазаренко Дмитрий 100 1
|Заикин Андрей 35 1
|Акимов Александр 26 1
|Раевский Алексей 77 1
|Таранов Александр 1 1
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