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AWG SkillStaff

AWG - SkillStaff

SkillStaff – B2B-маркетплейс для поиска ИТ-профессионалов по модели аутстаффинга.  Платформа позволяет самостоятельно подобрать кандидата под необходимую задачу по квалификации и грейду, а также через единое окно управлять бронированием, оплачивать услуги и получать отчетность.    

  • На август 2023 года на платформе более 7000 специалистов 80+ квалификаций от 286 ИТ-компаний, среди которых разработчики, тестировщики, аналитики, инженеры, архитекторы и другие.

06.02.2025 Российских программистов прекращают нанимать на бессрочный договор. Теперь их просто арендуют на полгода-год или даже меньше 1
10.12.2024 SkillStaff изучил рынок аутстаффинга ИТ-специалистов в России 1
26.11.2024 SkillStaff запустил новый формат сотрудничества с ИТ-специалистами 2
12.11.2024 SkillStaff: четверть компаний ищет ИТ-специалистов через Telegram 1
29.10.2024 SkillStaff: как компании распределяют ИТ-бюджеты 1
15.10.2024 SkillStaff: спрос на услугу аренды ИТ-специалистов в III квартале 2024 г. вырос 2
03.10.2024 SkillStaff: две трети российских компаний используют ИТ-шеринг 1
06.09.2024 В России бурно растет «каршеринг» программистов. Чаще всего арендуют разработчиков для «1С» и Android, но через год все изменится 1
05.09.2024 SkillStaff: рынок ИТ-аутстаффинга вырастет до 265 млрд руб. к концу 2024 года 1
27.08.2024 Власти кардинально упростили правила аккредитации ИТ-компаний 1
07.08.2024 Ставки ИТ-специалистов продолжают расти 2
25.07.2024 Российские ИТ-шники беднеют на глазах. Средняя зарплата обвалилась на 15-25%, программисты вынуждены брать подработку 1
18.07.2024 Нанимать некого – программистов берут в аренду. В России бум спроса на ИТ-шников без оформления в штат с почасовой оплатой 3
09.07.2024 Как перейти от цифровой к ИИ-трансформации 3
04.07.2024 В SkillStaff рассказали, какие вузы окончили айтишники 2
18.06.2024 SkillStaff: спрос на ИТ-аутстаффинг в финтехе вырос на 38% 2
17.06.2024 SkillStaff на CNews FORUM Кейсы 2024: о мировом и российском опыте выстраивания новой эффективной структуры ИТ-кадров 2
28.05.2024 Поставил Windows – пополни казну. Власти хотят ввести в России сбор с частного бизнеса за использование иностранного ПО 1
25.04.2024 SkillStaff: в каких городах живут ИТ-специалисты с самыми высокими ставками в час 2
18.04.2024 SkillStaff: какие ИТ-специалисты востребованы в ритейле 2
09.04.2024 YandexGPT напишет резюме айтишников на платформе SkillStaff 1
12.02.2024 VK купила компанию «Много приложений» ради ее сотрудников, разработчиков RuStore 1
11.01.2024 SkillStaff выяснил, каких ИТ-специалистов бизнес арендовал в 2023 году 1
14.12.2023 10 простых шагов: как искать ИТ-специалистов? 2
28.11.2023 Каких ИТ-специалистов арендуют по модели аутстаффинга   1
22.08.2023 Реестр отечественного ПО пополнился маркетплейсом для поиска ИТ-специалистов 1
14.12.2021 Айтишник на час. Как B2B‑маркетплейс помогает в поисках ИТ-специалистов 1
17.06.2020 20 московских компаний запустят продажи за рубежом при поддержке МЭЦ и «Акселератора ФРИИ» 1

Публикаций - 28, упоминаний - 41

AWG и организации, системы, технологии, персоны:

8246 9
AWG - АртВеб Групп 19 5
SAP SE 5280 3
Google LLC 11804 2
Microsoft Corporation 24648 2
Ростелеком 9720 2
Directum - Директум 1095 2
Telegram Group 2008 2
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 184 1
Inspector Cloud - Инспектор Клауд 5 1
Сбер - InSales - Инсейлс 51 1
Seeneco - Синеко Информационные системы 9 1
SmartPlayer - Смартплеер 7 1
Umnico - Юмнико 1 1
Omnic 4 1
Camunda - Camunda Services GmbH 25 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3930 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 155 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 67 1
Arcsinus - Арксинус 8 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 238 1
Softline - Софтлайн 2831 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1900 1
VideoMost - ВидеоМост 276 1
Atlassian 118 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1262 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 213 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 22 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12679 1
VK - Много приложений 2 1
ГПБ ЭТП - VESNA 6 1
Alibaba Group 423 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
IBM - International Business Machines Corp 9444 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 845 1
Diasoft - Диасофт 877 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 315 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1159 2
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 2
Газпром нефть 620 2
Тануки 19 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 439 1
Альфа-Банк 1774 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 47 1
ГПБ - Газпромбанк 1085 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7346 1
Почта России ПАО 2118 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 1
Газпром ПАО 1342 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 350 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Лента - Сеть розничной торговли 2088 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 204 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Синара ГК - Sinara Group 101 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 72 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 1
Социальные гарантии 35 1
Фора Банк 56 1
РЖД - Российские железные дороги 1906 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 1
Unsplash 798 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 62 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11682 5
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 35 1
ФРИИ Акселератор 50 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4977 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2851 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Федеральное казначейство России 1780 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5934 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 42 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 98 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 292 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 109 13
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5988 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1876 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
АиФ - Аргументы и факты 47 1
BCGroup - БИСИГРУПП 10 5
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 847 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 63 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 598 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 45 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 442 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 118 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 33 1
УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 7 1
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