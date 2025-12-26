Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199201
ИКТ 15371
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86976
География 3117
Статьи 1579
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Беларусь Минск

Беларусь - Минск

"Мой Минск" 1967 г. Данциг Май Вольфович (1930 - 2017) "Мой Минск" 1967 г. Данциг Май Вольфович (1930 - 2017)
Семен Герус "Ночной Минск" (1955) Семен Герус "Ночной Минск" (1955)
"Минск просыпается" 1960 г. Данциг Май Вольфович (1930 - 2017) "Минск просыпается" 1960 г. Данциг Май Вольфович (1930 - 2017)
Давид Генин "Новый Минск. Вокзал" (1953) Давид Генин "Новый Минск. Вокзал" (1953)
Анатолий Волков "Юные минчане. В трамвае" (1968) Анатолий Волков "Юные минчане. В трамвае" (1968)
Абрам Кроль "Новый Минск" (1965) Абрам Кроль "Новый Минск" (1965)
"Мой Минск" 1967 г. Данциг Май Вольфович (1930 - 2017)

СОБЫТИЯ


26.12.2025 «Раском» и НЦОТ запустили новую DWDM-магистраль Москва-Минск-Варшава-Франкфурт

Компания «Раском» совместно с белорусским партнером НЦОТ осуществила монтаж и подключение оборудования на всех узлах новой DWDM-магистрали, связывающей Москву, Минск, Варшаву и Франкфурт. Теперь в распоряжении компании появился новый уникальный маршрут, который обеспечивает минимальную задержку на востребованном направлении. Суммарная пропускная спосо
20.08.2025 VK расширяет представительство в Минске

VK объявила о переезде команды сотрудников в Минске в новый офис, расположенный в бизнес-центре «Аякс». Растущие команды «ВКонтакте», «Дзена», «Одноклассников» и VK Tech переехали в новый современный бизнес-центр. Обновленный офис площадь
07.07.2025 WB Taxi запускает бета-тестирование в Минске

Wildberries запускает бета-тестирование WB Taxi в Минске, цель которого – протестировать новый сервис среди потенциальных пользователей, оценить работу приложения и проверить его функционал в производственной среде. Об этом CNews сообщили пред
30.04.2025 «Т-Технологии» открыли новую штаб-квартиру для собственного ИТ-хаба в центре Минска

ор по информационным технологиям, заместитель председателя правления «Т-Банка» Вячеслав Цыганов: «В Минске у нас сейчас работает практически тысяча ИТ-специалистов, число которых в ближайшие не
17.04.2025 Wildberries запускает бесплатную доставку крупногабаритных товаров в Ереване, Астане и Минске

Булдыгин. На первом этапе сервис станет доступен в крупнейших городах трех стран: Ереване, Астане и Минске. В течение года Wildberries планирует расширить маршруты и охватить большее количество
17.04.2025 Астана, Москва, Минск — среди городов-лидеров по кибератакам в I квартале 2025 года

смотря на общее снижение числа киберугроз по сравнению с предыдущим периодом. Показатели в Москве и Минске заметно снизились — с 19% и 9% до 7%. В текущем квартале из рейтинга выбыли такие горо
24.03.2025 «Киберпротект» открыла представительство в Минске

Компания «Киберпротект» сообщила об открытии офиса в столице Республики Беларусь городе Минске. Это первое зарубежное представительство компании, российские офисы «Киберпротекта» расположены в московском технопарке «Физтехпарк» и наукограде Иннополис в Республике Татарстан. Компан
15.04.2021 «Лига цифровой экономики» открыла офис в Минске

га» представлена в 18 городах в России и странах ближнего зарубежья. Открытие регионального офиса в Минске позволит привлечь новых сотрудников на крупные российские и международные проекты Лиги
07.12.2017 В Минске запустили сеть NB-IoT для «интернета вещей»

Телеком-оператор velcom запустил в Минске первую в стране узкополосную сеть NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) для «интернета вещей». Новой технологией, которая считается передовой в мире, покрыта вся территория столицы, ра
29.11.2017 Autodesk объяснила, почему открывать офис в Минске лучше, чем в Москве

Новый центр AutodeskКомпания Autodesk открыла в Минске региональный офис, в который наняла местных белорусских сотрудников. Сейчас там работа
17.03.2017 «Минск-Арену» подготовили к сверхнагрузкам в 3G и LTE

рнет и звонки в формате HD-Voice стали доступны и за пределами городов, а indoor-покрытие 3G-сети в Минске составило 99%. В частности, качество связи повысилось в зданиях, которые расположены в
28.12.2016 velcom строит в Минске сеть пропускной способностью до 1000 Тбит/с

Мобильный оператор velcom создает в Минске сверхбыструю оптоволоконную сеть, которая сможет «пропускать» до тысячи терабит в секунду. При её строительстве используется кабель, состоящий из 256 волокон, сообщили CNews в velcom. Пр
16.08.2016 В Минске показали банкоматы и инфокиоски на SIM-картах

В Минске впервые показали содержимое банкоматов и терминалов самообслуживания с SIM-картами velcom, которые используют банки по всей стране. Такие аппараты применяют в труднодоступных для проводн
28.07.2016 В Минске установили более 60 тыс. «умных фонарей»

Уличное освещение в Минске переходит на M2M-технологии: более 60 тыс. фонарей в столице оснащены SIM-картами velc
28.04.2016 Оператор velcom обновил 3G-сеть во всем Минске

Мобильный оператор velcom завершил запуск новой 3G-сети в Минске – теперь связь стандарта UMTS-900 доступна в любой части города. Оператор обновил боле
26.02.2016 Сервис «Яндекс.Такси» запустился в Минске

дители, которые находятся близко к клиенту, поэтому такси приезжает быстро — среднее время подачи в Минске составляет 5 минут, утверждают в «Яндексе». Следить за приближением машины можно на ка
12.03.2015 SkyparkCDN запустил работу серверов в Караганде, Минске и Кишиневе

SkyparkCDN запустил работу серверов в Караганде, Минске и Кишиневе. Запуск новых CDN-серверов связан с проживанием в Казахстане, Белоруссии и Молдавии большого количества русскоязычного населения — активных пользователей Рунета. Теперь у мног
14.03.2013 1 апреля в Минске начнет работу конференция по облачным технологиям CloudConf.BY

С 1 по 2 апреля в Минске пройдет первая в Беларуси конференция по облачным технологиям — CloudConf.BY. Организаторами мероприятия являются компании ActiveCloud и Softline. Принять участие в конференции будет пол
01.10.2012 30 ноября в Минске начнет работу международная конференция, посвященная качеству ПО – SQA Days-12

30 ноября – 1 декабря 2012 г. в Минске пройдет крупнейшая в Восточной Европе международная конференция, посвященная качеству ПО – SQA Days-12. Большой резонанс и положительные отзывы белорусского ИТ-сообщества получила прошла
17.09.2012 В Минске пройдет Международная конференция по управлению проектами

С 16 по17 ноября 2012 г. впервые в Минске пройдет Международная конференция в области управления проектами Software Project Mana
10.04.2012 25 мая в Минске откроется Международная конференция по бизнес анализу «Analyst Days»

25-26 мая 2012 г. в Минске впервые пройдет Международная конференция по бизнес анализу «Analyst Days». Analyst Days – это новая уникальная конференция, посвященная теме бизнес анализа. Конференция призвана стать в
12.03.2012 «Яндекс» открыл свой офис в Минске

Компания «Яндекс» в своем корпоративном блоге сообщила о том, что недавно открыла свой офис в Минске. «Почему именно в этом городе? Почти все наши офисы разработки вырастают вокруг хорошей команды – и в Беларуси случилась такая же история. Сегодня в минской команде 19 человек: программи
05.03.2012 В Минске впервые пройдет конференция по бизнес-анализу Analyst Days

С 25 по 26 мая 2012 г. в Минске впервые пройдет международная конференция по бизнес-анализу Analyst Days. Конференция призвана стать ведущим мероприятием на пространстве СНГ и одним из главных мероприятий в Восточной Е
15.02.2012 В Минске пройдет международная конференция-выставка «ИТ-инфраструктура 2012»

20 марта в Минске состоится Вторая международная конференция-выставка решений в сфере управления ИТ-инфраструктурой предприятия «ИТ-инфраструктура 2012». Прошедшая в 2011 г. конференция «ИТ-инфраструктура
24.10.2011 R2-D2: Android-приложение TransPot - гид по общественному транспорту Минска

Как вы узнаёте, когда нужно выходить на остановку общественного транспорта в городе Минске? Быть может имеете листик с написанным расписанием, или просто ожидаете транспорта, си
12.05.2011 На «Яндекс.Картах» появились панорамы Минска, Красноярска, Оренбурга и Пензы

Компания «Яндекс» сегодня сообщила о том, что на «Яндекс.Картах» появились панорамы улиц столицы Беларуси – Минска, а также трех российских городов – Красноярска, Оренбурга и Пензы. О предыдущем обновлении панорам на «Яндексе» компания сообщала в апреле текущего года, когда на сервисе появилось еще о
16.02.2011 Nival Network открыла инкубатор для игровых разработчиков в Минске

Компания Nival Network объявила об открытии нового учебно-производственного центра Nival Games Lab в Минске. Проект с общим бюджетом в $1 млн запущен в режиме творческой мастерской и одновременно выполняет функции учебной лаборатории для молодых талантливых специалистов. Основным направлением

28.12.2010 Польский государственный спутниковый телеканал на белорусском лишился корпункта в Минске

нительные органы закрыли и опечатали неофициальный корпункт польского государственного телеканала в Минске «Белсат» (Belsat), сообщает белорусское независимое агентство «БелаПАН». Однако, согла
29.07.2010 Национальный академический театр им. Янки Купалы в Минске станет «умным» европейским театром

ть на электричество и отопление. Проект реконструкции театра был представлен на пресс-конференции в Минске 28 июля. "Наша задача – не только восстановить историческую справедливость, но и созда
08.08.2008 Diallog расширил сеть EV-DO в Минске и Брестской области

3G-оператор мобильной связи Diallog включил поддержку передачи данных EV-DO на двух базовых станциях в Минске, улучшив покрытие центральной части города и района Зеленый Луг. Кроме того, жителям города Барановичи Брестской области также стал доступен интернет на высоких скоростях EV-DO. Сейчас в
08.08.2008 «БелСел» ввел в эксплуатацию сеть EV-DO Rev.A в Минске

Белорусский оператор мобильной связи ООО СП «БелСел» (торговая марка Diallog) ввел в эксплуатацию сеть EV-DO Rev.A в Минске и пригороде (Республика Беларусь). Об этом сообщил пресс-секретарь компании Вячеслав Лесковский. По словам В.Лесковского, в настоящий момент проходит оптимизация настроек и внутреннее те
29.12.2007 В Минске открылся информцентр по проблемам чернобыльской катастрофы

Как сообщает агентство БЕЛТА, в Минске открылось белорусское отделение российско-белорусского информационного центра по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (БОРБИЦ). Создание центра было предусмотрено союзно
30.10.2007 Лукашенко заставит всех вендоров поселиться в Минске

риятиям, сколько дилерам и продавцам в Беларуси, — считает Андрей Шалимо, менеджер по маркетингу представительства компании D-link в Беларуси. — Им придется убеждать иностранных партнеров открывать в Минске офисы, что потребует времени и финансовых вложений. Пойдут ли на это предприятия, неизвестно, ведь партии товаров, реализуемые в республике, зачастую невелики и для крупных компаний особ
28.09.2007 В Минске открыт первый магазин «Связной»

ГК "Связной" открыла в г. Минске свой первый магазин, сообщает РБК. В планах ГК "Связной" до конца 2007 г. открыть в Белоруссии еще 9 галерей цифровых технологий "Связной 3" и порядка 60 центров мобильной связи "Связной
27.08.2007 Жорес Алферов поддержал атомные инициативы Минска

ностей страны энергией на ближайшие два десятилетия. Такое мнение высказал 25 августа журналистам в Минске лауреат Нобелевской премии, вице-президент Российской академии наук академик Жорес Алф
20.08.2007 В Минске пройдет третий белорусский космический конгресс

Третий белорусский космический конгресс пройдет в Минске 23-25 октября 2007 года, сообщает БЕЛТА. Цель конгресса - определение приоритетных направлений исследований в космической области, а также расширение международного научно-технического с
29.05.2007 Exigen Services открывает центр разработки в Минске

Компания Exigen Services(Starsoft), поставщик услуг ИТ-аутсорсинга в Центральной и Восточной Европе, открыл центр разработки в Минске. Как сообщают в компании, этот шаг обусловлен активным расширением объемов операций и связанной с этим потребностью в квалифицированных кадрах. «В ближайшие несколько лет Восточная Европ
20.03.2006 В центре Минска наблюдались проблемы со связью

Сегодняшней ночью в центре Минска наблюдаются проблемы со связью, сообщил корреспондент РБК. По предположению участников митинга оппозиции, данные проблемы возникли из-за того, что, по их мнению, власти пытаются "глушить
28.10.2005 В Минске построят телебашню высотой 425 метров

В Минске может быть построена телевизионная башня высотой 425 метров, которая станет, в случае реализации этого проекта, четвертой по высоте в мире и второй в Европе. В настоящее время эфирная тр
04.02.2005 "БелСел" модернизировала сеть в Минске

Оператор сотовой связи Белоруссии «БелСел» (торговая марка Diallog) установил дополнительные приемо-передающие устройства в Минске, что увеличило емкость сети cdma2000 на 50%. Работа сети в местах наибольшей концентрации пользователей осуществляется на двух несущих частотах, ширина полосы каждой из которых составляе

Публикаций - 706, упоминаний - 776

Беларусь и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 52
Yandex - Яндекс 9215 49
Microsoft Corporation 25774 37
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 108 31
SAP SE 5601 30
Oracle Corporation 7074 26
БелСел - Diallog - белорусский оператор сотовой связи 65 24
9594 22
IBM - International Business Machines Corp 9699 20
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 20
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 96 18
Softline - Софтлайн 3743 18
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 17
Samsung Electronics 11064 17
Huawei 4675 17
Intel Corporation 12811 17
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 16
Xerox - The Haloid Company 1168 16
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 13
Google LLC 12687 12
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 12
HP Inc. 5883 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 95 10
Dell EMC 5180 10
Cisco Systems 5372 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 10
VK - Mail.ru Group 3602 10
МТС Беларусь - МТС Белоруссия - Мабільныя ТэлеСістэмы - MTS Беларусь 39 9
МегаФон 10742 9
ИКС 538 9
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 198 8
IBA Group - ИБА Групп 57 8
Siemens AG - Siemens Group 2673 8
Центр электронного документооборота РУП БГУ 19 8
Ростелеком 10948 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 8
Галактика - Корпорация 1545 8
Ланит - Artezio - Артезио 97 7
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Ренова Медиа - Renova Media - MOCC - Moscow CableCom 116 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 33
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 51 26
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 18
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 12
Альфа-Банк 1979 11
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 8
Евросеть 1421 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
GFG - Lamoda - Купишуз 219 7
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Национальный аэропорт Минск - ИАТА: MSQ – ИКАО: UMMS (УММС) 6 6
Газпром ПАО 1493 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 5
ГПБ Белгазпромбанк 20 5
Резонанс НПП 407 5
Суточно АО - Суточно.ру 19 5
Технобанк - Белорусский Индустриальный Банк 8 5
Связной ГК 1401 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 4
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 4
Белагропромбанк 24 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
ВЭБ.РФ - Банк БелВЭБ - Белвнешэкономбанк- Белзнешэканамбанк - Белвнешстрах УСП - Внешэкономстрой КСО - Сивельга 13 4
Беларуская чыгунка - БЖД, БелЖД - Белорусская железная дорога 13 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 4
Visa International 1993 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 20
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 13
Союзное государство России и Белоруссии 56 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 10
Совет Министров Республики Беларусь - Минсвязи Белоруссии - Министерство связи и информатизации Республики Беларусь - БелГИЭ - Государственная инспекция по электросвязи 30 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 7
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 4
Президент Белоруссии - Совбез Белоруссии - Совет Безопасности Республики Беларусь - КГБ РБ - Комитет государственной безопасности Белоруссии - Государственный центр безопасности информации при Президенте Республики Беларусь 16 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
Совет Министров Республики Беларусь - МВД Беларуси - Министерство внутренних дел Республики Беларусь 11 3
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 3
Совет Министров Республики Беларусь - Правительство Белоруссии 25 3
ООН ПРООН - Программа развития ООН - UNDP - United Nations Development Programme 32 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 3
Администрация города Минск - Мингорисполком - Минский городской исполнительный комитет - Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт 14 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 31
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
WIT - Women in Tech 4 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
SPMGuild - Гильдия менеджеров программных проектов 1 1
Консорциум МТ АНО - Медицинская Техника Консорциум АНО 6 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 140
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 82
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 66
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 65
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 64
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 61
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 47
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 46
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 44
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 43
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 42
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 40
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 40
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 40
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 40
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 38
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 37
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 36
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 35
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 31
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 31
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 30
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 29
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 28
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 28
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 27
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 26
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 26
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 26
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 25
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 24
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 24
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 23
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 23
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 22
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 22
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 21
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 21
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 21
Apple iOS 8583 21
Google Android 15243 20
Microsoft Windows 2000 8678 19
Oracle Java - язык программирования 3469 14
Linux OS 11533 12
Microsoft Windows 16882 12
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 12
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 10
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 10
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 8
C/C++ - Язык программирования 894 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 48 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 7
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 196 6
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 668 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
GFG - Lamoda LM Express 11 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 6
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 6
Apple iPhone 6 4861 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 6
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 49 5
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T - Kvadra TAU - Kvadra NAU 86 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 5
Microsoft Office 4170 5
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
VK - My.Games 81 5
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 5
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 4
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 136 4
ЭОС Дело-web 209 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 4
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 4
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 4
Лукашенко Александр 104 21
Мельникова Алиса 100 9
Калинин Денис 70 9
Орловский Виктор 408 9
Карпович Владимир 10 7
Худавердян Тигран 94 6
Добкин Аркадий 82 6
Припачкин Юрий 67 6
Греф Герман 485 6
Черкасов Дмитрий 43 5
Медведев Дмитрий 1665 5
Мясникович Михаил 10 5
Кулик Вадим 206 4
Абрамов Сергей 76 4
Орловский Сергей 34 4
Кислый Виктор 17 4
Пантелей Николай 5 4
Горяйнов Андрей 55 3
Ноготков Максим 53 3
Смирнов Михаил 73 3
Бородянский Борис 24 3
Сазонов Алексей 4 3
Румянцев Андрей 14 3
Батыров Ренат 10 3
Мельничек Юрий 11 3
Латин Юрий 17 3
Поблагуев Сергей 4 3
Шкель Виктор 3 3
Цаплин Никита 87 3
Лилитко Евгений 4 3
Козин Алексей 58 3
Путин Владимир 3454 3
Мамут Александр 133 2
Мартынов Владислав 115 2
Вексельберг Виктор 155 2
Сморгонский Анатолий 44 2
Нигматуллин Ринат 8 2
Черных Дмитрий 16 2
Красилов Николай 19 2
Казак Екатерина 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 166163 451
Беларусь - Белоруссия 6289 439
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 289
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 210
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 157
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 124
Россия - СФО - Новосибирск 4875 106
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 105
Украина 7928 87
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 84
Украина - Киев 1151 83
Европа 24962 71
Казахстан - Республика 6047 69
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 65
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 48
Беларусь - Витебская область - Витебск 88 45
Беларусь - Гомельская область - Гомель 78 44
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 44
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 41
Беларусь - Брестская область - Брест 66 37
Беларусь - Гродненская область - Гродно 58 37
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 37
Германия - Федеративная Республика 13220 37
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 288 36
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1191 35
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 33
Беларусь - Могилев 47 32
Европа Восточная 3138 32
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 31
Армения - Ереван 223 28
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 27
Армения - Республика 2449 23
Азия - Азиатский регион 5920 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 21
Индия - Bharat 5869 21
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 21
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 20
Польша - Республика 2030 20
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 161
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 137
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 120
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 67
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 61
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 59
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 50
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 47
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 43
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 30
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 30
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 29
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 29
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 28
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 26
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 24
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 24
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 23
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 22
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 22
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 22
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 21
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 21
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 20
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 20
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 20
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 20
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 19
Энергетика - Energy - Energetically 5855 19
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 19
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 18
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 18
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 17
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6582 17
Английский язык 7030 17
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 17
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 17
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 16
Образование в России 2893 16
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 15
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 30
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 23
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 8
Forbes - Форбс 1002 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 5
TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
Стрим-ТВ - телекомпания 166 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
Wikipedia - Википедия 650 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
Bloomberg 1627 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
Crunchbase 74 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Российская газета 290 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 2
БТРК - Белтелерадиокомпания 3 2
Belsat - Белсат - Belsat TV - Белсат ТВ - Belarusian Satellite - Белорусское спутниковое 6 2
БДГ - Белорусская деловая газета 3 2
Bigmir)net 21 2
Polskie Radio - Польское радио - Polskie Radio dla Zagranicy - Польского радио для заграницы - Радио Полония 4 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
Ведомости 1466 2
РИА Новости 1033 2
The Bell - Издание 42 2
The Washington Post 350 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Комсомольская правда ИД 83 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 1
AP - Associated Press 2007 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Fortune 211 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Известия ИД 770 1
EE Times 160 1
IEEE Spectrum 16 1
Независимая газета 25 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 22
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 13
IDC - International Data Corporation 4975 6
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 5
Gartner - Гартнер 3658 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
Microsoft Research 144 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
SimilarWeb 62 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Global Market Insights 16 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
S&P 500 565 1
Forbes Global 2000 50 1
The Network 8 1
Интерфакс-100 21 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
In-Stat 115 1
Mobile Research Group 87 1
In-Stat/MDR 74 1
Deloitte Technology Fast 16 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Fortune Global 500 295 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
РАН - Российская академия наук 2122 13
БГУ - Белорусский государственный университет 37 12
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 10
НАН Беларуси - ОИПИ - Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 16 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 7
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 7
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 22 7
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 6
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 5
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 4
Институт жилища — НИПТИС им. Атаева С. С. 4 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 2
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 2
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 2
НАН Беларуси - Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной Академии Наук 6 2
МГЛУ - Минский государственный лингвистический университет - Минский государственный педагогический институт иностранных языков - ИнЯ́з 2 2
БрГТУ - Брестский государственный технический университет 5 2
UserGate Educational Partnership - UserGate Академия 26 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
Oracle Academy 8 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 16
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 6
MILEX - Минская оборонная выставка - Минский салон оборонной промышленности - Международная выставка вооружения и военной техники 6 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 4
Startup Village - международная стартап-конференция 62 3
День Защитника отечества - 23 февраля 66 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 2
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 2
SPM Conf - Software Project Management Conference 3 2
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Google Code Jam - международное соревнование по программированию 31 1
Meta - Facebook Hacker Cup 5 1
SAP Quality Awards 7 1
Яндекс.Алгоритм - чемпионат по спортивному программированию 8 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Гайдаровский форум 9 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
SAP World Tour 2 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
infoBEL - Белорусский интернет-фестиваль 1 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Связь-Экспокомм 276 1
Infosecurity - выставка 63 1
Менделеевские съезды 2 1
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 1
Kazan Digital Week 19 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще