WB Taxi запускает бета-тестирование в Минске

Wildberries запускает бета-тестирование WB Taxi в Минске, цель которого – протестировать новый сервис среди потенциальных пользователей, оценить работу приложения и проверить его функционал в производственной среде. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Первыми пользователями сервиса для заказа такси станут реальные клиенты маркетплейса. Финальный этап тестирования продукта, который продлится несколько месяцев, предусматривает поиск зон для доработки, получение обратной связи, оценку соответствия продукта первоначальным ожиданиям перед запуском на широкую аудиторию.

В основе сервиса WB Taxi - собственная навигационная система, специально разработанная командой компании. «WB Карты» адаптированы под потребности пользователей сервиса.

«Философия и приоритет для проектной команды – это комфорт пассажиров и удобство сервиса для водителей, нам важно, чтобы продукт вышел на рынок максимально соответствующим ожиданиям аудитории, – сказал Михаил Жигало, директор WB Taxi. – Мы запускаем широкое тестирование среди пользователей, чтобы собрать максимально объективную обратную связь. Попасть в бета-тест может любой клиент маркетплейса – достаточно оставить заявку, которая будет обработана в порядке очереди».

Пользователи, участвующие в бета-тесте, получат возможность повлиять на функционал сервиса WB Taxi в будущем: пожелания помогут улучшить позиционирование продукта и настроить коммуникацию между всеми сторонами – пассажирами, водителями и перевозчиками.