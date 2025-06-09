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Голиков Алексей
УПОМИНАНИЯ
Голиков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 93 2
|ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 148 2
|Дегтев Геннадий 267 3
|Собянин Сергей 421 2
|Прохоров Александр 102 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44292 3
|Россия - РФ - Российская федерация 149539 3
|Москва - Печатники 134 2
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