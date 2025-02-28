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Соколов Сергей



28.02.2025 ГК Softline реализовала комплексное оснащение школ-новостроек в Ставрополе 1
15.12.2023 «Инфосистемы джет» открыла модернизированный шоурум российских решений ВКС и унифицированных коммуникаций 1
08.04.2013 «Лаборатория Касперского» отразила одну из мощнейших DDoS-атак в Рунете 1
16.05.2011 Enaza и Zavolga.Net запустили портал контент-сервисов для абонентов домашнего интернета 1
05.12.2006 В Ярославле прошел День интернета 1
04.10.2006 В Калининграде пройдёт космическая неделя 1
04.10.2006 В Калининграде пройдёт космическая неделя 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Соколов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 2
Ростелеком - Светец - Светец Интегро - Светец Технолоджи 55 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
Softline - Софтлайн 2855 1
Сател 129 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 1
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 87 1
VideoMost - ВидеоМост 276 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4925 1
Цифра ГК 2442 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 238 1
TrueConf - ТруКонф 400 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 243 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13306 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9805 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66887 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27887 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 520 2
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 203 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8219 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5097 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19691 1
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 115 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7104 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5811 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5678 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12043 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1916 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1297 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2542 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7415 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12121 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16051 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3137 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16211 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4909 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8104 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7451 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20774 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29925 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51120 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5096 1
VK Teams 66 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 51 1
Пацаев Виктор 2 2
Шапиро Яков 13 1
Афанасьев Алексей 25 1
Гурьев Егор 12 1
Луна - спутник Земли 1479 2
Россия - РФ - Российская федерация 145653 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 192 2
Мировой океан - World Ocean 509 2
Земля - планета Солнечной системы 10409 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 716 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 859 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52262 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51474 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1357 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14517 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3505 1
Международный День Интернета 6 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343913, в очереди разбора - 765995.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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