Человеческие ресурсы Подбор персонала (кадров) Outstaffing and smartstaffing Аутстаффинг и смартстаффинг
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Человеческие ресурсы и организации, системы, технологии, персоны:
|Залманов Андрей 37 10
|Копысов Виталий 61 9
|Батай Илья 55 8
|Беляцкая Полина 13 8
|Бычков Александр 40 6
|Михалев Евгений 89 5
|Кушнир Леонид 19 5
|Шадаев Максут 1008 5
|Яковлев Александр 23 4
|Козлов Иван 23 4
|Лукашкин Сергей 26 4
|Ананьев Денис 6 3
|Клепиков Алексей 117 3
|Иванов Сергей 388 3
|Дощенко Сергей 12 3
|Перепелкин Вадим 3 3
|Кабаков Ярослав 59 3
|Врацкий Андрей 135 3
|Сенаторов Виталий 7 3
|Исанин Антон 30 3
|Савенков Виталий 4 3
|Коннов Георгий 25 3
|Гребеник Геннадий 38 3
|Шабашкевич Никита 7 3
|Казанцев Вадим 6 3
|Семенов Александр 144 2
|Никиточкин Иван 3 2
|Лобас Аркадий 33 2
|Белоусов Максим 108 2
|Андрианов Павел 84 2
|Петерсон Дмитрий 10 2
|Минофьев Сергей 8 2
|Аглицкий Антон 5 2
|Горожанкин Алексей 18 2
|Абакумов Евгений 205 2
|Сергеев Сергей 138 2
|Чаркин Евгений 296 2
|Натрусов Артем 284 2
|Федоров Дмитрий 23 2
|Ульянов Николай 112 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
|Ведомости 996 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
|Главбух 11 1
|Открытые системы ИД 174 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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