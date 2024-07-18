Нанимать некого – программистов берут в аренду. В России бум спроса на ИТ-шников без оформления в штат с почасовой оплатой

В России резко вырос спрос работодателей на услугу так называемой «аренды» ИТ-специалистов. Их нанимают для временной работы, не оформляют в штат и платят по количеству отработанных часов. Компаниям это выгодно, так как нет расходов на наем и увольнение персонала, к тому же упрощается поиск ИТ-специалистов в условиях их дефицита.

ИТ-сотрудники в аренду

Российские компании изменили свое отношение к ИТ-специалистам. Если раньше они всенепременно хотели получить их в свой штат, то теперь они все охотнее соглашаются просто арендовать их, без юридических и бюрократических проволочек.

Как сообщили CNews представители В2В-маркетплейса SkillStaff, по итогам первой половины 2024 г. количество запросов на аренду ИТ-специалистов в России подскочило почти на треть по сравнению с первым полугодием 2023 г – на 30%. такая услуга называется «ИТ-аутстаффинг».

Активнее всего арендовали российских ИТ-шников различные компании финансового сектора, в том числе банки – на них пришлось 37% соответствующих запросов, сказали CNews аналитики SkillStaff. На третьем месте – компании из сегмента ритейла с долей 20%, а второе место занимает ИТ-отрасль с результатом 28%. У сферы телекоммуникаций – 7%, а все остальные сферы (промышленность и производство, туризм и транспорт, государственный сектор, недвижимость и строительство и др.) вместе составили 8%.

В чем выгода

Одна из основных причин интереса компаний именно к аренде ИТ-специалистов – это деньги, которые они могут сэкономить, не нанимая их в свой штат. «ИТ-компании часто прибегают к услугам ИТ-аутстафферов под собственные проекты, так как такая форма найма помогает снизить затраты, связанные с привлечением и удержанием штатных сотрудников», – сказала CNews Полина Беляцкая, исполнительный директор SkillStaff.

Нейросеть «Кандинский» Чаще всего арендованные ИТ-специалисты работают удаленно

Также подобный подход в значительной степени упрощает поиск ИТ-кадров в условиях их дефицита в России. «Бизнес получает доступ к базе экспертов, в том числе узкой квалификации, что особенно актуально с учетом дефицита кадров», – сказала CNews Полина Беляцкая.

Где ищут и сколько платят

Аренда ИТ-специалистов не подразумевает отчисления в пенсионный фонд. Также им не полагаются отпускные и все прочие выплаты, характерные для штатных сотрудников. Оплата у них почасовая, но она может быть совершенно разной и зависеть от широкого спектра факторов.

Один из них – это область, в которой специализируется нанимаемый сотрудник. Например, меньше всего в первой половине 2024 г. платили Bitrix-разработчикам – 2350 руб. в час, а больше всего – менеджерам по продукту (5115 руб. в час).

В то же время средняя стоимость системных аналитиков, автотестировщиков и Java-разработчиков варьировалась от 3200 до 3600 руб. в час. Суммарная средняя зарплата арендованных через SkillStaff ИТ-кадров составила 3491 руб. в час.

Согласно статистике SkillStaff, за отчетный период компании активнее всего нанимали ИТ-аутстафферов из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Бишкека и Краснодара. Чаще всего таких специалистов нанимают не более чем на полгода (36% случаев). Аренда на срок от 6 до 12 месяцев – немного менее частое явление (35%), на третьем месте (21%) – аренда на бессрочный период.

Доли заявок на аренду сроком свыше года, а также по иным условиям, идентичны и составляют 4%, отметили в SkillStaff. По словам аналитиков, приблизительно 90% заказчиков рассматривают кандидатов для полностью удаленной работы, еще 7% – отдают предпочтение офисному формату сотрудничества, и только 3% выбирают гибридный график.

Какие специалисты требуются

В первой половине 2024 г. работодатели чаще всего интересовались арендой системных аналитиков, автотестировщиков и Java-разработчиков. Годом ранее топ-3 наиболее востребованных ИТ-шников был почти таким же, разве что на третьем месте находились специалисты по ручному тестированию, а не программисты на Java.

Что особенно важно, «арендодателей» в большинстве своем совершенно не интересуют начинающие специалисты – джуны. 68% компаний требуются минимум мидлы, а лучше – сеньоры или вовсе лиды. Годом ранее таких насчитывалось 69%, то есть за год роста интереса к джунам почти нет.

Количество заявок на кандидатов среднего уровня год к году увеличилось и отныне составляет 31% против 22% в первой половине 2023 г. Лишь 1% запросов приходится на специалистов с начальным грейдом (в 2023 г. – 2%).

Компании из различных сфер ищут разных ИТ-шников. В первой половине 2024 г. Java-специалисты и бизнес-аналитики чаще всего требовались ритейлерам, а компании из сферы финтеха искали, в основном, специалистов по автоматизации и нагрузочного тестирования. Но при этом в обеих отраслях наиболее востребованными были системные аналитики.

Ритейлеры, как выяснилось больше заинтересованы в высококвалифицированных специалистах (67%), тогда как в финтехе этот показатель равен 60% «Отличаются и предпочтения к специалистам среднего уровня: финтех – 38%, розничная торговля – 31%, – сказали CNews представители SkillStaff. – Процент заявок на соискателей начального уровня стабилен у обеих отраслей и равен 2%».

«Ритейл и финтех занимают лидирующие позиции в процессе цифровой трансформации и оказывают влияние на создание нового, устойчивого будущего экономики. Этим сферам необходимо не только адаптироваться к актуальным тенденциям, но и быть на шаг впереди конкурентов, внедряя инновационные решения раньше других. Такой подход требует привлечения экспертов в сжатые сроки, поэтому ИТ-аутстаффинг становится важным инструментом для компаний, стремящихся к лидерству на рынке», – подытожила Полина Беляцкая.