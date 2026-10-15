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PCAP Projective Capacity Touch Проекционно–ёмкостные сенсорные экраны

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


15.10.2026 «Рутест» сократил нагрузочное тестирование сетевого оборудования с недель до пары дней, перенеся доступ к тестовому стенду в облако 1
26.10.2023 Иван Чернов, UserGate: Большое обновление NGFW затронет всю экосистему наших продуктов 1
23.11.2022 Хакеры захватывают ПК безработных ИТ-шников 1
28.02.2020 «Гарда Технологии» обновила ИБ-решение «Гарда Монитор» 1
13.02.2019 ViewSonic представила решения для совместной работы 1
05.02.2019 NEC анонсировала новую серию решений для ритейла 1
14.06.2018 Positive Technologies сообщила о запуске коммерческой версии системы анализа трафика и сетевого расследования инцидентов 1
14.10.2015 «АйПиМатика» объявила о возобновлении продаж в России SIP-домофонов ITS 1
25.03.2013 Обзор навигатора Explay Onliner 1: новое поколение выбирает Android 1
11.02.2013 SearchInform обновила продукты в составе «Контура информационной безопасности» 1
26.01.2012 Тест Sony Ericsson Xperia neo и pro: зачем смартфону QWERTY-клавиатура? 1
22.11.2011 Планшет для БТР: первый взгляд на Panasonic BizPad 1
12.10.2011 Первый взгляд на планшет Toshiba Thrive 7”: японцы возвращаются на рынок 1
20.09.2011 HTC Mozart: тест первого смартфона в России на Windows Phone 7 1
19.08.2011 Готовится к выпуску новая версия open-source-системы обнаружения вторжений Snort 1
04.08.2011 ViewSonic показала топовый планшет на базе Android 3.1 1
23.11.2009 Коммуникатор HTC HD2: быстрый 1 ГГц процессор и самый большой сенсорный экран 1
17.04.2009 Nokia улучшит дисплей 5800 XpressMusic 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

PCAP и организации, системы, технологии, персоны:

HTC Corporation 1425 3
Google LLC 12823 3
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 2
Samsung Electronics 11154 2
Microsoft Corporation 25887 2
Apple Inc 13309 2
Meta Platforms - Facebook 4638 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5084 2
ViewSonic 328 2
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 2
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 1
Cisco Systems - Sourcefire 32 1
IPmatika - АйПиМатика 31 1
i-Mate 53 1
Pantel 3 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1708 1
X Corp - Twitter 2942 1
Lenovo Group 2475 1
LG Electronics 3749 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Гарда Технологии 212 1
ИКС 577 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5823 1
Toshiba Corporation 2987 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1852 1
Acer Group - Acer Inc 2826 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 528 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3091 1
Sony 6757 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2694 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 537 1
Yahoo! 3730 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1785 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 430 1
Sharp NEC Display Solutions - SNDS - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 92 1
Zimbra - LiquidSys 46 1
Fly - Explay - Эксплей 243 1
Nvidia Corp 4108 1
Microsoft - LinkedIn 708 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 540 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1964 1
IMAPS - International Microelectronics Assembly and Packaging Society - Международное сообщество по микроэлектронике 7 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6485 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8016 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28627 7
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2867 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13629 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27206 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10515 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13387 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10686 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6300 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22841 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4252 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8618 5
Наушники - Headphones 4552 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4615 5
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2374 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5947 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10818 4
USB micro 975 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6512 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36045 4
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1433 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13157 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29946 4
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 821 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10857 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18525 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6631 3
Микрофон - Microphone 2859 3
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2348 3
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1211 3
Фотокамеры - Объектив - Lens 1444 3
USB mini 338 3
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 503 3
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 499 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9410 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2507 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7565 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10192 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14460 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5278 7
Google Android 15384 6
Microsoft Windows 17038 5
Google Android 3 - Android Honeycomb 208 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2430 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 380 3
HTC Sense 188 3
Nvidia Tegra - серия процессоров 455 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson active 5 2
Toshiba Thrive 9 2
Google YouTube - Видеохостинг 3020 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7721 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2283 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3592 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2043 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5878 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2127 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1724 2
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1641 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 710 2
Adobe Animate - Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe FutureSplash Animator - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst - Adobe Flash Media Server - Adobe Macromedia Flash Communication Server 607 2
Nuance Swype Keyboard 58 2
HTC Desire - серия смартфонов 153 2
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 1
Snort - сетевая система предотвращения вторжений и обнаружения вторжений с открытым исходным кодом 31 1
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 1
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 204 1
Microsoft Zune - MS Zune 174 1
HTC TouchFLO 3D - HTC TouchFLO 2D - графический пользовательский интерфейс 63 1
ViewSonic ViewScene 3D-интерфейс 2 1
HTC Touch - серия смартфонов 71 1
Huawei IDEOS 24 1
HTC HD 52 1
HTC MAX 4G 36 1
HTC Mozart 51 1
HTC Incredible 21 1
HTC Flyer 26 1
Acer Iconia 114 1
Microsoft Windows Mobile 6 250 1
Чернов Иван 41 1
Павлов Никита 150 1
Красавина Евгения 6 1
Соловьева Мария 7 1
Walter Thomas - Уолтер Томас 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 168842 10
Япония 13864 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14875 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5527 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48175 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1379 1
Нидерланды - Амстердам 631 1
Китай - Тайвань 4290 1
Германия - Берлин 739 1
США - Аризона 549 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 141 1
Мировой океан - World Ocean 532 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1739 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54216 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6632 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58582 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11786 1
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 25 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4824 1
Английский язык 7086 1
Blacklist - Чёрный список 722 1
Ergonomics - Эргономика 1770 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6188 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7577 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6892 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2877 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1767 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3142 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4759 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1164 1
Палеонтология - Paleontology - Палеобиология - Paleobiology 143 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1320 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1588 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1545 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 226 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1452 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4057 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4680 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22090 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27723 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7117 1
Федеральный закон 35-ФЗ - Об электроэнергетике 13 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
DigiTimes - Издание 1334 1
CNews - ZOOM.CNews 1913 1
Futuresource Consulting 16 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 304 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 2
InAVation Awards 6 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 343 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2698 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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