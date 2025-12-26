Беларусь - Минск

«Раском» и НЦОТ запустили новую DWDM-магистраль Москва-Минск-Варшава-Франкфурт Компания «Раском» совместно с белорусским партнером НЦОТ осуществила монтаж и подключение оборудования на всех узлах новой DWDM-магистрали, связывающей Москву, Минск, Варшаву и Франкфурт. Теперь в распоряжении компании появился новый уникальный маршрут, который обеспечивает минимальную задержку на востребованном направлении. Суммарная пропускная спосо

VK расширяет представительство в Минске VK объявила о переезде команды сотрудников в Минске в новый офис, расположенный в бизнес-центре «Аякс». Растущие команды «ВКонтакте», «Дзена», «Одноклассников» и VK Tech переехали в новый современный бизнес-центр. Обновленный офис площадь

WB Taxi запускает бета-тестирование в Минске Wildberries запускает бета-тестирование WB Taxi в Минске, цель которого – протестировать новый сервис среди потенциальных пользователей, оценить работу приложения и проверить его функционал в производственной среде. Об этом CNews сообщили пред

«Т-Технологии» открыли новую штаб-квартиру для собственного ИТ-хаба в центре Минска ор по информационным технологиям, заместитель председателя правления «Т-Банка» Вячеслав Цыганов: «В Минске у нас сейчас работает практически тысяча ИТ-специалистов, число которых в ближайшие не

Wildberries запускает бесплатную доставку крупногабаритных товаров в Ереване, Астане и Минске Булдыгин. На первом этапе сервис станет доступен в крупнейших городах трех стран: Ереване, Астане и Минске. В течение года Wildberries планирует расширить маршруты и охватить большее количество

Астана, Москва, Минск — среди городов-лидеров по кибератакам в I квартале 2025 года смотря на общее снижение числа киберугроз по сравнению с предыдущим периодом. Показатели в Москве и Минске заметно снизились — с 19% и 9% до 7%. В текущем квартале из рейтинга выбыли такие горо

«Киберпротект» открыла представительство в Минске Компания «Киберпротект» сообщила об открытии офиса в столице Республики Беларусь городе Минске. Это первое зарубежное представительство компании, российские офисы «Киберпротекта» расположены в московском технопарке «Физтехпарк» и наукограде Иннополис в Республике Татарстан. Компан

«Лига цифровой экономики» открыла офис в Минске га» представлена в 18 городах в России и странах ближнего зарубежья. Открытие регионального офиса в Минске позволит привлечь новых сотрудников на крупные российские и международные проекты Лиги

В Минске запустили сеть NB-IoT для «интернета вещей» Телеком-оператор velcom запустил в Минске первую в стране узкополосную сеть NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) для «интернета вещей». Новой технологией, которая считается передовой в мире, покрыта вся территория столицы, ра

Autodesk объяснила, почему открывать офис в Минске лучше, чем в Москве Новый центр AutodeskКомпания Autodesk открыла в Минске региональный офис, в который наняла местных белорусских сотрудников. Сейчас там работа

«Минск-Арену» подготовили к сверхнагрузкам в 3G и LTE рнет и звонки в формате HD-Voice стали доступны и за пределами городов, а indoor-покрытие 3G-сети в Минске составило 99%. В частности, качество связи повысилось в зданиях, которые расположены в

velcom строит в Минске сеть пропускной способностью до 1000 Тбит/с Мобильный оператор velcom создает в Минске сверхбыструю оптоволоконную сеть, которая сможет «пропускать» до тысячи терабит в секунду. При её строительстве используется кабель, состоящий из 256 волокон, сообщили CNews в velcom. Пр

В Минске показали банкоматы и инфокиоски на SIM-картах В Минске впервые показали содержимое банкоматов и терминалов самообслуживания с SIM-картами velcom, которые используют банки по всей стране. Такие аппараты применяют в труднодоступных для проводн

В Минске установили более 60 тыс. «умных фонарей» Уличное освещение в Минске переходит на M2M-технологии: более 60 тыс. фонарей в столице оснащены SIM-картами velc

Оператор velcom обновил 3G-сеть во всем Минске Мобильный оператор velcom завершил запуск новой 3G-сети в Минске – теперь связь стандарта UMTS-900 доступна в любой части города. Оператор обновил боле

Сервис «Яндекс.Такси» запустился в Минске дители, которые находятся близко к клиенту, поэтому такси приезжает быстро — среднее время подачи в Минске составляет 5 минут, утверждают в «Яндексе». Следить за приближением машины можно на ка

SkyparkCDN запустил работу серверов в Караганде, Минске и Кишиневе SkyparkCDN запустил работу серверов в Караганде, Минске и Кишиневе. Запуск новых CDN-серверов связан с проживанием в Казахстане, Белоруссии и Молдавии большого количества русскоязычного населения — активных пользователей Рунета. Теперь у мног

1 апреля в Минске начнет работу конференция по облачным технологиям CloudConf.BY С 1 по 2 апреля в Минске пройдет первая в Беларуси конференция по облачным технологиям — CloudConf.BY. Организаторами мероприятия являются компании ActiveCloud и Softline. Принять участие в конференции будет пол

30 ноября в Минске начнет работу международная конференция, посвященная качеству ПО – SQA Days-12 30 ноября – 1 декабря 2012 г. в Минске пройдет крупнейшая в Восточной Европе международная конференция, посвященная качеству ПО – SQA Days-12. Большой резонанс и положительные отзывы белорусского ИТ-сообщества получила прошла

В Минске пройдет Международная конференция по управлению проектами С 16 по17 ноября 2012 г. впервые в Минске пройдет Международная конференция в области управления проектами Software Project Mana

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В Минске пройдет международная конференция-выставка «ИТ-инфраструктура 2012» 20 марта в Минске состоится Вторая международная конференция-выставка решений в сфере управления ИТ-инфраструктурой предприятия «ИТ-инфраструктура 2012». Прошедшая в 2011 г. конференция «ИТ-инфраструктура

R2-D2: Android-приложение TransPot - гид по общественному транспорту Минска Как вы узнаёте, когда нужно выходить на остановку общественного транспорта в городе Минске? Быть может имеете листик с написанным расписанием, или просто ожидаете транспорта, си

На «Яндекс.Картах» появились панорамы Минска, Красноярска, Оренбурга и Пензы Компания «Яндекс» сегодня сообщила о том, что на «Яндекс.Картах» появились панорамы улиц столицы Беларуси – Минска, а также трех российских городов – Красноярска, Оренбурга и Пензы. О предыдущем обновлении панорам на «Яндексе» компания сообщала в апреле текущего года, когда на сервисе появилось еще о

Nival Network открыла инкубатор для игровых разработчиков в Минске Компания Nival Network объявила об открытии нового учебно-производственного центра Nival Games Lab в Минске. Проект с общим бюджетом в $1 млн запущен в режиме творческой мастерской и одновременно выполняет функции учебной лаборатории для молодых талантливых специалистов. Основным направлением

Польский государственный спутниковый телеканал на белорусском лишился корпункта в Минске нительные органы закрыли и опечатали неофициальный корпункт польского государственного телеканала в Минске «Белсат» (Belsat), сообщает белорусское независимое агентство «БелаПАН». Однако, согла

Национальный академический театр им. Янки Купалы в Минске станет «умным» европейским театром ть на электричество и отопление. Проект реконструкции театра был представлен на пресс-конференции в Минске 28 июля. "Наша задача – не только восстановить историческую справедливость, но и созда

Diallog расширил сеть EV-DO в Минске и Брестской области 3G-оператор мобильной связи Diallog включил поддержку передачи данных EV-DO на двух базовых станциях в Минске, улучшив покрытие центральной части города и района Зеленый Луг. Кроме того, жителям города Барановичи Брестской области также стал доступен интернет на высоких скоростях EV-DO. Сейчас в

«БелСел» ввел в эксплуатацию сеть EV-DO Rev.A в Минске Белорусский оператор мобильной связи ООО СП «БелСел» (торговая марка Diallog) ввел в эксплуатацию сеть EV-DO Rev.A в Минске и пригороде (Республика Беларусь). Об этом сообщил пресс-секретарь компании Вячеслав Лесковский. По словам В.Лесковского, в настоящий момент проходит оптимизация настроек и внутреннее те

В Минске открылся информцентр по проблемам чернобыльской катастрофы Как сообщает агентство БЕЛТА, в Минске открылось белорусское отделение российско-белорусского информационного центра по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (БОРБИЦ). Создание центра было предусмотрено союзно

Лукашенко заставит всех вендоров поселиться в Минске риятиям, сколько дилерам и продавцам в Беларуси, — считает Андрей Шалимо, менеджер по маркетингу представительства компании D-link в Беларуси. — Им придется убеждать иностранных партнеров открывать в Минске офисы, что потребует времени и финансовых вложений. Пойдут ли на это предприятия, неизвестно, ведь партии товаров, реализуемые в республике, зачастую невелики и для крупных компаний особ

В Минске открыт первый магазин «Связной» ГК "Связной" открыла в г. Минске свой первый магазин, сообщает РБК. В планах ГК "Связной" до конца 2007 г. открыть в Белоруссии еще 9 галерей цифровых технологий "Связной 3" и порядка 60 центров мобильной связи "Связной

Жорес Алферов поддержал атомные инициативы Минска ностей страны энергией на ближайшие два десятилетия. Такое мнение высказал 25 августа журналистам в Минске лауреат Нобелевской премии, вице-президент Российской академии наук академик Жорес Алф

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Exigen Services открывает центр разработки в Минске Компания Exigen Services(Starsoft), поставщик услуг ИТ-аутсорсинга в Центральной и Восточной Европе, открыл центр разработки в Минске. Как сообщают в компании, этот шаг обусловлен активным расширением объемов операций и связанной с этим потребностью в квалифицированных кадрах. «В ближайшие несколько лет Восточная Европ

В центре Минска наблюдались проблемы со связью Сегодняшней ночью в центре Минска наблюдаются проблемы со связью, сообщил корреспондент РБК. По предположению участников митинга оппозиции, данные проблемы возникли из-за того, что, по их мнению, власти пытаются "глушить

В Минске построят телебашню высотой 425 метров В Минске может быть построена телевизионная башня высотой 425 метров, которая станет, в случае реализации этого проекта, четвертой по высоте в мире и второй в Европе. В настоящее время эфирная тр