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Индексная книга (каталог) CNews*
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Человеческие ресурсы Подбор персонала (кадров) Outstaffing and smartstaffing Аутстаффинг и смартстаффинг

Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг

 

 

27.02.2025 Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025 1
18.01.2025 В «дочках» Сбербанка массовые увольнения. Под ударом программисты и разработчики 1
23.12.2024 Юрий Овчаренко, «Девелоника»: Разработка — это производственный конвейер, где нужны люди, процессы и технологии 1
13.12.2024 Нехватка ИТ-кадров заставляет компании сдвигать сроки проектов 1
10.12.2024 SkillStaff изучил рынок аутстаффинга ИТ-специалистов в России 2
29.10.2024 SkillStaff: как компании распределяют ИТ-бюджеты 2
28.10.2024 «Райтек ДТГ»: доля ИТ-специалистов в России к 2030 г. вырастет до 4,9% 2
17.10.2024 К2 Cloud развернул ИТ-инфраструктуру для работы «Центра энергосертификации» 1
16.10.2024 Две трети российских работодателей прибегают к хантингу кандидатов и переманивают сотрудников из других компаний 1
15.10.2024 SkillStaff: спрос на услугу аренды ИТ-специалистов в III квартале 2024 г. вырос 2
03.10.2024 SkillStaff: две трети российских компаний используют ИТ-шеринг 1
06.09.2024 В России бурно растет «каршеринг» программистов. Чаще всего арендуют разработчиков для «1С» и Android, но через год все изменится 3
Обмен данными, экспорт российского ПО и языковые модели: что еще обсуждали на Data Fusion 1
25.07.2024 Российские ИТ-шники беднеют на глазах. Средняя зарплата обвалилась на 15-25%, программисты вынуждены брать подработку 1
25.07.2024 ITFB Group представила решение по автоматизации подбора ИТ-специалистов с помощью роботов и нейросетей 1
18.07.2024 Нанимать некого – программистов берут в аренду. В России бум спроса на ИТ-шников без оформления в штат с почасовой оплатой 3
09.07.2024 Как перейти от цифровой к ИИ-трансформации 1
18.06.2024 SkillStaff: спрос на ИТ-аутстаффинг в финтехе вырос на 38% 2
07.06.2024 AI Talent Hub разработал платформу для аренды ИТ-команд 1
25.04.2024 SkillStaff: в каких городах живут ИТ-специалисты с самыми высокими ставками в час 3
17.04.2024 Дмитрий Шулинин, UserGate: Выиграли те, кто полагался на SIEM собственной разработки 1
31.03.2024 У заказчиков наконец-то появился выбор отечественных решений 1
19.03.2024 Для достижения полной технологической независимости в ИБ понадобится до 10 лет 1
20.02.2024 CRM-система Talantix от Нh.ru представила инструмент для работодателей Дальнего Востока 1
11.01.2024 SkillStaff выяснил, каких ИТ-специалистов бизнес арендовал в 2023 году 5
28.12.2023 Минцифры зовет специалистов на «интересные проекты» и зарплату до 400 тысяч в месяц 1
Рынок ИТ-услуг 2023 1
21.12.2023 Вадим Казанцев -

Спрос выше возможностей: как компании решат проблему привлечения 500 тысяч айтишников в 2024 году

 2
14.12.2023 10 простых шагов: как искать ИТ-специалистов? 4
28.11.2023 Каких ИТ-специалистов арендуют по модели аутстаффинга   3
21.11.2023 Виктор Андрианкин, IТQ Group: Крупные игроки делят 40% рынка заказной разработки 1
29.11.2023 Как российским банкам удается играть на импортоопережение 1
14.11.2023 Рынок ИТ в финсекторе разделился на два лагеря: пострадавшие и выигравшие от санкций 1
06.10.2023 «РСО инжиниринг» перевела кадровый документооборот в цифровой формат с помощью сервиса HRlink 1
HR Tech 2022 1
01.08.2023 Сергей Казанцев, НЛМК: Монополия на «цифру» уходит в прошлое 1
13.07.2023 Как сократить стоимость разработки, создать эффективную команду и обезопасить себя от рисков 1
01.06.2023 Когда в России появятся собственные Open Source продукты 1
31.05.2023 Исследование: 77% российских компаний в 2023 году столкнулись с необходимостью расширить штат ИБ-специалистов 1
02.02.2023 Дмитрий Пашкевич, Smartup Technology: Вселенная интернета сейчас есть только у США, Китая и России 1

Публикаций - 109, упоминаний - 132

Человеческие ресурсы и организации, системы, технологии, персоны:

8213 14
Oracle Corporation 6687 12
SAP SE 5276 10
Softline - Софтлайн 2810 7
IBM - International Business Machines Corp 9441 6
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 127 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 6
SimbirSoft - СимбирСофт 75 5
Microsoft Corporation 24623 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 4
Diasoft - Диасофт 870 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 4
Ростелеком 9699 4
Google LLC 11775 4
Dell EMC 5027 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
Бизнес-Азимут 8 4
Directum - Директум 1089 4
Ростех - Азимут 65 4
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 44 4
Цифра ГК 2426 3
HP Inc. 5685 3
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 3
Yandex - Яндекс 7339 3
Huawei 3932 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 3
ФОРС - Центр разработки 636 3
Cisco Systems 5114 3
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 3
Accenture plc 682 2
Корус Консалтинг ГК 1216 2
RedMadRobot - Рэдмэдробот 67 2
Рексофт - Reksoft 418 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 2
Brother - Brother Industries - Бразер 197 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 2
Telegram Group 1983 2
Samsung Electronics 10254 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 8
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 7
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 7
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 6
ГПБ - Газпромбанк 1084 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 5
Альфа-Банк 1769 5
Альфа-Капитал УК 102 5
МКБ - Московский кредитный банк 558 5
Ак Барс Банк 272 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 5
РесурсТранс 16 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 4
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 4
РЖД - Российские железные дороги 1903 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 4
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 4
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 4
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 4
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 84 3
ВТБ - Почта Банк 466 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 3
ПСБ - Промсвязьбанк 851 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 3
Лента - Сеть розничной торговли 2080 3
Газпром нефть 618 3
Ингосстрах СПАО 421 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 3
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 3
Федеральное казначейство России 1772 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 3
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 49 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 295 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 82 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 43 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 142 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 256 1
Президент Азербайджана - Правительство Азербайджана - Кабинет министров Азербайджанской республики - органы государственной власти 28 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 1
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AWG - SkillStaff 27 13
Oracle Java - язык программирования 3075 9
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 8
Google Android 13994 6
Apple iOS 7809 5
NVision Барьер 648 5
Linux OS 9936 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 4
React - JavaScript фреймворк 72 4
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 140 4
FlexSoft - FXL Платформа 56 3
Microsoft Office 3734 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
Python - высокоуровневый язык программирования 927 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 3
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Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
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Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 2
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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 60 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 2
JetBrains Kotlin - язык программирования 89 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 2
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МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
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Лобас Аркадий 33 2
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Андрианов Павел 84 2
Петерсон Дмитрий 10 2
Минофьев Сергей 8 2
Аглицкий Антон 5 2
Горожанкин Алексей 18 2
Абакумов Евгений 205 2
Сергеев Сергей 138 2
Чаркин Евгений 296 2
Натрусов Артем 284 2
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 6
Европа 21767 6
Казахстан - Республика 5525 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 4
Индия - Bharat 5431 4
Азия - Азиатский регион 5528 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 4
Беларусь - Белоруссия 5637 3
Россия - СФО - Новосибирск 4290 3
Ближний Восток 2942 3
Турция - Турецкая республика 2351 3
Европа Восточная 3075 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3090 2
Армения - Республика 2280 2
Нидерланды 3517 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 2
Украина 7608 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 478 2
Беларусь - Минск 631 2
Бразилия - Федеративная Республика 2361 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1110 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1143 1
Великобритания - Шотландия 338 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 65
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 62
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 35
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 31
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 28
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 25
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 24
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 22
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 21
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 19
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 15
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 15
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 11
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 9
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 9
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 9
Оптимизация затрат - Cost optimization 812 9
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 8
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 7
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 7
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4474 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 6
Аренда 2416 6
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 6
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 6
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Ведомости 996 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
Главбух 11 1
Открытые системы ИД 174 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 18
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 7
IDC - International Data Corporation 4910 6
Gartner - Гартнер 3556 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 319 4
Juniper Research 522 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 2
Gartner - Marketvisio Consulting 20 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 52 1
BCG - Boston Consulting Group 107 1
Forrester Research 821 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 73 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 116 1
CNews Инновация года - награда 111 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
INFOLine-Аналитика 53 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
BCGroup - БИСИГРУПП 10 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 78 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 97 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 88 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 26 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 69 1
Роскосмос РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 22 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 7 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 41 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 32 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
Минздрав РФ - РНИИТО - НМИЦ ТО им. Р. Р. Вредена ФГБУ - НИИ травматологии и ортопедии Вредена - Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена 4 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 246 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 56 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 11
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 5
CNews FORUM Кейсы 225 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
Международный женский день - 8 марта 325 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
CNews AWARDS - награда 519 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 63 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
1С:Проект года 23 1
Data Fusion Contest 7 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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