Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191504
ИКТ 14765
Организации 11429
Ведомства 1495
Ассоциации 1083
Технологии 3558
Системы 26651
Персоны 83330
География 3040
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 885

Хитров Михаил


СОБЫТИЯ


11.03.2026 Российский пионер распознавания речи вложит 200 миллионов в ИИ-фабрику на базе Nvidia H200. Эти процессоры запрещали в Китае 1
06.12.2016 ЦРТ получил от государства 120 миллионов на систему распознавания лиц 1
21.03.2016 Как российские разработчики прослушки работают в ближнем и дальнем зарубежье 1
02.04.2014 Дмитрий Дырмовский стал новым гендиректором «Центра речевых технологий» 2
10.12.2013 ЦРТ автоматизировал справочную службу сети кинотеатров «Формула Кино» 1
03.12.2012 Российские биометрические технологии помогут Эквадору в поимке преступников 1
04.06.2012 ЦРТ намерен поддерживать и инвестировать в проекты резидентов технопарка «Ингрия» 1
24.05.2012 ЦРТ представил новую систему автоматического оповещения 1
27.03.2012 Робот поможет отыскать ближайший банкомат или отделение «ТрансКредитБанка» в масштабах страны 1
21.03.2012 В Петербургском метрополитене внедрены системы связи и оповещения, использующие технологии синтеза и распознавания речи 1
07.12.2011 VoiceNavigator сертифицирован на совместимость с голосовой платформой Avaya Voice Portal 1
05.09.2011 «Газпромбанк» купил «Центр речевых технологий» 2
18.07.2011 «Центр речевых технологий» взяли в «Сколково» 1
28.03.2011 Россияне учат iPhone записывать SMS с голоса 1
17.12.2010 Российские технологии помогли Бритни Спирс в споре с прессой 1
16.12.2010 Российские технологии помогли Бритни Спирс в споре с прессой 1
23.09.2010 Российские ИТ-компании не хотят в новый финский технопарк 1
03.06.2010 Полиция Мексики ловит бандитов по голосу на российском ПО 1
19.05.2009 Самые маленькие диктофоны сделаны в России 1
07.06.2008 Компьютер распознает чиновничью речь 1
24.03.2008 К российским речевым технологиям получат доступ иностранцы 1
14.02.2008 Создан первый аудиопоисковик 1
30.01.2008 Компьютер понял русский разговорный 1
19.04.2007 24 апреля начнется выставка "Охрана, безопасность и противопожарная защита" 1
05.07.2004 Российские речевые технологии более востребованы за рубежом 1
05.07.2004 Российские речевые технологии более востребованы за рубежом 1

Публикаций - 26, упоминаний - 28

Хитров Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 475 25
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 3
ЦРТ Инновации 71 3
Yandex - Яндекс 8687 2
Google LLC 12376 2
Nuance Communications - ScanSoft 88 2
Питерская группа связистов 437 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 475 2
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 78 1
Lampertz 16 1
Intelvision - Интелвижен Групп 23 1
Technopolis Oyj - Technopolis Plc - Технополис 53 1
ЛУИС+ - LUIS+ 10 1
Северо-Западное ИнфоМедиа 7 1
ААМ Системз - AAM Systems 33 1
Интегра-С Консорциум 15 1
Дигитон Системс - Digiton Systems 3 1
Samsung Electronics 10754 1
Ростелеком 10472 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3179 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14800 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 128 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9266 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 804 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1084 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2662 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 173 1
Киевстар - Kyivstar 560 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 228 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 553 1
Vocord - Вокорд 183 1
Астелит 135 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 101 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 124 1
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 49 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1265 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 1
ИКС - Цитадель ГК - Сигнатек 14 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 95 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1149 4
ГПБ - Газпромбанк 1196 3
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 2
Тюменский технопарк - Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа 20 1
ВАНКБ - Всемирная академия наук комплексной безопасности 9 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1121 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 540 1
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 39 1
Runa Capital 158 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 231 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 100 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 63 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 168 1
Резонанс НПП 389 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5799 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1153 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1415 3
Судебная власть - Judicial power 2421 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3487 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3589 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3297 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 337 2
Петербургский метрополитен ГУП 145 2
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
МВД РФ - СКМ - Служба криминальной милиции - ЭКЦ ФГКУ - Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации 23 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3442 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3556 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6372 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 187 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5296 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3132 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 423 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 260 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 581 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2772 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1033 1
Мосгордума - Московская городская Дума 147 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 762 1
СБУ - Служба безопасности Украины 96 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
Президент Украины 127 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 54 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 258 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1013 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25670 9
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4342 9
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3799 7
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2720 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58095 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12480 6
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1987 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22122 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12488 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74452 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34302 4
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1153 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15063 3
Микрофон - Microphone 2718 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9025 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8496 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6111 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4749 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9452 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6991 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2380 2
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 713 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26290 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3496 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29046 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8218 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2470 2
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 342 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13375 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3099 1
VXML - VoiceXML- Voice eXtensible Markup Language - CCXML - Call Control eXtensible Markup Language 41 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5426 1
Аналоговые технологии 2841 1
Таймер - Timer 432 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3130 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1151 1
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 452 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1346 1
Речевые технологии - VoiceTech - STT - S2T - Speech-to-text - Транскрибация - Transcript - Стенография - Стенограмма 33 1
ЦРТ SoundCleaner 2 2
ЦРТ Руссограф 3 2
ЦРТ Рупор II 4 2
Avaya Voice Portal - Avaya Speech Recognition - Avaya VoiceMail 18 1
Vocord Avantpost 9 1
Vocord VideoWall 2 1
Genesys Voice Platform 10 1
ЦРТ EdiTracker 1 1
ASBIS Prestigio GeoVision 17 1
Телесистемы - EDIC-mini - серия диктофонов 7 1
ЦРТ Инновации - OnePass 11 1
Apple iOS 8373 1
Linux OS 11087 1
Apple iPhone 6 4862 1
Vocord FaceControl 38 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 289 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 20 1
Vocord Tahion - Vocord SET Prisma Tahion - Vocord IPtel 22 1
ЦРТ SmartTracker 3 1
Avaya DevConnect 6 1
Samsung SVR-диктофон 461 1
Бочаров Виктор 3 3
Гармаш Ирина 2 2
Делицын Леонид 134 2
Spears Britney - Спирс Бритни 65 2
Смородин Геннадий 16 1
Земцова Татьяна 10 1
Горбатов Олег 8 1
Кулаженков Андрей 6 1
Нечипоренко Олег 1 1
Карабанов Евгений 2 1
Крахмалев Александр 1 1
Щипицын Сергей 1 1
Евтухов Виктор 9 1
Сосковец Андрей 1 1
Бородецкой Сергей 1 1
Пыхтунов Сергей 1 1
Коваль Сергей 2 1
Remero William - Ремеро Уильям 1 1
Моисеев Василий 2 1
Соломанидин Геннадий 4 1
Андреева Ольга 7 1
Nuland Victoria - Нуланд Виктория 3 1
Якубович Мария 1 1
Куделькин Владимир 3 1
Nixon Richard - Никсон Ричард 6 1
Румянцев Владимир 4 1
Суркис Анатолий 3 1
Баутиста Ирина 1 1
Шляпоберский Виктор 1 1
Ленко Максим 1 1
Ландо Татьяна 1 1
Наливайченко Валентин 1 1
Анцев Иван 2 1
Uribe Alvaro - Урибе Альваро 2 1
Дырмовский Дмитрий 144 1
Кочетков Владислав 248 1
Бакиев Максим 41 1
Беседа Сергей 2 1
Карпов Сергей 49 1
Калашникова Ирина 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 159399 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18904 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46298 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53682 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1407 4
Финляндия - Финляндская Республика 3662 3
Китай - Тайвань 4156 3
Америка Латинская 1897 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13605 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3070 2
Бельгия - Королевство 1174 2
Франция - Французская Республика 8021 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1947 2
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 395 2
Колумбия - Богота 19 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18468 1
Казахстан - Республика 5866 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4131 1
Европа 24723 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3292 1
Южная Корея - Республика 6902 1
Беларусь - Белоруссия 6105 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3611 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1373 1
Канада 5004 1
Израиль 2797 1
Германия - Федеративная Республика 12979 1
Италия - Итальянская Республика 4442 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14573 1
Украина 7832 1
Узбекистан - Республика 1905 1
Россия - УФО - Тюменская область 1304 1
Эстония - Эстонская Республика 758 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3260 1
Эквадор - Республика 121 1
Украина - Киев 1142 1
Колумбия - Республика 541 1
США - Массачусетс 514 1
Панама - Республика 109 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 922 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55407 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11487 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32195 6
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3733 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51624 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17534 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6439 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20558 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2935 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5998 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2986 2
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 603 2
Судебная власть - Криминалистика 23 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7840 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5539 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 301 2
Английский язык 6912 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7338 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 908 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3696 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5362 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6453 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1737 1
Аренда 2590 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2689 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3203 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1182 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5310 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1833 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10831 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1980 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1482 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1560 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1843 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1339 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 358 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1296 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3695 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2330 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5463 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11460 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6042 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3785 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 192 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 538 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 272 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 45 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 2
Украина - Евромайдан 15 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 83 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424515, в очереди разбора - 726872.
Создано именных указателей - 191504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837