Российскую ИТ-отрасль оккупировали неумелые программисты. Острее всего проблема стоит во frontend-разработке

В России стало очень много ИТ-специалистов, чьи компетенции в своей сфере недостаточно высоки. С ними сталкиваются не только непосредственные работодатели, но и рекрутеры – они на регулярной основе общаются с кандидатами на ИТ-вакансии, имеющими малый багаж знаний и опыта. Одна из причин – появление в отрасли большого числа специалистов, пришедших из других сфер и прошедших курсы переквалификации. Хуже всего обстоят дела в сферах системной аналитики и frontend-разработки.

Поток неквалифицированных кадров

В России возникли сложности при подборе компетентных специалистов на различные должности, сообщили CNews представители консалтинговой компании Nordcore, занимающейся подбором и предоставлением персонала. По данным аналитиков компании, в целом на проблемы в различных отраслях с поиском высококвалифицированных кадров говорят 54% рекрутеров.

Если же рассматривать исключительно российскую отрасль информационных технологий, то здесь количество специалистов по поиску кадров, недовольных уровнем знаний соискателей на вакансии, значительно выше. О недостаточном уровне компетенций кандидатов говорят 66% рекрутеров. Аналогичная ситуация складывается и в сфере телекоммуникаций.

Также при поиске кандидата на ИТ-вакансию рекрутеры сталкиваются с еще одной проблемой – часто они не успевают завершить процесс найма конкретного специалиста – он уходит в другую компанию. На это указали 40% опрошенных Nordcore специалистов по кадрам.

Причина лежит на поверхности

Эксперты связывают падение уровня компетенций российских ИТ-специалистов со сложившимся в отрасли кадровым голодом. Компании постоянно находятся в поиске сотрудников, а спрос рождает предложение – в ИТ-сферу пытаются войти люди, которые раньше работали в совершенно других отраслях.

Нейросеть «Кандинский» ИТ-компании остро нуждаются в компетентных ИТ-специалистах, а не в домохозяйках, закончивших ИТ-курсы онлайн

«Снижение компетенций ИТ-специалистов спровоцировано высоким спросом на них во всех отраслях, что, в свою очередь, вызвано нестабильной экономической ситуацией и оттоком кадров, – сказала CNews генеральный директор Nordcore Лариса Катунина. – Бизнесу сегодня необходимо достаточно оперативно восполнять кадровые ресурсы в связи с повсеместной цифровизацией».

Глава Nordcore подтверждает, что ИТ-компаниям приходится обращать внимание на «перебежчиков» из других профессий. «Многие компании рассматривают рескиллеров – людей, которые переобучились на ИТ-специалиста из других сфер, – сообщила CNews Лариса Катунина. – И вот здесь кроется одна из главных проблем: в основе мотивации для переквалификации зачастую лежит быстрый карьерный трек и высокие заработные платы. Такой подход не предполагает глубины знаний».

По словам Катуниной, специалисты по работе с кадрами видят, что на открытые вакансии в сфере информационных технологий сейчас идут люди «с совершенно разным опытом». Она привела в пример, в частности, логистов и бухгалтеров, а также домохозяек, которые прошли курсы переквалификации. «При этом многие из них не до конца объективно оценивают специфику будущей специальности – интересна ли эта сфера в целом, пул задач, которые предстоит решать, команды, с которыми предстоит работать», – добавила гендиректор Nordcore.

Чаще всего курсы переквалификации – это обучение в различных онлайн-школах, которые на волне роста популярности ИТ-сферы начали предлагать изобилие соответствующих курсов. Среди них есть и так называемые «интенсивы», позволяющие освоить ту или иную ИТ-профессию за несколько недель, а иногда и дней. CNews писал, что ИТ-работодатели с недоверием относятся к выпускникам таких школ и не спешат принимать их на работу.

Основные зоны риска

Лариса Катунина раскрыла CNews несколько специальностей, где проблема с низко- и неквалифицированными кадрами стоит особенно остро. По ее оценке, это в первую очередь системная аналитика и frontend-разработка.

«Это можно связать с тем, что стек во frontend чуть более простой, чем в backend-разработке – язык JavaScript можно изучить быстрее, чем, к примеру, С#, – отметила Лариса Катунина. – Таким образом, большинство начинающих специалистов сегодня идут в ту специализацию, которой проще обучиться. И лишь немногие в дальнейшем стараются «добрать» знания внутри компании».

При этом глава Nordcore обратила внимание еще и на тот факт, что неквалифицированные ИТ-специалисты не стремятся задержаться в одной компании как можно дольше. «Зачастую специалисты отрабатывают в одной компании около полугода и, заручившись строчкой в резюме, повышают должность в другой», – сказала она.

Мнение отрасли

Крупные российские ИТ-компании подтверждают факт наличия в отрасли большого количества некомпетентных специалистов. «Да, рекрутеры сталкиваются с низким уровнем компетенций кандидатов на ИТ-вакансии, – сказала CNews Мария Григорович, HR-директор компании SL Soft (разработчик ПО, входит в ГК Softline). – Рынок труда в этой сфере очень конкурентный, и за специалистов борются как маленькие, так и большие компании. Требования к синьорным позициям очень высокие, поэтому количество интервьюируемых кандидатов увеличивается».

По словам Григорович, многие кандидаты на ИТ-вакансии «имеют завышенные ожидания по зарплате и компенсационному пакету», и что они нередко «одновременно рассматривают предложения от нескольких компаний, а некоторые просто оценивают свою рыночную стоимость, не имея намерения менять работу».

«Компании конкурируют не только за новых кандидатов, но и за удержание текущих сотрудников, – добавила Мария Григорович. – Ситуация осложняется тем, что на рынке не хватает квалифицированных специалистов, несмотря на большое количество вакансий. Этот дефицит ощущается особенно остро после пандемии, когда спрос на ИТ-специалистов резко возрос».

HR-директор SL Soft подчеркнула, что ИТ-компаниям непросто находить кандидатов на высококвалифицированные позиции – это, по ее словам, «по-прежнему сложно и требует значительных усилий и времени». «Таким образом, проблема низкого уровня компетенций кандидатов на ИТ-вакансии существует, и рекрутеры сталкиваются с ней регулярно», – подытожила Мария Григорович.

HR бизнес-партнер компании «Базис» (российский разработчик ПО для оказания облачных услуг и платформы динамической инфраструктуры) Александр Ковалев сообщил CNews: «Чем востребованнее ИT, тем больше желающих в него попасть, тем выше зарплатные ожидания по рынку, тем ниже их уровень знаний. Ситуация когда кандидат с меньшим багажом опыта и знаний хочет заработок выше более опытных уже устроенных в компании коллег - как ни печально, но типичен. Мы как вендор тоже с этим сталкиваемся. Залог успеха - учить и взращивать своих специалистов и отслеживать актуальность условий по рынку для сотрудников и своевременно их индексировать.