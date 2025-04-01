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Polymedia TeachTouch



01.04.2025 Интерактивные панели Polymedia TeachTouch включены в Единый реестр отечественной радиоэлектронной продукции Минпромторга России 3
28.02.2025 ГК Softline реализовала комплексное оснащение школ-новостроек в Ставрополе 1
14.09.2021 «Яндекс 360» и Polymedia представили дисплеи для дистанционного обучения 1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Polymedia и организации, системы, технологии, персоны:

Polymedia - Полимедиа 140 2
Modum Lab - Модум Лаб 8 1
Softline - Софтлайн 2898 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 869 1
Yandex - Яндекс 7543 1
Базальт СПО - BaseALT 677 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20059 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7266 1
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Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 91 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3265 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1658 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 214 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 170 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29638 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8784 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 266 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11059 1
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Физика - Physics - область естествознания 2667 1
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5959 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1215 1
Образование в России 2255 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3684 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8890 1
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