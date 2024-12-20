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NexTouch НэксТач Некс-Т

NexTouch - НэксТач - Некс-Т

NexTouch - российский производитель интерактивного оборудования, интерактивных панелей и средств вычислительной техники, программно-аппаратных комплексов, программного обеспечения. NexTouch осуществляет цикл производства интерактивного оборудования как локализованный производитель LCD-экранов и матриц. На территории одного из цехов компании расположена собственная таможенная зона для импорта комплектующих и экспорта готовой продукции.


20.12.2024 Выручка топ-10 крупнейших игроков рынка EdTech в 2023 г. достигла ₽11,5 млрд 1
05.12.2024 X-Com оснащает библиотеку Российского университета кооперации мультимедийным комплексом 1
14.06.2024 Эксперты прогнозируют изменение структуры российского рынка ВКС — укрупнение игроков и схлопывание стартапов 1
11.12.2023 В Москве запустили серийное производство материнских плат на отечественных процессорах 1
01.06.2023 Линейка CompТек пополнилась оборудованием российского производителя «Daтару» 1
31.01.2023 OCS предлагает ИТ-каналу оборудование NexTouch 2
26.09.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал умные остановки на солнечных батареях 1
22.09.2022 «Т1 интеграция» заключила партнерское соглашение с NexTouch 1
10.06.2022 «Белтел» оборудовал Библиотеку Маяковского мультимедийным комплексом 1
02.06.2022 Treolan начинает поставки оборудования NexTouch 1
16.05.2022 Маркетплейс для онлайн-мероприятий разработали в ОЭЗ «Технополис Москва» 1
23.03.2022 ОЭЗ «Технополис Москва» обеспечит регионы интерактивным оборудованием отечественного производства 1
22.03.2022 Merlion – официальный дистрибьютор отечественных интерактивных решений NexTouch 1
14.02.2022 CompTek начинает продвигать на российском рынке интерактивное оборудование 2
12.11.2021 «Хайтэк-интеграция» представила кабину для совещаний Smartmeeting HQ 1
08.07.2020 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» разработал международную образовательную онлайн-платформу 1
17.02.2020 Отечественные SSD GS Nanotech используются в интерактивных панелях Nextouch 2
28.11.2006 ET500 - телефон с поддержкой Wi-Fi 1

Публикаций - 18, упоминаний - 21

NexTouch и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 3
Ланит - Comptek - Комптек 195 2
Merlion - Мерлион 793 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 2
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 49 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 1
GS Group - Технополис GS Гусев 71 1
ХайТэк - Hi-Tech 200 1
ХайТэк Интеграция 20 1
Crestron 100 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Merlion iRU - Деловой офис 301 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
AnalyticsHub - Analytics Hub - АналитиксХаб 15 1
Merlion - ЭнергоТех - High Energy 26 1
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
Merlion Бюрократ 44 1
Merlion - Сеть компьютерных клиник 38 1
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution - Вериселл Дистрибуция 97 1
LG Electronics 3614 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 189 1
Beltel - Белтел 144 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Ростелеком - Светец - Светец Интегро - Светец Технолоджи 55 1
NETAMS 4 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
Yealink Network Technology 66 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 66 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 120 1
Yeastar Information Technology 11 1
Fanvil - Фанвил 8 1
Maipu Communication Technology 9 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 1
Ростелеком 9701 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 146 3
РВК - Российская венчурная компания 549 2
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 91 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 9
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 355 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 5
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 56 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 567 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 52 4
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 9
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 6
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 5
НП ПСС - Развитие российских светодиодных технологий - Технологическая платформа 5 4
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
ХайТэк Интеграция - Smartmeeting HQ 2 1
Merlion - MerliOnCloud 39 1
Microsoft Windows 10 1758 1
FreePik 980 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Дегтев Геннадий 255 5
Крикушенко Владимир 5 4
Овчинский Владислав 228 3
Федорушкин Илья 13 2
Ачкасов Евгений 33 2
Маковецкий Валерий 3 2
Прохоров Александр 102 1
Масленников Евгений 10 1
Вайсблюм Игорь 17 1
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Ефимов Владимир 144 1
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Испания - Королевство 3706 1
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Казахстан - Республика 5526 1
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ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 8
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ОВЗ - Ограниченные возможности здоровья 17 4
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 3
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