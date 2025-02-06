AWG SkillStaff
SkillStaff – B2B-маркетплейс для поиска ИТ-профессионалов по модели аутстаффинга. Платформа позволяет самостоятельно подобрать кандидата под необходимую задачу по квалификации и грейду, а также через единое окно управлять бронированием, оплачивать услуги и получать отчетность.
- На август 2023 года на платформе более 7000 специалистов 80+ квалификаций от 286 ИТ-компаний, среди которых разработчики, тестировщики, аналитики, инженеры, архитекторы и другие.
AWG и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
|НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 98 1
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 292 1
|Беляцкая Полина 13 12
|Шабашкевич Никита 8 7
|Шадаев Максут 1013 4
|Хачиян Александр 5 2
|Бердыева Наталья 2 2
|Сергунина Наталья 369 1
|Фурсин Алексей 157 1
|Голуб Павел 7 1
|Рензяев Константин 62 1
|Ульрих Николай 5 1
|Султангалиев Тимурбулат 12 1
|Геллерман Михаил 35 1
|Динерштейн Илья 2 1
|Перов Евгений 56 1
|Яппаров Тагир 103 1
|Мартиросов Давид 57 1
|Мухин Денис 23 1
|Кудрявцева Наталья 12 1
|Шульга Дмитрий 11 1
|Данилов Игорь 23 1
|Шенберг Дмитрий 16 1
|Греф Герман 420 1
|Глазков Александр 138 1
|Сергеев Сергей 138 1
|Панченко Иван 140 1
|Албычев Александр 150 1
|Федоров Алексей 116 1
|Качанов Олег 114 1
|Мельникова Алиса 91 1
|Леонов Алексей 79 1
|Иванов Михаил 100 1
|Шпак Василий 224 1
|Белов Алексей 21 1
|Копысов Виталий 61 1
|Безбогов Сергей 46 1
|Галеев Сергей 32 1
|Гулевич Руслан 27 1
|Иодковский Станислав 82 1
|Ельцин Борис. 88 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1876 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|АиФ - Аргументы и факты 47 1
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