SkillStaff на CNews FORUM Кейсы 2024: о мировом и российском опыте выстраивания новой эффективной структуры ИТ-кадров

Наталья Бердыева, евангелист ИТ-инноваций в экономике совместного потребления B2B-маркетплейса ИТ-аутстаффинга SkillStaff примет участие в CNews FORUM Кейсы 2024.

В рамках участия Наталья Бердыева выступит с докладом «Не трать, зарабатывай! Новый бизнес-порядок в экономике совместного потребления», где расскажет о важных тенденциях и структурных изменениях на рынке ИТ-кадров, происходящих под влиянием AI и поведенческих особенностей различных поколений работников. Наталья представит эффективные кадровые стратегии в мире и на рынке РФ, расскажет о трансформации роли управленца и продемонстрирует успешные кейсы применения аутсорсинга и аутстаффинга. Также она поделится мнением о будущих изменениях в политике управления ресурсами компаний.

Наталья отмечает: «Когда речь заходит о кадрах, часто упоминается дефицит. Но проблема не только в этом. Работники по-новому выстраивают отношения с работодателями, и бизнесу необходимо адаптировать структуру ИТ-кадров, чтобы не терять, а зарабатывать деньги на изменениях. Мы активно способствуем внедрению успешных практик, уже сложившихся на рынке».

SkillStaff сотрудничает с широким кругом клиентов и ИТ-партнеров, предлагая комплексное решение для подбора и управления ИТ-специалистами по модели аутстаффинга. Платформа, объединяющая более 11500 специалистов от 360+ ИТ-компаний, функционирует как единое окно для всех этапов работы: от подбора и бронирования до оплаты и отчетности. Это позволяет клиентам находить квалифицированных специалистов в кратчайшие сроки и с минимальными затратами, а ИТ-компаниям — эффективно использовать свои кадровые ресурсы и развивать сотрудников.

CNews FORUM Кейсы 2024 — это ежегодное мероприятие, собирающее ведущих игроков ИТ-рынка для обсуждения актуальных вопросов и обмена опытом. В этом году форум пройдет 19 июня в гибридном формате, что позволит присоединиться к дискуссиям как очно, так и онлайн.