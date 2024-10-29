SkillStaff: как компании распределяют ИТ-бюджеты

Телеком-компании лидируют по расходам на штатных ИТ-специалистов (52%). Финтех и цифровые экосистемы тратят 32% бюджета на оборудование и лицензии. Розничная торговля ведущая по затратам на аутстаффинг (26%) и аутсорсинг (48%). Об этом CNews сообщили представители SkillStaff.

SkillStaff совместно с BCGroup провели исследование и выяснили, какие статьи расходов в ИТ-бюджетах были наиболее затратными, а также в какие форматы работы инвестируют компании из четырех сфер: финтеха, ритейла, телекома и цифровых экосистем. В опросе приняли участие 400 компаний-заказчиков, нуждающиеся в ИТ-специалистах.

Чаще всего компании нанимают ИТ-специалистов в штат (62%). Услугами аутсорсинга пользуются 49% опрошенных, а аутстаффинга – 47%. В основном компании на аутстаффинг подбирают отдельного специалиста для выполнения конкретной задачи (82%), реже – команду для реализации всего проекта (18%).

SkillStaff Структура затрат в ИТ-бюджетах

Цифровые экосистемы на пике закупок

В расходах на закупку оборудования и лицензий лидируют компании из сферы цифровых экосистем и телекома, их показатель составляет 32%. На третьей и четвертой строках находятся компании из сферы финтеха (19%) и ритейла (11%).

Телеком выбирает штат, а ритейл — аутсорс

Наибольшую часть ИТ-бюджета на штатных разработчиков выделяют телеком-компании – 52% от общего бюджета. В финтехе этот показатель составляет 41%, а в цифровых экосистемах – 37%.

Самый низкий процент трат на штатных ИТ-сотрудников зафиксирован у ритейл-компаний и составляет 15%. При этом, ритейлеры выделяют 48% средств на аутсорс-разработку. Финтех-сектор тратит на эту услугу 16% своих средств. Наименьшие показатели на данную статью расходов зафиксированы у компаний из сферы цифровых экосистем (10%) и телекома (8%).

Ритейл – лидер в аутстаффинге

По данным исследования, расходы ритейл-компаний на ИТ-аутстаффинг составляют 26%. Финтех занимает второе место, выделяя на услугу 24% бюджета, а цифровые экосистемы – 21%. Наименьшая доля затрат на аренду ИТ-специалистов наблюдаются в сфере телекоммуникаций: они составляют 8% от общего ИТ-бюджета.

По данным исследования SkillStaff и BCGroup, В 2024 г. рынок ИТ-аутстаффинга достигнет 265 млрд руб. (+18% к 2023 г.), по сравнению с 224 млрд руб. в 2023 г. Ожидается, что рынок будет расти двузначными темпами: в 2025 г. +18%, в 2026 г. +17%.