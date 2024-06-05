ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии

«Мегафон» покупает мощный российский анализатор трафика, умеющий работать с VK, «Яндексом» и Сбербанком Форвардный контракт «Мегафона» и «Гарда Технологии» Компания «Гарда-Технологии» (входит в «ИКС Холдинг») заключила форвардный к

В России создается система защиты и обезличивания баз данных ценой 400 миллионов DBF-система от «Гарда Технологии» Компания «Гарда Технологии» (входит в «ИКС Холдинг») провела ребрендинг своей системы мониторинга угроз баз данных. Об этом на конференции «Защита данных: сохранить все

«Гарда Технологии», «Техаргос», Weblock, Makves и «Бастион» объединяются в холдинг «Гарда» Разработчики систем сетевой и информационной безопасности «Гарда Технологии», «Техаргос», Weblock, Makves и «Бастион» объединяются в холдинг «Гарда». Технологические возможности компаний-участниц ложатся в основу экосистемы сетевой безопасности с интег

«Гарда Технологии» обновила собственную NDR-систему «Гарда Технологии» представила обновленную версию системы для выявления угроз, их классификации и активного реагирования на угрозы «Гарда Монитор»: улучшена функциональность поведенческой аналит

Системы безопасности «Гарда Технологии» совместимы с ОС «Альт 8 СП» Три продукта российского разработчика систем информационной безопасности «Гарда Технологии» успешно прошли сертификационные испытания и подтвердили совместимость с отечественной операционной ОС «Альт 8 СП»: «Гарда Маскирование» для обезличивания баз данных, агент сис

«Гарда Технологии» проанализировала DDoS-атаки 2022 года Компания «Гарда Технологии» подвела итоги 2022 г. в контексте DDoS-атак. Несмотря на то, что активность киберпреступников в этом направлении снижается, важно сохранять повышенную готовность к отражению а

«Тантор лабс» и «Гарда технологии» объявляют о совместимости продуктов вает высокий уровень защиты СУБД от внутренних угроз как в российских, так и зарубежных компаниях. “Гарда технологии” стремится к тому, чтобы дать заказчикам максимально широкий перечень эффект

«Гарда Технологии» и «Бевалекс» предоставят дополнительные сервисы ИБ в Белоруссии Системный интегратор «Бевалекс» займется внедрением решений «Гарда Технологии», российского разработчика систем информационной безопасности, в Белоруссии. «Бевалекс» сможет обеспечить комплексную безопасность заказчиков из госучреждений, финансовых струк

«Гарда технологии» и «Ред софт» объединяют возможности продуктов Отечественный разработчик «Ред софт» и российский производитель систем информационной безопасности «Гарда технологии» объявили о завершении испытаний совместимости продуктов. Их результаты подт

«Дистрисистем» займется внедрением продуктов «Гарда технологии» в Белоруссии Белорусский системный интегратор «Дистрисистем» пополняет продуктовый портфель системами «Гарда БД» и «Гарда монитор» производства российского разработчика решений информационной безопасности «Гарда технологии». Об этом CNews сообщили представители «Гарда технологии». Интегратор будет отвечать за адаптацию продуктов под задачи заказчиков, их внедрение и сопровождение на первой

«Гарда Технологии» сертифицировала систему защиты от DDoS-атак «Периметр» в Белоруссии Система защиты от DDoS-атак «Периметр» производства «Гарда Технологии» получила сертификат соответствия требованиям технического регламента Республики Беларусь ТР 2013/027/BY. Решение готово к использованию в белорусских компаниях. Об этом CNews

В компании «Гарда Технологии» назначен заместитель генерального директора «Гарда Технологии» сообщила, что Рустэм Хайретдинов займет пост заместителя генерального директора в компании. Хайретдинов будет отвечать за реализацию стратегии роста бизнеса компании. «Гард

Системы безопасности «Гарда технологии» сертифицированы в Белоруссии оруссии «Информационные технологии. Средства защиты информации. Информационная безопасность» и могут использоваться для защиты государственных компаний. Об этом CNews сообщили представители компании «Гарда технологии». DLP-система «Гарда предприятие» и программный комплекс DAM/DBF «Гарда БД» российского разработчика систем информационной безопасности «Гарда технологии» получили серти

«Транстелеком» усовершенствовал сервис «Защита от DDoS-атак» благодаря решению компании «Гарда технологии» е достигнуто благодаря использованию подсистемы защиты трафика, разработанной российской компанией «Гарда технологии». Об этом CNews сообщили представители компании «Транстелеком». «Перед нами

«РТК-Солар» запустила комплексную услугу по защите баз данных на основе отечественного решения «Гарда БД» Компания «РТК-Солар» начала предоставлять круглосуточное сопровождение системы защиты баз данных «Гарда БД» российского разработчика «Гарда технологии». Об этом CNews сообщили представители «РТК-Солар». Центр компетенций по продукту развернут на базе бизнес-направления «Solar интеграция», эксперты которого реализуют комплексн

«Т1 Интеграция» стала партнером «Гарда Технологии» Системный интегратор «Т1 Интеграция» стал партнером компании «Гарда Технологии», российского разработчика систем защиты от внутренних и внешних угроз информационной безопасности, противодействия мошенничеству и расследования инцидентов. Это позволяет спец

«Сиссофт» предложит заказчикам решения «Гарда технологии» соглашение о партнерстве с российским разработчиком решений в области информационной безопасности «Гарда технологии». В рамках партнерства «Сиссофт» сможет предложить своим заказчикам подбор р

«Гарда технологии» займется безопасностью файловых хранилищ Производитель систем информационной безопасности «Гарда технологии» (входит в «ИКС холдинг») выводит на рынок новое решение класса DAG (Data Ac

Дмитрий Проскура - Дмитрий Проскура, генеральный директор «Гарда Технологии»: Цена вашего страха определяет стратегию ИБ ти сети, данных, защите от возможных действий неблагонадежных сотрудников и злоумышленников. И уже под эту стратегию формируется комплексная система безопасности, строятся ЦОДы. CNews: Какие решения «Гарда Технологии» предлагает для комплексной защиты инфраструктуры компаний? Дмитрий Проскура: Сейчас у нас четыре продукта из классического подхода. Есть продукт класса DAM/DBF — это «Гарда БД

В компании «Гарда Технологии» назначен генеральный директор Компания «Гарда Технологии» (вендор систем ИБ, входящий в «ИКС Холдинг») сообщила о назначении Дмитрия

«Гарда Технологии» выбрала виртуальные серверы IBM Power для оптимизации разработки и тестирования решений в облаке Российский разработчик систем информационной безопасности «Гарда Технологии» создает решения для различных задач безопасности, которые внедрены в крупнейших компаниях финансового сектора, промышленных предприятиях, телеком-операторах и государственных

«Гарда Технологии» выпустили новую версию системы «Гарда Монитор» Российский разработчик систем информационной безопасности «Гарда Технологии» (входит в «ИКС Холдинг») представил обновленную версию системы анализа сетевого трафика и расследования сетевых инцидентов класса NTA (Network Traffic Analysis) — «Гарда Монит

«Гарда технологии» представила новую версию DLP-системы «Гарда Предприятие» «Гарда технологии» (входит в «ИКС Холдинг») представила обновленную версию системы защиты от утечек информации «Гарда Предприятие», построенную на технологиях микросервисной архитектуры для масш

Axoft расширит географию поставок решений «Гарда технологии» в РФ и ВЕЦА Axoft объявила о получении статуса официального дистрибутора систем информационной безопасности под маркой «Гарда технологии» в РФ и странах ВЕЦА. Axoft сфокусируется на развитии партнерского канала вендора, расширении географии поставок, наращивании объемов продаж новых решений. Благодаря новому ста

RRC и «Гарда Технологии» договорились о партнерстве в поставке ИБ-решений Российский дистрибьютор высокотехнологичных ИТ-решений компания RRC и российский разработчик систем информационной безопасности «Гарда Технологии» подписали дистрибьюторское соглашение по продвижению решений вендора в России и за рубежом через партнерскую сеть RRC. Компания «Гарда Технологии» входит в экосистему «

«Гарда Технологии» обновила ИБ-решение «Гарда Монитор» Российский производитель решений по информационной безопасности «Гарда Технологии» (входит в «ИКС Холдинг») выпустил обновленную версию продукта для выявления и расследования сетевых инцидентов «Гарда Монитор». В системе появилась возможность просмотра истор

«Гарда Технологии» представила новую версию «Гарда Предприятие» «Гарда Технологии» (входит в «ИКС Холдинг») представила обновленную версию системы защиты от утечек информации «Гарда Предприятие» с возможностью перехвата и детектирования персональных данных н

«Гарда технологии» представила вторую версию «Гарда Антиботнет» «Гарда технологии» (входит в «ИКС холдинг») выпустила вторую версию решения «Гарда Антиботнет». Это система обнаружения вирусной и вредоносной активности на телефонах абонентов сотовой связи и у

«Гарда Технологии» вошла в топ-20 российских ИБ-компаний по версии CNews Ведущее отраслевое издание CNews опубликовало рейтинг из 30 крупнейших российских компаний в области защиты информации за 2019 г. Входящая в ГК «Цитадель» компания «Гарда Технологии» заняла 18 место с выручкой в 956665 тыс. руб., что превысило показатели 2017 г. на 55%. Помимо «Гарда Технологии» в различные рейтинги CNews попали, а некоторые даже и

«Гарда технологии» обновила аппаратно-программный комплекс «Периметр» «Гарда технологии» (входит в «ИКС холдинг») объявила о выпуске обновленной версии аппаратно-программного комплекса «Периметр», предназначенного для защиты от сетевых атак отказа в обслуживании (

«Гарда технологии» и «Ред софт» подтвердили совместимость своего ПО «Гарда технологии» и «Ред софт» провели тестирование совместимости продуктов СУБД «Ред База Данных» и системы защиты баз данных «Гарда БД». Успешные результаты испытаний отражены в двустороннем

«Гарда Технологии» выпустила новую ИБ-платформу «Гарда Аналитика» «Гарда Технологии» представила платформу для построения комплексных систем информационной и экономической безопасности – «Гарда Аналитика». Платформа автоматизирует выявление инцидентов, обеспеч

«Гарда технологии» выпустила новую версию системы защиты баз данных «Гарда БД» «Гарда технологии», российский вендор ИБ-решений, обновил и расширил функциональные возможности защиты баз данных и веб-приложений в АПК «Гарда БД». Основная задача системы – обеспечить непрерыв