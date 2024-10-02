МИЭТ НИУ Московский институт электронной техники Национальный исследовательский университет МНТЦ Международный научно-технологический центр
|02.10.2024
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Российские ученые создали электрокерамику, способную увеличить емкость и долговечность конденсаторов и аккумуляторов
Создана новая электрокерамика Ученые из Национального исследовательского университета МИЭТ (НИУ МИЭТ) с коллегами из Белоруссии, Китая, Пакистана и Вьетнама создали новый т
|03.09.2024
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В Москве увеличился прием абитуриентов на технические специальности
В опорном вузе ОЭЗ «Технополис Москва» – НИУ МИЭТ увеличили количество бюджетных мест почти до 1000. В 2024 г. уже подано свыше 15,7 тыс.
|11.03.2024
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Bi.Zone и НИУ МИЭТ запустили совместный обучающий проект
Эксперты Bi.Zone помогли студентам Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» освоить навыки работы с современными инструментами а
|30.08.2023
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В Московский институт электронной техники подало документы рекордное количество абитуриентов
Национальный исследовательский университет «МИЭТ», являющийся стратегическим вузом для предприятий особой экономической зоны (ОЭЗ) «Техно
|20.07.2023
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Увеличилось количество бюджетных мест в НИУ МИЭТ по техническим специальностям
Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ) за последние пять лет увеличил количество
|29.05.2023
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В университете «МИЭТ» открылся центр оценки подготовки специалистов электронной промышленности
Межотраслевой экзаменационный центр (МЭЦ МИЭТ) независимой оценки качества подготовки специалистов при трудоустройстве на предприятия
|01.11.2022
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Алексей Переверзев, проректор МИЭТ, в интервью CNews — о том, как решить проблему с кадрами в микроэлектронике
нутренняя структура становится все сложнее, а цена ошибки — все выше. Алексей Переверзев, проректор МИЭТ: В университете принята программа развития, ключевым треком которой являются кадровое и
|19.05.2022
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Yadro провела хакатон по проектированию процессоров
Три дисциплины — три победителя 14-15 мая компания Yadro совместно с МИЭТ провела первый инженерный хакатон Yadro SoC Design Challenge для студентов старших курсо
|18.05.2022
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В России создают «железо» для производства чипов 28 нм
Оборудование для микросхем «Микрон» совместно с «Московским институтом электронной техники» (МИЭТ) и Зеленоградским нанотехнологическим центром разработают оборудование для производства
|29.04.2022
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Уникальную установку для печати микрочипов создадут с участием резидентов ОЭЗ «Технополис Москва»
обой экономической зоны «Технополис Москва» и ученые Национального исследовательского университета «МИЭТ» проводят исследования для создания установки, которая позволит печатать микросхемы разм
|21.02.2022
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На площадке МИЭТ ОЭЗ «Технополис «Москва» на 30% увеличился выпуск продукции
Резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва», работающие на зеленоградской площадке МИЭТ, за девять месяцев 2021 г. произвели на 30% больше продукции, чем за то же время 2020 г.
|07.09.2021
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ОЭЗ «Технополис Москва» и МИЭТ подписали соглашение о сотрудничестве
Особая экономическая зона «Технополис Москва» и Национальный исследовательский университет МИЭТ заключили соглашение о сотрудничестве по развитию инновационных предприятий столицы в сф
|08.04.2021
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ОЭЗ «Технополис «Москва» представит вакансии высокотехнологичных компаний в МИЭТ
Компании особой экономической зоны «Технополис Москва» представят вакансии в сфере биомедицины, инженерии и телекоммуникаций. «Выпускники МИЭТ - это качественный кадровый резерв для промышленных предприятий, работающих в ОЭЗ «Технополис «Москва». В этом году в связи с открытием новых производств на площадках в Алабушево и Печатни
|24.12.2020
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ГК «Элемент» и НИУ «МИЭТ» объединят усилия для развития отечественной микроэлектроники
ГК «Элемент» и Национальный исследовательский университет «МИЭТ» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития научно-технологического и произв
|18.12.2020
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Acer оснастила центры компетенций МИЭТ рабочими станциями ConceptD
Национальный исследовательский университет МИЭТ отметил свое 55-летие. По традиции, руководство вуза подвело итоги работы, обозначило гл
|17.06.2020
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Нанонити утроят автономность гаджетов
Специалисты Национального исследовательского университета «МИЭТ» создали метод производства наноструктур, который во много раз дешевле и безопаснее суще
|05.06.2020
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ЗНТЦ вошел в проект исследовательского центра «Доверенные сенсорные системы»
а базе Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ) в Зеленограде. Это стало известно по итогам проведенного Минкомсвязи России при эксперт
|01.06.2020
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В России создадут доверенную платформу сбора и обработки сенсорной информации
в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ) получил грантовую поддержку со стороны го
|25.02.2016
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Altium Limited поможет МИЭТ в подготовке нового поколения специалистов в области электроники
ктронных устройств, объявила о начале сотрудничества с Национальным исследовательским университетом МИЭТ в области подготовки специалистов высоких наукоемких технологий. Об этом говорится в зая
|12.10.2010
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МИЭТ заказывает поставку программно-технических комплексов стоимостью 251 млн руб. за 25 дней
Московский Государственный институт электронной техники (технический университет) – МИЭТ объявил два открытых конкурса по выбору поставщиков программно-технических комплексов. Так, победителю первого конкурса (номер извещения 101011/003933/634) предстоит выполнить поставку про
|11.10.2010
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МИЭТ приобретёт специализированный комплекс автоматизированного проектирования многопроцессорных «систем-на-кристалле»
Московский государственный институт электронной техники (технический университет) – МИЭТ объявил открытый конкурс на закупку и поставку специализированного комплекса технологиче
|03.03.2008
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В России открыта первая Академия ProCurve
Баварской студенческой школы JASS (Joint Advanced Student School), организаторами которой выступили МИЭТ и Технический университет Мюнхена. Академия ProCurve создана на базе Лаборатории экспери
|09.11.2007
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МИЭТ выбирает поставщиков оборудования и ПО
Московский государственный институт электронной техники (МИЭТ) объявил открытый конкурс № 227 на закупку оборудования и программного обеспечения для п
|09.08.2007
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МИЭТ объявил конкурс по выбору ИТ-поставщика
Государственный институт электронной техники (технический университет), МИЭТ, объявил о проведении торгов в форме открытого конкурса № 162 по выбору ИТ-поставщика. В частности, победителю будет необходимо выполнить закупку и поставку технологически взаимосвязанного
|16.05.2007
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«Промт» поставит PTS для МИЭТ
ranslation Server Intranet Edition (PTS) в Московский государственный институт электронной техники (МИЭТ). Корпоративное решение будет использоваться студентами вуза в процессе обучения и для о
|16.10.2006
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МИЭТ обновляет линии связи и оборудование
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский Государственный институт электронной техники» проводит два ИТ-тендера. Первый конкурс объявлен по закупке и поставке программно-аппаратных комплексов, волоконно-оптических линий связ
|17.01.2006
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МИЭТ открыл специализированный центр проектирования
Компания Cadence Design Systems и Московский институт электронной техники (МИЭТ) объявили о начале реализации новой программы «
|24.09.2002
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В Зеленограде открылся новый IT-вуз
стов в области аналого-цифровых устройств, знающих программное обеспечение Cadence. В свою очередь, МИЭТ привлекает возможность подготовки специалистов в областях, наиболее востребованных промы
|03.07.2002
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Израильские студенты защитили дипломные работы в России через интернет
полнительного и дистанционного обучения Московского Государственного Института Электронной Техники (МИЭТ). Все этапы защиты работ осуществлялись через интернет. Напомним, МИЭТ - один из
|27.02.2002
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Mirantis, Cadence Design Systems и МИЭТ объединили усилия
irantis, компания Cadence Design Systems и Московский государственный институт электронной техники (МИЭТ) представили новый проект трехстороннего сотрудничества по подготовке квалифицированных
МИЭТ НИУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Дегтев Геннадий 251 107
|Овчинский Владислав 227 94
|Ефимов Владимир 144 31
|Собянин Сергей 373 10
|Переверзев Алексей 8 8
|Путин Владимир 3136 7
|Прохоров Александр 102 5
|Ковалев Анатолий 11 5
|Шпак Василий 213 5
|Мишустин Михаил 663 5
|Шадаев Максут 975 4
|Беспалов Владимир 4 4
|Петренко Яков 4 4
|Гарбузов Анатолий 32 4
|Усачев Владимир 9 4
|Медведев Дмитрий 1653 4
|Хасьянова Гульнара 140 3
|Кромский Дмитрий 28 3
|Красников Геннадий 71 3
|Максимов Евгений 7 3
|Калин Сергей 30 3
|Кравченко Дмитрий 42 3
|Крикушенко Владимир 5 3
|Смирнов Анатолий 10 2
|Петров Анатолий 6 2
|Зайцев Владимир 55 2
|Басаев Александр 2 2
|Сергунина Наталья 368 2
|Фурсин Алексей 157 2
|Низовский Григорий 36 2
|Чернышенко Дмитрий 561 2
|Суворов Александр 19 2
|Михайлов Алексей 71 2
|Чуб Александр 41 2
|Росляк Юрий 6 2
|Кромской Дмитрий 7 2
|Шмулевич Марк 88 2
|Чубайс Анатолий 212 2
|Орлов Степан 11 2
|Горбачев Дмитрий 13 2
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|РАЭК Экономика Рунета 18 1
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