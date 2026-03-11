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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ковалев Александр

СОБЫТИЯ


11.03.2026 Подтверждена совместимость ОС «Альт» с промышленными компьютерами Blok 1
06.11.2025 Zecurion и «Ред Софт» подтверждают совместимость своих продуктов 1
19.02.2025 Девелоперская компания AVA автоматизировала приемку квартир с помощью сервиса «Базис Ключи» 1
07.08.2024 Комитет по ИБ ассоциации «Руссофт» возглавил замгендиректора Zecurion 2
12.07.2024 Российскую ИТ-отрасль оккупировали неумелые программисты. Острее всего проблема стоит во frontend-разработке 1
16.04.2024 Бывший майор ФСБ получил девять лет за «крышевание» хакеров 1
24.10.2022 «T1 интеграция» усиливает ИБ-портфель продуктами от Zecurion 1
08.02.2022 Российские силовики крепко взялись за хакеров. Уничтожена третья за месяц группировка 1
10.09.2021 Zecurion и Iadmin заключили соглашение о партнёрстве 1
18.11.2020 Zecurion заключила договор о сотрудничестве с МЭИ 1
16.09.2020 Вышла новая версия DLP-агента Zecurion для Linux 1
30.01.2020 Zecurion выпустил новую версию своей DLP-системы 1
09.07.2019 Zecurion объявил о выпуске бесплатного iPad-приложение для управления DLP-системой 1
03.07.2019 Россияне создали «первое в мире» средство защиты от фотографирования экранов ПК 1
02.07.2019 Zecurion разработал защиту от фотографирования экранов компьютеров 1
01.04.2019 «Нетком» будет поставлять систему для защиты от утечек Zecurion DLP 1
11.02.2019 В Zecurion DLP добавлена поддержка РЕД ОС 1
29.01.2019 Zecurion представила обновленную DLP версии 9.0 1
31.05.2017 Zecurion и Abbyy начали новый этап сотрудничества 1
29.12.2016 Система Zecurion DLP включена в Реестр российского ПО 1
13.12.2016 «МРСК Центра» внедрило систему защиты от утечек информации Zecurion DLP 1
13.04.2015 Zecurion и Positive Technologies интегрировали DLP и WAF 1
03.03.2015 Zecurion получила бессрочные лицензии ФСТЭК России 1
24.02.2015 Zecurion Zlock заменит Lumension Device Control в «Росгосстрах Банке» 1
28.11.2014 Насколько прибылен киберкриминальный бизнес? 1
28.11.2014 Потери мировой экономики от киберпреступлений выросли в 1,5 раза за 2013 г. 1
11.11.2014 Банк «Союз» внедрил DLP-систему Zecurion Zgate 1
23.09.2014 Zecurion и «Смарт-Софт» разработают совместное решение для защиты данных от утечек 2
21.08.2014 Вирус AdThief заразил более 75 тыс. iOS-устройств 1
03.06.2014 15 лет тюрьмы грозит мошеннику за кражу служебных данных 1
28.05.2014 Ритейлер Lowe’s допустил утечку данных 35 тыс. сотрудников 1
10.04.2014 В Белгородской области создается единая информационная онлайн-система муниципального учета 1
08.04.2014 Experian подозревают в утечке персональных данных 200 млн человек 1
14.03.2014 Взломанный ИБ-поставщик «Газпрома», «Русала» и «Сколково» нашел в атаке на себя «украинский след» 1
15.08.2013 Российские банки занимаются безопасностью ради галочки 1
29.11.2012 Британцы почти 3 года скрывали утечку данных более 100 тыс. человек 1
14.11.2012 NASA меняет процедуры безопасности после утечки персональных данных сотрудников 1
29.10.2012 90% офисных работников «сливают» информацию 1
24.09.2012 Группа мошенников выручила $65 млн на краже личности 1

Публикаций - 165, упоминаний - 168

Ковалев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 144
Google LLC 12690 12
Sony 6739 7
Apple Inc 13156 6
InfoWatch - Инфовотч 1185 6
Yandex - Яндекс 9216 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 5
Anonymous - Хакерская группировка 79 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
X Corp - Twitter 2938 4
Microsoft Corporation 25775 4
Booz Allen Hamilton 36 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Информзащита 941 3
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 151 3
PayPal 671 3
Yahoo! 3726 3
Perimetrix - Периметрикс 274 2
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment 78 2
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Ред Софт - Red Soft 1236 2
Check Point Software Technologies 829 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 2
Telegram Group 2940 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 177 2
Trend Micro 651 2
Experian 84 2
Парус Корпорация 206 1
Blizzard Entertainment 343 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 1
Нетком - Netkom 5 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
Bank of America - Банк Америки 271 4
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 3
Visa International 1993 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 2
Lush - Lush Cosmetics - Lush Fresh Handmade Soaps and Natural Cosmetics - Лаш Раша 6 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Газпром ПАО 1493 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
McDonald’s - Макдоналдс 220 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
Block - Square 203 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 43 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 35 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
Mazda Motor Corporation 73 1
Capital One 20 1
Citi - Citibank 158 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 12 1
Химпром 22 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 1
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 25 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 1
US Bank 3 1
TD Bank Group - Groupe Banque TD - Toronto-Dominion Bank - Banque Toronto-Dominion 13 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
ВТБ Пенсионный фонд НПФ 14 1
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 39 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 1
ЦентрКредит Банк - Банк БЦК-Москва 15 1
Warner 540 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 1
Резонанс НПП 407 1
Sony Entertainment 10 1
SCMLC - Southern California Medical-Legal Consultants 1 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
СБУ - Служба безопасности Украины 98 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
U.S. DOI - United States Department of the Interior - МВД США - Министерство внутренних дел США 15 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
Canada Revenue Agency - Канадское налоговое агентство 1 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Шанхайское муниципальное народное правительство - Муниципальное народное правительство Шанхая 6 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 140
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 86
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 61
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 47
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 32
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 32
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 22
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 22
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 14
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 14
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 12
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 11
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 11
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 10
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 10
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 8
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 8
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 8
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 7
Кибербезопасность - Кража личности - Похищение цифровой личности - Identity theft 131 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 7
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 6
СХД - Ленточная библиотека - Tape library - LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 520 6
Оповещение и уведомление - Notification 5945 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 6
Кибербезопасность - SWG - Security Web Gateway - Шлюз информационной безопасности 92 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 5
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 4
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 635 4
Zecurion DLP 68 32
Zecurion Zlock DLP Device Control - Zecurion Screen Photo Detector - Zecurion Camera Detector 92 22
Zecurion Zgate DLP Traffic Control 43 14
Zecurion Zdiscovery Discovery 14 6
Zecurion SWG - Zecurion Secure Web Gateway 7 5
Microsoft Windows 16882 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 4
Google - Gmail 1021 4
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 3
Sony Playstation Network - PSN 204 3
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 200 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 3
Zecurion PAM - Zecurion Privileged Access Management 5 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 2
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 2
Zecurion Storage Security 7 2
Apple iPad 4012 2
Linux OS 11533 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 2
Apple iPhone 6 4861 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 2
Bash - Bourne Again SHell - Unix shell 108 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 2
Microsoft exFAT - Extended FAT - Проприетарная файловая система 45 1
Myspace - социальная сеть 640 1
Smart-Soft - Traffic Inspector Next Generation - TING 73 1
Microsoft Windows Server 2008 483 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 110 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 181 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Corporate Endpoint Security Suite - Kaspersky Hybrid Cloud Security 146 1
Хайрук Сергей 27 3
Лямин Александр 75 2
Гришин Дмитрий 210 2
Раевский Алексей 77 2
Ульянов Владимир 162 2
Ашманов Игорь 43 2
Гилев Владислав 2 2
Рустамов Рустам 548 2
Делицын Леонид 137 2
Лукацкий Алексей 140 1
Игнатова Людмила 40 1
Гудилин Олег 30 1
Иванов Роман 22 1
Колокольцев Владимир 44 1
Михайлов Александр 56 1
Крюков Дмитрий 41 1
Гусев Игорь 19 1
Агафонов Сергей 2 1
Ожегов Сергей 32 1
Елашко Наталья 2 1
Шабанов Илья 60 1
Горчаковская Лариса 6 1
Левцов Вениамин 41 1
Каплун Герман 55 1
Bloomberg Michael - Блумберг Майкл 26 1
Хайретдинов Рустэм 95 1
Дрозд Алексей 27 1
Бабенко Алексей 9 1
Овчинников Борис 129 1
Steen Birger - Стен Биргер 72 1
Доля Алексей 67 1
Дудченко Владимир 22 1
Жернов Денис 3 1
Лысаков Сергей 7 1
Колмановская Елена 15 1
Александрова Анна 23 1
Дронов Илья 18 1
Антимонов Дмитрий 19 1
Городецкий Петр 27 1
Невский Александр 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 93
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 63
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 19
Канада 5082 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
США - Калифорния 4829 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
США - Нью-Йорк 3180 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Япония 13807 4
Украина 7928 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Европа 24964 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Колумбия - Республика 551 2
США - Аризона 549 2
США - Миссури 129 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сакраменто 46 2
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 2
Казахстан - Республика 6048 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Ирландия - Республика 1051 2
Индия - Bharat 5870 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Великобритания - Лондон 2432 2
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