AWG - SkillStaff - Скиллстафф

Исследование: каждый третий ИТ-кандидат жульничает на техническом тестировании Платформа гибкой занятости SkillStaff и сервис тестирования Talenttest изучили анализ поведения ИТ-специалистов при оценке навыков. 37% кандидатов используют внешнюю помощь при прохождении тестов, чаще всего — ИИ-инженер

SkillStaff: каких специалистов привлекал бизнес по гибкой занятости в первом полугодии 2026 года Платформа гибкой занятости SkillStaff подвела итоги спроса и предложения специалистов на российском рынке за I полугодие 2026 г. Общая статистика отражает ситуацию на платформе в целом, а детальный анализ посвящен ИТ-спе

54% запросов к ИИ-ассистенту SkillStaff завершились подбором специалистов — что спрашивали остальные Платформа гибкой занятости SkillStaff проанализировала обращения пользователей к ИИ-ассистенту для подбора специалистов под бизнес-задачи. По итогам тестового периода чуть более половины запросов были напрямую связаны с

SkillStaff: ИТ стала детской мечтой №1, обогнав профессию космонавта Платформа гибкой занятости SkillStaff провела исследование* среди ИТ-специалистов: кем те мечтали стать в детстве, как пришли в профессию и куда хотят двигаться дальше. Результаты показали, что ИТ-карьера — одна из самых

SkillStaff выяснила, какие вузы заканчивают российские ИТ-специалисты Платформа гибкой занятости SkillStaff проанализировала более 18 тыс. резюме ИТ-специалистов — индивидуальных предпринимателей, самозанятых и проектных специалистов — и обновила рейтинг вузов России, выпускники которых за

SkillStaff зафиксировала охлаждение рынка ИТ-зарплат до 20% в I квартале 2026 года Платформа гибкой занятости SkillStaff проанализировала динамику зарплатных вилок ИТ-специалистов в I квартале 2026 г. по сравнению с IV кварталом 2025 г. Исследование показывает, что рынок завершил фазу широкого роста и

В SkillStaff выяснили, какие факторы больше всего раздражают специалистов при поиске подработки Платформа гибкой занятости SkillStaff представила результаты исследования о том, что мешает индивидуальным предпринимателям и самозанятым при поиске проектной работы и подработки*. Наиболее распространенные факторы среди

SkillStaff внедрила ИИ-ассистента, переводящего бизнес-запрос в готовое решение по кадрам и бюджету Платформа гибкой занятости SkillStaff объявила о запуске интеллектуального бизнес-ассистента. Новая функция поможет владельцам малого и среднего бизнеса по описанию ситуации, происходящей в бизнесе, получить варианты ее

Компании стали чаще привлекать ИТ-специалистов на длительный срок Платформа гибкой занятости SkillStaff проанализировала спрос на ИТ-специалистов в 2025 г. Компания выяснила, какие задачи были в фокусе бизнеса, а также какие стеки и грейды айтишников пользовались спросом. Об этом CNews

HR-экосистемы Hero и Universe интегрировали платформу гибкой занятости SkillStaff — карьера начинается еще в вузе Платформа гибкой занятости SkillStaff и «Оператор Газпром ИД» подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь в мобильных приложениях карьерных платформ Hero и Universe появилась витрина вакансий от SkillStaff. Об э

На платформе SkillStaff появилась возможность получать вознаграждение за рекомендацию специалистов Платформа гибкой занятости SkillStaff, объединяющая более 27 тыс. специалистов из 230 профессиональных направлений, запустила бессрочную реферальную программу. Новый инструмент позволяет участникам платформы получать пас

SkillStaff: спрос на работу ИТ-специалистов в офисе вырос в два раза Платформа гибкой занятости SkillStaff проанализировала данные III квартала 2025 г. о зарегистрированных специалистах и динамику по сравнению с предыдущим кварталом. Исследование охватило более 17 тыс. активных профилей и

SkillStaff: каких специалистов привлекал бизнес по гибкой занятости в первом полугодии 2025 года Платформа гибкой занятости SkillStaff проанализировала данные о спросе и предложении специалистов на российском рынке за первое полугодие 2025 г. Исследование охватило около 15 тысяч активных профилей, размещенных на пла

SkillStaff подписала соглашение о сотрудничестве с платформой РОКИС Платформа гибкой занятости SkillStaff внедряет сертификацию ИТ-специалистов на базе платформы РОКИС. Компании развернут совместный пилотный проект, в рамках которого ИТ-специалисты, зарегистрированные на платформе Ski

В SkillStaff рассказали, где живут самые высокооплачиваемые айтишники Платформа гибкой занятости SkillStaff проанализировала около 12 тыс. активных резюме ИТ-специалистов на своей платформе. Целью исследования было изучить ИТ-кадры на платформенной занятости в российских регионах: специали

Две трети айтишников планируют работать на себя в 2025 году Платформа гибкой занятости SkillStaff провела опрос, чтобы выяснить причины получения статусов индивидуальных предпринимателей и самозанятых у ИТ-специалистов. Опрос проведен при помощи сервиса «Яндекс.Взгляд» в феврале-

SkillStaff привлекает «белых воротничков» к проектной занятости формы добавлено 66 специализаций исполнителей (финансы, менеджмент, маркетинг, креативные и другие профессии). Ранее платформа работала только с ИТ-исполнителями. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff. Платформа SkillStaff расширила портфель специализаций для подбора исполнителей на проекты. На платформе появились шесть новых категорий и 66 новых специализаций, не касающихс

Российских программистов прекращают нанимать на бессрочный договор. Теперь их просто арендуют на полгода-год или даже меньше Попользовался – отдай другому В России радикально снизилось количество компаний, готовых принимать ИТ-специалистов в свой штат бессрочно. Как сообщили CNews представители платформы SkillStaff, по итогам 2024 г. соответствующих запросов было лишь 12%, то есть примерно каждая восьмая компания подписывает с ИТ-шником трудовой договор, в котором нет четко указанного срока его

SkillStaff изучил рынок аутстаффинга ИТ-специалистов в России ко лет рынок аутстаф-услуг продолжит расти двузначными темпами: ожидается, что в 2025 г. – на 18% выше 2024 г., а в 2026 г. – на 17% больше по сравнению с 2025 г. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff. Исследование проводилось в период май-июль 2024 г. D опросе приняли участие 500 респондентов, включая 400 компаний-заказчиков, нуждающиеся в ИТ-специалистах, и 100 ИТ-компаний, гото

SkillStaff запустил новый формат сотрудничества с ИТ-специалистами самостоятельно выбирать проекты и регулировать рабочий график. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff. B2B-маркетплейс ИТ-аутстаффинга SkillStaff запустил новое направление для

SkillStaff: четверть компаний ищет ИТ-специалистов через Telegram Согласно исследованию, проведенному SkillStaff и BCGroup, четверть опрошенных компаний обращается к сообществам в Telegram для поиска ИТ-специалистов. Исследование охватило 400 компаний-заказчиков, испытывающих потребность в квал

SkillStaff: как компании распределяют ИТ-бюджеты (52%). Финтех и цифровые экосистемы тратят 32% бюджета на оборудование и лицензии. Розничная торговля ведущая по затратам на аутстаффинг (26%) и аутсорсинг (48%). Об этом CNews сообщили представители SkillStaff. SkillStaff совместно с BCGroup провели исследование и выяснили, какие статьи расходов в ИТ-бюджетах были наиболее затратными, а также в какие форматы работы инвестируют компа

SkillStaff: спрос на услугу аренды ИТ-специалистов в III квартале 2024 г. вырос B2B-маркетплейс SkillStaff проанализировал рынок ИТ-аутстаффинга за III квартал 2024 г.. Спрос на услугу по а

SkillStaff: две трети российских компаний используют ИТ-шеринг По данным исследования SkillStaff и BCGroup, повышенный спрос на Android- и 1С-разработчиков сохранится до 2025-2026 гг. Автотестировщики имеют самый длительный средний срок найма – 4 года 7 месяцев, а высокую средню

SkillStaff: рынок ИТ-аутстаффинга вырастет до 265 млрд руб. к концу 2024 года По данным исследования SkillStaff и BCGroup, в 2024 г. объем рынка аренды ИТ-специалистов составит 265 млрд руб., а затраты на услугу будут ежегодно расти двузначными темпами. Больше половины компаний (61%) имеют опы

Ставки ИТ-специалистов продолжают расти B2B-маркетплейс SkillStaff проанализировал средние ставки на аренду ИТ-специалистов. Исследование сделано на

В SkillStaff рассказали, какие вузы окончили айтишники B2B-маркетплейс для поиска и аренды ИТ-специалистов SkillStaff изучил более 2000 активных резюме на своей платформе и составил рейтинг высших уче

SkillStaff: спрос на ИТ-аутстаффинг в финтехе вырос на 38% B2B-маркетплейс SkillStaff провел исследование запросов на ИТ-специалистов по модели аутстаффинга в сфере фин

SkillStaff на CNews FORUM Кейсы 2024: о мировом и российском опыте выстраивания новой эффективной структуры ИТ-кадров дыева, евангелист ИТ-инноваций в экономике совместного потребления B2B-маркетплейса ИТ-аутстаффинга SkillStaff примет участие в CNews FORUM Кейсы 2024. В рамках участия Наталья Бердыева выступи

SkillStaff: в каких городах живут ИТ-специалисты с самыми высокими ставками в час B2B-маркетплейс ИТ-аутстаффинга SkillStaff проанализировал более 5000 активных резюме на своей платформе, чтобы выяснить в ка

SkillStaff: какие ИТ-специалисты востребованы в ритейле B2B-маркетплейс ИТ-аутстаффинга SkillStaff провел исследование запросов на специалистов от ритейлеров, пользующихся платформо

YandexGPT напишет резюме айтишников на платформе SkillStaff GPT API. Генеративная нейросеть создает обобщенное описание к резюме ИТ-специалистов на маркетплейсе и помогает клиентам экономить время при подборе специалистов. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff. B2B-маркетплейс ИТ-аутстаффинга SkillStaff внедрил на платформу технологию YandexGPT API. Доработка позволяет добавлять обобщенное описание к резюме ИТ-специалистов на платфо

SkillStaff выяснил, каких ИТ-специалистов бизнес арендовал в 2023 году B2B-маркетплейс по поиску ИТ-профессионалов по модели аутстаффинга SkillStaff проанализировал спрос на наиболее востребованные ИТ-специальности по итогам прошлого года. Самыми популярными направлениями стали разработка и аналитика, на них в 2023 г. приходилось

Каких ИТ-специалистов арендуют по модели аутстаффинга B2B-маркетплейс по поиску ИТ-профессионалов по модели аутстаффинга SkillStaff проанализировал спрос на наиболее востребованные ИТ-специальности в III квартале 2023 г. 51% среди всех запросов на платформе приходилось в указанный период на разработчиков. А наибо