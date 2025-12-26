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Беларусь Минск
СОБЫТИЯ
|26.12.2025
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«Раском» и НЦОТ запустили новую DWDM-магистраль Москва-Минск-Варшава-Франкфурт
Компания «Раском» совместно с белорусским партнером НЦОТ осуществила монтаж и подключение оборудования на всех узлах новой DWDM-магистрали, связывающей Москву, Минск, Варшаву и Франкфурт. Теперь в распоряжении компании появился новый уникальный маршрут, который обеспечивает минимальную задержку на востребованном направлении. Суммарная пропускная спосо
|20.08.2025
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VK расширяет представительство в Минске
VK объявила о переезде команды сотрудников в Минске в новый офис, расположенный в бизнес-центре «Аякс». Растущие команды «ВКонтакте», «Дзена», «Одноклассников» и VK Tech переехали в новый современный бизнес-центр. Обновленный офис площадь
|07.07.2025
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WB Taxi запускает бета-тестирование в Минске
Wildberries запускает бета-тестирование WB Taxi в Минске, цель которого – протестировать новый сервис среди потенциальных пользователей, оценить работу приложения и проверить его функционал в производственной среде. Об этом CNews сообщили пред
|30.04.2025
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«Т-Технологии» открыли новую штаб-квартиру для собственного ИТ-хаба в центре Минска
ор по информационным технологиям, заместитель председателя правления «Т-Банка» Вячеслав Цыганов: «В Минске у нас сейчас работает практически тысяча ИТ-специалистов, число которых в ближайшие не
|17.04.2025
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Wildberries запускает бесплатную доставку крупногабаритных товаров в Ереване, Астане и Минске
Булдыгин. На первом этапе сервис станет доступен в крупнейших городах трех стран: Ереване, Астане и Минске. В течение года Wildberries планирует расширить маршруты и охватить большее количество
|17.04.2025
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Астана, Москва, Минск — среди городов-лидеров по кибератакам в I квартале 2025 года
смотря на общее снижение числа киберугроз по сравнению с предыдущим периодом. Показатели в Москве и Минске заметно снизились — с 19% и 9% до 7%. В текущем квартале из рейтинга выбыли такие горо
|24.03.2025
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«Киберпротект» открыла представительство в Минске
Компания «Киберпротект» сообщила об открытии офиса в столице Республики Беларусь городе Минске. Это первое зарубежное представительство компании, российские офисы «Киберпротекта» расположены в московском технопарке «Физтехпарк» и наукограде Иннополис в Республике Татарстан. Компан
|15.04.2021
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«Лига цифровой экономики» открыла офис в Минске
га» представлена в 18 городах в России и странах ближнего зарубежья. Открытие регионального офиса в Минске позволит привлечь новых сотрудников на крупные российские и международные проекты Лиги
|07.12.2017
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В Минске запустили сеть NB-IoT для «интернета вещей»
Телеком-оператор velcom запустил в Минске первую в стране узкополосную сеть NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) для «интернета вещей». Новой технологией, которая считается передовой в мире, покрыта вся территория столицы, ра
|29.11.2017
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Autodesk объяснила, почему открывать офис в Минске лучше, чем в Москве
Новый центр AutodeskКомпания Autodesk открыла в Минске региональный офис, в который наняла местных белорусских сотрудников. Сейчас там работа
|17.03.2017
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«Минск-Арену» подготовили к сверхнагрузкам в 3G и LTE
рнет и звонки в формате HD-Voice стали доступны и за пределами городов, а indoor-покрытие 3G-сети в Минске составило 99%. В частности, качество связи повысилось в зданиях, которые расположены в
|28.12.2016
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velcom строит в Минске сеть пропускной способностью до 1000 Тбит/с
Мобильный оператор velcom создает в Минске сверхбыструю оптоволоконную сеть, которая сможет «пропускать» до тысячи терабит в секунду. При её строительстве используется кабель, состоящий из 256 волокон, сообщили CNews в velcom. Пр
|16.08.2016
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В Минске показали банкоматы и инфокиоски на SIM-картах
В Минске впервые показали содержимое банкоматов и терминалов самообслуживания с SIM-картами velcom, которые используют банки по всей стране. Такие аппараты применяют в труднодоступных для проводн
|28.07.2016
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В Минске установили более 60 тыс. «умных фонарей»
Уличное освещение в Минске переходит на M2M-технологии: более 60 тыс. фонарей в столице оснащены SIM-картами velc
|28.04.2016
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Оператор velcom обновил 3G-сеть во всем Минске
Мобильный оператор velcom завершил запуск новой 3G-сети в Минске – теперь связь стандарта UMTS-900 доступна в любой части города. Оператор обновил боле
|26.02.2016
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Сервис «Яндекс.Такси» запустился в Минске
дители, которые находятся близко к клиенту, поэтому такси приезжает быстро — среднее время подачи в Минске составляет 5 минут, утверждают в «Яндексе». Следить за приближением машины можно на ка
|12.03.2015
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SkyparkCDN запустил работу серверов в Караганде, Минске и Кишиневе
SkyparkCDN запустил работу серверов в Караганде, Минске и Кишиневе. Запуск новых CDN-серверов связан с проживанием в Казахстане, Белоруссии и Молдавии большого количества русскоязычного населения — активных пользователей Рунета. Теперь у мног
|14.03.2013
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1 апреля в Минске начнет работу конференция по облачным технологиям CloudConf.BY
С 1 по 2 апреля в Минске пройдет первая в Беларуси конференция по облачным технологиям — CloudConf.BY. Организаторами мероприятия являются компании ActiveCloud и Softline. Принять участие в конференции будет пол
|01.10.2012
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30 ноября в Минске начнет работу международная конференция, посвященная качеству ПО – SQA Days-12
30 ноября – 1 декабря 2012 г. в Минске пройдет крупнейшая в Восточной Европе международная конференция, посвященная качеству ПО – SQA Days-12. Большой резонанс и положительные отзывы белорусского ИТ-сообщества получила прошла
|17.09.2012
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В Минске пройдет Международная конференция по управлению проектами
С 16 по17 ноября 2012 г. впервые в Минске пройдет Международная конференция в области управления проектами Software Project Mana
|10.04.2012
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25 мая в Минске откроется Международная конференция по бизнес анализу «Analyst Days»
25-26 мая 2012 г. в Минске впервые пройдет Международная конференция по бизнес анализу «Analyst Days». Analyst Days – это новая уникальная конференция, посвященная теме бизнес анализа. Конференция призвана стать в
|12.03.2012
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«Яндекс» открыл свой офис в Минске
Компания «Яндекс» в своем корпоративном блоге сообщила о том, что недавно открыла свой офис в Минске. «Почему именно в этом городе? Почти все наши офисы разработки вырастают вокруг хорошей команды – и в Беларуси случилась такая же история. Сегодня в минской команде 19 человек: программи
|05.03.2012
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В Минске впервые пройдет конференция по бизнес-анализу Analyst Days
С 25 по 26 мая 2012 г. в Минске впервые пройдет международная конференция по бизнес-анализу Analyst Days. Конференция призвана стать ведущим мероприятием на пространстве СНГ и одним из главных мероприятий в Восточной Е
|15.02.2012
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В Минске пройдет международная конференция-выставка «ИТ-инфраструктура 2012»
20 марта в Минске состоится Вторая международная конференция-выставка решений в сфере управления ИТ-инфраструктурой предприятия «ИТ-инфраструктура 2012». Прошедшая в 2011 г. конференция «ИТ-инфраструктура
|24.10.2011
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R2-D2: Android-приложение TransPot - гид по общественному транспорту Минска
Как вы узнаёте, когда нужно выходить на остановку общественного транспорта в городе Минске? Быть может имеете листик с написанным расписанием, или просто ожидаете транспорта, си
|12.05.2011
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На «Яндекс.Картах» появились панорамы Минска, Красноярска, Оренбурга и Пензы
Компания «Яндекс» сегодня сообщила о том, что на «Яндекс.Картах» появились панорамы улиц столицы Беларуси – Минска, а также трех российских городов – Красноярска, Оренбурга и Пензы. О предыдущем обновлении панорам на «Яндексе» компания сообщала в апреле текущего года, когда на сервисе появилось еще о
|16.02.2011
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Nival Network открыла инкубатор для игровых разработчиков в Минске
Компания Nival Network объявила об открытии нового учебно-производственного центра Nival Games Lab в Минске. Проект с общим бюджетом в $1 млн запущен в режиме творческой мастерской и одновременно выполняет функции учебной лаборатории для молодых талантливых специалистов. Основным направлением
|28.12.2010
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Польский государственный спутниковый телеканал на белорусском лишился корпункта в Минске
нительные органы закрыли и опечатали неофициальный корпункт польского государственного телеканала в Минске «Белсат» (Belsat), сообщает белорусское независимое агентство «БелаПАН». Однако, согла
|29.07.2010
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Национальный академический театр им. Янки Купалы в Минске станет «умным» европейским театром
ть на электричество и отопление. Проект реконструкции театра был представлен на пресс-конференции в Минске 28 июля. "Наша задача – не только восстановить историческую справедливость, но и созда
|08.08.2008
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Diallog расширил сеть EV-DO в Минске и Брестской области
3G-оператор мобильной связи Diallog включил поддержку передачи данных EV-DO на двух базовых станциях в Минске, улучшив покрытие центральной части города и района Зеленый Луг. Кроме того, жителям города Барановичи Брестской области также стал доступен интернет на высоких скоростях EV-DO. Сейчас в
|08.08.2008
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«БелСел» ввел в эксплуатацию сеть EV-DO Rev.A в Минске
Белорусский оператор мобильной связи ООО СП «БелСел» (торговая марка Diallog) ввел в эксплуатацию сеть EV-DO Rev.A в Минске и пригороде (Республика Беларусь). Об этом сообщил пресс-секретарь компании Вячеслав Лесковский. По словам В.Лесковского, в настоящий момент проходит оптимизация настроек и внутреннее те
|29.12.2007
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В Минске открылся информцентр по проблемам чернобыльской катастрофы
Как сообщает агентство БЕЛТА, в Минске открылось белорусское отделение российско-белорусского информационного центра по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (БОРБИЦ). Создание центра было предусмотрено союзно
|30.10.2007
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Лукашенко заставит всех вендоров поселиться в Минске
риятиям, сколько дилерам и продавцам в Беларуси, — считает Андрей Шалимо, менеджер по маркетингу представительства компании D-link в Беларуси. — Им придется убеждать иностранных партнеров открывать в Минске офисы, что потребует времени и финансовых вложений. Пойдут ли на это предприятия, неизвестно, ведь партии товаров, реализуемые в республике, зачастую невелики и для крупных компаний особ
|28.09.2007
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В Минске открыт первый магазин «Связной»
ГК "Связной" открыла в г. Минске свой первый магазин, сообщает РБК. В планах ГК "Связной" до конца 2007 г. открыть в Белоруссии еще 9 галерей цифровых технологий "Связной 3" и порядка 60 центров мобильной связи "Связной
|27.08.2007
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Жорес Алферов поддержал атомные инициативы Минска
ностей страны энергией на ближайшие два десятилетия. Такое мнение высказал 25 августа журналистам в Минске лауреат Нобелевской премии, вице-президент Российской академии наук академик Жорес Алф
|20.08.2007
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В Минске пройдет третий белорусский космический конгресс
Третий белорусский космический конгресс пройдет в Минске 23-25 октября 2007 года, сообщает БЕЛТА. Цель конгресса - определение приоритетных направлений исследований в космической области, а также расширение международного научно-технического с
|29.05.2007
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Exigen Services открывает центр разработки в Минске
Компания Exigen Services(Starsoft), поставщик услуг ИТ-аутсорсинга в Центральной и Восточной Европе, открыл центр разработки в Минске. Как сообщают в компании, этот шаг обусловлен активным расширением объемов операций и связанной с этим потребностью в квалифицированных кадрах. «В ближайшие несколько лет Восточная Европ
|20.03.2006
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В центре Минска наблюдались проблемы со связью
Сегодняшней ночью в центре Минска наблюдаются проблемы со связью, сообщил корреспондент РБК. По предположению участников митинга оппозиции, данные проблемы возникли из-за того, что, по их мнению, власти пытаются "глушить
|28.10.2005
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В Минске построят телебашню высотой 425 метров
В Минске может быть построена телевизионная башня высотой 425 метров, которая станет, в случае реализации этого проекта, четвертой по высоте в мире и второй в Европе. В настоящее время эфирная тр
|04.02.2005
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"БелСел" модернизировала сеть в Минске
Оператор сотовой связи Белоруссии «БелСел» (торговая марка Diallog) установил дополнительные приемо-передающие устройства в Минске, что увеличило емкость сети cdma2000 на 50%. Работа сети в местах наибольшей концентрации пользователей осуществляется на двух несущих частотах, ширина полосы каждой из которых составляе
Беларусь и организации, системы, технологии, персоны:
|Лукашенко Александр 104 21
|Мельникова Алиса 100 9
|Калинин Денис 70 9
|Орловский Виктор 408 9
|Карпович Владимир 10 7
|Худавердян Тигран 94 6
|Добкин Аркадий 82 6
|Припачкин Юрий 67 6
|Греф Герман 485 6
|Черкасов Дмитрий 43 5
|Медведев Дмитрий 1665 5
|Мясникович Михаил 10 5
|Кулик Вадим 206 4
|Абрамов Сергей 76 4
|Орловский Сергей 34 4
|Кислый Виктор 17 4
|Пантелей Николай 5 4
|Горяйнов Андрей 55 3
|Ноготков Максим 53 3
|Смирнов Михаил 73 3
|Бородянский Борис 24 3
|Сазонов Алексей 4 3
|Румянцев Андрей 14 3
|Батыров Ренат 10 3
|Мельничек Юрий 11 3
|Латин Юрий 17 3
|Поблагуев Сергей 4 3
|Шкель Виктор 3 3
|Цаплин Никита 87 3
|Лилитко Евгений 4 3
|Козин Алексей 58 3
|Путин Владимир 3454 3
|Мамут Александр 133 2
|Мартынов Владислав 115 2
|Вексельберг Виктор 155 2
|Сморгонский Анатолий 44 2
|Нигматуллин Ринат 8 2
|Черных Дмитрий 16 2
|Красилов Николай 19 2
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