AWG - SkillStaff

SkillStaff – B2B-маркетплейс для поиска ИТ-профессионалов по модели аутстаффинга. Платформа позволяет самостоятельно подобрать кандидата под необходимую задачу по квалификации и грейду, а также через единое окно управлять бронированием, оплачивать услуги и получать отчетность.

На август 2023 года на платформе более 7000 специалистов 80+ квалификаций от 286 ИТ-компаний , среди которых разработчики, тестировщики, аналитики, инженеры, архитекторы и другие.