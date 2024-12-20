NexTouch НэксТач Некс-Т
NexTouch - российский производитель интерактивного оборудования, интерактивных панелей и средств вычислительной техники, программно-аппаратных комплексов, программного обеспечения. NexTouch осуществляет цикл производства интерактивного оборудования как локализованный производитель LCD-экранов и матриц. На территории одного из цехов компании расположена собственная таможенная зона для импорта комплектующих и экспорта готовой продукции.
NexTouch и организации, системы, технологии, персоны:
|АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 52 4
|Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 3
|Дегтев Геннадий 255 5
|Крикушенко Владимир 5 4
|Овчинский Владислав 228 3
|Федорушкин Илья 13 2
|Ачкасов Евгений 33 2
|Маковецкий Валерий 3 2
|Прохоров Александр 102 1
|Масленников Евгений 10 1
|Вайсблюм Игорь 17 1
|Виноградов Дмитрий 74 1
|Ефимов Владимир 144 1
|Рубио Денис 2 1
|Герасимов Константин 3 1
|Кучумов Сергей 4 1
|Золотарева Екатерина 26 1
|Крикушенко Александр 1 1
|Потапов Алексей 9 1
|Афонин Игорь 3 1
|Иодковский Станислав 81 1
|Попов Борис 24 1
|Фурлетов Виталий 2 1
|Красовский Дмитрий 8 1
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