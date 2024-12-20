NexTouch - НэксТач - Некс-Т

NexTouch - российский производитель интерактивного оборудования, интерактивных панелей и средств вычислительной техники, программно-аппаратных комплексов, программного обеспечения. NexTouch осуществляет цикл производства интерактивного оборудования как локализованный производитель LCD-экранов и матриц. На территории одного из цехов компании расположена собственная таможенная зона для импорта комплектующих и экспорта готовой продукции.