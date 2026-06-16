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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кибербезопасность UBA User Behavior Analytics User Behavior Analysis Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности Аудит действий пользователей UAM User Activity Monitor Мониторинг действий пользователей

Кибербезопасность - UBA - User Behavior Analytics - User Behavior Analysis - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности - Аудит действий пользователей - UAM - User Activity Monitor - Мониторинг действий пользователей

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


16.06.2026 ГК Softline запустила модуль расширенного логирования для платформы BPMSoft 1
22.04.2026 Системы предотвращения утечек больше не выбирают по функциям — на что теперь обращают внимание 1
06.04.2026 Вышла новая PPEM 2.5 с улучшенной отказоустойчивостью и расширенным аудитом действий пользователей 1
04.03.2026 «Гарда» и R-Vision упрощают защиту данных в крупных инфраструктурах 1
04.03.2026 Just AI Agent Platform включена в реестр отечественного ПО 1
19.02.2026 За счет чего платформенная архитектура снижает стоимость автоматизации на 40–60% 1
30.12.2025 «Киберпротект» представляет новую версию DLP-системы «Кибер Протего 11.0» 1
28.10.2025 Innostage Cardinal PAM и ОС Astra Linux Special Edition прошли испытания на совместимость 1
Just AI представила готовое решение для разработки и управления ИИ-агентами 1
18.08.2025 «Индид» защищает доступ к данным интегратора «Кросс технолоджис» 1
24.07.2025 Решения «СберТеха» и «Солара» помогают бизнесу создать эффективную систему защиты информации 1
10.07.2025 Компания «Потенциал» выпустила обновление NextBox 1.7 1
26.06.2025 VK Tech представил Private Cloud Light — альтернативу зарубежным платформам виртуализации 1
25.06.2025 Новый источник данных в MaxPatrol SIEM теперь можно подключить в два раза быстрее 1
16.06.2025 «Флант» выпустила масштабное обновление Deckhouse Kubernetes Platform 1
09.06.2025 «МойОфис» 3.4 и Squadus 1.9: летние обновления 1
03.06.2025 ГК InfoWatch запатентовала технологию для анализа поведения сотрудников 1
28.04.2025 Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного использует MaxPatrol SIEM для непрерывного мониторинга кибербезопасности 1
21.04.2025 Positive Technologies: в 55% защитных мер от киберугроз возможно применение ИИ 1
09.04.2025 «Информзащита»: только 10% вредоносов находят до активации 1
09.04.2025 Платформа «Сфера» теперь доступна в формате SaaS 1
03.03.2025 «Магнит» использует MaxPatrol SIEM для мониторинга событий кибербезопасности с десятков тысяч активов 1
27.02.2025 Москва заплатит 1,4 миллиарда за апгрейд городской облачной платформы 1
23.01.2025 Интеграция ALD Pro и Solar Dozor обеспечивает безопасную миграцию с Windows на Linux 2
12.12.2024 «Снежная Королева» повысила надежность и безопасность ИТ-систем с помощью Indeed PAM 1
27.11.2024 Positive Technologies: хакеры способны использовать ИИ более чем в половине техник кибератак 1
30.10.2024 Что такое HCM-системы и какие задачи они ставят перед ИТ-подразделениями 1
25.07.2024 ГК «Солар»: женщины нарушают ИБ-политики чаще мужчин, потому что больше работают 2
18.07.2024 Александр Данченков -

Александр Данченков, «Русагро Тех»: Мы не вправе допустить, чтобы нас взломали, — иначе остановится производство

 1
27.06.2024 MaxPatrol SIEM 8.2: выявление атак, ML-помощник и минимум рутины в работе аналитиков 1
06.06.2024 В реестре российского ПО появилась первая SIEM-система с искусственным интеллектом — MaxPatrol SIEM 1
30.05.2024 Иркутская нефтяная компания обеспечивает киберустойчивость бизнеса с помощью MaxPatrol SIEM 1
21.05.2024 Почти половина ИТ-руководителей не знают, что такое маскирование данных 1
06.05.2024 Solar Dozor версии 7.9 прошел процедуру оценки соответствия ФСТЭК России 1
25.04.2024 «Платформикс» и UserGate защитили информационные ресурсы крупной нефтегазовой компании 1
05.03.2024 Innostage выпустила новую версию Innostage Orchestrator 1
26.02.2024 ГК «Солар» получила патент на технологию по оптимизации средств защиты информации на основе поведенческих паттернов 1

Публикаций - 103, упоминаний - 119

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1291 23
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1705 11
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 8
InfoWatch - Инфовотч 1157 7
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 151 6
Cisco Systems 5335 6
Ростелеком 10819 5
Fortinet 439 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5548 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2925 4
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 511 3
Telegram Group 2857 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1386 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1073 3
Palo Alto Networks 192 3
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 205 3
Microsoft Corporation - GitHub 1043 3
Информзащита 923 3
VK - Mail.ru Group 3583 2
Citrix Systems 863 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 481 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4834 2
Cisco Systems - Splunk 76 2
Код Безопасности 768 2
ServiceNow 103 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 348 2
i-Free Just AI 73 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 325 2
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 59 2
InnoSTage - Инностейдж 214 2
K2 - К2РУ - SourceCode 143 2
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 143 2
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 86 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1026 2
RSA Security - Security Dynamics - Secure Dynamics Technologies 112 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 572 2
К2Тех - К2 Кибербезопасность 49 2
МегаФон 10542 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 709 2
Microsoft Corporation 25657 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8688 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1873 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1682 3
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 2
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 53 1
Microsoft - LinkedIn 693 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1046 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 309 1
Русагро Группа Компаний 363 1
Royal Dutch Shell - Шелл 230 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1189 1
Volkswagen Group - VW 305 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 476 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 1
Ак Барс Банк 283 1
Лента - Утконос 179 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1843 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 1
Московская Пивоваренная Компания - МПК 21 1
Абсолют Банк 246 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 124 1
Bank of America - Банк Америки 269 1
OKS Group 51 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Снежная Королева - СК Трейд 61 1
Верный - торговая сеть 323 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 36 1
ТРИЭР 5 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 18 1
Резонанс НПП 403 1
СОДФУ АНО - Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного Автономная некоммерческая организация 8 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 57 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 107 1
Ачим Девелопмент - Achim Development 5 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1191 1
Газпром ПАО 1464 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5484 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13554 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3577 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5566 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1294 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3175 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5907 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3264 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3783 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3645 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5379 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4919 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1525 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 346 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1582 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 492 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2827 1
Роскачество - Российская система качества 48 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 87 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 272 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 27 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
Совет Министров Республики Беларусь - Минсвязи Белоруссии - Министерство связи и информатизации Республики Беларусь - БелГИЭ - Государственная инспекция по электросвязи 30 1
ООН - International Labour Organization - Международная организация труда, МОТ 17 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3558 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 291 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 294 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6485 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 169 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1525 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 569 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2856 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2299 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 775 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 226 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 16 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34114 66
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8060 63
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63789 52
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24979 33
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3035 31
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33006 28
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12989 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35555 24
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27035 24
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6402 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60684 21
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9227 21
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9090 20
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4954 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21376 19
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6290 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12874 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27924 15
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17867 14
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3740 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24014 13
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2912 13
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14080 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13593 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10082 11
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5035 11
Оповещение и уведомление - Notification 5767 11
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7872 10
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 504 10
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 588 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12011 10
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6308 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7762 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12017 10
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2430 9
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7445 9
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4728 9
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5051 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10508 9
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2458 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 274 20
Linux OS 11371 15
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5584 11
Microsoft Windows 16754 11
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 470 9
Zecurion DLP 68 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 315 6
Zecurion Zlock DLP Device Control - Zecurion Screen Photo Detector - Zecurion Camera Detector 91 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1706 6
DeviceLock DLP 82 5
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 228 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 129 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 171 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 183 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 234 5
Zecurion Zgate DLP Traffic Control 43 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1526 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1637 4
InfoWatch Prediction - UEBA (User and Entity Behavior Analytics) 16 4
ИКС - Гарда DBF - Гарда БД 58 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 997 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1770 3
ИКС - Гарда Предприятие - DLP-система 39 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2122 3
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 139 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1382 3
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 163 3
Zecurion PAM - Zecurion Privileged Access Management 5 3
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 115 3
InfoWatch Vision 21 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 111 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 93 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 3
ИКС - Гарда Маскирование - Гарда Data Masking 26 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 98 3
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 159 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1669 3
Microsoft Office 4111 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6155 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2464 2
Рябова Галина 27 6
Оганесян Ашот 148 4
Лушин Илья 12 4
Прохоров Иван 8 4
Ковалев Александр 165 3
Рустамов Рустам 542 2
Борисов Илья 27 2
Лукацкий Алексей 138 2
Вахонин Сергей 24 2
Пудов Дмитрий 46 2
Резников Роман 9 2
Грабарник Андрей 8 2
Путин Сергей 72 1
Демидов Сергей 129 1
Нуйкин Андрей 50 1
Рахметов Руслан 66 1
Белоусов Максим 109 1
Плешков Алексей 68 1
Панченко Иван 191 1
Арсентьев Андрей 79 1
Степченков Максим 65 1
Андрияшин Алексей 13 1
Кузнецов Павел 40 1
Аршавский Анджей 31 1
Арефьев Андрей 67 1
Молодых Владимир 30 1
Ляпунов Игорь 132 1
Проскура Дмитрий 31 1
Васильев Роман 18 1
Хайрук Сергей 27 1
Киселёв Алексей 87 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Скородумов Анатолий 65 1
Иванов Михаил 116 1
Лебедь Сергей 30 1
Лазаренко Дмитрий 100 1
Заикин Андрей 35 1
Акимов Александр 26 1
Раевский Алексей 77 1
Таранов Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 163944 64
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47160 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14740 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54320 6
Европа 24878 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3013 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3538 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1291 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19319 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 1039 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 758 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2500 3
Европа Западная 1495 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13737 2
Земля - планета Солнечной системы 10824 2
Азия - Азиатский регион 5875 2
Беларусь - Белоруссия 6232 2
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Германия - Федеративная Республика 13124 2
Италия - Итальянская Республика 4488 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 508 1
Узбекистан - Республика 1972 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1930 1
США - Калифорния 4803 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1072 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1646 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1320 1
Индия - Махараштра - Мумбаи - Бомбей 147 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 318 1
Судан - Республика 106 1
США - Массачусетс 517 1
Мировой океан - World Ocean 528 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 255 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18892 1
Казахстан - Республика 5983 1
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Индия - Bharat 5824 1
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Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 176 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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