Разделы

Цифровизация
|

«СберТех» и «Мастерская Цифровых Решений» предложат цифровые сервисы для управления инвестпроектами в энергетике

Российские разработчики «СберТех» и «Мастерская Цифровых Решений» (МЦР) заключили соглашение о технологическом партнерстве, направленное на развитие цифровых сервисов в области управления инвестиционными программами в энергетической отрасли. Партнерство предполагает использование продуктов цифровой платформы Platform V для разработки функциональных сервисов, обеспечивающих полный цикл управления инвестиционными проектами — от планирования и согласования до мониторинга исполнения и формирования отчетности. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Технические требования к реализации решений на базе Platform V будут синхронизированы с проектом «Домен Энергетика», который создан Минэнерго России с участием отраслевых экспертов в рамках цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса. Особое внимание будет уделено требованиям к архитектуре приложений, модели и структуре данных, а также информационной безопасности. Это позволит повысить прозрачность всех этапов инвестиционного процесса и создать единую цифровую экосистему для управления проектами.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Партнерство с МЦР позволит предложить энергетической отрасли функциональные и импортонезависимые решения для управления инвестиционными программами. Продукты Platform V подходят для задач импортозамещения, соответствуют стандартам корпоративной безопасности, производительности и надежности. Уверен, сотрудничество с МЦР позволит обеспечить российскую энергетику надежными технологиями в области цифрового управления».

Как российские компании внедряют облачные решения. Отчет

Алексей Голиков, генеральный директор МЦР: «Компания МЦР располагает актуальной методологией, экспертизой и успешным опытом внедрения решений для управления инвестиционной деятельностью субъектов регулируемых отраслей экономики, прежде всего электроэнергетики. Используя современные программные продукты, предложенные компанией «СберТех», мы создаем новые инструменты, которые помогут предприятиям и государственным органам эффективно планировать и контролировать долгосрочные инвестиции. Общий объем таких инвестиций превышает 6 трлн рублей, а планы разрабатываются на срок от пяти лет. Управление таким большим инвестиционным пакетом — важная задача для обеспечения энергетической безопасности и технологического суверенитета России».

Platform V — цифровая платформа «СберТеха» для создания бизнес-сервисов и промышленных приложений любого масштаба и сложности. Она включает в себя более 90 программных продуктов и инструментов из разных технологических областей. Среди них: серверная операционная система, решения для хранения и работы с данными, инструменты для эффективной ИТ-разработки, сервисы кибербезопасности, решения для интеграции, low-code инструменты, прикладные продукты. Все они помогают компаниям достичь технологической независимости на уровне программного обеспечения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Не NGFW единым: UserGate рассказал, чем будет заниматься дальше

Австралийский флот заблокировал интернет и радио жителям Новой Зеландии

Владислав Давыдов, «Искра Технологии»: Теперь даже небольшие компании могут построить частную мобильную сеть

США взялись менять системы управления самолетами. Многие из них непрерывно эксплуатировались 60 лет

Андрей Врацкий, eXpress: За последние три года качество российских продуктов значительно выросло

Найдена хакерская группировка, которая атакует российские предприятия и вузы исключительно по ночам

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще