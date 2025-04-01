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Интерактивные панели Polymedia TeachTouch включены в Единый реестр отечественной радиоэлектронной продукции Минпромторга России

Компания Polymedia объявляет о начале производства интерактивных панелей TeachTouch R2 и TeachTouch RF1 отечественного производства. Новые интерактивные панели включены в Единый реестр отечественной радиоэлектронной продукции Министерства промышленности и торговли России. Об этом CNews сообщили представители Polymedia.

Компания Polymedia является разработчиком и производителем интерактивных панелей с 2012 г., когда был выпущен первый на российском рынке интерактивный дисплей под торговой маркой TeachTouch. С тех пор пользователями интерактивных панелей TeachTouch стали тысячи заказчиков во всех регионах России.

В новых моделях TeachTouch, включенных в Реестр, весь пользовательский функционал реализован на базе отечественного программного обеспечения из реестра Минцифры России, что полностью отвечает требованиям постановления Правительства России №1236 о запрете госзакупок иностранного программного обеспечения. Новые устройства работают под управлением специально созданной версии операционной системы «Альт Образование» компании «Базальт СПО» (российская ОС для всех уровней образования), содержат готовые интерактивные учебные материалы отечественного разработчика «Модум Лаб» и другие инструменты для взаимодействия с контентом, аннотирования и рисования.

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