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МЦР Мастерская цифровых решений
«Мастерская Цифровых Решений» (МЦР) — разработчик цифровых продуктов
и сервисов для автоматизации инвестиционной деятельности в электроэнергетике и
других отраслях промышленности.
УПОМИНАНИЯ
МЦР и организации, системы, технологии, персоны:
|ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 148 3
|ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 93 2
|Дегтев Геннадий 267 5
|Голиков Алексей 4 4
|Овчинский Владислав 229 3
|Прохоров Александр 102 2
|Собянин Сергей 421 2
|Тятюшев Максим 125 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44292 5
|Россия - РФ - Российская федерация 149539 5
|Москва - Печатники 134 3
|Земля - планета Солнечной системы 10476 1
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