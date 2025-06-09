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МЦР Мастерская цифровых решений

МЦР - Мастерская цифровых решений

«Мастерская Цифровых Решений» (МЦР) —  разработчик цифровых продуктов
и сервисов для автоматизации инвестиционной деятельности в электроэнергетике и
других отраслях промышленности.  

УПОМИНАНИЯ


09.06.2025 «СберТех» и «Мастерская Цифровых Решений» предложат цифровые сервисы для управления инвестпроектами в энергетике 1
20.05.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал инновационный сервис расчетов инвестпроектов для энергетиков 2
20.05.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал сервис расчетов инвестпроектов для энергетиков 2
13.01.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал сервис для управления проектами 1
24.05.2021 Инновационную систему управления проектами разработали в ОЭЗ «Технополис «Москва» 3
01.10.2020 «Мастерская цифровых решений» разработает информационную платформу для электросетевых компаний 1

Публикаций - 6, упоминаний - 10

МЦР и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1505 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 446 3
Modens Group - МодЭнС Групп 1 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 554 1
Россети ФСК ЕЭС - НТЦ ФСК ЕЭС - Научно-технический центр ФСК ЕЭС - Научно-технический центр федеральной сетевой компании единой энергетической системы 6 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 148 3
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 93 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 396 5
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 502 5
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 617 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2591 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 243 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 245 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3209 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53157 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68435 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32019 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20898 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29184 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3056 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2223 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26080 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2127 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1337 1
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 129 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 668 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5608 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2123 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1057 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 213 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 788 1
Дегтев Геннадий 267 5
Голиков Алексей 4 4
Овчинский Владислав 229 3
Прохоров Александр 102 2
Собянин Сергей 421 2
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Энергетика - Energy - Energetically 5256 3
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5734 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52759 3
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1382 3
Федеральный закон 35-ФЗ - Об электроэнергетике 12 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2276 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19291 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5680 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2179 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6179 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3707 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 258 3
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