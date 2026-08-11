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AWG SkillStaff Скиллстафф

AWG - SkillStaff - Скиллстафф

SkillStaff B2B-маркетплейс для поиска ИТ-профессионалов по модели аутстаффинга.  Платформа позволяет самостоятельно подобрать кандидата под необходимую задачу по квалификации и грейду, а также через единое окно управлять бронированием, оплачивать услуги и получать отчетность.    

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11.08.2026 Исследование: каждый третий ИТ-кандидат жульничает на техническом тестировании

Платформа гибкой занятости SkillStaff и сервис тестирования Talenttest изучили анализ поведения ИТ-специалистов при оценке навыков. 37% кандидатов используют внешнюю помощь при прохождении тестов, чаще всего — ИИ-инженер
29.07.2026 SkillStaff: каких специалистов привлекал бизнес по гибкой занятости в первом полугодии 2026 года

Платформа гибкой занятости SkillStaff подвела итоги спроса и предложения специалистов на российском рынке за I полугодие 2026 г. Общая статистика отражает ситуацию на платформе в целом, а детальный анализ посвящен ИТ-спе
17.06.2026 54% запросов к ИИ-ассистенту SkillStaff завершились подбором специалистов — что спрашивали остальные

Платформа гибкой занятости SkillStaff проанализировала обращения пользователей к ИИ-ассистенту для подбора специалистов под бизнес-задачи. По итогам тестового периода чуть более половины запросов были напрямую связаны с

27.05.2026 SkillStaff: ИТ стала детской мечтой №1, обогнав профессию космонавта

Платформа гибкой занятости SkillStaff провела исследование* среди ИТ-специалистов: кем те мечтали стать в детстве, как пришли в профессию и куда хотят двигаться дальше. Результаты показали, что ИТ-карьера — одна из самых
19.05.2026 SkillStaff выяснила, какие вузы заканчивают российские ИТ-специалисты

Платформа гибкой занятости SkillStaff проанализировала более 18 тыс. резюме ИТ-специалистов — индивидуальных предпринимателей, самозанятых и проектных специалистов — и обновила рейтинг вузов России, выпускники которых за
15.04.2026 SkillStaff зафиксировала охлаждение рынка ИТ-зарплат до 20% в I квартале 2026 года

Платформа гибкой занятости SkillStaff проанализировала динамику зарплатных вилок ИТ-специалистов в I квартале 2026 г. по сравнению с IV кварталом 2025 г. Исследование показывает, что рынок завершил фазу широкого роста и

17.03.2026 В SkillStaff выяснили, какие факторы больше всего раздражают специалистов при поиске подработки

Платформа гибкой занятости SkillStaff представила результаты исследования о том, что мешает индивидуальным предпринимателям и самозанятым при поиске проектной работы и подработки*. Наиболее распространенные факторы среди
04.03.2026 SkillStaff внедрила ИИ-ассистента, переводящего бизнес-запрос в готовое решение по кадрам и бюджету

Платформа гибкой занятости SkillStaff объявила о запуске интеллектуального бизнес-ассистента. Новая функция поможет владельцам малого и среднего бизнеса по описанию ситуации, происходящей в бизнесе, получить варианты ее

04.02.2026 Компании стали чаще привлекать ИТ-специалистов на длительный срок

Платформа гибкой занятости SkillStaff проанализировала спрос на ИТ-специалистов в 2025 г. Компания выяснила, какие задачи были в фокусе бизнеса, а также какие стеки и грейды айтишников пользовались спросом. Об этом CNews
11.11.2025 HR-экосистемы Hero и Universe интегрировали платформу гибкой занятости SkillStaff — карьера начинается еще в вузе

Платформа гибкой занятости SkillStaff и «Оператор Газпром ИД» подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь в мобильных приложениях карьерных платформ Hero и Universe появилась витрина вакансий от SkillStaff. Об э
29.10.2025 На платформе SkillStaff появилась возможность получать вознаграждение за рекомендацию специалистов

Платформа гибкой занятости SkillStaff, объединяющая более 27 тыс. специалистов из 230 профессиональных направлений, запустила бессрочную реферальную программу. Новый инструмент позволяет участникам платформы получать пас
16.10.2025 SkillStaff: спрос на работу ИТ-специалистов в офисе вырос в два раза

Платформа гибкой занятости SkillStaff проанализировала данные III квартала 2025 г. о зарегистрированных специалистах и динамику по сравнению с предыдущим кварталом. Исследование охватило более 17 тыс. активных профилей и
30.07.2025 SkillStaff: каких специалистов привлекал бизнес по гибкой занятости в первом полугодии 2025 года

Платформа гибкой занятости SkillStaff проанализировала данные о спросе и предложении специалистов на российском рынке за первое полугодие 2025 г. Исследование охватило около 15 тысяч активных профилей, размещенных на пла
11.06.2025 SkillStaff подписала соглашение о сотрудничестве с платформой РОКИС

Платформа гибкой занятости SkillStaff внедряет сертификацию ИТ-специалистов на базе платформы РОКИС. Компании развернут совместный пилотный проект, в рамках которого ИТ-специалисты, зарегистрированные на платформе Ski
16.04.2025 В SkillStaff рассказали, где живут самые высокооплачиваемые айтишники

Платформа гибкой занятости SkillStaff проанализировала около 12 тыс. активных резюме ИТ-специалистов на своей платформе. Целью исследования было изучить ИТ-кадры на платформенной занятости в российских регионах: специали
20.03.2025 Две трети айтишников планируют работать на себя в 2025 году

Платформа гибкой занятости SkillStaff провела опрос, чтобы выяснить причины получения статусов индивидуальных предпринимателей и самозанятых у ИТ-специалистов. Опрос проведен при помощи сервиса «Яндекс.Взгляд» в феврале-
05.03.2025 SkillStaff привлекает «белых воротничков» к проектной занятости

формы добавлено 66 специализаций исполнителей (финансы, менеджмент, маркетинг, креативные и другие профессии). Ранее платформа работала только с ИТ-исполнителями. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff. Платформа SkillStaff расширила портфель специализаций для подбора исполнителей на проекты. На платформе появились шесть новых категорий и 66 новых специализаций, не касающихс
06.02.2025 Российских программистов прекращают нанимать на бессрочный договор. Теперь их просто арендуют на полгода-год или даже меньше

Попользовался – отдай другому В России радикально снизилось количество компаний, готовых принимать ИТ-специалистов в свой штат бессрочно. Как сообщили CNews представители платформы SkillStaff, по итогам 2024 г. соответствующих запросов было лишь 12%, то есть примерно каждая восьмая компания подписывает с ИТ-шником трудовой договор, в котором нет четко указанного срока его
10.12.2024 SkillStaff изучил рынок аутстаффинга ИТ-специалистов в России

ко лет рынок аутстаф-услуг продолжит расти двузначными темпами: ожидается, что в 2025 г. – на 18% выше 2024 г., а в 2026 г. – на 17% больше по сравнению с 2025 г. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff. Исследование проводилось в период май-июль 2024 г. D опросе приняли участие 500 респондентов, включая 400 компаний-заказчиков, нуждающиеся в ИТ-специалистах, и 100 ИТ-компаний, гото
26.11.2024 SkillStaff запустил новый формат сотрудничества с ИТ-специалистами

самостоятельно выбирать проекты и регулировать рабочий график. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff. B2B-маркетплейс ИТ-аутстаффинга SkillStaff запустил новое направление для

12.11.2024 SkillStaff: четверть компаний ищет ИТ-специалистов через Telegram

Согласно исследованию, проведенному SkillStaff и BCGroup, четверть опрошенных компаний обращается к сообществам в Telegram для поиска ИТ-специалистов. Исследование охватило 400 компаний-заказчиков, испытывающих потребность в квал
29.10.2024 SkillStaff: как компании распределяют ИТ-бюджеты

(52%). Финтех и цифровые экосистемы тратят 32% бюджета на оборудование и лицензии. Розничная торговля ведущая по затратам на аутстаффинг (26%) и аутсорсинг (48%). Об этом CNews сообщили представители SkillStaff. SkillStaff совместно с BCGroup провели исследование и выяснили, какие статьи расходов в ИТ-бюджетах были наиболее затратными, а также в какие форматы работы инвестируют компа
15.10.2024 SkillStaff: спрос на услугу аренды ИТ-специалистов в III квартале 2024 г. вырос

B2B-маркетплейс SkillStaff проанализировал рынок ИТ-аутстаффинга за III квартал 2024 г.. Спрос на услугу по а
03.10.2024 SkillStaff: две трети российских компаний используют ИТ-шеринг

По данным исследования SkillStaff и BCGroup, повышенный спрос на Android- и 1С-разработчиков сохранится до 2025-2026 гг. Автотестировщики имеют самый длительный средний срок найма – 4 года 7 месяцев, а высокую средню
05.09.2024 SkillStaff: рынок ИТ-аутстаффинга вырастет до 265 млрд руб. к концу 2024 года

По данным исследования SkillStaff и BCGroup, в 2024 г. объем рынка аренды ИТ-специалистов составит 265 млрд руб., а затраты на услугу будут ежегодно расти двузначными темпами. Больше половины компаний (61%) имеют опы
07.08.2024 Ставки ИТ-специалистов продолжают расти

B2B-маркетплейс SkillStaff проанализировал средние ставки на аренду ИТ-специалистов. Исследование сделано на

04.07.2024 В SkillStaff рассказали, какие вузы окончили айтишники

B2B-маркетплейс для поиска и аренды ИТ-специалистов SkillStaff изучил более 2000 активных резюме на своей платформе и составил рейтинг высших уче
18.06.2024 SkillStaff: спрос на ИТ-аутстаффинг в финтехе вырос на 38%

B2B-маркетплейс SkillStaff провел исследование запросов на ИТ-специалистов по модели аутстаффинга в сфере фин
17.06.2024 SkillStaff на CNews FORUM Кейсы 2024: о мировом и российском опыте выстраивания новой эффективной структуры ИТ-кадров

дыева, евангелист ИТ-инноваций в экономике совместного потребления B2B-маркетплейса ИТ-аутстаффинга SkillStaff примет участие в CNews FORUM Кейсы 2024. В рамках участия Наталья Бердыева выступи
25.04.2024 SkillStaff: в каких городах живут ИТ-специалисты с самыми высокими ставками в час

B2B-маркетплейс ИТ-аутстаффинга SkillStaff проанализировал более 5000 активных резюме на своей платформе, чтобы выяснить в ка
18.04.2024 SkillStaff: какие ИТ-специалисты востребованы в ритейле

B2B-маркетплейс ИТ-аутстаффинга SkillStaff провел исследование запросов на специалистов от ритейлеров, пользующихся платформо
09.04.2024 YandexGPT напишет резюме айтишников на платформе SkillStaff

GPT API. Генеративная нейросеть создает обобщенное описание к резюме ИТ-специалистов на маркетплейсе и помогает клиентам экономить время при подборе специалистов. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff. B2B-маркетплейс ИТ-аутстаффинга SkillStaff внедрил на платформу технологию YandexGPT API. Доработка позволяет добавлять обобщенное описание к резюме ИТ-специалистов на платфо
11.01.2024 SkillStaff выяснил, каких ИТ-специалистов бизнес арендовал в 2023 году

B2B-маркетплейс по поиску ИТ-профессионалов по модели аутстаффинга SkillStaff проанализировал спрос на наиболее востребованные ИТ-специальности по итогам прошлого года. Самыми популярными направлениями стали разработка и аналитика, на них в 2023 г. приходилось
28.11.2023 Каких ИТ-специалистов арендуют по модели аутстаффинга  

B2B-маркетплейс по поиску ИТ-профессионалов по модели аутстаффинга SkillStaff проанализировал спрос на наиболее востребованные ИТ-специальности в III квартале 2023 г. 51% среди всех запросов на платформе приходилось в указанный период на разработчиков. А наибо
14.12.2021 Айтишник на час. Как B2B‑маркетплейс помогает в поисках ИТ-специалистов

CNews: Полина, ваш проект начал свою работу в феврале 2021 года, который, как и прошлый год, был не самым легким периодом для бизнеса. Как SkillStaff пережил кризис? Полина Беляцкая: Начну немного издалека. SkillStaff — это проект компании AWG, которая занимается цифровой трансформацией. Мы работали как все: специалисты был

Публикаций - 52, упоминаний - 66

AWG и организации, системы, технологии, персоны:

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AWG - АртВеб Групп 34 8
SAP SE 5624 3
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Google LLC 12761 3
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РОКИС 4 2
Ростелеком 11019 2
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Directum - Директум 1279 2
Telegram Group 2976 2
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Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 522 2
TeamLead - Тимлид 17 2
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 48 1
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Arcsinus - Арксинус 9 1
Газпром ЦПС 39 1
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Много приложений 7 1
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Лента - Лента Тех - Lenta Tech 103 1
Примо РПА 16 1
Metalab - Металаб 3 1
Alibaba Group 480 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3471 1
Dell Technologies - Dell Computer 2223 1
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Softline - Софтлайн 3782 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3150 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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