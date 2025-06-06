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Дигитон Системс Digiton Systems


«Дигитон» — участник российского рынка радиовещательного оборудования и программных решений. С 1990 года компания выпускает комплексные системы автоматизации эфира: аппаратное обеспечение DIGILINE и программную линейку SYNADYN, покрывающую все бизнес-процессы радиостанции. 

УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 «Дигитон Системc» представила ИИ-платформу для новостных служб 2
21.03.2016 Как российские разработчики прослушки работают в ближнем и дальнем зарубежье 1
27.04.2009 «Проф-Медиа» будет управлять продажами рекламного эфира с помощью Microsoft Dynamics CRM 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Дигитон Системс и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2966 1
Microsoft Corporation 24868 1
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AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4909 1
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