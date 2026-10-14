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Основатель Dell купил долю в главном конкуренте Samsung. Это личная помощь его главе, который увяз в бракоразводном процессе

Инвестфонд, связанный с основателем Dell, купил долю в холдинге SK Inc – в него входит, в том числе, SK Hynix, мировой производитель памяти и главный конкурент Samsung на этом рынке. Свои акции продал председатель правления SK Group – ему срочно понадобились деньги в связи с разводом, через который он проходит.

Дела семейные

Семейный офис основателя американской корпорации Dell Майкла Делла (Michael Dell) стал совладельцем доли в южнокорейском холдинге SK Inc, пишет портал Biggo. Продавцом выступил председатель правления группы компаний SK Group Чей Тэ-вон (Chey Tae-won) – ему срочно нужны деньги для выплаты компенсаций бывшей жене в связи с бракоразводным процессом.

SK Inc – это второй по величине чеболь (конгломерат под семейным контролем) в Южной Корее после Samsung. Компании конкурируют на мировом рынке полупроводников, располагая мощностями по производству микросхем памяти и являясь глобальными лидерами на этом поприще.

SK Inc управляет группой компаний SK Group. В нее входит, в том числе, производитель микросхем SK Hynix. Свои акции в SK Inc председатель правления SK Group продал инвестиционной компании DFO Management, принадлежащей семье Делл.

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Its me Pravin / Unsplash
Dell вошла в капитал SK Inc

Что до Dell Technologies, то она имеет тесные деловые связи с SK Hynix как крупный поставщик серверов для ИИ и инфраструктуры центров обработки данных.

Детали сделки

Чей Тэ-вон продал DFO Management 1,34% акций холдинговой компании SK Inc. Сумма сделки составила 544 млрд корейских вон или около $406 млн.

Как пишет Biggo, эта сделка является частью плана Чея по привлечению 944 млрд вон за счет продажи своих акций для выплаты компенсаций в связи с разводом. Согласно документам, поданным в регулирующие органы, Чей продал 972 493 акции SK Inc, что эквивалентно как раз 1,34% ценных бумаг.

944 млрд вон понадобились Чею для выплаты компенсаций по бракоразводному процессу его бывшей жене, Ро Со Ен (Roh Soh-yeong), директору Художественного центра Наби (Art Center Nabi). Он расположен в Сеуле.

Где один, там и второй

Семейный бизнес основателя Dell – не единственный покупатель акций SK Inc, находящихся в собственности Чея Тэ-вона. Ранее в октябре 2026 г. компания SK Inc выступила с заявлением, что он намерен продать 1,65 млн своих акций, а это уже 2,26% доли в компании.

Значительную часть этих ценных бумаг он уже договорился передать связанной с Dell инвест-компании. Второй покупатель – это финансовая компания Korea Investment & Securities из Южной Кореи.

Ей достанется пакет из 681,4 тыс. акций SK Inc, что эквивалентно доле 0,94%. За них она заплатит 400 млрд вон, что в сумме с деньгами, полученными от DFO Management, и даст Чею искомые 944 млрд вон.

Вы не понимаете, это другое

Портал Biggo подчеркивает, что в случае с Dell акции в SK Inc приобретает не непосредственно компания Dell Technologies. Вся сделка осуществляется именно инвестиционным фондом семьи Делл.

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Почему Чей выбрал в качестве покупателя именно связанную с Dell инвест-фирму, он уточнять не стал, но у Dell и SK Inc есть немало пересечений в бизнес-среде. В первую очередь это касается деятельности SK Hynix, которая поставляет Dell свои чипы памяти, как DRAM, так и NAND.

Также в августе 2026 г. в Сеуле (Южная Корея) проходил форум Dell Technologies Forum 2026. SK Hynix была одним из ключевых его участников – корейский вендор полупроводников выступил с большим докладом и попутно провел общемировую премьеру своих новейших чипов памяти HBM4.

Быть или не быть сделке – вот в чем вопрос

Продажа части акций SK Inc американскому техногиганту моментально привлекла внимание корейских регуляторов. В частности, к ней начал присматриваться Корейский форум по корпоративному управлению, независимый орган, отслеживающий вопросы корпоративного управления в Южной Корее.

Регулятор сомнения по поводу сделки и заявил, что обе ее стороны будут обязаны раскрыть свои доли как совместные активы. Невыполнение этого требования будет нарушением южнокорейского законодательства о рынках капитала, говорится в заявлении ведомства.

Что касается акций, продаваемых компании Korea Investment & Securities, Чей заключил трехлетнее соглашение о свопе на возврат цены (price return swap, PRS). В соответствии с этим соглашением, разница между фактической ценой продажи акций и согласованной базовой ценой погашается по истечении срока действия, то есть в итоге Чей может получить выгоду от роста цены акций или понести убытки от их падения.

Геннадий Ефремов

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