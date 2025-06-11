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Беляцкая Полина
УПОМИНАНИЯ
Беляцкая Полина и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8511 5
|AWG - АртВеб Групп 21 1
|SAP SE 5339 1
|1С-Битрикс - Bitrix 597 1
|Camunda - Camunda Services GmbH 28 1
|Цифра ГК 2482 1
|СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1669 1
|НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 43 1
|Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 324 1
|Шабашкевич Никита 11 2
|Уткин Никита 37 1
|Плешанова Оксана 1 1
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