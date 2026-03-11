Индексная книга (каталог) CNews*
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Ковалев Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 165, упоминаний - 168
Ковалев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Хайрук Сергей 27 3
|Лямин Александр 75 2
|Гришин Дмитрий 210 2
|Раевский Алексей 77 2
|Ульянов Владимир 162 2
|Ашманов Игорь 43 2
|Гилев Владислав 2 2
|Рустамов Рустам 548 2
|Делицын Леонид 137 2
|Лукацкий Алексей 140 1
|Игнатова Людмила 40 1
|Гудилин Олег 30 1
|Иванов Роман 22 1
|Колокольцев Владимир 44 1
|Михайлов Александр 56 1
|Крюков Дмитрий 41 1
|Гусев Игорь 19 1
|Агафонов Сергей 2 1
|Ожегов Сергей 32 1
|Елашко Наталья 2 1
|Шабанов Илья 60 1
|Горчаковская Лариса 6 1
|Левцов Вениамин 41 1
|Каплун Герман 55 1
|Bloomberg Michael - Блумберг Майкл 26 1
|Хайретдинов Рустэм 95 1
|Дрозд Алексей 27 1
|Бабенко Алексей 9 1
|Овчинников Борис 129 1
|Steen Birger - Стен Биргер 72 1
|Доля Алексей 67 1
|Дудченко Владимир 22 1
|Жернов Денис 3 1
|Лысаков Сергей 7 1
|Колмановская Елена 15 1
|Александрова Анна 23 1
|Дронов Илья 18 1
|Антимонов Дмитрий 19 1
|Городецкий Петр 27 1
|Невский Александр 21 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.