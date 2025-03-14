Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии

«Белтелеком» продлит магистральную линию связи нового поколения TEA NEXT за пределы России Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии «Белтелеком» и оператор новой ТрансЕврАзийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС TEA NEXT

«ТрансТелеКом» организовал кратчайший маршрут транзита интернет-трафика в Европу Компания «ТрансТелеКом» совместно с крупнейшим оператором связи в Республике Беларусь РУП «Белтелеком» запустили новый оптимальный маршрут IP-трафика из Франкфурта в Москву. В рамках м

Абоненты Beltelecom теперь могут оплатить подключение к Wi-Fi через Assist Национальный оператор электросвязи республики Беларусь Beltelecom запустил для своих пользователей портал самообслуживания через Wi-Fi. Функционал п

Белорусский интернет-монополист будет вырезать из сайтов чужую рекламу и вставлять собственную Белорусская телекоммуникационная компания «Белтелеком» планирует заменять рекламу на интернет-ресурсах, просматриваемых ее абонентами, н

«СмартЛабс» включает дополнительные экраны в «Белтелекоме» «СмартЛабс» объявил о запуске функции мультискрин у белорусского телекоммуникационного оператора «Белтелеком». Абоненты «Белтелекома» получили возможность просматривать телевизионный контент

«Белтелеком» и его клиенты используют систему ВКС, построенную на базе решения Avaya Scopia еднем до 20-ти активных абонентов. Планируется развитие системы ВКС, в частности, интеграция с IMS «Белтелеком» максимально расширит совокупные возможности системы и предоставит доступ к конфер

«Ростелеком» и «Белтелеком» подписали соглашение о намерениях по развитию бизнеса и модернизации сетей связи лекоммуникационная компания «Ростелеком» и Белорусское республиканское унитарное предприятие (РУП) «Белтелеком» подписали соглашение о намерениях по развитию бизнеса и модернизации сетей связи.

«Ростелеком» и «Белтелеком» подписали соглашение об организации международного соединения IP MPLS–сетей и сетей VPN ная телекоммуникационная компания «Ростелеком» и Белорусское республиканское унитарное предприятие «Белтелеком» подписали соглашение о намерениях по организации международного соединения сетей

ZTE примет участие в строительстве национальной сети ШПД по технологии GPON в Беларуси луживая все линии фиксированные связи и являясь эксклюзивным поставщиком услуг по передаче данных. «Белтелеком» также владеет пакетами акций трех крупнейших национальных операторов сотовой связ

«ВымпелКом» предоставит абонентам «Белтелекома» доступ к российскому сегменту интернета ОАО «ВымпелКом» и национальный оператор Беларуси «Белтелеком» подписали соглашение об организации международного присоединения своих сетей пере

МТС и «Белтелеком» осуществили прямое присоединение сетей тором электросвязи Республики Беларусь — Республиканским унитарным предприятием электросвязи (РУП) «Белтелеком». Организация прямого стыка между МТС и «Белтелекомом» призвана расширить собствен

Huawei внедрит решение IMS в сети «Белтелекома» Компания Huaweiвнедрит решение IMS в сети оператора «Белтелеком». IP Multimedia Subsystem (IMS, мультимедийная IP-подсистема) – комплексное решени

«Синтерра» стала основным поставщиком доступа в российский сегмент интернета для «Белтелекома» «Белтелеком» - национальный оператор электросвязи Республики Беларусь, и российский национальн

«Синтерра» и «Белтелеком» соединили сети трансграничным оптоволоконным переходом ий национальный оператор связи «Синтерра» и национальный оператор электросвязи республики Беларусь «Белтелеком» объявили о завершении полного комплекса мероприятий по организации межсетевого вз

«Ростелеком» предоставил «Белтелекому» доступ к Рунету «Ростелеком» начал предоставление РУП «Белтелеком» доступа к российскому сегменту сети интернет. Данный проект был реализован в соответствии с конкурсом, объявленным белорусским национальным оператором в марте 2008 г. среди ведущих

«Белтелеком» введет в эксплуатацию трансграничный переход ВОЛС с «Синтеррой» Госоператор электросвязи "Белтелеком" в мае 2008 г. введет в эксплуатацию трансграничный переход волоконно-оптической л

МТТ и «Белтелеком» начинают предоставлять услугу «Телеголосование» Компания МТТ и «Белтелеком», национальный оператор электросвязи Республики Беларусь, подписали соглашение о предоставлении международной услуги «Телеголосование». Услуга «Телеголосование» обеспечивает возможно

"Белтелеком" увеличил пропускную способность внешнего интернет-шлюза Белорусский оператор связи "Белтелеком" увеличил пропускную способность внешнего интернет-шлюза на 24% до 3,1 Гбит/сек., сообщает «Прайм-ТАСС». Увеличение выполнено в направлении российского сегмента сети интернет и было

«Белтелеком» и «Синтерра» построят ВОЛС между Белоруссией и Россией Белорусский государственный оператор электросвязи "Белтелеком" и российская компания «Синтерра» в начале ноября заключили соглашение о строитель

Лукашенко отпустит интернет на свободу РУП «Белтелеком», который владеет в Белоруссии всей телекоммуникационной инфраструктурой, включая

«Синтерра» и «Белтелеком» построят трансграничное соединение с Белоруссией «Синтерра», национальный оператор связи, и РУП «Белтелеком», национальный оператор электросвязи Республики Беларусь, объявили о начале совмес

"Ростелеком" и "Белтелеком" соединили оптические кабели связи «Ростелеком», российский национальный оператор дальней связи, совместно с РУП «Белтелеком», национальным оператором электросвязи Республики Беларусь, завершили прокладку оп

МТТ начинает сотрудничество с "БелТелекомом" егиональный ТранзитТелеком» (МТТ) установил межсетевое взаимодействие с белорусским оператором РУП «Белтелеком». Компания «Межрегиональный Транзит Телеком» после окончания всех подготовительных

Белорусский "Белтелеком" обезглавлен Генеральный директор национального оператора фиксированной связи Белоруссии «Белтелеком» Николай Круковский с 24 августа освобожден от занимаемой должности, сообщил сайт «Белорусские новости». Увольнение произведено согласно приказу министра связи без указания причин (т

"Белтелеком" выпустил интернет-карты Белорусское республиканское государственное объединение «Белтелеком» выпустило с 26 января в продажу карты для коммутируемого доступа в интернет. Инте

"Белтелеком" на 20% повысил тарифы на телефонную и телеграфную связь Белорусское республиканское объединение "Белтелеком" повысило тарифы на услуги телефонной и телеграфной связи, радиосвязи и на дополни

Приватизация "Белтелекома" начнется в 2007 году Правительство Белоруссии в 2007 г. начнет процесс приватизации крупнейшей государственной телекоммуникационной компании "Белтелеком". Об этом сообщили в Министерстве связи Республики Беларусь.Республиканское объединение "Белтелеком" создано 3 июля 1995 г. и в настоящее время является самым крупным предприя