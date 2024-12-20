Modum Lab Модум Лаб
Modum Lab и организации, системы, технологии, персоны:
|ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
|ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
|Макаров Валентин 220 1
|Анохин Павел 14 1
|Трухан Александр 8 1
|Кормильцев Александр 1 1
|Кириллов Дмитрий 7 1
|Морозов Дмитрий 19 1
|Брускина Татьяна 4 1
|Красная Екатерина 1 1
|Сорокина Анна 10 1
|Фроловичева Екатерина 12 1
|Дусалеев Вячеслав 10 1
|Лесниченко Алексей 2 1
|Фурлетов Виталий 2 1
|Красовский Дмитрий 8 1
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