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Дигитон Системс Digiton Systems
«Дигитон» — участник российского рынка радиовещательного оборудования и программных решений. С 1990 года компания выпускает комплексные системы автоматизации эфира: аппаратное обеспечение DIGILINE и программную линейку SYNADYN, покрывающую все бизнес-процессы радиостанции.
УПОМИНАНИЯ
Дигитон Системс и организации, системы, технологии, персоны:
|ГПБ - Газпромбанк 1110 1
|Резонанс НПП 374 1
|Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 74 1
|Columbia University - Колумбийский университет 157 1
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