Разделы

Интернет Веб-сервисы Импортонезависимость
|

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал инновационный сервис расчетов инвестпроектов для энергетиков

Компания «Мастерская цифровых решений» разработала комплексный инструмент, который позволяет с высокой точностью рассчитывать предел стоимости реализации инвестиционных проектов в энергетике. Программный продукт компании внесен в реестр российского программного обеспечения. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем ТГ-канале, что в ОЭЗ столицы развиваются производства медизделий, электронных компонентов, отечественных банкоматов, беспилотных авиасистем.

«Резидент ОЭЗроссийский ИТ-разработчик, специализирующийся на автоматизации процессов в электросетевом строительстве. Компания получила статус резидент в 2020 г. Новый импортозамещающий программный продукт на 50% ускоряет расчеты стоимости реализации инвестпроектов в электросетевом строительстве, и на 80% снижает долю ошибок. Решением уже пользуются ведущие российские электросетевые компании. Инновационный сервис для энергетической отрасли создавался и совершенствовался с 2020 г.», – сказал Владислав Овчинский.

Актуальность инновационного сервиса связана со значительными изменениями в законодательстве для строителей энергетической отрасли. С 2024 г. возобновляет действие требование п. 3.1 статьи 23 ФЗ «Об электроэнергетике», согласно которому объем финансовых потребностей для реализации инвестиционного проекта не должен превышать предельную стоимость, рассчитанную по укрупненным нормативам цены (УНЦ).

Расчеты с использованием УНЦ позволяют предотвратить завышение стоимости, выявить ошибки в проектно-сметной документации, а также повысить прозрачность инвестпрограммы. Это важный инструмент для органов исполнительной власти, который позволяет убедиться, что инвестиции в развитие энергетической инфраструктуры не превышают разумные пределы.

«Программное обеспечение позволяет проводить расчеты по укрупненным нормативам цены ресурсов, актуальным на 2024 г. В новом сборнике УНЦ обновлена стоимость более 2,1 тыс. позиций, появилось 750 новых показателей, количество региональных коэффициентов значительно увеличилось, превысив отметку в 7,7 тыс. единиц. Рассчитывать вручную предельную стоимость инвестпроектов, по которым будут «тянуть» линии электропередач, строить новые объекты, проводить реконструкцию, техническое перевооружение, стало гораздо сложнее», – сказал руководитель «Мастерской цифровых решений», эксперт отрасли электроэнергетики Алексей Голиков.

Георгий Джабиев, T1 Cloud: «Отчуждаемое» облако — новая модель аренды ИТ-инфраструктуры для крупного бизнеса и государства
Маркет

По словам разработчиков, в сервисе работает свыше 500 алгоритмов проверки с учетом постоянно обновляемой базы расценок.

«С 2019 г. компания создала и выпустила на рынок три крупных продукта, среди которых система управления проектами для решения различных корпоративных задач, база проектов и закупок для производителей и поставщиков электросетевого оборудования и материалов. Все программные продукты внесены в реестр российского ПО», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

***

Особая экономическая зона «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

В России создан «суверенный» ПАК для частного облака, подобный решениям VMware

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Запретив iPhone, РЖД массово отказывается от Android. За 600 миллионов рублей сотрудников переведут на гаджеты с суверенной ОС «Аврора»

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Android в России осталось недолго? Суверенная ОС «Аврора» получила поддержку Android-приложений

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13.2: новое прочтение концепции мобильных устройств

Обзор смартфона Honor X9b: новый эталон для среднего сегмента

Может, все-таки не смартфон? Правила безопасности при мобильной фото- и видеосъемке

Показать еще

Наука

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024