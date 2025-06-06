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«Дигитон Системc» представила ИИ-платформу для новостных служб

Российская компания «Дигитон Системc» разработала ИИ-платформу для генерации и озвучивания новостных сводок на основе открытых данных. Решение, получившее название AIcast Studio. Об этом CNews сообщили представители «Дигитон Системc».

Система уже была опробована на базе владивостокского радио «Ви-Би-Си», где мощности AIcast Studio начали применять для автоматической генерации и озвучивания дорожной сводки. Решение позволяет формировать отчет на основе данных «Яндекс Карт» без участия со стороны человека, предоставляя подробную сводку дорожной ситуации в полностью автономном режиме.

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«Как показало наше исследование, больше половины слушателей не различают сгенерированный и настоящий голос, и до половины аудитории радиостанций готовы слышать ИИ-голоса чаще. Но далеко не все готовы слушать полностью сгенерированный контент – людям хочется спонтанности, доступной только живому человеку. И наше решение полностью соответствует этим потребностям, снимая часть рутинных задач с ведущего, позволяя ему сосредоточиться на качестве эфира и живому взаимодействии с аудиторией», – отметил Сергей Соколов, генеральный директор «Дигитон Системс»,

Все элементы системы размещены серверах внутри страны, обеспечивая соблюдение требований законодательства в части контроля над данными.

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