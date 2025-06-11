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Беляцкая Полина


УПОМИНАНИЯ


11.06.2025 SkillStaff подписала соглашение о сотрудничестве с платформой РОКИС 1
26.11.2024 SkillStaff запустил новый формат сотрудничества с ИТ-специалистами 1
15.10.2024 SkillStaff: спрос на услугу аренды ИТ-специалистов в III квартале 2024 г. вырос 1
06.09.2024 В России бурно растет «каршеринг» программистов. Чаще всего арендуют разработчиков для «1С» и Android, но через год все изменится 1
07.08.2024 Ставки ИТ-специалистов продолжают расти 1
18.07.2024 Нанимать некого – программистов берут в аренду. В России бум спроса на ИТ-шников без оформления в штат с почасовой оплатой 1
18.06.2024 SkillStaff: спрос на ИТ-аутстаффинг в финтехе вырос на 38% 1
25.04.2024 SkillStaff: в каких городах живут ИТ-специалисты с самыми высокими ставками в час 1
18.04.2024 SkillStaff: какие ИТ-специалисты востребованы в ритейле 1
09.04.2024 YandexGPT напишет резюме айтишников на платформе SkillStaff 1
11.01.2024 SkillStaff выяснил, каких ИТ-специалистов бизнес арендовал в 2023 году 1
14.12.2023 10 простых шагов: как искать ИТ-специалистов? 1
28.11.2023 Каких ИТ-специалистов арендуют по модели аутстаффинга   1
14.12.2021 Айтишник на час. Как B2B‑маркетплейс помогает в поисках ИТ-специалистов 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Беляцкая Полина и организации, системы, технологии, персоны:

8511 5
AWG - АртВеб Групп 21 1
SAP SE 5339 1
1С-Битрикс - Bitrix 597 1
Camunda - Camunda Services GmbH 28 1
Цифра ГК 2482 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1254 2
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 103 2
Тануки 20 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 523 1
Альфа-Банк 1800 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 127 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1669 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 43 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 324 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 177 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12939 7
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2494 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13858 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2635 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4664 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68509 5
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 432 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5552 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7094 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53223 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32051 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10615 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4910 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20928 3
DevOps - Development и Operations 944 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3208 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12885 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5338 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4198 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 420 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3397 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21181 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4529 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7581 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1338 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 356 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10714 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1114 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11779 1
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 128 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3850 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1998 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4684 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12426 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2252 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29216 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1057 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2262 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15138 1
AWG - SkillStaff 32 13
Oracle Java - язык программирования 3146 7
Apple iOS 7984 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 211 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 270 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 289 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 789 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 601 1
Google Go - Golang - Язык программирования 86 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 522 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 265 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1010 1
JavaScript - JS - язык программирования 1235 1
Google Android 14301 1
C/C++ - Язык программирования 791 1
React JS - JavaScript фреймворк 94 1
Шабашкевич Никита 11 2
Уткин Никита 37 1
Плешанова Оксана 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149647 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17895 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44315 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2054 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4081 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3103 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2322 2
Казахстан - Республика 5659 1
Армения - Республика 2327 1
Беларусь - Белоруссия 5852 1
Америка - Американский регион 2176 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14269 1
Европа 24407 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 173 1
Россия - СФО - Новосибирск 4445 1
Беларусь - Минск 651 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1557 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1162 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 496 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14190 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24858 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49362 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6571 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2509 3
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 214 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2990 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3016 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 554 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9187 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8005 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5958 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3707 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5120 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5263 1
Аренда 2501 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7410 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 983 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19303 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5609 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 330 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3244 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 528 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16756 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3521 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7981 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 278 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 325 1
Образование в России 2375 1
BCGroup - БИСИГРУПП 10 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 890 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2493 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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