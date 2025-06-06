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«Дигитон» — участник российского рынка радиовещательного оборудования и программных решений. С 1990 года компания выпускает комплексные системы автоматизации эфира: аппаратное обеспечение DIGILINE и программную линейку SYNADYN, покрывающую все бизнес-процессы радиостанции.