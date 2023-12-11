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В Москве запустили серийное производство материнских плат на отечественных процессорах

Материнскую плату с поддержкой российских процессоров разработала и запустила в производство компания – резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «Некс-Т», известная на рынке под брендом NexTouch. Только для собственных нужд в 2024 г. предприятие планирует произвести около 30 тыс. экземпляров продукта. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» в месяц выпускает более 45 различных типов устройств объемом до 4 тыс. единиц. Компания разрабатывает собственные продукты. Так, инженеры предприятия за 18 месяцев создали универсальную материнскую плату, которую можно использовать в дисплеях, сенсорных панелях, настольных моноблоках, телевизорах. При этом она сразу проектировалась под отечественные процессоры «Элвис» и «Байкал» с соответствующей схемотехникой, что обеспечивает независимость российского аппаратного обеспечения», – отметил Владислав Овчинский.

Производство материнских плат, которое размещено в Зеленограде, уже запущено. В 2024 г. большую часть объема выпуска материнских плат резидент разместит на производственных линиях площадки «Печатники». Это около 30 тыс. штук в год.

«В первую очередь предприятие планирует закрыть собственные потребности для готовой продукции и новинок, запланированных на 2024 г. Производственные площади компании это позволяют – в 2023 на территории «Печатников» она получила дополнительно 1,4 тыс. кв. метров. Общая площадь производства резидента сегодня составляет 3,5 тыс. кв. метров», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

При разработке плат компания фокусировалась на максимальной локализации продукции.

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«Спрос на российские материнские платы велик: сейчас в предзаказе порядка 20 тыс. устройств, в процессе переговоров еще несколько проектов объемом до 50 тыс. штук в год», – отметил генеральный директор компании Владимир Крикушенко.

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ОЭЗ «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 гектаров.

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