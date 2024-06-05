ИКС Гарда ГК Гарда Технологии
Группа компаний «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг») представляет комплекс решений в пяти направлениях деятельности: защита данных, сетевая безопасность, управление трафиком, сетевая инфраструктура, аналитика и сервис. Синергетический эффект объединения компетенций позволяет поставлять заказчикам уникальную на российском рынке экосистему безопасности информационных ресурсов: аудит и защита данных и построение безопасной сетевой инфраструктуры; а многоуровневый сервис и отлаженные цепочки поставок повышают скорость и качество проектов.
Гарда Технологии - российский разработчик систем защиты от внутренних и внешних угроз информационной безопасности, защиты от DDoS, противодействия мошенничеству и расследования инцидентов. Решения «Гарды Технологии» внедрены в компаниях финансового сектора, промышленных предприятиях, телеком-операторах и государственных структурах России и СНГ. Компания обладает патентами на разработки, продукты сертифицированы ФСТЭК и включены в реестр отечественного программного обеспечения.
|05.06.2024
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«Мегафон» покупает мощный российский анализатор трафика, умеющий работать с VK, «Яндексом» и Сбербанком
Форвардный контракт «Мегафона» и «Гарда Технологии» Компания «Гарда-Технологии» (входит в «ИКС Холдинг») заключила форвардный к
|21.11.2023
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В России создается система защиты и обезличивания баз данных ценой 400 миллионов
DBF-система от «Гарда Технологии» Компания «Гарда Технологии» (входит в «ИКС Холдинг») провела ребрендинг своей системы мониторинга угроз баз данных. Об этом на конференции «Защита данных: сохранить все
|08.08.2023
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«Гарда Технологии», «Техаргос», Weblock, Makves и «Бастион» объединяются в холдинг «Гарда»
Разработчики систем сетевой и информационной безопасности «Гарда Технологии», «Техаргос», Weblock, Makves и «Бастион» объединяются в холдинг «Гарда». Технологические возможности компаний-участниц ложатся в основу экосистемы сетевой безопасности с интег
|29.05.2023
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«Гарда Технологии» обновила собственную NDR-систему
«Гарда Технологии» представила обновленную версию системы для выявления угроз, их классификации и активного реагирования на угрозы «Гарда Монитор»: улучшена функциональность поведенческой аналит
|30.03.2023
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Системы безопасности «Гарда Технологии» совместимы с ОС «Альт 8 СП»
Три продукта российского разработчика систем информационной безопасности «Гарда Технологии» успешно прошли сертификационные испытания и подтвердили совместимость с отечественной операционной ОС «Альт 8 СП»: «Гарда Маскирование» для обезличивания баз данных, агент сис
|02.03.2023
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«Гарда Технологии» проанализировала DDoS-атаки 2022 года
Компания «Гарда Технологии» подвела итоги 2022 г. в контексте DDoS-атак. Несмотря на то, что активность киберпреступников в этом направлении снижается, важно сохранять повышенную готовность к отражению а
|22.02.2023
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«Тантор лабс» и «Гарда технологии» объявляют о совместимости продуктов
вает высокий уровень защиты СУБД от внутренних угроз как в российских, так и зарубежных компаниях. “Гарда технологии” стремится к тому, чтобы дать заказчикам максимально широкий перечень эффект
|01.02.2023
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«Гарда Технологии» и «Бевалекс» предоставят дополнительные сервисы ИБ в Белоруссии
Системный интегратор «Бевалекс» займется внедрением решений «Гарда Технологии», российского разработчика систем информационной безопасности, в Белоруссии. «Бевалекс» сможет обеспечить комплексную безопасность заказчиков из госучреждений, финансовых струк
|26.01.2023
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«Гарда технологии» и «Ред софт» объединяют возможности продуктов
Отечественный разработчик «Ред софт» и российский производитель систем информационной безопасности «Гарда технологии» объявили о завершении испытаний совместимости продуктов. Их результаты подт
|24.01.2023
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«Дистрисистем» займется внедрением продуктов «Гарда технологии» в Белоруссии
Белорусский системный интегратор «Дистрисистем» пополняет продуктовый портфель системами «Гарда БД» и «Гарда монитор» производства российского разработчика решений информационной безопасности «Гарда технологии». Об этом CNews сообщили представители «Гарда технологии». Интегратор будет отвечать за адаптацию продуктов под задачи заказчиков, их внедрение и сопровождение на первой
|19.01.2023
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«Гарда Технологии» сертифицировала систему защиты от DDoS-атак «Периметр» в Белоруссии
Система защиты от DDoS-атак «Периметр» производства «Гарда Технологии» получила сертификат соответствия требованиям технического регламента Республики Беларусь ТР 2013/027/BY. Решение готово к использованию в белорусских компаниях. Об этом CNews
|18.01.2023
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В компании «Гарда Технологии» назначен заместитель генерального директора
«Гарда Технологии» сообщила, что Рустэм Хайретдинов займет пост заместителя генерального директора в компании. Хайретдинов будет отвечать за реализацию стратегии роста бизнеса компании. «Гард
|23.11.2022
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Системы безопасности «Гарда технологии» сертифицированы в Белоруссии
оруссии «Информационные технологии. Средства защиты информации. Информационная безопасность» и могут использоваться для защиты государственных компаний. Об этом CNews сообщили представители компании «Гарда технологии». DLP-система «Гарда предприятие» и программный комплекс DAM/DBF «Гарда БД» российского разработчика систем информационной безопасности «Гарда технологии» получили серти
|01.11.2022
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«Транстелеком» усовершенствовал сервис «Защита от DDoS-атак» благодаря решению компании «Гарда технологии»
е достигнуто благодаря использованию подсистемы защиты трафика, разработанной российской компанией «Гарда технологии». Об этом CNews сообщили представители компании «Транстелеком». «Перед нами
|06.10.2022
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«РТК-Солар» запустила комплексную услугу по защите баз данных на основе отечественного решения «Гарда БД»
Компания «РТК-Солар» начала предоставлять круглосуточное сопровождение системы защиты баз данных «Гарда БД» российского разработчика «Гарда технологии». Об этом CNews сообщили представители «РТК-Солар». Центр компетенций по продукту развернут на базе бизнес-направления «Solar интеграция», эксперты которого реализуют комплексн
|20.07.2022
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«Т1 Интеграция» стала партнером «Гарда Технологии»
Системный интегратор «Т1 Интеграция» стал партнером компании «Гарда Технологии», российского разработчика систем защиты от внутренних и внешних угроз информационной безопасности, противодействия мошенничеству и расследования инцидентов. Это позволяет спец
|23.03.2022
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«Сиссофт» предложит заказчикам решения «Гарда технологии»
соглашение о партнерстве с российским разработчиком решений в области информационной безопасности «Гарда технологии». В рамках партнерства «Сиссофт» сможет предложить своим заказчикам подбор р
|17.03.2022
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«Гарда технологии» займется безопасностью файловых хранилищ
Производитель систем информационной безопасности «Гарда технологии» (входит в «ИКС холдинг») выводит на рынок новое решение класса DAG (Data Ac
|27.12.2021
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Дмитрий Проскура -
Дмитрий Проскура, генеральный директор «Гарда Технологии»: Цена вашего страха определяет стратегию ИБ
ти сети, данных, защите от возможных действий неблагонадежных сотрудников и злоумышленников. И уже под эту стратегию формируется комплексная система безопасности, строятся ЦОДы. CNews: Какие решения «Гарда Технологии» предлагает для комплексной защиты инфраструктуры компаний? Дмитрий Проскура: Сейчас у нас четыре продукта из классического подхода. Есть продукт класса DAM/DBF — это «Гарда БД
|07.09.2021
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В компании «Гарда Технологии» назначен генеральный директор
Компания «Гарда Технологии» (вендор систем ИБ, входящий в «ИКС Холдинг») сообщила о назначении Дмитрия
|19.08.2021
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«Гарда Технологии» выбрала виртуальные серверы IBM Power для оптимизации разработки и тестирования решений в облаке
Российский разработчик систем информационной безопасности «Гарда Технологии» создает решения для различных задач безопасности, которые внедрены в крупнейших компаниях финансового сектора, промышленных предприятиях, телеком-операторах и государственных
|21.12.2020
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«Гарда Технологии» выпустили новую версию системы «Гарда Монитор»
Российский разработчик систем информационной безопасности «Гарда Технологии» (входит в «ИКС Холдинг») представил обновленную версию системы анализа сетевого трафика и расследования сетевых инцидентов класса NTA (Network Traffic Analysis) — «Гарда Монит
|26.11.2020
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«Гарда технологии» представила новую версию DLP-системы «Гарда Предприятие»
«Гарда технологии» (входит в «ИКС Холдинг») представила обновленную версию системы защиты от утечек информации «Гарда Предприятие», построенную на технологиях микросервисной архитектуры для масш
|21.07.2020
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Axoft расширит географию поставок решений «Гарда технологии» в РФ и ВЕЦА
Axoft объявила о получении статуса официального дистрибутора систем информационной безопасности под маркой «Гарда технологии» в РФ и странах ВЕЦА. Axoft сфокусируется на развитии партнерского канала вендора, расширении географии поставок, наращивании объемов продаж новых решений. Благодаря новому ста
|06.07.2020
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RRC и «Гарда Технологии» договорились о партнерстве в поставке ИБ-решений
Российский дистрибьютор высокотехнологичных ИТ-решений компания RRC и российский разработчик систем информационной безопасности «Гарда Технологии» подписали дистрибьюторское соглашение по продвижению решений вендора в России и за рубежом через партнерскую сеть RRC. Компания «Гарда Технологии» входит в экосистему «
|28.02.2020
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«Гарда Технологии» обновила ИБ-решение «Гарда Монитор»
Российский производитель решений по информационной безопасности «Гарда Технологии» (входит в «ИКС Холдинг») выпустил обновленную версию продукта для выявления и расследования сетевых инцидентов «Гарда Монитор». В системе появилась возможность просмотра истор
|14.01.2020
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«Гарда Технологии» представила новую версию «Гарда Предприятие»
«Гарда Технологии» (входит в «ИКС Холдинг») представила обновленную версию системы защиты от утечек информации «Гарда Предприятие» с возможностью перехвата и детектирования персональных данных н
|11.12.2019
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«Гарда технологии» представила вторую версию «Гарда Антиботнет»
«Гарда технологии» (входит в «ИКС холдинг») выпустила вторую версию решения «Гарда Антиботнет». Это система обнаружения вирусной и вредоносной активности на телефонах абонентов сотовой связи и у
|10.12.2019
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«Гарда Технологии» вошла в топ-20 российских ИБ-компаний по версии CNews
Ведущее отраслевое издание CNews опубликовало рейтинг из 30 крупнейших российских компаний в области защиты информации за 2019 г. Входящая в ГК «Цитадель» компания «Гарда Технологии» заняла 18 место с выручкой в 956665 тыс. руб., что превысило показатели 2017 г. на 55%. Помимо «Гарда Технологии» в различные рейтинги CNews попали, а некоторые даже и
|31.07.2019
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«Гарда технологии» обновила аппаратно-программный комплекс «Периметр»
«Гарда технологии» (входит в «ИКС холдинг») объявила о выпуске обновленной версии аппаратно-программного комплекса «Периметр», предназначенного для защиты от сетевых атак отказа в обслуживании (
|03.07.2019
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«Гарда технологии» и «Ред софт» подтвердили совместимость своего ПО
«Гарда технологии» и «Ред софт» провели тестирование совместимости продуктов СУБД «Ред База Данных» и системы защиты баз данных «Гарда БД». Успешные результаты испытаний отражены в двустороннем
|21.11.2018
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«Гарда Технологии» выпустила новую ИБ-платформу «Гарда Аналитика»
«Гарда Технологии» представила платформу для построения комплексных систем информационной и экономической безопасности – «Гарда Аналитика». Платформа автоматизирует выявление инцидентов, обеспеч
|06.09.2018
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«Гарда технологии» выпустила новую версию системы защиты баз данных «Гарда БД»
«Гарда технологии», российский вендор ИБ-решений, обновил и расширил функциональные возможности защиты баз данных и веб-приложений в АПК «Гарда БД». Основная задача системы – обеспечить непрерыв
|27.02.2018
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«Гарда Технологии» выходит на российский рынок ИБ
«Гарда Технологии» объявила о выходе на российский рынок информационной безопасности. Компания
ИКС и организации, системы, технологии, персоны:
|Хайретдинов Рустэм 82 13
|Черепенников Антон 83 7
|Ларин Дмитрий 23 6
|Кузнецов Павел 37 6
|Жуков Роман 17 5
|Пономарёв Владимир 14 5
|Шерстобитов Сергей 55 5
|Грибанов Станислав 7 5
|Сапунов Алексей 36 4
|Проскура Дмитрий 31 4
|Шадаев Максут 1008 4
|Усманов Алишер 301 4
|Мирошников Борис 63 3
|Добрушский Сергей 9 3
|Гольцов Александр 77 3
|Путин Владимир 3171 3
|Лебедев Сергей 47 3
|Филиппов Дмитрий 7 3
|Солдатенков Вадим 4 3
|Рустамов Рустам 412 2
|Заикин Андрей 30 2
|Заречнев Сергей 6 2
|Богданов Валентин 14 2
|Пыслару Аркадий 7 2
|Сухов Алексей 11 2
|Ляпунов Игорь 121 2
|Янкин Андрей 35 2
|Сердюк Виктор 40 2
|Романченко Дмитрий 14 2
|Голованов Сергей 60 2
|Горлянский Дмитрий 3 2
|Мальцев Алексей 18 2
|Головлев Максим 8 2
|Синьков Кирилл 40 2
|Парфентьев Алексей 128 1
|Шкарин Антон 3 1
|Борисов Алексей 27 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Малофеев Константин 115 1
|Давыдов Денис 43 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 3
|Ведомости 996 2
|WikiLeaks 119 1
|Wikipedia - Википедия 502 1
|Bloomberg 1286 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
|Комсомольская правда ИД 67 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
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