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Голиков Алексей


УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 «СберТех» и «Мастерская Цифровых Решений» предложат цифровые сервисы для управления инвестпроектами в энергетике 1
20.05.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал инновационный сервис расчетов инвестпроектов для энергетиков 1
20.05.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал сервис расчетов инвестпроектов для энергетиков 1
24.05.2021 Инновационную систему управления проектами разработали в ОЭЗ «Технополис «Москва» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Голиков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

МЦР - Мастерская цифровых решений 6 4
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 446 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1505 2
Россети ФСК ЕЭС - НТЦ ФСК ЕЭС - Научно-технический центр ФСК ЕЭС - Научно-технический центр федеральной сетевой компании единой энергетической системы 6 1
Modens Group - МодЭнС Групп 1 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 93 2
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 148 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 502 3
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 396 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2591 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68435 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3209 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32019 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3056 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20898 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2127 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2123 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53157 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1057 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29184 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 788 1
Дегтев Геннадий 267 3
Собянин Сергей 421 2
Прохоров Александр 102 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44292 3
Россия - РФ - Российская федерация 149539 3
Москва - Печатники 134 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 945 3
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1382 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7970 2
Энергетика - Energy - Energetically 5256 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5734 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16747 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52759 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9172 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3707 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 258 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1364797, в очереди разбора - 752354.
Создано именных указателей - 176432.
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