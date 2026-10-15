Индексная книга (каталог) CNews*
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PCAP Projective Capacity Touch Проекционно–ёмкостные сенсорные экраны
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 18, упоминаний - 18
PCAP и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft - LinkedIn 708 2
|Netflix - онлайн-кинотеатр 540 1
|Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1964 1
|IMAPS - International Microelectronics Assembly and Packaging Society - Международное сообщество по микроэлектронике 7 1
|Чернов Иван 41 1
|Павлов Никита 150 1
|Красавина Евгения 6 1
|Соловьева Мария 7 1
|Walter Thomas - Уолтер Томас 4 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
|DigiTimes - Издание 1334 1
|CNews - ZOOM.CNews 1913 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479473, в очереди разбора - 724440.
Создано именных указателей - 202751.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479473, в очереди разбора - 724440.
Создано именных указателей - 202751.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.