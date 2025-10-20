Разделы

Федеральный закон 35-ФЗ Об электроэнергетике


СОБЫТИЯ


20.10.2025 Ищет, где теплее: Дерипаска вывозит майнинговое хозяйство из Сибири в Москву 1
17.10.2024 К2 Cloud развернул ИТ-инфраструктуру для работы «Центра энергосертификации» 1
02.09.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за август 2024 года 1
15.07.2024 Власти решили защитить российских майнеров от грабительских цен на электричество. На их стороне Минцифры и ФАС 1
20.05.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал инновационный сервис расчетов инвестпроектов для энергетиков 1
20.05.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал сервис расчетов инвестпроектов для энергетиков 1
17.01.2024 Суд отказался защитить российских операторов связи от «произвола электроэнергетиков» 1
01.09.2023 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за август 2023 года 1
14.06.2018 Positive Technologies сообщила о запуске коммерческой версии системы анализа трафика и сетевого расследования инцидентов 1
06.08.2010 Новое в ИКТ- законодательстве: июль 2010 года 2
17.12.2009 В.Пехтин: К аварии на СШ ГЭС привела безответственность руководства станции 1
19.10.2007 Компания «Открытие» запустила портал об электроэнергетике 1
26.11.2004 "Иркутскэнерго" модернизирует расчеты с потребителями 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Федеральный закон 35-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

МЦР - Мастерская цифровых решений 6 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1567 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 462 2
Forus - Форус - Форус Консалтинг 28 1
К2Тех 219 1
Айтерика 1 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 188 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1454 1
Восход ФГБУ НИИ 676 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 232 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 154 2
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 96 2
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 78 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 113 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 641 1
Транснефть - НМТП - Новороссийский морской торговый порт 14 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 331 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 312 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 350 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 321 1
НСПК - Национальная система платежных карт 888 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 198 1
Транснефть 321 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6224 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12673 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2239 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3492 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5172 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2904 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4744 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5157 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2793 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2681 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 533 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 417 2
Правительство Приморского края - Губернатор Приморского края - органы государственной власти 28 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 221 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 298 1
Администрация Новгородской области - Губернатор Новгородской области - Новгородская областная Дума - органы государственной власти 20 1
Администрация Салехарда 3 1
Судебная власть - Judicial power 2394 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3091 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1122 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1402 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 163 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 214 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 275 1
Администрация Омска 24 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 51 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 163 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3330 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 362 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 159 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 940 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 249 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 193 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 387 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 787 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 113 1
Федеральное собрание Российской Федерации 308 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 303 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 119 1
Единая Россия - Политическая партия 311 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71783 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21772 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33456 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56133 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22517 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16913 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3251 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2400 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1690 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11398 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - РКН ТСПУ - технические средства предотвращения угроз - технические средства противодействия угрозам 74 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6904 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30988 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12074 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17125 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4440 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4120 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8552 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3364 2
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 591 2
DCShadow - вид атак на Active Directory 4 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6058 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4312 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2783 1
PCAP - Projective Capacity Touch - Проекционно–ёмкостные сенсорные экраны 17 1
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 72 1
PropTech - Property Technologies - PMS - Property Management System - Система управления недвижимостью - Автоматизация управления эксплуатацией коммерческих и некоммерческих объектов недвижимости 79 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 184 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 869 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 328 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5893 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2203 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1083 1
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 337 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3068 1
Оповещение и уведомление - Notification 5261 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 992 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1077 1
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 464 1
Metadata Govenance - Metadata management - Управление метаданными 290 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1041 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5734 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3414 2
Microsoft Word Intruder 1 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 62 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 205 1
Минцифры РФ - Госключ 181 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 116 1
FreePik 1342 1
МСП Корпорация - НГС - Национальная гарантийная система 7 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 273 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5066 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1486 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 135 1
Microsoft Windows - уязвимости - Microsoft Windows угрозы - Вредоносное ПО - WMF-уязвимости - Eternalblue - EternalRomance 66 1
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 58 1
Cisco SMI - Cisco Smart Install 2 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2401 1
Microsoft Windows 16206 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1505 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 329 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 419 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 904 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 381 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 81 1
Собянин Сергей 451 2
Дегтев Геннадий 270 2
Амелькин Алексей 3 1
Валяева Елизавета 72 1
Пехтин Владимир 7 1
Бойко Кирилл 8 1
Красавина Евгения 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 154732 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45285 4
Москва - Печатники 140 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2610 2
Россия - СФО - Новосибирск 4596 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1197 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 856 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 974 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 873 1
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 159 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 682 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 639 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2165 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1282 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 967 1
Россия - ПФО - Саратовская область 781 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8003 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1515 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 263 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17982 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1214 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18384 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54394 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8457 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4366 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8262 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4297 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50716 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17205 4
Энергетика - Energy - Energetically 5451 4
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1329 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5973 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1863 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20066 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6715 3
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 228 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7422 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7211 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31411 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7955 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1999 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10569 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1433 2
Минэкономразвития РФ - Реестр малых технологических компаний 20 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9495 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6596 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9982 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 998 2
СРО - саморегулируемые организации 105 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 937 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 345 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 453 1
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 24 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 200 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10421 1
Федеральный закон 323-ФЗ - Об основах охраны здоровья граждан 19 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3257 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 21 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3633 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6865 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6288 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6796 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11379 1
Ведомости 1182 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2109 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 276 2
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 1
