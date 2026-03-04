Разделы

SkillStaff внедрила ИИ-ассистента, переводящего бизнес-запрос в готовое решение по кадрам и бюджету

Платформа гибкой занятости SkillStaff объявила о запуске интеллектуального бизнес-ассистента. Новая функция поможет владельцам малого и среднего бизнеса по описанию ситуации, происходящей в бизнесе, получить варианты ее решения со списком нужных специализаций. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff.

Новый ИИ-помощник, интегрированный в интерфейс платформы, работает как диалоговый партнер. Его цель — перевести описание проблемы в структурированное решение: рекомендованный состав команды и оценку бюджета, а также показать подходящих кандидатов из базы и примерный срок реализации проекта. Платформа заявляет, что целевая средняя продолжительность обработки запроса до выдачи решения — не более 60 секунд.

Как это работает

Традиционные платформы по подбору персонала часто требуют от клиента точного знания вакансий: «нужен React-разработчик» или «ищем системного аналитика». Однако, как показывают внутренние исследования SkillStaff, представители сегмента МСБ мыслят иначе — категориями бизнес-задач и ситуаций: «упали продажи», «нужно запустить приложение», «срочно починить сломавшийся сайт».

Теперь пользователь попадает на виджет с заголовком «Опишите ситуацию или задачу — получите решение». Начать работу помогает набор готовых сценариев, описывающих типовые ситуации: «Всё сломалось», «Запустить проект с нуля», «Нужно выиграть тендер».

При выборе сценария или описании задачи своими словами ИИ-ассистент, действующий по принципу «продуктового партнера», анализирует запрос: для конкретного запроса (например, «нужен Fullstack-разработчик») система мгновенно показывает карточки соответствующих специалистов с указанием ставки; для комплексной задачи (например, «хочу аналог Uber для сельхозтехники») — рекомендует состав команды (проектный менеджер, аналитик, разработчики), оценивает бюджет, а также демонстрирует примеры кандидатов на основные роли; для редких или узкоспециальных запросов — сразу предлагает помощь персонального менеджера с доступом к закрытой базе специалистов, исключая ответ «ничего не найдено».

ИИ-помощник учитывает контекст: тип бизнеса, характер проблемы, срочность и типовые паттерны реализации похожих проектов. Например, запрос «упал сайт» для малого интернет-магазина и для крупного сервиса с высокой нагрузкой будет интерпретирован по-разному: в первом случае ИИ-помощник предложит точечную техническую поддержку, во втором — сформирует команду с участием разработчика, DevOps-специалиста и аналитика. Оценки по ролям и бюджету строятся на основе отраслевых сценариев, накопленных на платформе, и актуальных рыночных диапазонов.

«Наша задача — снять когнитивную нагрузку с предпринимателя. Он не обязан разбираться в ИТ-ролях. Он формулирует боль или цель, а наша система, как опытный партнер, помогает определить, какие ресурсы нужны для ее решения, и сразу показывает «лицо» команды. Если предприниматель напишет: «упал сайт во время акции на 8 марта», ИИ-ассистент не просто предложит DevOps-специалиста, а сформирует первичный антикризисный план, причем в пределах минуты. Это следующий шаг к сервису, который действительно понимает язык бизнеса», — сказала Полина Беляцкая, директор по развитию бизнеса SkillStaff.

Запуск ИИ-помощника является частью стратегии SkillStaff по повышению доступности сервисов подбора для малого и среднего бизнеса. В компании ожидают, что внедрение ИИ-помощника упростит вход в сервис для компаний без собственных HR- и ИТ-отделов. В дальнейшем платформа планирует расширять сценарии решения задач с помощью специалистов, аутсорс компаний, ии-агентов, а также встроить модуль для приема задач от ИИ-агентов.

