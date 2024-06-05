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ИКС Гарда ГК Гарда Технологии

ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии

Группа компаний «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг») представляет комплекс решений в пяти направлениях деятельности: защита данных, сетевая безопасность, управление трафиком, сетевая инфраструктура, аналитика и сервис. Синергетический эффект объединения компетенций позволяет поставлять заказчикам уникальную на российском рынке экосистему безопасности информационных ресурсов: аудит и защита данных и построение безопасной сетевой инфраструктуры; а многоуровневый сервис и отлаженные цепочки поставок повышают скорость и качество проектов.

Гарда Технологии - российский разработчик систем защиты от внутренних и внешних угроз информационной безопасности, защиты от DDoS, противодействия мошенничеству и расследования инцидентов. Решения «Гарды Технологии» внедрены в  компаниях финансового сектора, промышленных предприятиях, телеком-операторах и государственных структурах России и СНГ. Компания обладает патентами на  разработки, продукты сертифицированы ФСТЭК и включены в реестр отечественного программного обеспечения.


05.06.2024 «Мегафон» покупает мощный российский анализатор трафика, умеющий работать с VK, «Яндексом» и Сбербанком

Форвардный контракт «Мегафона» и «Гарда Технологии» Компания «Гарда-Технологии» (входит в «ИКС Холдинг») заключила форвардный к
21.11.2023 В России создается система защиты и обезличивания баз данных ценой 400 миллионов

DBF-система от «Гарда Технологии» Компания «Гарда Технологии» (входит в «ИКС Холдинг») провела ребрендинг своей системы мониторинга угроз баз данных. Об этом на конференции «Защита данных: сохранить все
08.08.2023 «Гарда Технологии», «Техаргос», Weblock, Makves и «Бастион» объединяются в холдинг «Гарда»

Разработчики систем сетевой и информационной безопасности «Гарда Технологии», «Техаргос», Weblock, Makves и «Бастион» объединяются в холдинг «Гарда». Технологические возможности компаний-участниц ложатся в основу экосистемы сетевой безопасности с интег
29.05.2023 «Гарда Технологии» обновила собственную NDR-систему

«Гарда Технологии» представила обновленную версию системы для выявления угроз, их классификации и активного реагирования на угрозы «Гарда Монитор»: улучшена функциональность поведенческой аналит
30.03.2023 Системы безопасности «Гарда Технологии» совместимы с ОС «Альт 8 СП»

Три продукта российского разработчика систем информационной безопасности «Гарда Технологии» успешно прошли сертификационные испытания и подтвердили совместимость с отечественной операционной ОС «Альт 8 СП»: «Гарда Маскирование» для обезличивания баз данных, агент сис
02.03.2023 «Гарда Технологии» проанализировала DDoS-атаки 2022 года

Компания «Гарда Технологии» подвела итоги 2022 г. в контексте DDoS-атак. Несмотря на то, что активность киберпреступников в этом направлении снижается, важно сохранять повышенную готовность к отражению а
22.02.2023 «Тантор лабс» и «Гарда технологии» объявляют о совместимости продуктов

вает высокий уровень защиты СУБД от внутренних угроз как в российских, так и зарубежных компаниях. “Гарда технологии” стремится к тому, чтобы дать заказчикам максимально широкий перечень эффект
01.02.2023 «Гарда Технологии» и «Бевалекс» предоставят дополнительные сервисы ИБ в Белоруссии

Системный интегратор «Бевалекс» займется внедрением решений «Гарда Технологии», российского разработчика систем информационной безопасности, в Белоруссии. «Бевалекс» сможет обеспечить комплексную безопасность заказчиков из госучреждений, финансовых струк
26.01.2023 «Гарда технологии» и «Ред софт» объединяют возможности продуктов

Отечественный разработчик «Ред софт» и российский производитель систем информационной безопасности «Гарда технологии» объявили о завершении испытаний совместимости продуктов. Их результаты подт
24.01.2023 «Дистрисистем» займется внедрением продуктов «Гарда технологии» в Белоруссии

Белорусский системный интегратор «Дистрисистем» пополняет продуктовый портфель системами «Гарда БД» и «Гарда монитор» производства российского разработчика решений информационной безопасности «Гарда технологии». Об этом CNews сообщили представители «Гарда технологии». Интегратор будет отвечать за адаптацию продуктов под задачи заказчиков, их внедрение и сопровождение на первой
19.01.2023 «Гарда Технологии» сертифицировала систему защиты от DDoS-атак «Периметр» в Белоруссии

Система защиты от DDoS-атак «Периметр» производства «Гарда Технологии» получила сертификат соответствия требованиям технического регламента Республики Беларусь ТР 2013/027/BY. Решение готово к использованию в белорусских компаниях. Об этом CNews

18.01.2023 В компании «Гарда Технологии» назначен заместитель генерального директора

«Гарда Технологии» сообщила, что Рустэм Хайретдинов займет пост заместителя генерального директора в компании. Хайретдинов будет отвечать за реализацию стратегии роста бизнеса компании. «Гард
23.11.2022 Системы безопасности «Гарда технологии» сертифицированы в Белоруссии

оруссии «Информационные технологии. Средства защиты информации. Информационная безопасность» и могут использоваться для защиты государственных компаний. Об этом CNews сообщили представители компании «Гарда технологии». DLP-система «Гарда предприятие» и программный комплекс DAM/DBF «Гарда БД» российского разработчика систем информационной безопасности «Гарда технологии» получили серти
01.11.2022 «Транстелеком» усовершенствовал сервис «Защита от DDoS-атак» благодаря решению компании «Гарда технологии»

е достигнуто благодаря использованию подсистемы защиты трафика, разработанной российской компанией «Гарда технологии». Об этом CNews сообщили представители компании «Транстелеком». «Перед нами

06.10.2022 «РТК-Солар» запустила комплексную услугу по защите баз данных на основе отечественного решения «Гарда БД»

Компания «РТК-Солар» начала предоставлять круглосуточное сопровождение системы защиты баз данных «Гарда БД» российского разработчика «Гарда технологии». Об этом CNews сообщили представители «РТК-Солар». Центр компетенций по продукту развернут на базе бизнес-направления «Solar интеграция», эксперты которого реализуют комплексн
20.07.2022 «Т1 Интеграция» стала партнером «Гарда Технологии»

Системный интегратор «Т1 Интеграция» стал партнером компании «Гарда Технологии», российского разработчика систем защиты от внутренних и внешних угроз информационной безопасности, противодействия мошенничеству и расследования инцидентов. Это позволяет спец
23.03.2022 «Сиссофт» предложит заказчикам решения «Гарда технологии»

соглашение о партнерстве с российским разработчиком решений в области информационной безопасности «Гарда технологии». В рамках партнерства «Сиссофт» сможет предложить своим заказчикам подбор р
17.03.2022 «Гарда технологии» займется безопасностью файловых хранилищ

Производитель систем информационной безопасности «Гарда технологии» (входит в «ИКС холдинг») выводит на рынок новое решение класса DAG (Data Ac
27.12.2021 Дмитрий Проскура -

Дмитрий Проскура, генеральный директор «Гарда Технологии»: Цена вашего страха определяет стратегию ИБ

ти сети, данных, защите от возможных действий неблагонадежных сотрудников и злоумышленников. И уже под эту стратегию формируется комплексная система безопасности, строятся ЦОДы. CNews: Какие решения «Гарда Технологии» предлагает для комплексной защиты инфраструктуры компаний? Дмитрий Проскура: Сейчас у нас четыре продукта из классического подхода. Есть продукт класса DAM/DBF — это «Гарда БД
07.09.2021 В компании «Гарда Технологии» назначен генеральный директор

Компания «Гарда Технологии» (вендор систем ИБ, входящий в «ИКС Холдинг») сообщила о назначении Дмитрия

19.08.2021 «Гарда Технологии» выбрала виртуальные серверы IBM Power для оптимизации разработки и тестирования решений в облаке

Российский разработчик систем информационной безопасности «Гарда Технологии» создает решения для различных задач безопасности, которые внедрены в крупнейших компаниях финансового сектора, промышленных предприятиях, телеком-операторах и государственных

21.12.2020 «Гарда Технологии» выпустили новую версию системы «Гарда Монитор»

Российский разработчик систем информационной безопасности «Гарда Технологии» (входит в «ИКС Холдинг») представил обновленную версию системы анализа сетевого трафика и расследования сетевых инцидентов класса NTA (Network Traffic Analysis) — «Гарда Монит
26.11.2020 «Гарда технологии» представила новую версию DLP-системы «Гарда Предприятие»

«Гарда технологии» (входит в «ИКС Холдинг») представила обновленную версию системы защиты от утечек информации «Гарда Предприятие», построенную на технологиях микросервисной архитектуры для масш
21.07.2020 Axoft расширит географию поставок решений «Гарда технологии» в РФ и ВЕЦА

Axoft объявила о получении статуса официального дистрибутора систем информационной безопасности под маркой «Гарда технологии» в РФ и странах ВЕЦА. Axoft сфокусируется на развитии партнерского канала вендора, расширении географии поставок, наращивании объемов продаж новых решений. Благодаря новому ста
06.07.2020 RRC и «Гарда Технологии» договорились о партнерстве в поставке ИБ-решений

Российский дистрибьютор высокотехнологичных ИТ-решений компания RRC и российский разработчик систем информационной безопасности «Гарда Технологии» подписали дистрибьюторское соглашение по продвижению решений вендора в России и за рубежом через партнерскую сеть RRC. Компания «Гарда Технологии» входит в экосистему «
28.02.2020 «Гарда Технологии» обновила ИБ-решение «Гарда Монитор»

Российский производитель решений по информационной безопасности «Гарда Технологии» (входит в «ИКС Холдинг») выпустил обновленную версию продукта для выявления и расследования сетевых инцидентов «Гарда Монитор». В системе появилась возможность просмотра истор
14.01.2020 «Гарда Технологии» представила новую версию «Гарда Предприятие»

«Гарда Технологии» (входит в «ИКС Холдинг») представила обновленную версию системы защиты от утечек информации «Гарда Предприятие» с возможностью перехвата и детектирования персональных данных н
11.12.2019 «Гарда технологии» представила вторую версию «Гарда Антиботнет»

«Гарда технологии» (входит в «ИКС холдинг») выпустила вторую версию решения «Гарда Антиботнет». Это система обнаружения вирусной и вредоносной активности на телефонах абонентов сотовой связи и у
10.12.2019 «Гарда Технологии» вошла в топ-20 российских ИБ-компаний по версии CNews

Ведущее отраслевое издание CNews опубликовало рейтинг из 30 крупнейших российских компаний в области защиты информации за 2019 г. Входящая в ГК «Цитадель» компания «Гарда Технологии» заняла 18 место с выручкой в 956665 тыс. руб., что превысило показатели 2017 г. на 55%. Помимо «Гарда Технологии» в различные рейтинги CNews попали, а некоторые даже и

31.07.2019 «Гарда технологии» обновила аппаратно-программный комплекс «Периметр»

«Гарда технологии» (входит в «ИКС холдинг») объявила о выпуске обновленной версии аппаратно-программного комплекса «Периметр», предназначенного для защиты от сетевых атак отказа в обслуживании (
03.07.2019 «Гарда технологии» и «Ред софт» подтвердили совместимость своего ПО

«Гарда технологии» и «Ред софт» провели тестирование совместимости продуктов СУБД «Ред База Данных» и системы защиты баз данных «Гарда БД». Успешные результаты испытаний отражены в двустороннем

21.11.2018 «Гарда Технологии» выпустила новую ИБ-платформу «Гарда Аналитика»

«Гарда Технологии» представила платформу для построения комплексных систем информационной и экономической безопасности – «Гарда Аналитика». Платформа автоматизирует выявление инцидентов, обеспеч
06.09.2018 «Гарда технологии» выпустила новую версию системы защиты баз данных «Гарда БД»

«Гарда технологии», российский вендор ИБ-решений, обновил и расширил функциональные возможности защиты баз данных и веб-приложений в АПК «Гарда БД». Основная задача системы – обеспечить непрерыв
27.02.2018 «Гарда Технологии» выходит на российский рынок ИБ

«Гарда Технологии» объявила о выходе на российский рынок информационной безопасности. Компания

Публикаций - 125, упоминаний - 141

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС 318 45
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 21
Ростелеком 9701 17
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 16
МегаФон 8805 11
ИКС - Цитадель ГК 95 11
Код Безопасности 616 11
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 10
8213 9
Softline - Софтлайн 2811 8
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 8
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 7
МФИ Софт 123 7
Oracle Corporation 6688 6
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 5
InfoWatch - Инфовотч 1014 5
Arbor Networks 57 5
ОсноваЛаб - Основа Лаб 9 5
ИКС - Цитадель ГК - Сигнатек 14 5
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 70 5
VK - Mail.ru Group 3455 5
Check Point Software Technologies 760 4
Крок - Croc 1777 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 4
МегаФон - Талмер - Talmer 53 4
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 4
Teradata 210 4
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 95 4
Норси-Транс - НТ 108 4
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 4
InnoSTage - Инностейдж 140 4
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 3
Информзащита 756 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 3
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 3
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 3
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 45 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 6
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 6
РЖД - Российские железные дороги 1903 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 3
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 3
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 3
Virtus.pro 27 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Газпром нефть 618 2
Unsplash 763 2
Volkswagen Group - VW 280 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 75 1
Renault Groupe 158 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Транснефть 299 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Uber 330 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 108 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 57 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
Газпром ПАО 1342 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
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Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 162 1
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Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 106 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 1
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ЛБИ - Лига безопасного интернета 61 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
ГосИнформСистемы 126 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 93
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 70
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 40
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 39
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 38
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 37
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 35
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 28
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 26
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 26
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 23
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 18
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 15
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 13
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 244 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 10
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 392 10
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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