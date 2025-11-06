Разделы

ПО Безопасность
|

Zecurion и «Ред Софт» подтверждают совместимость своих продуктов

Zecurion, российский разработчик решений для защиты информации от киберугроз, и компания «Ред Софт», российский разработчик программного обеспечения, подтвердили технологическую совместимость Zecurion DLP NG с операционной системой «Ред ОC 8». Результаты сертификационных испытаний были закреплены в соответствующих документах. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Совместимость Zecurion DLP с отечественной операционной системой «Ред ОС 8» поможет организациям эффективно заместить зарубежные продукты и усилить информационную безопасность ключевых каналов передачи данных.

Zecurion DLP защищает от USB-устройств и принтеров до новых соцсетей и мессенджеров. Linux-версия Zecurion DLP NG позволяет контролировать буфер обмена, отслеживать нажатия клавиш, архивировать перехваченные данные и журналировать все события в рамках единой системы отчетности.

«Ред ОС 8» выступает в качестве окружения, на базе которого запускается продукт Zecurion DLP. Операционная система от компании «Ред Софт» создана для комфортной работы, предлагает пользователям интуитивно понятные и адаптивные окружения рабочего стола, обширный выбор совместимых программ и встроенных утилит в репозитории, а также богатый набор средств разработки. Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре компании, а исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории, расположенном на территории Российской Федерации.

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках
ИТ в банках

«В условиях массового перехода заказчиков на отечественные операционные системы критически важно, чтобы средства защиты информации не уступали по функциональности привычным решениям. Наше ключевое преимущество в том, что Zecurion одинаково эффективно работает как с Windows, так и с Linux-средами. Это дает клиентам стратегическую уверенность: при смене операционной системы уровень защищенности их данных остается неизменно высоким», — сказал Александр Ковалев, заместитель генерального директора Zecurion.

«"Ред ОС" — операционная система, созданная для эффективного и безопасного импортозамещения. Наша команда постоянно поддерживает "Ред ОС" обновлениями, а также своевременно проходит сертификационные испытания ФСТЭК России. Наши пользователи доверяют продукту и ценят внимательное отношение к вопросам информационной безопасности. Zecurion DLP может стать еще одним качественным инструментом для дополнительной защиты ценных данных», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Сегодня мы ведем необъявленную войну с подделкой документов

AMD заложила бомбу под все системы шифрования мира. В ее новейших чипах дыра, быстро починить которую невозможно

Спрос на частные LTE-сети для промышленных объектов продолжает расти

Чем лучше нейросети думают, тем меньше готовы сотрудничать. ИИ может вредить человечеству, давая эгоистичные советы

5 мифов о нагрузочном тестировании, которые стоят компаниям миллионов

Взрывной рост приложений, паразитирующих на NFC. Сотни вредоносов атакуют Россию

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/