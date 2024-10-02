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МИЭТ НИУ Московский институт электронной техники Национальный исследовательский университет МНТЦ Международный научно-технологический центр

МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр


02.10.2024 Российские ученые создали электрокерамику, способную увеличить емкость и долговечность конденсаторов и аккумуляторов

Создана новая электрокерамика Ученые из Национального исследовательского университета МИЭТ (НИУ МИЭТ) с коллегами из Белоруссии, Китая, Пакистана и Вьетнама создали новый т
03.09.2024 В Москве увеличился прием абитуриентов на технические специальности

В опорном вузе ОЭЗ «Технополис Москва» – НИУ МИЭТ увеличили количество бюджетных мест почти до 1000. В 2024 г. уже подано свыше 15,7 тыс.

11.03.2024 Bi.Zone и НИУ МИЭТ запустили совместный обучающий проект

Эксперты Bi.Zone помогли студентам Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» освоить навыки работы с современными инструментами а
30.08.2023 В Московский институт электронной техники подало документы рекордное количество абитуриентов

Национальный исследовательский университет «МИЭТ», являющийся стратегическим вузом для предприятий особой экономической зоны (ОЭЗ) «Техно
20.07.2023 Увеличилось количество бюджетных мест в НИУ МИЭТ по техническим специальностям

Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ) за последние пять лет увеличил количество
29.05.2023 В университете «МИЭТ» открылся центр оценки подготовки специалистов электронной промышленности

Межотраслевой экзаменационный центр (МЭЦ МИЭТ) независимой оценки качества подготовки специалистов при трудоустройстве на предприятия

01.11.2022 Алексей Переверзев, проректор МИЭТ, в интервью CNews — о том, как решить проблему с кадрами в микроэлектронике

нутренняя структура становится все сложнее, а цена ошибки — все выше. Алексей Переверзев, проректор МИЭТ: В университете принята программа развития, ключевым треком которой являются кадровое и

19.05.2022 Yadro провела хакатон по проектированию процессоров

Три дисциплины — три победителя 14-15 мая компания Yadro совместно с МИЭТ провела первый инженерный хакатон Yadro SoC Design Challenge для студентов старших курсо
18.05.2022 В России создают «железо» для производства чипов 28 нм

Оборудование для микросхем «Микрон» совместно с «Московским институтом электронной техники» (МИЭТ) и Зеленоградским нанотехнологическим центром разработают оборудование для производства

29.04.2022 Уникальную установку для печати микрочипов создадут с участием резидентов ОЭЗ «Технополис Москва»

обой экономической зоны «Технополис Москва» и ученые Национального исследовательского университета «МИЭТ» проводят исследования для создания установки, которая позволит печатать микросхемы разм
21.02.2022 На площадке МИЭТ ОЭЗ «Технополис «Москва» на 30% увеличился выпуск продукции

Резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва», работающие на зеленоградской площадке МИЭТ, за девять месяцев 2021 г. произвели на 30% больше продукции, чем за то же время 2020 г.
07.09.2021 ОЭЗ «Технополис Москва» и МИЭТ подписали соглашение о сотрудничестве

Особая экономическая зона «Технополис Москва» и Национальный исследовательский университет МИЭТ заключили соглашение о сотрудничестве по развитию инновационных предприятий столицы в сф
08.04.2021 ОЭЗ «Технополис «Москва» представит вакансии высокотехнологичных компаний в МИЭТ

Компании особой экономической зоны «Технополис Москва» представят вакансии в сфере биомедицины, инженерии и телекоммуникаций. «Выпускники МИЭТ - это качественный кадровый резерв для промышленных предприятий, работающих в ОЭЗ «Технополис «Москва». В этом году в связи с открытием новых производств на площадках в Алабушево и Печатни
24.12.2020 ГК «Элемент» и НИУ «МИЭТ» объединят усилия для развития отечественной микроэлектроники

ГК «Элемент» и Национальный исследовательский университет «МИЭТ» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития научно-технологического и произв
18.12.2020 Acer оснастила центры компетенций МИЭТ рабочими станциями ConceptD

Национальный исследовательский университет МИЭТ отметил свое 55-летие. По традиции, руководство вуза подвело итоги работы, обозначило гл
17.06.2020 Нанонити утроят автономность гаджетов

Специалисты Национального исследовательского университета «МИЭТ» создали метод производства наноструктур, который во много раз дешевле и безопаснее суще
05.06.2020 ЗНТЦ вошел в проект исследовательского центра «Доверенные сенсорные системы»

а базе Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ) в Зеленограде. Это стало известно по итогам проведенного Минкомсвязи России при эксперт
01.06.2020 В России создадут доверенную платформу сбора и обработки сенсорной информации

в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ) получил грантовую поддержку со стороны го
25.02.2016 Altium Limited поможет МИЭТ в подготовке нового поколения специалистов в области электроники

ктронных устройств, объявила о начале сотрудничества с Национальным исследовательским университетом МИЭТ в области подготовки специалистов высоких наукоемких технологий. Об этом говорится в зая
12.10.2010 МИЭТ заказывает поставку программно-технических комплексов стоимостью 251 млн руб. за 25 дней

Московский Государственный институт электронной техники (технический университет) – МИЭТ объявил два открытых конкурса по выбору поставщиков программно-технических комплексов. Так, победителю первого конкурса (номер извещения 101011/003933/634) предстоит выполнить поставку про
11.10.2010 МИЭТ приобретёт специализированный комплекс автоматизированного проектирования многопроцессорных «систем-на-кристалле»

Московский государственный институт электронной техники (технический университет) – МИЭТ объявил открытый конкурс на закупку и поставку специализированного комплекса технологиче
03.03.2008 В России открыта первая Академия ProCurve

Баварской студенческой школы JASS (Joint Advanced Student School), организаторами которой выступили МИЭТ и Технический университет Мюнхена. Академия ProCurve создана на базе Лаборатории экспери
09.11.2007 МИЭТ выбирает поставщиков оборудования и ПО

Московский государственный институт электронной техники (МИЭТ) объявил открытый конкурс № 227 на закупку оборудования и программного обеспечения для п
09.08.2007 МИЭТ объявил конкурс по выбору ИТ-поставщика

Государственный институт электронной техники (технический университет), МИЭТ, объявил о проведении торгов в форме открытого конкурса № 162 по выбору ИТ-поставщика. В частности, победителю будет необходимо выполнить закупку и поставку технологически взаимосвязанного
16.05.2007 «Промт» поставит PTS для МИЭТ

ranslation Server Intranet Edition (PTS) в Московский государственный институт электронной техники (МИЭТ). Корпоративное решение будет использоваться студентами вуза в процессе обучения и для о
16.10.2006 МИЭТ обновляет линии связи и оборудование

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский Государственный институт электронной техники» проводит два ИТ-тендера. Первый конкурс объявлен по закупке и поставке программно-аппаратных комплексов, волоконно-оптических линий связ
17.01.2006 МИЭТ открыл специализированный центр проектирования

Компания Cadence Design Systems и Московский институт электронной техники (МИЭТ) объявили о начале реализации новой программы «
24.09.2002 В Зеленограде открылся новый IT-вуз

стов в области аналого-цифровых устройств, знающих программное обеспечение Cadence. В свою очередь, МИЭТ привлекает возможность подготовки специалистов в областях, наиболее востребованных промы
03.07.2002 Израильские студенты защитили дипломные работы в России через интернет

полнительного и дистанционного обучения Московского Государственного Института Электронной Техники (МИЭТ). Все этапы защиты работ осуществлялись через интернет. Напомним, МИЭТ - один из

27.02.2002 Mirantis, Cadence Design Systems и МИЭТ объединили усилия

irantis, компания Cadence Design Systems и Московский государственный институт электронной техники (МИЭТ) представили новый проект трехстороннего сотрудничества по подготовке квалифицированных


Публикаций - 243, упоминаний - 369

МИЭТ НИУ и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1451 125
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 432 114
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 45 22
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 273 13
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 462 11
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3205 9
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1279 9
АФК Система ПАО 1792 9
ЗИТЦ - Зеленоградский инновационно-технологический центр 15 8
Элемент ГК - Elementec - ELMT 75 8
Завод Протон Зеленоград 9 7
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1151 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12287 6
Ростех - Автоматика Концерн 1627 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 877 6
IBM - International Business Machines Corp 9427 6
Intel Corporation 12145 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4820 5
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 105 5
ВЭБ.РФ - НМ-тех 38 5
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 132 5
Cadence Design Systems - cādence 59 5
АйТи 1360 5
Samsung Electronics 10210 5
ИКС - Yadro - Microprocessors 6 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 409 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8688 5
Dell EMC 5020 5
8120 4
Syntacore 27 4
Моторика - Motorica 171 4
Yandex - Яндекс 7193 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1783 4
Huawei 3883 4
Сенсорные Системы 64 4
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 4
ГЦМО ЭМС - Госцентр стандартизации, сертификации и метрологического обеспечения в области электромагнитной совместимости 4 3
Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 30 3
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 16 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2527 3
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 145 107
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 90 63
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7162 6
РВК - Российская венчурная компания 549 6
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 20 6
Газпром ПАО 1337 4
Газпром нефть 609 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2297 4
Возрождение - Коммерческий банк 346 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 360 3
ГПБ - Газпромбанк 1073 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 442 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 897 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 793 2
Unsplash 674 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 474 2
Наукоград - технопарк 130 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Верный - торговая сеть 289 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 2
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 14 2
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Москвы завода Микрон 2 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 2
Транснефть 299 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 210 1
Ростех - КРЭТ БСКБ - Брянское специальное конструкторское бюро 1 1
Гранит 53 1
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 14 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - Курганмашзавод - Курганский машиностроительный завод 6 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 1
Barclays 120 1
Альянс Русский Текстиль 2 1
Библио-глобус 9 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - Сигнал ВНИИ - Всероссийский научно-исследовательский институт 3 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога 60 1
Росатом - ТВЭЛ - Центротех НПО - Русская газовая центрифуга ИЦ - УЗГЦ, Уральский завод газовых центрифуг - УЭХК, Уральский электрохимический комбинат 9 1
Ukraine International Airlines - Международные авиалинии Украины - авиакомпания 1 1
Имбиан лаб 1 1
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 24 1
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ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 450 120
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ЛДПР 105 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 8 1
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Талант и успех - Общественный фонд 18 1
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Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 134 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 904 6
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 354 5
Microsoft Windows 2000 8661 4
FreePik 907 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3182 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5080 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 3
АИК ССИ - Автоматизированная информационно-контролирующая система сбора и обработки сенсорной информации 2 2
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