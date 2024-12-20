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Modum Lab Модум Лаб

Modum Lab - Модум Лаб


20.12.2024 Выручка топ-10 крупнейших игроков рынка EdTech в 2023 г. достигла ₽11,5 млрд 1
26.11.2020 Heineken протестировала технологии виртуальной реальности в обучении персонала 1
10.11.2020 ВТБ и «Метр квадратный» запустили сервис поиска недвижимости с онлайн-консультантом 1
17.07.2020 ТФН и Virtuality Club начинают дистрибуцию VR-гарнитур Pico Interactive в России 1
16.01.2020 Modum Lab выиграла государственный грант на разработку образовательной платформы для российских школ 1
13.12.2019 HP в партнерстве с Softline открывает первый образовательный класс в России 1
04.07.2018 «Газпром Нефть», HTC И Modum Lab внедряют иммерсивные образовательные технологии 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Modum Lab и организации, системы, технологии, персоны:

HTC Corporation 1499 1
Microsoft Corporation 24625 1
Softline - Софтлайн 2811 1
HP Inc. 5685 1
Movavi - Мовавика 29 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 164 1
ТФН 5 1
Pico Interactive 3 1
Pimax 5 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 74 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Кеды профессора 6 1
Газпром нефть 618 1
Газпромнефть СМ - Газпромнефть Смазочные материалы 5 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 46 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 617 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
Микроскоп - Microscope 325 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5895 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
Оцифровка - Digitization 4540 1
Аксессуары 3881 1
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1558 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1136 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 1
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HP Learning Studio 1 1
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HTC Vive VR - HTC Vive Flow - HTC Viveport 65 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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